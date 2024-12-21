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Зеленский меняет риторику и заявляет о неспособности Киева вернуть территории - Sky News

Зеленский меняет риторику и заявляет о неспособности Киева вернуть территории - Sky News - 21.12.2024 Украина.ру

Зеленский меняет риторику и заявляет о неспособности Киева вернуть территории - Sky News

Украинский лидер Владимир Зеленский признал, что Киев не способен вернуть территории. На изменившуюся риторику Зеленского указал телеканал Sky News 21 декабря

2024-12-21T16:26

2024-12-21T16:26

2024-12-21T16:26

новости

владимир зеленский

украина

дональд трамп

территория

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"Теперь украинский президент начал озвучивать, (…) что укрепившиеся позиции России невозможно сдвинуть с места при нынешнем уровне поддержки Запада и боеспособности Украины", — говорится в материале телеканала.Американские журналисты обратили внимание на то, что изменение тона Зеленского совпало с переизбранием Дональда Трампа на пост президента США. "Украинский глава быстро адаптируется к новой реальности", - констатирует Sky News, напоминая, что о желании завершить конфликт ранее заявил избранный президент США.Ранее новостное агентство Bloomberg опубликовало материал, в котором говорится о том, что Украину ждет "горькое" урегулирование конфликта, сопровождаемое территориальными уступками.Другие новости: "Голые" бригады ВСУ, ничтожные гарантии безопасности: Зеленский предъявил претензии Западу

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новости, владимир зеленский, украина, дональд трамп, территория