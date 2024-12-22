Колл-центры сорвались с цепи. Главное на Украине на утро 22 декабря - 22.12.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241222/1059852481.html
Колл-центры сорвались с цепи. Главное на Украине на утро 22 декабря
Колл-центры сорвались с цепи. Главное на Украине на утро 22 декабря - 22.12.2024 Украина.ру
Колл-центры сорвались с цепи. Главное на Украине на утро 22 декабря
За минувшие сутки в одной лишь Москве и Московской области более 10 раз устраивали взрывы пиротехники и поджигали банкоматы по заданию мошенников
2024-12-22T09:40
2024-12-22T09:40
эксклюзив
хроники
россия
украина
владимир путин
михаил павлив
александр дюков
мвд
вооруженные силы украины
сбербанк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/16/1059852342_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_e57496882d415930f0699e8c7379463e.jpg.webp
О том, что за минувшие сутки более десяти раз устраивали взрывы пиротехники в общественных местах и поджигали банкоматы по заданию мошенников, сообщили российские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы."Нарушители задержаны, во всех случаях люди действовали по поручениям телефонных мошенников", — отметил собеседник одного из информационных агентств.По его словам, многие из задержанных — пожилые люди.Вечером 21 декабря министерство внутренних дел России также сообщило о росте активности мошеннических колл-центров."В течении последних дней фиксируется самая массовая волна воздействий мошенников, заканчивающихся принуждением жертв к совершению дестабилизующих действий. В торговых центрах, банках, отделениях почты России и даже на улицах Москве и Санкт-Петербурга попавшие в сети преступников граждане бросали петарды, бутылки с зажигательной смесью, а также обливали бензином и пытались поджечь полицейские автомобили", — отмечалось в сообщении "Вестника киберполиции России".По информации МВД, на манипуляции мошенников поддались почти 20 граждан РФ,"Практически два десятка граждан поддались на психологические манипуляции и, движимые желанием вернуть похищенные средства, стали участниками психологических операций недружественных стран. Разумеется, похищенные средства никто не вернул!" - подчеркивалось в публикации.Россиян призвали к бдительности."В преддверии праздника злоумышленники активизируются и, как мы видим, преследуют не только финансовые цели. Будьте бдительны и прекращайте общение при первых подозрительных словах. Обязательно поговорите об этом со своими родными, особенно со старшим поколением. Это поможет избежать страшных ошибок", — гласило сообщение "Вестника киберполиции России".Так, вечером 21 декабря глава Красногвардейской районной администрации Санкт-Петербурга Андрей Хорт рассказал о взрыве в районе."В отделении "Сбербанка" на Среднеохтинском, 10, произошел взрыв. Оперативные службы на месте. Пострадавших нет", – написал он в своём телеграм-канале.Глава администрации района добавил, что держит ситуацию на личном контроле.Он также опубликовал фотографии с места событий. На фото, которые опубликовал Хорт, можно увидеть поврежденный банкомат и выбитую дверь отделения банка.Позже пресс-служба регионального главка МВД России сообщила о хлопке в помещении финансового учреждения на Среднеохтинском проспекте. Полиция подтвердила, что пострадавших нет.Ещё спустя некоторое время стало известно о задержании пенсионерки."Полиция возбудила уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт - ред.). По подозрению по месту жительства задержана женщина 1956 года рождения", - сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.Позднее в соцсетях появилось видео того, как был устроен взрыв."Вот эта бабушка, которую ограбили, обманули и заставили поджечь банкомат - и она испуганно тянется спичкой, а потом всё взрывается - самый весомый аргумент в пользу того, что по украинским колл-центрам бить абсолютно необходимо. В этих колл-центрах нет людей", — прокомментировал видео историк Александр Дюков.Российский военкор, автор телеграм-канала "Старше Эдды" также призвал бить по колл-центрам, расположенным на Украине."Последние несколько дней мы видим в новостях, что российские граждане то банкомат подожгут, то еще где то что-то взорвут. Поджигатели и взрывники, это обманутые украинскими мошенниками пенсионеры, изначально отправившие деньги в колл-центр Днепропетровска, а потом желающие их вернуть при помощи поставленных украинскими спецслужбами задач. Налицо здесь конечно несколько статей УК РФ, от финансирования ВСУ до терроризма, плюсом к этому абсолютное неумение шевелить извилинами головного мозга, но есть и еще кое-что. Да, президент сказал на прямой линии, что колл-центры не являются военной целью, мы можем с этим не соглашаться, но решение в данном вопросе точно не за нами. Есть правда еще один фактор, опираясь на который я делаю вывод, что колл-центры надо уничтожать вместе с их обитателями, невзирая на пол и возраст, и этот фактор Святое Евангелие. В Евангелии от Матфея сказано: "А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской"", - отметил он.Ранее на прямой линии президент России Владимир Путин отметил, что колл-центры, расположенные на территории Украины, не являются военными целями."Нет. У нас в списке приоритетных целей находятся военные объекты и объекты военно-промышленного комплекса, могут быть и центры принятия решений. На вот эти колл-центры мы боезапасы тратить не будем - ни к чему", - указал он.Тем временем уже после прямой линии активность колл-центров возросла. Помимо взрывов в Москве и в Санкт-Петербурге, мошенники вынудили граждан России совершить другие правонарушения. Так, в подмосковном Одинцово обманутый мошенниками из Днепропетровска мужчина бросилбутылки с зажигательной смесью в здание, где находятся опорный пункт полиции и Одинцовский городской суд, одновременно другой мужчина поджег горючее у отделения банка неподалёку, сообщил телеграм-канал Mash. В Санкт-Петербурге 16-летняя девушка подожгла патрульный автомобиль у здания ГАИ, её задержали. Также были подожжены полицейские машины в Москве и в Твери, сообщал телеграм-канал BazaПри этом эксперты считают, что возросшая активность в последние дни расположенных на Украине колл-центров может быть неслучайной."Я бы не относился легкомысленно ко всем этим фейерверкам и подожжённым банкоматам в Москве и Санкт-Петербурге. Почерк тот же, что и обычно у вербовочной сети о которой я снял уже несколько материалов. Вероятная цель - создание "белого шума". Хаоса происшествий третирующий обывателей и перегружающий правоохранителей. Как в известной сказке про мальчика который кричал "волки, волки". За этим мельтешением вполне может быть спрятан серьезный удар врага. А, на носу длинная череда праздников с массовыми гуляниями", — написал вечером 21 декабря в своём телеграм-канале политолог Михаил Павлив.Мошенников на Украине покрывают спецслужбы и отдельные подразделения ВСУ, в частности "Волки Да Винчи", один из командиров которых Сергей Филимонов регулярно хвастается в соцсетях дорогими часами и одеждой. "Столицей" колл-центров является Днепропетровск. Также значимыми городами являются Львов и Киев.О происходящем в Галиции — в статье Олега Хавича "Западная Украина за неделю: унижение премьера Польши и издевательства в "бригаде любовниц"".
https://ukraina.ru/20241221/1059849939.html
https://ukraina.ru/20241221/1059847559.html
https://ukraina.ru/20241221/1059845676.html
россия
украина
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Егор Леев
Егор Леев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/16/1059852342_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_c93c3fa0ca7a535605a6cc47d9b12c5f.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, хроники, россия, украина, владимир путин, михаил павлив, александр дюков, мвд, вооруженные силы украины, сбербанк, москва
Эксклюзив, Хроники, Россия, Украина, Владимир Путин, Михаил Павлив, Александр Дюков, МВД, Вооруженные силы Украины, Сбербанк, Москва

Колл-центры сорвались с цепи. Главное на Украине на утро 22 декабря

09:40 22.12.2024
 
© Фото : Андрей Хорт / Telegramпожарные на месте взрыва в Санкт-Петербурге
пожарные на месте взрыва в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© Фото : Андрей Хорт / Telegram
Читать в
ДзенTelegram
Егор Леев
автор издания Украина.ру
Все материалы
За минувшие сутки в одной лишь Москве и Московской области более 10 раз устраивали взрывы пиротехники и поджигали банкоматы по заданию мошенников
О том, что за минувшие сутки более десяти раз устраивали взрывы пиротехники в общественных местах и поджигали банкоматы по заданию мошенников, сообщили российские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.
"Нарушители задержаны, во всех случаях люди действовали по поручениям телефонных мошенников", — отметил собеседник одного из информационных агентств.
По его словам, многие из задержанных — пожилые люди.
Вечером 21 декабря министерство внутренних дел России также сообщило о росте активности мошеннических колл-центров.
"В течении последних дней фиксируется самая массовая волна воздействий мошенников, заканчивающихся принуждением жертв к совершению дестабилизующих действий. В торговых центрах, банках, отделениях почты России и даже на улицах Москве и Санкт-Петербурга попавшие в сети преступников граждане бросали петарды, бутылки с зажигательной смесью, а также обливали бензином и пытались поджечь полицейские автомобили", — отмечалось в сообщении "Вестника киберполиции России".
По информации МВД, на манипуляции мошенников поддались почти 20 граждан РФ,
"Практически два десятка граждан поддались на психологические манипуляции и, движимые желанием вернуть похищенные средства, стали участниками психологических операций недружественных стран. Разумеется, похищенные средства никто не вернул!" - подчеркивалось в публикации.
Россиян призвали к бдительности.
"В преддверии праздника злоумышленники активизируются и, как мы видим, преследуют не только финансовые цели. Будьте бдительны и прекращайте общение при первых подозрительных словах. Обязательно поговорите об этом со своими родными, особенно со старшим поколением. Это поможет избежать страшных ошибок", — гласило сообщение "Вестника киберполиции России".
МИД Украины
Вчера, 18:06
Дипломатопад, из ПВО в пехоту и на фронт. Итоги 21 декабря на УкраинеВладимир Зеленский провёл масштабные перестановки в дипломатическом корпусе. Британские СМИ подтвердили перевод украинских военнослужащих из ПВО в пехоту и отправку их на линию фронта
Так, вечером 21 декабря глава Красногвардейской районной администрации Санкт-Петербурга Андрей Хорт рассказал о взрыве в районе.
"В отделении "Сбербанка" на Среднеохтинском, 10, произошел взрыв. Оперативные службы на месте. Пострадавших нет", – написал он в своём телеграм-канале.
Глава администрации района добавил, что держит ситуацию на личном контроле.
Он также опубликовал фотографии с места событий. На фото, которые опубликовал Хорт, можно увидеть поврежденный банкомат и выбитую дверь отделения банка.
Позже пресс-служба регионального главка МВД России сообщила о хлопке в помещении финансового учреждения на Среднеохтинском проспекте. Полиция подтвердила, что пострадавших нет.
Ещё спустя некоторое время стало известно о задержании пенсионерки.
"Полиция возбудила уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт - ред.). По подозрению по месту жительства задержана женщина 1956 года рождения", - сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.
Позднее в соцсетях появилось видео того, как был устроен взрыв.
"Вот эта бабушка, которую ограбили, обманули и заставили поджечь банкомат - и она испуганно тянется спичкой, а потом всё взрывается - самый весомый аргумент в пользу того, что по украинским колл-центрам бить абсолютно необходимо. В этих колл-центрах нет людей", — прокомментировал видео историк Александр Дюков.
Российский военкор, автор телеграм-канала "Старше Эдды" также призвал бить по колл-центрам, расположенным на Украине.
ЖК Манхэттен в Казани - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Вчера, 13:14
Удар по "Манхэттену", обстрелы и налёты. Главное на Украине на 13:00 21 декабряУкраинские БПЛА попытались обрушить высотное здание в Казани. Украинские военные продолжают удары по регионам России
"Последние несколько дней мы видим в новостях, что российские граждане то банкомат подожгут, то еще где то что-то взорвут. Поджигатели и взрывники, это обманутые украинскими мошенниками пенсионеры, изначально отправившие деньги в колл-центр Днепропетровска, а потом желающие их вернуть при помощи поставленных украинскими спецслужбами задач. Налицо здесь конечно несколько статей УК РФ, от финансирования ВСУ до терроризма, плюсом к этому абсолютное неумение шевелить извилинами головного мозга, но есть и еще кое-что. Да, президент сказал на прямой линии, что колл-центры не являются военной целью, мы можем с этим не соглашаться, но решение в данном вопросе точно не за нами. Есть правда еще один фактор, опираясь на который я делаю вывод, что колл-центры надо уничтожать вместе с их обитателями, невзирая на пол и возраст, и этот фактор Святое Евангелие. В Евангелии от Матфея сказано: "А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской"", - отметил он.
Ранее на прямой линии президент России Владимир Путин отметил, что колл-центры, расположенные на территории Украины, не являются военными целями.
"Нет. У нас в списке приоритетных целей находятся военные объекты и объекты военно-промышленного комплекса, могут быть и центры принятия решений. На вот эти колл-центры мы боезапасы тратить не будем - ни к чему", - указал он.
Тем временем уже после прямой линии активность колл-центров возросла. Помимо взрывов в Москве и в Санкт-Петербурге, мошенники вынудили граждан России совершить другие правонарушения. Так, в подмосковном Одинцово обманутый мошенниками из Днепропетровска мужчина бросилбутылки с зажигательной смесью в здание, где находятся опорный пункт полиции и Одинцовский городской суд, одновременно другой мужчина поджег горючее у отделения банка неподалёку, сообщил телеграм-канал Mash. В Санкт-Петербурге 16-летняя девушка подожгла патрульный автомобиль у здания ГАИ, её задержали. Также были подожжены полицейские машины в Москве и в Твери, сообщал телеграм-канал Baza
При этом эксперты считают, что возросшая активность в последние дни расположенных на Украине колл-центров может быть неслучайной.
атака на Казань - РИА Новости, 1920, 21.12.2024
Вчера, 09:54
Атака на Казань, Зеленский попытался коррумпировать Фицо. Главное на Украине на утро 21 декабряВладимир Зеленский попытался подкупить премьер-министра Словакии Роберта Фицо. Украинские беспилотники атаковали жилые дома в Казани
"Я бы не относился легкомысленно ко всем этим фейерверкам и подожжённым банкоматам в Москве и Санкт-Петербурге. Почерк тот же, что и обычно у вербовочной сети о которой я снял уже несколько материалов. Вероятная цель - создание "белого шума". Хаоса происшествий третирующий обывателей и перегружающий правоохранителей. Как в известной сказке про мальчика который кричал "волки, волки". За этим мельтешением вполне может быть спрятан серьезный удар врага. А, на носу длинная череда праздников с массовыми гуляниями", — написал вечером 21 декабря в своём телеграм-канале политолог Михаил Павлив.
Мошенников на Украине покрывают спецслужбы и отдельные подразделения ВСУ, в частности "Волки Да Винчи", один из командиров которых Сергей Филимонов регулярно хвастается в соцсетях дорогими часами и одеждой. "Столицей" колл-центров является Днепропетровск. Также значимыми городами являются Львов и Киев.
О происходящем в Галиции — в статье Олега Хавича "Западная Украина за неделю: унижение премьера Польши и издевательства в "бригаде любовниц"".
 
ЭксклюзивХроникиРоссияУкраинаВладимир ПутинМихаил ПавливАлександр ДюковМВДВооруженные силы УкраиныСбербанкМосква
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:31ВМС США атаковали йеменских хуситов и сбили свой истребитель
11:10"Тайн не разглашаем, но контакт сохраняем": Зеленский провёл последнюю встречу с директором ЦРУ
10:44Путин: Россия готова к компромиссам, но противник эскалирует ситуацию
10:12"Газпром" продолжает поставки газа в ЕС через Украину
10:02ПВО России уничтожила 42 украинских БПЛА
09:40Колл-центры сорвались с цепи. Главное на Украине на утро 22 декабря
09:35Запад за три года профинансировал Украину на почти 90% её расходов
08:00“Поставил все на выживание”: Чадаев ответил, почему Зеленский ушел в отказ по "переговорам о переговорах"
07:40Многие вопросы на Украине Россия решает не по-военному, хотя Израиль показал пример — Самойлов
07:20Россия не сможет воевать против НАТО с их же спутниками в распоряжении — Орлов
07:00Политолог объяснил, как возможное нападение ВСУ на Брянскую область оставит их “без трусов”
07:00Андрей Пинчук: Когда Россия возьмет Покровск и пойдет к Днепру, ВСУ будут устраивать ей новые зоны смерти
06:40Самойлов ответил, почему ВСУ мечтают открыть еще один фронт на Брянском направлении
06:20Зеленский выглядит как клоун: экс-депутат Верховной Рады обличил метания главы киевского режима
06:00Запад надеялся скинуть затраты Украины на Россию, но в итоге вырыл себе же яму — Чадаев
05:49Западная Украина за неделю: унижение премьера Польши и издевательства в "бригаде любовниц"
05:40Заменить “Старлинк” Маска: Орлов рассказал о подготовке России к возможному конфликту с НАТО
05:20Перенджиев ответил, куда следует бить ВС РФ вместо энергетики Украины, чтобы “победить гидру”
05:15Ведро для Коломойского* и олигархи за Залужного. Украинские эксперты и политики о причинах всех бед
05:00Политолог рассказал, какой "бронепоезд" стоит у России на запасном пути, чтобы не начать Третью мировую
Лента новостейМолния