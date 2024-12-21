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Захарова: Киев ударил по жилым домам в Казани, чтобы отомстить за саммит БРИКС
Захарова: Киев ударил по жилым домам в Казани, чтобы отомстить за саммит БРИКС - 21.12.2024 Украина.ру
Захарова: Киев ударил по жилым домам в Казани, чтобы отомстить за саммит БРИКС
Атака беспилотников ВСУ по жилым домам в Казани может быть местью Украины за успешный саммит БРИКС, который в октябре принимала столица Татарстана. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии, опубликованном 21 декабря
2024-12-21T17:54
2024-12-21T17:54
2024-12-21T17:54
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"Киев вымещает бессильную злобу за ощутимые военные поражения на мирном населении России. Удар по столице Татарстана – это также своего рода месть за успешный саммит БРИКС, состоявшийся в октябре этого года и продемонстрировавший мощь и влияние в мире этого объединения, а также попытка запугать население одного из динамично развивающихся регионов нашей страны", – заявила Захарова.Дипломат добавила, что в России возмущены "демонстративным лицемерным молчанием" западных стран и их СМИ, которые, "сразу реагируют на любую вылазку экстремистов" и теракты в разных частях света. Однако в случае с Россией они "делают вид, будто ничего не происходит".Москва призывает мировое сообщество дать жесткую оценку преступным деяниям украинского режима, подчеркнула Захарова.Как сообщало издание Украина.ру, 21 декабря утром боевики ВСУ атаковали с помощью беспилотников самолетного типа жилые дома и объекты исключительно гражданской инфраструктуры в Казани. В результате ударов погибли пять человек и 12 пострадали.Другие новости: В ООН призвали к предотвращению жертв среди мирных граждан после удара ВСУ по Рыльску
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новости, россия, казань, мария захарова, вооруженные силы украины, брикс
Новости, Россия, Казань, Мария Захарова, Вооруженные силы Украины, БРИКС
Захарова: Киев ударил по жилым домам в Казани, чтобы отомстить за саммит БРИКС
Атака беспилотников ВСУ по жилым домам в Казани может быть местью Украины за успешный саммит БРИКС, который в октябре принимала столица Татарстана. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии, опубликованном 21 декабря
"Киев вымещает бессильную злобу за ощутимые военные поражения на мирном населении России. Удар по столице Татарстана – это также своего рода месть за успешный саммит БРИКС, состоявшийся в октябре этого года и продемонстрировавший мощь и влияние в мире этого объединения, а также попытка запугать население одного из динамично развивающихся регионов нашей страны", – заявила Захарова.
Дипломат добавила, что в России возмущены "демонстративным лицемерным молчанием" западных стран и их СМИ, которые, "сразу реагируют на любую вылазку экстремистов" и теракты в разных частях света. Однако в случае с Россией они "делают вид, будто ничего не происходит".
Москва призывает мировое сообщество дать жесткую оценку преступным деяниям украинского режима, подчеркнула Захарова.
Как сообщало издание Украина.ру, 21 декабря утром боевики ВСУ атаковали с помощью беспилотников самолетного типа жилые дома и объекты исключительно гражданской инфраструктуры в Казани. В результате ударов погибли пять человек и 12 пострадали.