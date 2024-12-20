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Речевое недержание Зеленского: симптом скорого слива нелегитимного президента Украины

Речевое недержание Зеленского: симптом скорого слива нелегитимного президента Украины - 20.12.2024 Украина.ру

Речевое недержание Зеленского: симптом скорого слива нелегитимного президента Украины

После выступления Владимира Путина на совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции по итогам года, Владимир Зеленский обрушился с бранью на российского президента. Этот показательный приступ логореи произошел отнюдь не случайно

2024-12-20T16:27

2024-12-20T16:27

2024-12-20T16:27

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Путин приглашает на дуэльЧто же такого сказал Владимир Путин, что заставило Зеленского и его присных окончательно слететь с катушек?Российский президент в ходе ответов на вопросы граждан и журналистов 19 декабря подробно остановился на теме специальной военной операции.Так, он выразил сожаление, что не принял решение начать СВО раньше. По его словам, ситуация в зоне боевых действий "меняется кардинально", российские войска ведут успешное наступление на позиции противника, берут под свой контроль все новые территории.Глава государства напомнил позицию Москвы по возможным переговорам с Украиной. Кремль никогда не отказывался от такого диалога и готов начать его без предварительных условий на базе стамбульских договоренностей и требований, которые были высказаны Путиным летом этого года (нейтральный статус Украины, вывод украинских войск из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей и т.д.).В тоже время российский президент отметил, что не исключает возможность компромисса с Киевом, ведь политика - искусство компромиссов.Отвечая на один из вопросов, Путин высказал свое мнение о Владимире Зеленском. По его словам, Зеленский потерял легитимность после того, как украинские власти отказались проводить в текущем году президентские выборы. Следовательно, законность многих официальных лиц киевского режима также оказывается под вопросом, так как часть из них напрямую назначается главой государства.Если ситуация дойдет до подписания каких-либо соглашений между РФ и Украиной, то теоретически легитимным подписантом таких документов мог бы быть спикер Верховной Рады, добавил Путин.Отдельно российский лидер остановился на новейшей баллистической ракете "Орешник", испытания которой в боевых условиях недавно провели ВС РФ, ударив этой ракетой по заводу "Южмаш" в украинском городе Днепр (Днепропетровск). Путин опроверг расхожее на Западе мнение, что "Орешник" не является новой разработкой, а лишь модификацией того, что уже имела российская армия на вооружении.Путин подчеркнул, что сегодняшние западные системы не способны сбить "Орешник"."Ну, а если те эксперты западные, про которых вы сказали, так полагают, пусть они предложат нам и пусть предложат тем на Западе и в США, кто им платит за их анализ, произвести некий технологический эксперимент. Скажем, такую высокотехнологичную дуэль 21 века. Пусть определят какой-то объект для поражения, скажем, в Киеве, сосредоточат туда все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар "Орешником" и посмотрим, что будет. Мы к такому эксперименту готовы. Готова ли другая сторона?" - сказал он.Зеленский не сдержалсяЗеленский, как оказалось, внимательно отслеживал выступление Путина. Так совпало, что в этот день он находился в Брюсселе на очередном саммите лидеров стран ЕС. Его пресс-конференция началась практически сразу же после завершения прямой линии российского президента.Известный своей хамской манерой общения Зеленский в этот раз все равно умудрился удивить. Из его уст посыпались отборные ругательства в адрес России и Путина. Разбушевавшийся главарь киевского режима особенно напирал на предложенную президентом РФ дуэль с "Орешником".Вскоре в телеграм-канале Зеленского появилась запись, также посвященная этой теме. В самом ее конце потерявший легитимность украинский президент лишился последних представлений о воспитании и этики, оскорбив Путина с использованием ненормативной лексики.Примечательно, что этот пост пиарщики Зеленского продублировали во все его соцсети, даже выложили отдельный скрин в Instagram*. Киевский режим очень хотел, чтобы эту выходку его лидера увидело как можно больше людей.По мнению пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, срыв Зеленского можно объяснить эмоциональными перегрузками."К сожалению, у него не получается в последнее время сдерживаться. По всей видимости, сказывается эмоциональная перегрузка, неспособность собраться, отсюда такое хамство", - прокомментировал Песков в интервью автору программы "Москва. Кремль. Путин" Павлу Зарубину.Еще одна версия того, почему Зеленский окончательно лишился адекватности - это его зависимость от запрещенных препаратов, о которой давно говорят в медиасреде. Действительно, лидер Украины не раз в публичных выступлениях в последние годы представал уставшим или наоборот взвинченным, его лицо искажали странные гримасы, а речь не всегда бывала связной и логичной.Средний палец ТрампуГипотезу об очередном наркотическом "приходе" Зеленского оставим любителям досужих слухов и экспертам-наркологам. Есть несколько признаков того, что хамские выпады в адрес Путина со стороны официальных лиц Украины были четко спланированы.Во-первых, то, с какой настырностью за один вечер Зеленский несколько раз намеренно оскорблял российского президента. Во-вторых, максимальный пиар этих высказываний, раскрутка их через подконтрольные режиму СМИ, каналы в социальных сетях и ручных политиканов.Зеленский в своих нападках на Путина был не одинок, что также говорит о целенаправленной кампании. Так, глава Офиса президента Украины Андрей Ермак также в своих соцсетях атаковал президента РФ и в такой же грубой манере.За несколько часов до матерных эскапад Зеленского Путин во время своего выступления ответил тем, кто его оскорбляет, вспомнив свою же фразу про то, что тот, кто так обзывается, тот сам так называется."И делается это, на мой взгляд, от бессилия", - отметил он.Действительно, у Зеленского и компании дела сейчас обстоят не самым лучшим образом. Вот-вот в Белый дом в США въедет известный украиноскептик Дональд Трамп, ситуация на фронте складывается не в пользу Украины, иностранная помощь скудеет, а судьба дальнейшего спонсорства со стороны Запада покрыта туманом неизвестности.Ко всему этому добавляются все более настойчивые намеки со стороны лидеров ведущих стран о необходимости сворачивать украинский конфликт. В этот же самый день, когда Зеленский сочинял свои нецензурные строчки, Трамп и канцлер Германии Олаф Шольц провели телефонный разговор, в ходе которого, как сообщили в Берлине, стороны пришли к согласию, что боевые действия на Украине зашли слишком далеко и пора думать о мире.В этих условиях, когда любое мирное решение конфликта с Россией резко повышает шансы Зеленского остаться без власти из-за необходимости проводить выборы, киевскому режиму необходимо всеми правдами и неправдами сорвать возможность таких переговоров.Оскорбления в адрес Путина - как раз очередная такая попытка. Другое дело, что подобные выходки могут иметь и обратный эффект. На это, в частности, обратил внимание замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев."Оскорбления – средний палец (или, применительно к данному персонажу, его музыкальный "орган" для игры на фортепьянах), который просроченная наркоманская гнида показала… Трампу. Типа, вот тебе, никаких переговоров с Россией, ибо при таких отношениях они невозможны. Будешь и дальше деньги давать и оружие", - написал он у себя в телеграм-канале.Он напомнил о позиции Путина, по которой переговоры с Зеленским возможны только после того, как тот вернется в легальное поле."Недоносок понимает, что это нереально, и ставит на войну. Но распоясавшийся ублюдок и здесь ошибся: он и на войне никому не нужен, и долго не удержится в кресле", - заявил Медведев.История совсем скоро сольет Зеленского "в выгребную яму с нечистотами, которая и поглотит ничтожество в удушливых миазмах забвения", резюмировал он.*Соцсеть принадлежит корпорации Meta, деятельность которой запрещена в РФ

https://ukraina.ru/20241220/1059838162.html

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Павел Котов

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Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, владимир зеленский, владимир путин, переговоры