Захарова: Киев ударил по жилым домам в Казани, чтобы отомстить за саммит БРИКС - 21.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241221/1059849507.html
Захарова: Киев ударил по жилым домам в Казани, чтобы отомстить за саммит БРИКС
Захарова: Киев ударил по жилым домам в Казани, чтобы отомстить за саммит БРИКС - 21.12.2024 Украина.ру
Захарова: Киев ударил по жилым домам в Казани, чтобы отомстить за саммит БРИКС
Атака беспилотников ВСУ по жилым домам в Казани может быть местью Украины за успешный саммит БРИКС, который в октябре принимала столица Татарстана. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии, опубликованном 21 декабря
2024-12-21T17:54
2024-12-21T17:54
новости
россия
казань
мария захарова
вооруженные силы украины
брикс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0d/1053863662_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_d90a77e864e2558c93a7b8e160b9a461.jpg.webp
"Киев вымещает бессильную злобу за ощутимые военные поражения на мирном населении России. Удар по столице Татарстана – это также своего рода месть за успешный саммит БРИКС, состоявшийся в октябре этого года и продемонстрировавший мощь и влияние в мире этого объединения, а также попытка запугать население одного из динамично развивающихся регионов нашей страны", – заявила Захарова.Дипломат добавила, что в России возмущены "демонстративным лицемерным молчанием" западных стран и их СМИ, которые, "сразу реагируют на любую вылазку экстремистов" и теракты в разных частях света. Однако в случае с Россией они "делают вид, будто ничего не происходит".Москва призывает мировое сообщество дать жесткую оценку преступным деяниям украинского режима, подчеркнула Захарова.Как сообщало издание Украина.ру, 21 декабря утром боевики ВСУ атаковали с помощью беспилотников самолетного типа жилые дома и объекты исключительно гражданской инфраструктуры в Казани. В результате ударов погибли пять человек и 12 пострадали.Другие новости: В ООН призвали к предотвращению жертв среди мирных граждан после удара ВСУ по Рыльску
россия
казань
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0d/1053863662_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e9a2081c6d5bf1136f40703c6aeb122e.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, казань, мария захарова, вооруженные силы украины, брикс
Новости, Россия, Казань, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, БРИКС

Захарова: Киев ударил по жилым домам в Казани, чтобы отомстить за саммит БРИКС

17:54 21.12.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Атака беспилотников ВСУ по жилым домам в Казани может быть местью Украины за успешный саммит БРИКС, который в октябре принимала столица Татарстана. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии, опубликованном 21 декабря
"Киев вымещает бессильную злобу за ощутимые военные поражения на мирном населении России. Удар по столице Татарстана – это также своего рода месть за успешный саммит БРИКС, состоявшийся в октябре этого года и продемонстрировавший мощь и влияние в мире этого объединения, а также попытка запугать население одного из динамично развивающихся регионов нашей страны", – заявила Захарова.
Дипломат добавила, что в России возмущены "демонстративным лицемерным молчанием" западных стран и их СМИ, которые, "сразу реагируют на любую вылазку экстремистов" и теракты в разных частях света. Однако в случае с Россией они "делают вид, будто ничего не происходит".
Москва призывает мировое сообщество дать жесткую оценку преступным деяниям украинского режима, подчеркнула Захарова.
Как сообщало издание Украина.ру, 21 декабря утром боевики ВСУ атаковали с помощью беспилотников самолетного типа жилые дома и объекты исключительно гражданской инфраструктуры в Казани. В результате ударов погибли пять человек и 12 пострадали.
Другие новости: В ООН призвали к предотвращению жертв среди мирных граждан после удара ВСУ по Рыльску
 
НовостиРоссияКазаньМария ЗахароваВооруженные силы УкраиныБРИКС
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:06Дипломатопад, из ПВО в пехоту и на фронт. Итоги 21 декабря на Украине
17:54Захарова: Киев ударил по жилым домам в Казани, чтобы отомстить за саммит БРИКС
17:25Вучич: санкции против сербской дочки "Газпрома" США введут в конце декабря или в начале января
16:51О ликвидации ВСУ в Курской области и ожидании важного приказа по Украине — Гончаров
16:26Зеленский меняет риторику и заявляет о неспособности Киева вернуть территории - Sky News
15:20Генсека НАТО Марка Рютте на Украине призвали отправиться в окопы
14:59Депутат Рады Александр Дубинский сравнил Украину с Третьим рейхом
14:36Запад или Россия: кто моргнёт быстрее и что будет потом? Мухин о Путине и технологической дуэли
14:15Глава Минобороны Германии рассказал, когда на Украину прийдут немецкие солдаты
13:52СМИ предупреждают: британские инструкторы на Украине - это прямой путь к войне с Россией
13:14Удар по "Манхэттену", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 21 декабря
12:39Заберет Нацполиция и передаст опеке. На Украине изменили правила обязательной эвакуации детей
12:07Водителя такси из Ужгорода уволили за отказ общаться на украинском
11:44В три волны с разных направлений. Минобороны сообщило об атаке беспилотников ВСУ на Казань
11:15Фицо: Зеленский предлагал €500 млн замороженных российских денег за поддержу вступления Украины в НАТО
10:55Сийярто назвал условие для отправки венгерских миротворцев на Украину
10:21ЕС ищет новых поставщиков газа из-за остановки транзита через Украину
10:02К новому Нюрнбергу всё готово: каким должен быть трибунал и как наказать ВСУ прямо сейчас - Гаспарян
09:54Атака на Казань, Зеленский попытался коррумпировать Фицо. Главное на Украине на утро 21 декабря
09:52Премьер Венгрии Петер Сийярто оценил шансы на мир при Дональде Трампе
Лента новостейМолния