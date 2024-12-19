https://ukraina.ru/20241219/1059815842.html

До мира Зеленскому рукой подать, но он проверку не прошёл и прилетел в Брюссель с другими целями

До мира Зеленскому рукой подать, но он проверку не прошёл и прилетел в Брюссель с другими целями - 19.12.2024 Украина.ру

До мира Зеленскому рукой подать, но он проверку не прошёл и прилетел в Брюссель с другими целями

План о перемирии уже на столе Владимира Зеленского, однако ему сейчас нужно совсем не это

2024-12-19T19:03

2024-12-19T19:03

2024-12-19T19:03

эксклюзив

европа

украина

венгрия

владимир зеленский

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дональд трамп

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Владимир Зеленский упорно пытается убедить общественность в стремлении к достижению мира на Украине. И сейчас у него есть прекрасная возможность подтвердить серьёзность своих намерений – Венгрия, одна из стран, готовых выступить в качестве посредника, сделала конкретное предложение: установить рождественское перемирие и провести обмен пленными.В этот же день ФСБ России передала в посольство Венгрии в Москве свои предложения по обмену. Что касается перемирия, в ходе прямой линии президент РФ Владимир Путин сказал, что не отказался и согласился подумать."С этим предложением обратился ко мне премьер-министр Венгрии господин Орбан. Он мне так и сказал, я думаю, что Виктор не будет на меня сердиться, если я раскрою хотя бы часть нашего разговора: "Ну чего это вам стоит на день, на два. Это же рождественское перемирие. Ну, ничего противник за эти 2-3 дня сделать не сможет."Я сказал: ну, да. Наверное, это так. Но вы сначала поговорите с украинской стороной, мы минимум три раза соглашались на мероприятия подобного рода – и по судоходству в Чёрном море, и по энергетической инфраструктуре", – пояснил российский лидер.И в этот раз Киев отклонил все венгерские инициативы, более того, при этом попытался унизить премьер-министра республики Виктора Орбана, озвучившего их. В частности Зеленский заявил, что не позволит ему выступать в качестве посредника в переговорах по урегулированию конфликта.Манеру Зеленского переняли другие обитатели Банковой. Накануне его советник Дмитрий Литвин заявил про Орбана: "Гонцы от Путина никому из привлечённых участников работы ради мира не нужны. Если уже появился такой назойливый гонец от Путина, то можем на его ультиматум ответить одно: нам нужен реальный, надёжный мир, справедливый для Украины."Если уж на то пошло, то Орбана можно назвать, скорее, "гонцом" избранного президента США Дональда Трампа, с которым он тесно обсуждает пути выхода из украинского кризиса. С Путиным венгерский лидер тоже контактировал, но и Зеленскому никто не мешал это сделать. К тому же Будапешт запрашивал телефонный разговор, но, как сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто, получил "некультурный отказ".И даже после всех этих унижений Орбан сохранил чувство собственного достоинства, не стал пускаться во взаимные оскорбления, а лишь подтвердил, что его предложения остаются в силе.И вот премьер-министр Венгрии с украинским лидером 19 декабря оказались на одном мероприятии в Брюсселе – на саммите Евросоюза, куда гостя из Киева тоже пригласили.Орбана спросили, представит ли он Зеленскому план о рождественском перемирии, на что он ответил: "План уже на столе. Либо он будет принят, либо нет".По его словам, план очень простой, основанный на человеческих чувствах: какими бы кровопролитными ни были боевые действия, на несколько рождественских дней может быть объявлено прекращение огня. Такое уже случалось во время крупных войн в Европе, обменивайтесь большим количеством пленных и позвольте нескольким сотням или тысячам людей вернуться домой к своим семьям.Будет ли Орбан проводить переговоры с Зеленским сегодня?"Я работаю в режиме ожидания и сплю в режиме ожидания. Я всегда готов к любой содержательной дискуссии", – заявил премьер-министр Венгрии.Зеленский тоже работает и спит в режиме ожидания – когда западные партнёры дадут денег, оружия и пришлют свои войска на Украину.На встречах с президентом Франции Эммануэлем Макроном и генеральным секретарём НАТО Марком Рютте в бельгийской столице днём ранее он благодарил Североатлантический альянс и партнёров не за попытки помочь в урегулировании конфликта, а за готовность более активно усиливать воздушный щит страны, и добавил, что НАТО будет делать всё, чтобы Украина была максимально сильной, когда бы ни перешла к активной дипломатии.Кроме того, Зеленский поддержал идею Макрона о введении европейской миротворческой миссии на Украину, но этого ему мало: членство в НАТО – вот лучшая гарантия безопасности для Украины."Лучшее – это сильная армия, большая армия. Самая большая в Европе армия. Ограничить силу нашей армии мы просто не имеем права, в любом случае, даже на пути в НАТО. Пока мы не в НАТО, мы рискуем", – заявил он.На фоне перебоев с военной помощью украинский лидер просит у Запада предоставить лицензии на производство оружия, чтобы Киев производил их сам, о чём сказал накануне, отвечая на вопросы читателей французской газеты Le Parisien.Зеленскому нужна война, а не мир. Что и требовалось доказать.Он не примет предложение Орбана о прекращении огня до инаугурации Трампа, уверен венгерский политический эксперт Дьёрдь Ногради, а после вступления 47-го президента США в должность ему придётся изменить своё поведение.Представители Киева заявляли, что прекращение огня будет, когда Украина победит на фронте, но на это нет ни малейшего шанса, подчеркнул эксперт в комментарии РИА Новости.Если будущий американский президент призвал Киев готовиться к сокращению объёмов помощи, то руководство ЕС заверило в дальнейшей поддержке."Я вижу проблему в том, что оружейные склады в Европе пустеют, денег у Европы гораздо меньше, чем понадобилось бы. Для меня эти заявления Брюсселя сомнительны", – сказал эксперт.Но Зеленский об этом сейчас не думает – ему важно найти соратников на Западе, которые будут с ним в том случае, если Трамп действительно решит перекрыть каналы снабжения Украины.Читайте также: Плохие новости для Киева из США: эпоха поддержки подходит к концу, Зеленского загоняют в коридор решений

https://ukraina.ru/20241217/1059693591.html

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Евгения Кондакова

эксклюзив, европа, украина, венгрия, владимир зеленский, виктор орбан, дональд трамп, ес, сша, владимир путин, россия, перемирие, переговоры