До мира Зеленскому рукой подать, но он проверку не прошёл и прилетел в Брюссель с другими целями
© AP / Geert Vanden Wijngaert
© AP / Geert Vanden Wijngaert
План о перемирии уже на столе Владимира Зеленского, однако ему сейчас нужно совсем не это
Владимир Зеленский упорно пытается убедить общественность в стремлении к достижению мира на Украине. И сейчас у него есть прекрасная возможность подтвердить серьёзность своих намерений – Венгрия, одна из стран, готовых выступить в качестве посредника, сделала конкретное предложение: установить рождественское перемирие и провести обмен пленными.
В этот же день ФСБ России передала в посольство Венгрии в Москве свои предложения по обмену. Что касается перемирия, в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин сказал, что не отказался и согласился подумать.
"С этим предложением обратился ко мне премьер-министр Венгрии господин Орбан. Он мне так и сказал, я думаю, что Виктор не будет на меня сердиться, если я раскрою хотя бы часть нашего разговора: "Ну чего это вам стоит на день, на два. Это же рождественское перемирие. Ну, ничего противник за эти 2-3 дня сделать не сможет."
Я сказал: ну, да. Наверное, это так. Но вы сначала поговорите с украинской стороной, мы минимум три раза соглашались на мероприятия подобного рода – и по судоходству в Чёрном море, и по энергетической инфраструктуре", – пояснил российский лидер.
И в этот раз Киев отклонил все венгерские инициативы, более того, при этом попытался унизить премьер-министра республики Виктора Орбана, озвучившего их. В частности Зеленский заявил, что не позволит ему выступать в качестве посредника в переговорах по урегулированию конфликта.
Манеру Зеленского переняли другие обитатели Банковой. Накануне его советник Дмитрий Литвин заявил про Орбана: "Гонцы от Путина никому из привлечённых участников работы ради мира не нужны. Если уже появился такой назойливый гонец от Путина, то можем на его ультиматум ответить одно: нам нужен реальный, надёжный мир, справедливый для Украины."
Если уж на то пошло, то Орбана можно назвать, скорее, "гонцом" избранного президента США Дональда Трампа, с которым он тесно обсуждает пути выхода из украинского кризиса. С Путиным венгерский лидер тоже контактировал, но и Зеленскому никто не мешал это сделать.
К тому же Будапешт запрашивал телефонный разговор, но, как сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, получил "некультурный отказ".
И даже после всех этих унижений Орбан сохранил чувство собственного достоинства, не стал пускаться во взаимные оскорбления, а лишь подтвердил, что его предложения остаются в силе.
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И вот премьер-министр Венгрии с украинским лидером 19 декабря оказались на одном мероприятии в Брюсселе – на саммите Евросоюза, куда гостя из Киева тоже пригласили.
Орбана спросили, представит ли он Зеленскому план о рождественском перемирии, на что он ответил: "План уже на столе. Либо он будет принят, либо нет".
По его словам, план очень простой, основанный на человеческих чувствах: какими бы кровопролитными ни были боевые действия, на несколько рождественских дней может быть объявлено прекращение огня. Такое уже случалось во время крупных войн в Европе, обменивайтесь большим количеством пленных и позвольте нескольким сотням или тысячам людей вернуться домой к своим семьям.
Будет ли Орбан проводить переговоры с Зеленским сегодня?
"Я работаю в режиме ожидания и сплю в режиме ожидания. Я всегда готов к любой содержательной дискуссии", – заявил премьер-министр Венгрии.
Зеленский тоже работает и спит в режиме ожидания – когда западные партнёры дадут денег, оружия и пришлют свои войска на Украину.
На встречах с президентом Франции Эммануэлем Макроном и генеральным секретарём НАТО Марком Рютте в бельгийской столице днём ранее он благодарил Североатлантический альянс и партнёров не за попытки помочь в урегулировании конфликта, а за готовность более активно усиливать воздушный щит страны, и добавил, что НАТО будет делать всё, чтобы Украина была максимально сильной, когда бы ни перешла к активной дипломатии.
Кроме того, Зеленский поддержал идею Макрона о введении европейской миротворческой миссии на Украину, но этого ему мало: членство в НАТО – вот лучшая гарантия безопасности для Украины.
"Лучшее – это сильная армия, большая армия. Самая большая в Европе армия. Ограничить силу нашей армии мы просто не имеем права, в любом случае, даже на пути в НАТО. Пока мы не в НАТО, мы рискуем", – заявил он.
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На фоне перебоев с военной помощью украинский лидер просит у Запада предоставить лицензии на производство оружия, чтобы Киев производил их сам, о чём сказал накануне, отвечая на вопросы читателей французской газеты Le Parisien.
Зеленскому нужна война, а не мир. Что и требовалось доказать.
Он не примет предложение Орбана о прекращении огня до инаугурации Трампа, уверен венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради, а после вступления 47-го президента США в должность ему придётся изменить своё поведение.
Представители Киева заявляли, что прекращение огня будет, когда Украина победит на фронте, но на это нет ни малейшего шанса, подчеркнул эксперт в комментарии РИА Новости.
"[Зеленский не сможет] перед Трампом делать то, что делал перед этим со всеми, то есть говорить о двух вещах: во-первых, благодарить за поддержку, во-вторых, требовать что-то ещё, так с Трампом не выйдет", – отметил Ногради.
Если будущий американский президент призвал Киев готовиться к сокращению объёмов помощи, то руководство ЕС заверило в дальнейшей поддержке.
"Я вижу проблему в том, что оружейные склады в Европе пустеют, денег у Европы гораздо меньше, чем понадобилось бы. Для меня эти заявления Брюсселя сомнительны", – сказал эксперт.
Но Зеленский об этом сейчас не думает – ему важно найти соратников на Западе, которые будут с ним в том случае, если Трамп действительно решит перекрыть каналы снабжения Украины.