Чигиринская война. Как крымский хан саботировал завоевание Украины - 22.12.2024 Украина.ру
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История
https://ukraina.ru/20241222/1026132921.html
Чигиринская война. Как крымский хан саботировал завоевание Украины
Чигиринская война. Как крымский хан саботировал завоевание Украины - 22.12.2024 Украина.ру
Чигиринская война. Как крымский хан саботировал завоевание Украины
22 декабря (по новому стилю) 1678 года в Константинополь прибыл посол от русского царя с заданием начать с Портой мирные переговоры по поводу окончания затянувшейся войны. Это хороший повод вспомнить о том, как эта война выглядела со стороны одного из её важнейших участников - Крымского ханства
2024-12-22T07:58
2024-12-22T07:58
история
крым
османская империя
крымское ханство
история
xvii век
московское царство
руина
украина
история украины
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Война — дело добровольное, но не всегда.Крымское ханство официально было полноценной провинцией Османской империи*. Но из-за логистических сложностей и децентрализованной природы османской политической системы ханство было де-факто полунезависимой политией, которая вела свою игру.В войну Османской империи против России (1672-1681) ханство оказалось втянуто не совсем по воле своих правителей: в 1670 году хан Адиль-Гирей заключил с русскими мир и начал налаживать хорошие отношения с польскими властями. Эти действия не были согласованы с "федеральным центром", и османы сместили его, заменив новым ханом Селим-Гиреем, сыном предыдущего хана Бахадыра (ах, какая ирония!)Фактически это была война османов одновременно против русских и против поляков на территории современной Украины. От обычных набегов, которые были хлебом с маслом для ханства, это война отличалась самым неприятным (с точки зрения крымцев) образом — возможности по грабежам и набегам были серьёзно ограничены османским командованием: завоёванные земли должны были стать частью будущих владений Порты. Османская администрация старалась бороться с заброшенностью земель и привлекать туда новых поселенцев. Как вы понимаете, это несколько противоречило настрою крымцев грабить эти территории.В более широком смысле участие османской армии серьёзно сужало зону влияния крымцев, которые привыкли делать дела и решать вопросы с поляками, казаками и русскими самостоятельно, и их абсолютно устраивал существовавший статус-кво ("иногда воюем, иногда набегаем и ничего не меняем").У османов были другие планы: в 1669 году они назначили атамана Петра Дорошенко правителем провинции Украина (предполагалось, что рано или поздно вся Украина или большая её часть станет принадлежать османам). Поэтому даже перспективы на усиление ханства в рамках империи за счёт новой войны не было — в противном случае новые земли просто присоединили бы к Крымскому ханству. Иными словами, от новой войны с поляками и русскими ханство выигрывало очень мало и даже в чём-то теряло: если бы османы закрепились в регионе в случае успешного завершения войны, то вольницу крымцев со временем начали бы сокращать — ведь в регионе появилось бы заметное военное присутствие османской администрации, которую набеги в мирное время не интересовали.Впрочем, Селим-Гирей не был османской марионеткой — с помощью "федерального центра" или без неё, но в условиях постоянной игры престолов в Крыму любой хан рисковал быть задушенным, отравленным или свергнутым благодаря усилиям местной аристократии, интересы которой очень редко соответствовали интересам администрации Порты. Хан был вынужден лавировать между разными группировками интересов, поэтому в его почти тридцатилетнем правлении много "антрактов": так, его сместили на период 1678-84 годов, чтобы потом снова вернуть на престол.Во время войны хан постоянно поддерживал контакты с польским королевским двором и старался минимизировать участие ханства в войне на польском фронте, чтобы сосредоточиться на обороне ханства против наступавших русских войск. Отдельным пунктом, впрочем, было желание саботировать проект укрепления Османской империи в регионе. Конечно, военная угроза со стороны России была важным фактором, но как точно подметил в 1675 году польский король Ян Собеский в своём письме к отправлявшимся в Крым послам, "чем сильнее Речь Посполитая, тем больше уважения со стороны Порты получит Крым".В этом плане ханство оказалось очень полезным посредником: к осени 1676-го одновременная война против русских и поляков оказалась слишком тяжёлым делом для Порты и при посредничестве хана в октябре 1676 года Порта и Речь Посполитая заключили перемирие. Примечательно, что в соответствующем договоре имя хана шло впереди имён османских дипломатов — т.е. мир заключили благодаря хану. Так Речь Посполитая заключила отдельное перемирие с ханом в отдельном документе, что лишний раз подчеркнуло высокий статус ханства.В войне против России в 1676-78 годах атаман Дорошенко дальновидно перебежал к русским, и в целом положение дел складывалось в пользу России, поэтому в Константинополе начали искать виноватых. За военные неудачи Селим-Гирея сместили аж до 1684 года. В дальнейшем, после возвращения, в случае неприятностей он заблаговременно отрекался от престола (а один раз отправился в паломничество), чтобы не попасть под раздачу, и таким образом правил до самого 1704 года и умер своей смертью.Сама война в итоге закончилась неуверенной ничьей, и существовавшие между Россией и Портой противоречия через какое-то время вылились в новую войну 1686-1700 годов – Москва (а затем Петербург) в течение следующего столетия неуклонно продвигалась в сторону расширения на черноморском направлении, что делало неизбежным столкновение с османами и их сателлитами.К сожалению, мы не смогли получить комментарий от представителей истеблишмента ханства, но подозреваем, что фактическая ничья по итогам Чигиринской войны и временное устранение угрозы военного закрепления как русских, так и османов их устраивали куда больше, чем могла бы гипотетическая безусловная победа османов.Участие ханства в этой войне — это довольно любопытный пример того, насколько могут разниться цели союзников, даже если они сосуществуют в рамках одного государства. Казалось бы, крымцы, как мусульмане и подданные султана, будут совсем не рады успехам своих польских и русских оппонентов — но нет, фактически мы видим саботаж усилий Порты "регионалами", которые очень привыкли к определённому статус-кво, нарушение которого для них было событием куда более трагическим, чем победа врагов над их же сюзереном.Это хороший урок для нашего времени — отсутствие реального политического контроля из верного сателлита со временем может сделать скрытого врага.* Историки до сих пор дискутируют относительно того, насколько Крымское ханство в действительности было самостоятельным. Турки уверяли, что ханы являются вассалами падишаха, однако мусульманские богословы двойного толкования не допускали – правитель, печатающий монету и которому посвящена хутба (проповедь), является сувереном (Ред.)
https://ukraina.ru/20220329/1033642022.html
https://ukraina.ru/20230709/1047885373.html
крым
османская империя
крымское ханство
московское царство
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Кирилл Ксенофонтов
Кирилл Ксенофонтов
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5
4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
история, крым, османская империя, крымское ханство, xvii век, московское царство, руина, украина, история украины
История, Крым, Османская империя, Крымское ханство, История, XVII век, Московское царство, Руина, Украина, история Украины

Чигиринская война. Как крымский хан саботировал завоевание Украины

07:58 22.12.2024
 
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Кирилл Ксенофонтов
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22 декабря (по новому стилю) 1678 года в Константинополь прибыл посол от русского царя с заданием начать с Портой мирные переговоры по поводу окончания затянувшейся войны. Это хороший повод вспомнить о том, как эта война выглядела со стороны одного из её важнейших участников - Крымского ханства
Война — дело добровольное, но не всегда.
Крымское ханство официально было полноценной провинцией Османской империи*. Но из-за логистических сложностей и децентрализованной природы османской политической системы ханство было де-факто полунезависимой политией, которая вела свою игру.
В войну Османской империи против России (1672-1681) ханство оказалось втянуто не совсем по воле своих правителей: в 1670 году хан Адиль-Гирей заключил с русскими мир и начал налаживать хорошие отношения с польскими властями. Эти действия не были согласованы с "федеральным центром", и османы сместили его, заменив новым ханом Селим-Гиреем, сыном предыдущего хана Бахадыра (ах, какая ирония!)
Фактически это была война османов одновременно против русских и против поляков на территории современной Украины. От обычных набегов, которые были хлебом с маслом для ханства, это война отличалась самым неприятным (с точки зрения крымцев) образом — возможности по грабежам и набегам были серьёзно ограничены османским командованием: завоёванные земли должны были стать частью будущих владений Порты. Османская администрация старалась бороться с заброшенностью земель и привлекать туда новых поселенцев. Как вы понимаете, это несколько противоречило настрою крымцев грабить эти территории.
В более широком смысле участие османской армии серьёзно сужало зону влияния крымцев, которые привыкли делать дела и решать вопросы с поляками, казаками и русскими самостоятельно, и их абсолютно устраивал существовавший статус-кво ("иногда воюем, иногда набегаем и ничего не меняем").
У османов были другие планы: в 1669 году они назначили атамана Петра Дорошенко правителем провинции Украина (предполагалось, что рано или поздно вся Украина или большая её часть станет принадлежать османам). Поэтому даже перспективы на усиление ханства в рамках империи за счёт новой войны не было — в противном случае новые земли просто присоединили бы к Крымскому ханству. Иными словами, от новой войны с поляками и русскими ханство выигрывало очень мало и даже в чём-то теряло: если бы османы закрепились в регионе в случае успешного завершения войны, то вольницу крымцев со временем начали бы сокращать — ведь в регионе появилось бы заметное военное присутствие османской администрации, которую набеги в мирное время не интересовали.
29 марта 2022, 13:00
Султан и его украинские друзья. Почему «туркомания» Киева имеет глубокие исторические корниПосле неоднократных предложений Турции о посредничестве российско-украинские переговоры прошли в Стамбуле. С делегациями лично встречался президент Эрдоган, которого за стремление к возрождению османской мощи часто называют «султаном». При этом Турция снабжает Киев новейшим оружием, на которое украинская пропаганда возлагает особые надежды
Впрочем, Селим-Гирей не был османской марионеткой — с помощью "федерального центра" или без неё, но в условиях постоянной игры престолов в Крыму любой хан рисковал быть задушенным, отравленным или свергнутым благодаря усилиям местной аристократии, интересы которой очень редко соответствовали интересам администрации Порты. Хан был вынужден лавировать между разными группировками интересов, поэтому в его почти тридцатилетнем правлении много "антрактов": так, его сместили на период 1678-84 годов, чтобы потом снова вернуть на престол.
Во время войны хан постоянно поддерживал контакты с польским королевским двором и старался минимизировать участие ханства в войне на польском фронте, чтобы сосредоточиться на обороне ханства против наступавших русских войск. Отдельным пунктом, впрочем, было желание саботировать проект укрепления Османской империи в регионе. Конечно, военная угроза со стороны России была важным фактором, но как точно подметил в 1675 году польский король Ян Собеский в своём письме к отправлявшимся в Крым послам, "чем сильнее Речь Посполитая, тем больше уважения со стороны Порты получит Крым".
В этом плане ханство оказалось очень полезным посредником: к осени 1676-го одновременная война против русских и поляков оказалась слишком тяжёлым делом для Порты и при посредничестве хана в октябре 1676 года Порта и Речь Посполитая заключили перемирие. Примечательно, что в соответствующем договоре имя хана шло впереди имён османских дипломатов — т.е. мир заключили благодаря хану. Так Речь Посполитая заключила отдельное перемирие с ханом в отдельном документе, что лишний раз подчеркнуло высокий статус ханства.
В войне против России в 1676-78 годах атаман Дорошенко дальновидно перебежал к русским, и в целом положение дел складывалось в пользу России, поэтому в Константинополе начали искать виноватых. За военные неудачи Селим-Гирея сместили аж до 1684 года. В дальнейшем, после возвращения, в случае неприятностей он заблаговременно отрекался от престола (а один раз отправился в паломничество), чтобы не попасть под раздачу, и таким образом правил до самого 1704 года и умер своей смертью.
Сама война в итоге закончилась неуверенной ничьей, и существовавшие между Россией и Портой противоречия через какое-то время вылились в новую войну 1686-1700 годов – Москва (а затем Петербург) в течение следующего столетия неуклонно продвигалась в сторону расширения на черноморском направлении, что делало неизбежным столкновение с османами и их сателлитами.
Стрельцы
9 июля 2023, 07:55История
Чей Чигирин? Борьба за гетманскую столицу Борьба за гетманскую столицу Чигирин (сейчас – небольшой городок в Черкасской области) была одним из ярких эпизодов Руины – гражданской война, развернувшейся на Гетманщине после смерти Богдана Хмельницкого. Конкуренты в борьбе за власть привлекали на свою сторону армии соседей и зачастую стычка двух гетманов выглядела как война великих держав
К сожалению, мы не смогли получить комментарий от представителей истеблишмента ханства, но подозреваем, что фактическая ничья по итогам Чигиринской войны и временное устранение угрозы военного закрепления как русских, так и османов их устраивали куда больше, чем могла бы гипотетическая безусловная победа османов.
Участие ханства в этой войне — это довольно любопытный пример того, насколько могут разниться цели союзников, даже если они сосуществуют в рамках одного государства. Казалось бы, крымцы, как мусульмане и подданные султана, будут совсем не рады успехам своих польских и русских оппонентов — но нет, фактически мы видим саботаж усилий Порты "регионалами", которые очень привыкли к определённому статус-кво, нарушение которого для них было событием куда более трагическим, чем победа врагов над их же сюзереном.
Это хороший урок для нашего времени — отсутствие реального политического контроля из верного сателлита со временем может сделать скрытого врага.
* Историки до сих пор дискутируют относительно того, насколько Крымское ханство в действительности было самостоятельным. Турки уверяли, что ханы являются вассалами падишаха, однако мусульманские богословы двойного толкования не допускали – правитель, печатающий монету и которому посвящена хутба (проповедь), является сувереном (Ред.)
 
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