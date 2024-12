https://ukraina.ru/20241221/1059849939.html

Дипломатопад, из ПВО в пехоту и на фронт. Итоги 21 декабря на Украине

Дипломатопад, из ПВО в пехоту и на фронт. Итоги 21 декабря на Украине - 21.12.2024

Дипломатопад, из ПВО в пехоту и на фронт. Итоги 21 декабря на Украине

Владимир Зеленский провёл масштабные перестановки в дипломатическом корпусе. Британские СМИ подтвердили перевод украинских военнослужащих из ПВО в пехоту и отправку их на линию фронта

Владимир Зеленский утром 21 декабря своими указами уволил ряд украинских послов, назначив 5 новых.Так, Зеленский уволил Сергея Кислицу с должностей представителя Украины при ООН, посла в Содружестве Багамских Островов и в Тринидад и Тобаго, Павла Рябикина — с должности посла в Китайской Народной Республике, Евгению Филипенко — с должности представителя при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, Андрея Праведника — с должности посла в Руанде, Андрея Тарана — с должности посла в Словении, Петра Бешту — с должности посла в Литве, Сергея Корсунского — с должности посла в Японии и Василия Гамянина с должностей посла в Индонезии и представителя при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.Зеленский назначил послом в Венгрии Фёдора Шандора, послом в Словении — Петра Бешту, послом в Филиппинах — Юлию Федив, послом в Руанде — Вячеслава Яцюка, послом в Литве — Ольгу Никитченко."Зеленский произвел ряд крупных перестановок в дипломатическом корпусе. Он уволил послов Украины в Китае, Японии, Индонезии, Литве, Словении и Руанде. Также снят представитель в ООН Кислица. Вместо него, как ранее сообщалось, будет Мельник, которого выслали из Германии за обзывания. Иван Андреевич Крылов про такое писал: "А вы, друзья, как ни садитесь; Всё в музыканты не годитесь"", — прокомментировала перестановки в украинском дипкорпусе официальный представитель МИД России Мария Захарова.До этого, 20 декабря Зеленский заявил, что с дипломатической командой Украины "утвердил перечень новых украинских послов"."Я согласовал более 30 решений, среди которых: Нариман Джелял (Нариман Джелялов, лидер запрещённой в РФ экстремистской организации "Меджлис"*. - Ред.)– в Турцию, Алёна Гетьманчук – представителем Украины в НАТО, Андрей Мельник – представителем Украины в ООН. Эти и другие указы – вскоре, согласно дипломатическим процедурам", – отметил Зеленский.Джелялова вернули по обмену летом 2024 года. В России Джелялов был осуждён за диверсию на газопроводе в Крыму. Предыдущий посол Украины в Турции Василий Боднар был осенью переведён на должность посла в Польше.Гетьманчук – американистка, директор Центра "Новая Европа", ассоциированный старший аналитик Атлантического Совета США. На посту представителя Украины НАТО она сменит Наталью Галибаренко, назначенную на эту должность в июле 2021 года.Мельник – бывший посол Украины в Германии, который сейчас является послом Украины в Бразилии. На посту посла в Германии Мельник прославился подчёркнуто пренебрежительным отношением к властям ФРГ."Разыгрывать обиженную ливерную колбасу - не очень по-государственному", - заявил он в мае 2022 года в интервью изданию Der Spiegel, комментируя отказ канцлера Германии Олафа Шольца посетить Украину.Это и другие резкие высказывания Мельника не раз вызывали критику в немецком обществе.Глава МИД Украины Андрей Сибига после назначения в начале сентября анонсировал ряд кадровых решений и пересмотр внешнеполитической стратегии. В начале ноября Зеленский отметил, что замены и назначения готовятся.Из ПВО в пехотуБританское издание The Guardian рассказало о переводе украинских военнослужащих из ПВО в пехоту с тем, чтобы направить их на фронт.Издание сослалось на военных в противовоздушной обороне. По их информации дефицит на фронте военных на Украине стал настолько острым, что Генеральный штаб приказал "и без того изнуренным подразделениям ПВО" высвободить больше людей, чтобы отправить их на фронт как пехоту.Один из украинских военных заявил, что это — риск для безоппасности Украины."Это (перевод военнослужащих — Ред.) достигает критического уровня, когда мы не можем быть уверены, что противовоздушная оборона может функционировать должным образом", — указал он.По его словам, некоторые из бойцов "прошли обучение на Западе и имели реальные навыки, а теперь их отправляют на фронт как пехотинцев без подготовки".Кроме того, в украинских войсках есть также опасение, что, обладая секретными знаниями о позициях и тактике украинского ПВО, эти военные могут выдать важную информацию, если попадут в плен к россиянам.Британские журналисты напомнили, что об этом в прошлом месяце сообщала нардепка Марьяна Безуглая, а бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил это, назвав решение "очень болезненными".Другой источник, офицер ПВО, рассказал The Guardian, что у него уже осталось меньше половины от полного состава бойцов. При этом, указал он, в последние дни ему сказали, что "нужны ещё десятки людей"."У меня остались те, кому за 50 и больше, и раненные. Невозможно руководить", — указал офицер ПВО.Также издание The Guardian сообщило, что дефицит личного состава ухудшил отношения между Киевом и Вашингтоном в течение последних месяцев. США требуют у Украины понизить мобилизационный возраст, увеличив тем самым набор в вооружённые формирования. А украинское руководство пеняет на то, что и имеющиеся бригады нечем вооружать.При этом Зеленский при таком дефиците личного состава в ПВО регулярно требует новых коплексов ПВО у Запада.Ранее, 3 ноября, бывший спикер ВС ВСУ Юрий Игнат подтвердил направление специалистов ПВО в пехоту."Офис Марьяны Безуглой пишет, что Воздушные силы сбивают меньше "Шахедов" (БПЛА "Герань" - Ред.) из-за того, что из частей Воздушных сил (и не только) много людей отправляют в пехоту. Да, подтверждаю, направляют! Не от хорошей жизни... И много, и это очень болезненно для ВС — вот эти направления. И, конечно, это определённым образом влияет на общую картину. Но есть соответствующие решения, должны их выполнять, и понимаете почему!" — написал Игнат в соцсетях.При этом он раскритиковал народного депутата Безуглую."Поясню, почему врёт Офис Марьяны! "Шахеды" сбивают не только Воздушные силы, а все Силы обороны (о чём я лично пишу в утренних сводках Воздушных сил и вижу всю картину) — это Воздушные силы, Сухопутные войска, ВМС, ДШВ, пограничники и все-все, у кого есть чем", — заявил Игнат.По его словам, процент сбитых беспилотников не уменьшился."Поясню ещё раз — вместе с "Шахедами" уже второй месяц подряд летит ещё нечто, слепленное, как это говорят, "из г**на и палок", которое мы в сводках называем "БПЛА неустановленного типа". Их половина — они маркируются как "локационно потерянные". Поэтому ложь о "меньше сбивают" - очевидна!" — заявил Игнат.Он призвал самого нардепа объяснить, почему в стране провалена мобилизация, из-за чего в пехоту и приходится отправлять людей из авиации."Лучше объясните, Марьяна, как столько времени будучи активным членом профильного комитета, можно было провалить важнейшие мобилизацию и мотивацию, чтобы дошло до того, что из авиации, ПВО и медиков отправляли людей на передовую?" — негодовал Игнат.Ранее Безуглая сообщила о том, что из ВС ВСУ отправляют людей в пехоту."Шахеды" стали сбивать хуже, заметили? ПВО переводят в пехоту", — написала Безуглая в своём телеграм-канале утром 2 ноября.До этого она также сообщала об отправке в пехоту и медиков. Позднее, ближе к вечеру 2 ноября она снова заявила об отправке на передовую медиков и специалистов из военной авиации."Просьба распространить. Командование Медицинских сил и лично Казимирчук (командующий Медсил ВСУ - Ред.) спланировали с понедельника тайно возобносить отправку медиков в пехоту. Готовятся боевые распоряжения. Сейчас забирают людей из прикрытия аэродромов, артиллерийских расчётов, даже с Patriot –всех отправляют в пехоту", - сообщила Безуглая.По её словам, при этом не сокращаются штабные должности, а на фронте "управленческий коллапс", и "даже боеприпасы распределяют "любимчикам", а не в соответствии с оперативной обстановкой". По её словам, украинским бригадам "приходится торговать боеприпасами".О ходе спецоперации — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. "Армия дезертиров" задумалась о новом контрнаступе".

