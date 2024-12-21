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Захарова: Киев ударил по жилым домам в Казани, чтобы отомстить за саммит БРИКС

Захарова: Киев ударил по жилым домам в Казани, чтобы отомстить за саммит БРИКС - 21.12.2024 Украина.ру

Захарова: Киев ударил по жилым домам в Казани, чтобы отомстить за саммит БРИКС

Атака беспилотников ВСУ по жилым домам в Казани может быть местью Украины за успешный саммит БРИКС, который в октябре принимала столица Татарстана. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии, опубликованном 21 декабря

2024-12-21T17:54

2024-12-21T17:54

2024-12-21T17:54

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"Киев вымещает бессильную злобу за ощутимые военные поражения на мирном населении России. Удар по столице Татарстана – это также своего рода месть за успешный саммит БРИКС, состоявшийся в октябре этого года и продемонстрировавший мощь и влияние в мире этого объединения, а также попытка запугать население одного из динамично развивающихся регионов нашей страны", – заявила Захарова.Дипломат добавила, что в России возмущены "демонстративным лицемерным молчанием" западных стран и их СМИ, которые, "сразу реагируют на любую вылазку экстремистов" и теракты в разных частях света. Однако в случае с Россией они "делают вид, будто ничего не происходит".Москва призывает мировое сообщество дать жесткую оценку преступным деяниям украинского режима, подчеркнула Захарова.Как сообщало издание Украина.ру, 21 декабря утром боевики ВСУ атаковали с помощью беспилотников самолетного типа жилые дома и объекты исключительно гражданской инфраструктуры в Казани. В результате ударов погибли пять человек и 12 пострадали.Другие новости: В ООН призвали к предотвращению жертв среди мирных граждан после удара ВСУ по Рыльску

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