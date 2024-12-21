https://ukraina.ru/20241221/1059848887.html
Зеленский меняет риторику и заявляет о неспособности Киева вернуть территории - Sky News
Зеленский меняет риторику и заявляет о неспособности Киева вернуть территории - Sky News - 21.12.2024 Украина.ру
Зеленский меняет риторику и заявляет о неспособности Киева вернуть территории - Sky News
Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что Киев не способен вернуть территории. На изменившуюся риторику Зеленского указал телеканал Sky News 21 декабря
2024-12-21T16:26
2024-12-21T16:26
2024-12-21T16:26
новости
владимир зеленский
украина
дональд трамп
территория
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/14/1059831623_0:0:769:432_1920x0_80_0_0_00fdae4995a86ecaebf427168158dab8.jpg
"Теперь украинский президент начал озвучивать, (…) что укрепившиеся позиции России невозможно сдвинуть с места при нынешнем уровне поддержки Запада и боеспособности Украины", — говорится в материале телеканала.Американские журналисты обратили внимание на то, что изменение тона Зеленского совпало с переизбранием Дональда Трампа на пост президента США. "Украинский глава быстро адаптируется к новой реальности", - констатирует Sky News, напоминая, что о желании завершить конфликт ранее заявил избранный президент США.Ранее новостное агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором говорится о том, что Украину ждет "горькое" урегулирование конфликта, сопровождаемое территориальными уступками.Другие новости: "Голые" бригады ВСУ, ничтожные гарантии безопасности: Зеленский предъявил претензии Западу
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/14/1059831623_73:0:649:432_1920x0_80_0_0_78311f37425ef29afd6fef50007d86f6.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, владимир зеленский, украина, дональд трамп, территория
Новости, Владимир Зеленский, Украина, Дональд Трамп, территория
Зеленский меняет риторику и заявляет о неспособности Киева вернуть территории - Sky News
Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что Киев не способен вернуть территории. На изменившуюся риторику Зеленского указал телеканал Sky News 21 декабря
"Теперь украинский президент начал озвучивать, (…) что укрепившиеся позиции России невозможно сдвинуть с места при нынешнем уровне поддержки Запада и боеспособности Украины", — говорится в материале телеканала.
Американские журналисты обратили внимание на то, что изменение тона Зеленского совпало с переизбранием Дональда Трампа на пост президента США. "Украинский глава быстро адаптируется к новой реальности", - констатирует Sky News, напоминая, что о желании завершить конфликт ранее заявил избранный президент США.
Ранее новостное агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором говорится о том, что Украину ждет "горькое" урегулирование конфликта, сопровождаемое территориальными уступками.