https://ukraina.ru/20241222/1059742032.html
Россия не сможет воевать против НАТО с их же спутниками в распоряжении — Орлов
Россия не сможет воевать против НАТО с их же спутниками в распоряжении — Орлов - 22.12.2024 Украина.ру
Россия не сможет воевать против НАТО с их же спутниками в распоряжении — Орлов
Американские офицеры-разведчики имеют данные, которые передаются через спутники Илона Маска. Во время вероятного конфликта России и НАТО ВС РФ не могут пользоваться спутниками своего же противника
2024-12-22T07:20
2024-12-22T07:20
2024-12-22T07:20
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов.Он отметил, что сейчас вся спутниковая связь Запада подключена к объединенному космическому командованию Пентагона. Американские офицеры-разведчики имеют данные, которые передаются через спутники Илона Маска, уточнил эксперт.“Возможно, сейчас они не всю информацию сливают ВСУ, но в перспективе нам предстоит конфликт с НАТО. А если мы планируем воевать с НАТО на натовских спутниках это нонсенс. Нам нужны свои компании типа Maxar Technologies. Частные компании, которые будут иметь на орбите по 20-30 спутников и предоставлять услуги нашим силовикам”, — считает Орлов.Автор издания Украина.ру Алексей Туманов в своем материале Американский "Томагавк": ракеты, установки и последствия разрыва ДРСМД разобрал тему передачи ВСУ иностранного вооружения.Полный текст интервью — Владимир Орлов: Если Россия откажется от Маска и сделает космос частным, то подготовится к войне с НАТО
https://ukraina.ru/20241217/1059693909.html
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Украина.ру
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новости, россия, запад, илон маск, нато, вооруженные силы украины, спутник, детали
Новости, Россия, Запад, Илон Маск, НАТО, Вооруженные силы Украины, спутник, детали
Россия не сможет воевать против НАТО с их же спутниками в распоряжении — Орлов
Американские офицеры-разведчики имеют данные, которые передаются через спутники Илона Маска. Во время вероятного конфликта России и НАТО ВС РФ не могут пользоваться спутниками своего же противника