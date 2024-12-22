https://ukraina.ru/20241222/1059852481.html

Колл-центры сорвались с цепи. Главное на Украине на утро 22 декабря

Колл-центры сорвались с цепи. Главное на Украине на утро 22 декабря - 22.12.2024 Украина.ру

Колл-центры сорвались с цепи. Главное на Украине на утро 22 декабря

За минувшие сутки в одной лишь Москве и Московской области более 10 раз устраивали взрывы пиротехники и поджигали банкоматы по заданию мошенников

2024-12-22T09:40

2024-12-22T09:40

2024-12-22T09:40

эксклюзив

хроники

россия

украина

владимир путин

михаил павлив

александр дюков

мвд

вооруженные силы украины

сбербанк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0c/16/1059852342_0:50:1280:770_1920x0_80_0_0_e57496882d415930f0699e8c7379463e.jpg.webp

О том, что за минувшие сутки более десяти раз устраивали взрывы пиротехники в общественных местах и поджигали банкоматы по заданию мошенников, сообщили российские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы."Нарушители задержаны, во всех случаях люди действовали по поручениям телефонных мошенников", — отметил собеседник одного из информационных агентств.По его словам, многие из задержанных — пожилые люди.Вечером 21 декабря министерство внутренних дел России также сообщило о росте активности мошеннических колл-центров."В течении последних дней фиксируется самая массовая волна воздействий мошенников, заканчивающихся принуждением жертв к совершению дестабилизующих действий. В торговых центрах, банках, отделениях почты России и даже на улицах Москве и Санкт-Петербурга попавшие в сети преступников граждане бросали петарды, бутылки с зажигательной смесью, а также обливали бензином и пытались поджечь полицейские автомобили", — отмечалось в сообщении "Вестника киберполиции России".По информации МВД, на манипуляции мошенников поддались почти 20 граждан РФ,"Практически два десятка граждан поддались на психологические манипуляции и, движимые желанием вернуть похищенные средства, стали участниками психологических операций недружественных стран. Разумеется, похищенные средства никто не вернул!" - подчеркивалось в публикации.Россиян призвали к бдительности."В преддверии праздника злоумышленники активизируются и, как мы видим, преследуют не только финансовые цели. Будьте бдительны и прекращайте общение при первых подозрительных словах. Обязательно поговорите об этом со своими родными, особенно со старшим поколением. Это поможет избежать страшных ошибок", — гласило сообщение "Вестника киберполиции России".Так, вечером 21 декабря глава Красногвардейской районной администрации Санкт-Петербурга Андрей Хорт рассказал о взрыве в районе."В отделении "Сбербанка" на Среднеохтинском, 10, произошел взрыв. Оперативные службы на месте. Пострадавших нет", – написал он в своём телеграм-канале.Глава администрации района добавил, что держит ситуацию на личном контроле.Он также опубликовал фотографии с места событий. На фото, которые опубликовал Хорт, можно увидеть поврежденный банкомат и выбитую дверь отделения банка.Позже пресс-служба регионального главка МВД России сообщила о хлопке в помещении финансового учреждения на Среднеохтинском проспекте. Полиция подтвердила, что пострадавших нет.Ещё спустя некоторое время стало известно о задержании пенсионерки."Полиция возбудила уголовное дело по статье 205 УК РФ (террористический акт - ред.). По подозрению по месту жительства задержана женщина 1956 года рождения", - сообщил РИА Новости источник в оперативных службах.Позднее в соцсетях появилось видео того, как был устроен взрыв."Вот эта бабушка, которую ограбили, обманули и заставили поджечь банкомат - и она испуганно тянется спичкой, а потом всё взрывается - самый весомый аргумент в пользу того, что по украинским колл-центрам бить абсолютно необходимо. В этих колл-центрах нет людей", — прокомментировал видео историк Александр Дюков.Российский военкор, автор телеграм-канала "Старше Эдды" также призвал бить по колл-центрам, расположенным на Украине."Последние несколько дней мы видим в новостях, что российские граждане то банкомат подожгут, то еще где то что-то взорвут. Поджигатели и взрывники, это обманутые украинскими мошенниками пенсионеры, изначально отправившие деньги в колл-центр Днепропетровска, а потом желающие их вернуть при помощи поставленных украинскими спецслужбами задач. Налицо здесь конечно несколько статей УК РФ, от финансирования ВСУ до терроризма, плюсом к этому абсолютное неумение шевелить извилинами головного мозга, но есть и еще кое-что. Да, президент сказал на прямой линии, что колл-центры не являются военной целью, мы можем с этим не соглашаться, но решение в данном вопросе точно не за нами. Есть правда еще один фактор, опираясь на который я делаю вывод, что колл-центры надо уничтожать вместе с их обитателями, невзирая на пол и возраст, и этот фактор Святое Евангелие. В Евангелии от Матфея сказано: "А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской"", - отметил он.Ранее на прямой линии президент России Владимир Путин отметил, что колл-центры, расположенные на территории Украины, не являются военными целями."Нет. У нас в списке приоритетных целей находятся военные объекты и объекты военно-промышленного комплекса, могут быть и центры принятия решений. На вот эти колл-центры мы боезапасы тратить не будем - ни к чему", - указал он.Тем временем уже после прямой линии активность колл-центров возросла. Помимо взрывов в Москве и в Санкт-Петербурге, мошенники вынудили граждан России совершить другие правонарушения. Так, в подмосковном Одинцово обманутый мошенниками из Днепропетровска мужчина бросилбутылки с зажигательной смесью в здание, где находятся опорный пункт полиции и Одинцовский городской суд, одновременно другой мужчина поджег горючее у отделения банка неподалёку, сообщил телеграм-канал Mash. В Санкт-Петербурге 16-летняя девушка подожгла патрульный автомобиль у здания ГАИ, её задержали. Также были подожжены полицейские машины в Москве и в Твери, сообщал телеграм-канал BazaПри этом эксперты считают, что возросшая активность в последние дни расположенных на Украине колл-центров может быть неслучайной."Я бы не относился легкомысленно ко всем этим фейерверкам и подожжённым банкоматам в Москве и Санкт-Петербурге. Почерк тот же, что и обычно у вербовочной сети о которой я снял уже несколько материалов. Вероятная цель - создание "белого шума". Хаоса происшествий третирующий обывателей и перегружающий правоохранителей. Как в известной сказке про мальчика который кричал "волки, волки". За этим мельтешением вполне может быть спрятан серьезный удар врага. А, на носу длинная череда праздников с массовыми гуляниями", — написал вечером 21 декабря в своём телеграм-канале политолог Михаил Павлив.Мошенников на Украине покрывают спецслужбы и отдельные подразделения ВСУ, в частности "Волки Да Винчи", один из командиров которых Сергей Филимонов регулярно хвастается в соцсетях дорогими часами и одеждой. "Столицей" колл-центров является Днепропетровск. Также значимыми городами являются Львов и Киев.О происходящем в Галиции — в статье Олега Хавича "Западная Украина за неделю: унижение премьера Польши и издевательства в "бригаде любовниц"".

https://ukraina.ru/20241221/1059849939.html

https://ukraina.ru/20241221/1059847559.html

https://ukraina.ru/20241221/1059845676.html

россия

украина

москва

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2024

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, россия, украина, владимир путин, михаил павлив, александр дюков, мвд, вооруженные силы украины, сбербанк, москва