Россия не сможет воевать против НАТО с их же спутниками в распоряжении — Орлов - 22.12.2024 Украина.ру
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Россия не сможет воевать против НАТО с их же спутниками в распоряжении — Орлов
Россия не сможет воевать против НАТО с их же спутниками в распоряжении — Орлов - 22.12.2024 Украина.ру
Россия не сможет воевать против НАТО с их же спутниками в распоряжении — Орлов
Американские офицеры-разведчики имеют данные, которые передаются через спутники Илона Маска. Во время вероятного конфликта России и НАТО ВС РФ не могут пользоваться спутниками своего же противника
2024-12-22T07:20
2024-12-22T07:20
новости
россия
запад
илон маск
нато
вооруженные силы украины
спутник
детали
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов.Он отметил, что сейчас вся спутниковая связь Запада подключена к объединенному космическому командованию Пентагона. Американские офицеры-разведчики имеют данные, которые передаются через спутники Илона Маска, уточнил эксперт.“Возможно, сейчас они не всю информацию сливают ВСУ, но в перспективе нам предстоит конфликт с НАТО. А если мы планируем воевать с НАТО на натовских спутниках это нонсенс. Нам нужны свои компании типа Maxar Technologies. Частные компании, которые будут иметь на орбите по 20-30 спутников и предоставлять услуги нашим силовикам”, — считает Орлов.Автор издания Украина.ру Алексей Туманов в своем материале Американский "Томагавк": ракеты, установки и последствия разрыва ДРСМД разобрал тему передачи ВСУ иностранного вооружения.Полный текст интервью — Владимир Орлов: Если Россия откажется от Маска и сделает космос частным, то подготовится к войне с НАТО
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, запад, илон маск, нато, вооруженные силы украины, спутник, детали
Новости, Россия, Запад, Илон Маск, НАТО, Вооруженные силы Украины, спутник, детали

Россия не сможет воевать против НАТО с их же спутниками в распоряжении — Орлов

07:20 22.12.2024
 
© CC0, Freepik
© CC0, Freepik
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Американские офицеры-разведчики имеют данные, которые передаются через спутники Илона Маска. Во время вероятного конфликта России и НАТО ВС РФ не могут пользоваться спутниками своего же противника
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов.
Он отметил, что сейчас вся спутниковая связь Запада подключена к объединенному космическому командованию Пентагона. Американские офицеры-разведчики имеют данные, которые передаются через спутники Илона Маска, уточнил эксперт.
“Возможно, сейчас они не всю информацию сливают ВСУ, но в перспективе нам предстоит конфликт с НАТО. А если мы планируем воевать с НАТО на натовских спутниках это нонсенс. Нам нужны свои компании типа Maxar Technologies. Частные компании, которые будут иметь на орбите по 20-30 спутников и предоставлять услуги нашим силовикам”, — считает Орлов.
Автор издания Украина.ру Алексей Туманов в своем материале Американский "Томагавк": ракеты, установки и последствия разрыва ДРСМД разобрал тему передачи ВСУ иностранного вооружения.
Кулеба НАТО
17 декабря, 04:40
Улыбнулись в камеру, а затем разошлись: Ермаков о перспективах вступления Украины в НАТОТема вступления Украины в альянс будет постоянно декларироваться европейцами. Но что было достигнуто на последней встрече министров иностранных дел стран НАТО? Там украинский вопрос был ключевым, но кроме общих фотографий на ней ничего достигнуто не было
Полный текст интервью — Владимир Орлов: Если Россия откажется от Маска и сделает космос частным, то подготовится к войне с НАТО
 
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