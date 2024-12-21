Дипломатопад, из ПВО в пехоту и на фронт. Итоги 21 декабря на Украине - 21.12.2024 Украина.ру
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Дипломатопад, из ПВО в пехоту и на фронт. Итоги 21 декабря на Украине
Дипломатопад, из ПВО в пехоту и на фронт. Итоги 21 декабря на Украине - 21.12.2024 Украина.ру
Дипломатопад, из ПВО в пехоту и на фронт. Итоги 21 декабря на Украине
Владимир Зеленский провёл масштабные перестановки в дипломатическом корпусе. Британские СМИ подтвердили перевод украинских военнослужащих из ПВО в пехоту и отправку их на линию фронта
2024-12-21T18:06
2024-12-21T18:06
эксклюзив
хроники
украина
руанда
германия
владимир зеленский
марьяна безуглая
юрий игнат
оон
вооруженные силы украины
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Владимир Зеленский утром 21 декабря своими указами уволил ряд украинских послов, назначив 5 новых.Так, Зеленский уволил Сергея Кислицу с должностей представителя Украины при ООН, посла в Содружестве Багамских Островов и в Тринидад и Тобаго, Павла Рябикина — с должности посла в Китайской Народной Республике, Евгению Филипенко — с должности представителя при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, Андрея Праведника — с должности посла в Руанде, Андрея Тарана — с должности посла в Словении, Петра Бешту — с должности посла в Литве, Сергея Корсунского — с должности посла в Японии и Василия Гамянина с должностей посла в Индонезии и представителя при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.Зеленский назначил послом в Венгрии Фёдора Шандора, послом в Словении — Петра Бешту, послом в Филиппинах — Юлию Федив, послом в Руанде — Вячеслава Яцюка, послом в Литве — Ольгу Никитченко."Зеленский произвел ряд крупных перестановок в дипломатическом корпусе. Он уволил послов Украины в Китае, Японии, Индонезии, Литве, Словении и Руанде. Также снят представитель в ООН Кислица. Вместо него, как ранее сообщалось, будет Мельник, которого выслали из Германии за обзывания. Иван Андреевич Крылов про такое писал: "А вы, друзья, как ни садитесь; Всё в музыканты не годитесь"", — прокомментировала перестановки в украинском дипкорпусе официальный представитель МИД России Мария Захарова.До этого, 20 декабря Зеленский заявил, что с дипломатической командой Украины "утвердил перечень новых украинских послов"."Я согласовал более 30 решений, среди которых: Нариман Джелял (Нариман Джелялов, лидер запрещённой в РФ экстремистской организации "Меджлис"*. - Ред.)– в Турцию, Алёна Гетьманчук – представителем Украины в НАТО, Андрей Мельник – представителем Украины в ООН. Эти и другие указы – вскоре, согласно дипломатическим процедурам", – отметил Зеленский.Джелялова вернули по обмену летом 2024 года. В России Джелялов был осуждён за диверсию на газопроводе в Крыму. Предыдущий посол Украины в Турции Василий Боднар был осенью переведён на должность посла в Польше.Гетьманчук – американистка, директор Центра "Новая Европа", ассоциированный старший аналитик Атлантического Совета США. На посту представителя Украины НАТО она сменит Наталью Галибаренко, назначенную на эту должность в июле 2021 года.Мельник – бывший посол Украины в Германии, который сейчас является послом Украины в Бразилии. На посту посла в Германии Мельник прославился подчёркнуто пренебрежительным отношением к властям ФРГ."Разыгрывать обиженную ливерную колбасу - не очень по-государственному", - заявил он в мае 2022 года в интервью изданию Der Spiegel, комментируя отказ канцлера Германии Олафа Шольца посетить Украину.Это и другие резкие высказывания Мельника не раз вызывали критику в немецком обществе.Глава МИД Украины Андрей Сибига после назначения в начале сентября анонсировал ряд кадровых решений и пересмотр внешнеполитической стратегии. В начале ноября Зеленский отметил, что замены и назначения готовятся.Из ПВО в пехотуБританское издание The Guardian рассказало о переводе украинских военнослужащих из ПВО в пехоту с тем, чтобы направить их на фронт.Издание сослалось на военных в противовоздушной обороне. По их информации дефицит на фронте военных на Украине стал настолько острым, что Генеральный штаб приказал "и без того изнуренным подразделениям ПВО" высвободить больше людей, чтобы отправить их на фронт как пехоту.Один из украинских военных заявил, что это — риск для безоппасности Украины."Это (перевод военнослужащих — Ред.) достигает критического уровня, когда мы не можем быть уверены, что противовоздушная оборона может функционировать должным образом", — указал он.По его словам, некоторые из бойцов "прошли обучение на Западе и имели реальные навыки, а теперь их отправляют на фронт как пехотинцев без подготовки".Кроме того, в украинских войсках есть также опасение, что, обладая секретными знаниями о позициях и тактике украинского ПВО, эти военные могут выдать важную информацию, если попадут в плен к россиянам.Британские журналисты напомнили, что об этом в прошлом месяце сообщала нардепка Марьяна Безуглая, а бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил это, назвав решение "очень болезненными".Другой источник, офицер ПВО, рассказал The Guardian, что у него уже осталось меньше половины от полного состава бойцов. При этом, указал он, в последние дни ему сказали, что "нужны ещё десятки людей"."У меня остались те, кому за 50 и больше, и раненные. Невозможно руководить", — указал офицер ПВО.Также издание The Guardian сообщило, что дефицит личного состава ухудшил отношения между Киевом и Вашингтоном в течение последних месяцев. США требуют у Украины понизить мобилизационный возраст, увеличив тем самым набор в вооружённые формирования. А украинское руководство пеняет на то, что и имеющиеся бригады нечем вооружать.При этом Зеленский при таком дефиците личного состава в ПВО регулярно требует новых коплексов ПВО у Запада.Ранее, 3 ноября, бывший спикер ВС ВСУ Юрий Игнат подтвердил направление специалистов ПВО в пехоту."Офис Марьяны Безуглой пишет, что Воздушные силы сбивают меньше "Шахедов" (БПЛА "Герань" - Ред.) из-за того, что из частей Воздушных сил (и не только) много людей отправляют в пехоту. Да, подтверждаю, направляют! Не от хорошей жизни... И много, и это очень болезненно для ВС — вот эти направления. И, конечно, это определённым образом влияет на общую картину. Но есть соответствующие решения, должны их выполнять, и понимаете почему!" — написал Игнат в соцсетях.При этом он раскритиковал народного депутата Безуглую."Поясню, почему врёт Офис Марьяны! "Шахеды" сбивают не только Воздушные силы, а все Силы обороны (о чём я лично пишу в утренних сводках Воздушных сил и вижу всю картину) — это Воздушные силы, Сухопутные войска, ВМС, ДШВ, пограничники и все-все, у кого есть чем", — заявил Игнат.По его словам, процент сбитых беспилотников не уменьшился."Поясню ещё раз — вместе с "Шахедами" уже второй месяц подряд летит ещё нечто, слепленное, как это говорят, "из г**на и палок", которое мы в сводках называем "БПЛА неустановленного типа". Их половина — они маркируются как "локационно потерянные". Поэтому ложь о "меньше сбивают" - очевидна!" — заявил Игнат.Он призвал самого нардепа объяснить, почему в стране провалена мобилизация, из-за чего в пехоту и приходится отправлять людей из авиации."Лучше объясните, Марьяна, как столько времени будучи активным членом профильного комитета, можно было провалить важнейшие мобилизацию и мотивацию, чтобы дошло до того, что из авиации, ПВО и медиков отправляли людей на передовую?" — негодовал Игнат.Ранее Безуглая сообщила о том, что из ВС ВСУ отправляют людей в пехоту."Шахеды" стали сбивать хуже, заметили? ПВО переводят в пехоту", — написала Безуглая в своём телеграм-канале утром 2 ноября.До этого она также сообщала об отправке в пехоту и медиков. Позднее, ближе к вечеру 2 ноября она снова заявила об отправке на передовую медиков и специалистов из военной авиации."Просьба распространить. Командование Медицинских сил и лично Казимирчук (командующий Медсил ВСУ - Ред.) спланировали с понедельника тайно возобносить отправку медиков в пехоту. Готовятся боевые распоряжения. Сейчас забирают людей из прикрытия аэродромов, артиллерийских расчётов, даже с Patriot –всех отправляют в пехоту", - сообщила Безуглая.По её словам, при этом не сокращаются штабные должности, а на фронте "управленческий коллапс", и "даже боеприпасы распределяют "любимчикам", а не в соответствии с оперативной обстановкой". По её словам, украинским бригадам "приходится торговать боеприпасами".О ходе спецоперации — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. "Армия дезертиров" задумалась о новом контрнаступе".
https://ukraina.ru/20241221/1059847559.html
https://ukraina.ru/20241221/1059845676.html
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Егор Леев
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эксклюзив, хроники, украина, руанда, германия, владимир зеленский, марьяна безуглая, юрий игнат, оон, вооруженные силы украины, the guardian
Эксклюзив, Хроники, Украина, Руанда, Германия, Владимир Зеленский, Марьяна Безуглая, Юрий Игнат, ООН, Вооруженные силы Украины, The Guardian

Дипломатопад, из ПВО в пехоту и на фронт. Итоги 21 декабря на Украине

18:06 21.12.2024
 
МИД Украины
МИД Украины
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Егор Леев
автор издания Украина.ру
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Владимир Зеленский провёл масштабные перестановки в дипломатическом корпусе. Британские СМИ подтвердили перевод украинских военнослужащих из ПВО в пехоту и отправку их на линию фронта
Владимир Зеленский утром 21 декабря своими указами уволил ряд украинских послов, назначив 5 новых.
Так, Зеленский уволил Сергея Кислицу с должностей представителя Украины при ООН, посла в Содружестве Багамских Островов и в Тринидад и Тобаго, Павла Рябикина — с должности посла в Китайской Народной Республике, Евгению Филипенко — с должности представителя при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве, Андрея Праведника — с должности посла в Руанде, Андрея Тарана — с должности посла в Словении, Петра Бешту — с должности посла в Литве, Сергея Корсунского — с должности посла в Японии и Василия Гамянина с должностей посла в Индонезии и представителя при Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.
Зеленский назначил послом в Венгрии Фёдора Шандора, послом в Словении — Петра Бешту, послом в Филиппинах — Юлию Федив, послом в Руанде — Вячеслава Яцюка, послом в Литве — Ольгу Никитченко.
"Зеленский произвел ряд крупных перестановок в дипломатическом корпусе. Он уволил послов Украины в Китае, Японии, Индонезии, Литве, Словении и Руанде. Также снят представитель в ООН Кислица. Вместо него, как ранее сообщалось, будет Мельник, которого выслали из Германии за обзывания. Иван Андреевич Крылов про такое писал: "А вы, друзья, как ни садитесь; Всё в музыканты не годитесь"", — прокомментировала перестановки в украинском дипкорпусе официальный представитель МИД России Мария Захарова.
ЖК Манхэттен в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
13:14
Удар по "Манхэттену", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 21 декабряУкраинские БПЛА попытались обрушить высотное здание в Казани. Украинские военные продолжают удары по регионам России
До этого, 20 декабря Зеленский заявил, что с дипломатической командой Украины "утвердил перечень новых украинских послов".
"Я согласовал более 30 решений, среди которых: Нариман Джелял (Нариман Джелялов, лидер запрещённой в РФ экстремистской организации "Меджлис"*. - Ред.)– в Турцию, Алёна Гетьманчук – представителем Украины в НАТО, Андрей Мельник – представителем Украины в ООН. Эти и другие указы – вскоре, согласно дипломатическим процедурам", – отметил Зеленский.
Джелялова вернули по обмену летом 2024 года. В России Джелялов был осуждён за диверсию на газопроводе в Крыму. Предыдущий посол Украины в Турции Василий Боднар был осенью переведён на должность посла в Польше.
Гетьманчук – американистка, директор Центра "Новая Европа", ассоциированный старший аналитик Атлантического Совета США. На посту представителя Украины НАТО она сменит Наталью Галибаренко, назначенную на эту должность в июле 2021 года.
Мельник – бывший посол Украины в Германии, который сейчас является послом Украины в Бразилии. На посту посла в Германии Мельник прославился подчёркнуто пренебрежительным отношением к властям ФРГ.
"Разыгрывать обиженную ливерную колбасу - не очень по-государственному", - заявил он в мае 2022 года в интервью изданию Der Spiegel, комментируя отказ канцлера Германии Олафа Шольца посетить Украину.
Это и другие резкие высказывания Мельника не раз вызывали критику в немецком обществе.
Глава МИД Украины Андрей Сибига после назначения в начале сентября анонсировал ряд кадровых решений и пересмотр внешнеполитической стратегии. В начале ноября Зеленский отметил, что замены и назначения готовятся.
атака на Казань - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
09:54
Атака на Казань, Зеленский попытался коррумпировать Фицо. Главное на Украине на утро 21 декабряВладимир Зеленский попытался подкупить премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Украинские беспилотники атаковали жилые дома в Казани
Из ПВО в пехоту
Британское издание The Guardian рассказало о переводе украинских военнослужащих из ПВО в пехоту с тем, чтобы направить их на фронт.
Издание сослалось на военных в противовоздушной обороне. По их информации дефицит на фронте военных на Украине стал настолько острым, что Генеральный штаб приказал "и без того изнуренным подразделениям ПВО" высвободить больше людей, чтобы отправить их на фронт как пехоту.
Один из украинских военных заявил, что это — риск для безоппасности Украины.
"Это (перевод военнослужащих — Ред.) достигает критического уровня, когда мы не можем быть уверены, что противовоздушная оборона может функционировать должным образом", — указал он.
По его словам, некоторые из бойцов "прошли обучение на Западе и имели реальные навыки, а теперь их отправляют на фронт как пехотинцев без подготовки".
Кроме того, в украинских войсках есть также опасение, что, обладая секретными знаниями о позициях и тактике украинского ПВО, эти военные могут выдать важную информацию, если попадут в плен к россиянам.
Британские журналисты напомнили, что об этом в прошлом месяце сообщала нардепка Марьяна Безуглая, а бывший спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат подтвердил это, назвав решение "очень болезненными".
Другой источник, офицер ПВО, рассказал The Guardian, что у него уже осталось меньше половины от полного состава бойцов. При этом, указал он, в последние дни ему сказали, что "нужны ещё десятки людей".
Фото: соцсети, ВСУ обстреляли Рыльск в Курской области
Вчера, 18:05
Массированный обстрел Рыльска. Итоги 20 декабря на УкраинеУкраина совершила массированный обстрел Рыльска, что в 30 км от Курской АЭС
"У меня остались те, кому за 50 и больше, и раненные. Невозможно руководить", — указал офицер ПВО.
Также издание The Guardian сообщило, что дефицит личного состава ухудшил отношения между Киевом и Вашингтоном в течение последних месяцев. США требуют у Украины понизить мобилизационный возраст, увеличив тем самым набор в вооружённые формирования. А украинское руководство пеняет на то, что и имеющиеся бригады нечем вооружать.
При этом Зеленский при таком дефиците личного состава в ПВО регулярно требует новых коплексов ПВО у Запада.
Ранее, 3 ноября, бывший спикер ВС ВСУ Юрий Игнат подтвердил направление специалистов ПВО в пехоту.
"Офис Марьяны Безуглой пишет, что Воздушные силы сбивают меньше "Шахедов" (БПЛА "Герань" - Ред.) из-за того, что из частей Воздушных сил (и не только) много людей отправляют в пехоту. Да, подтверждаю, направляют! Не от хорошей жизни... И много, и это очень болезненно для ВС — вот эти направления. И, конечно, это определённым образом влияет на общую картину. Но есть соответствующие решения, должны их выполнять, и понимаете почему!" — написал Игнат в соцсетях.
При этом он раскритиковал народного депутата Безуглую.
"Поясню, почему врёт Офис Марьяны! "Шахеды" сбивают не только Воздушные силы, а все Силы обороны (о чём я лично пишу в утренних сводках Воздушных сил и вижу всю картину) — это Воздушные силы, Сухопутные войска, ВМС, ДШВ, пограничники и все-все, у кого есть чем", — заявил Игнат.
По его словам, процент сбитых беспилотников не уменьшился.
"Поясню ещё раз — вместе с "Шахедами" уже второй месяц подряд летит ещё нечто, слепленное, как это говорят, "из г**на и палок", которое мы в сводках называем "БПЛА неустановленного типа". Их половина — они маркируются как "локационно потерянные". Поэтому ложь о "меньше сбивают" - очевидна!" — заявил Игнат.
Он призвал самого нардепа объяснить, почему в стране провалена мобилизация, из-за чего в пехоту и приходится отправлять людей из авиации.
Вчера, 13:00
Удар возмездия по СБУ, обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 20 декабряВ Минобороны России рассказали об ударе возмездия по Службе безопасности Украины. Украинские военные продолжают наносить удары по регионам России
"Лучше объясните, Марьяна, как столько времени будучи активным членом профильного комитета, можно было провалить важнейшие мобилизацию и мотивацию, чтобы дошло до того, что из авиации, ПВО и медиков отправляли людей на передовую?" — негодовал Игнат.
Ранее Безуглая сообщила о том, что из ВС ВСУ отправляют людей в пехоту.
"Шахеды" стали сбивать хуже, заметили? ПВО переводят в пехоту", — написала Безуглая в своём телеграм-канале утром 2 ноября.
До этого она также сообщала об отправке в пехоту и медиков. Позднее, ближе к вечеру 2 ноября она снова заявила об отправке на передовую медиков и специалистов из военной авиации.
"Просьба распространить. Командование Медицинских сил и лично Казимирчук (командующий Медсил ВСУ - Ред.) спланировали с понедельника тайно возобносить отправку медиков в пехоту. Готовятся боевые распоряжения. Сейчас забирают людей из прикрытия аэродромов, артиллерийских расчётов, даже с Patriot –всех отправляют в пехоту", - сообщила Безуглая.
По её словам, при этом не сокращаются штабные должности, а на фронте "управленческий коллапс", и "даже боеприпасы распределяют "любимчикам", а не в соответствии с оперативной обстановкой". По её словам, украинским бригадам "приходится торговать боеприпасами".
О ходе спецоперации — в статье Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе. "Армия дезертиров" задумалась о новом контрнаступе".
 
ЭксклюзивХроникиУкраинаРуандаГерманияВладимир ЗеленскийМарьяна БезуглаяЮрий ИгнатООНВооруженные силы УкраиныThe Guardian
 
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Заголовок открываемого материала
18:06Дипломатопад, из ПВО в пехоту и на фронт. Итоги 21 декабря на Украине
17:54Захарова: Киев ударил по жилым домам в Казани, чтобы отомстить за саммит БРИКС
17:25Вучич: санкции против сербской дочки "Газпрома" США введут в конце декабря или в начале января
16:51О ликвидации ВСУ в Курской области и ожидании важного приказа по Украине — Гончаров
16:26Зеленский меняет риторику и заявляет о неспособности Киева вернуть территории - Sky News
15:20Генсека НАТО Марка Рютте на Украине призвали отправиться в окопы
14:59Депутат Рады Александр Дубинский сравнил Украину с Третьим рейхом
14:36Запад или Россия: кто моргнёт быстрее и что будет потом? Мухин о Путине и технологической дуэли
14:15Глава Минобороны Германии рассказал, когда на Украину прийдут немецкие солдаты
13:52СМИ предупреждают: британские инструкторы на Украине - это прямой путь к войне с Россией
13:14Удар по "Манхэттену", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 21 декабря
12:39Заберет Нацполиция и передаст опеке. На Украине изменили правила обязательной эвакуации детей
12:07Водителя такси из Ужгорода уволили за отказ общаться на украинском
11:44В три волны с разных направлений. Минобороны сообщило об атаке беспилотников ВСУ на Казань
11:15Фицо: Зеленский предлагал €500 млн замороженных российских денег за поддержу вступления Украины в НАТО
10:55Сийярто назвал условие для отправки венгерских миротворцев на Украину
10:21ЕС ищет новых поставщиков газа из-за остановки транзита через Украину
10:02К новому Нюрнбергу всё готово: каким должен быть трибунал и как наказать ВСУ прямо сейчас - Гаспарян
09:54Атака на Казань, Зеленский попытался коррумпировать Фицо. Главное на Украине на утро 21 декабря
09:52Премьер Венгрии Петер Сийярто оценил шансы на мир при Дональде Трампе
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