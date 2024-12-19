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Компромисс с Киевом, убежище для Зеленского, рост цен: итоги года с Владимиром Путиным

Компромисс с Киевом, убежище для Зеленского, рост цен: итоги года с Владимиром Путиным - 19.12.2024 Украина.ру

Компромисс с Киевом, убежище для Зеленского, рост цен: итоги года с Владимиром Путиным

В четверг, 19 декабря, президент РФ Владимир Путин провел совмещенную прямую линию и большую пресс-конференцию по итогам 2024 года. Мероприятие продлилось порядка 4,5 часов. Издание Украина.ру приводит главные заявления главы российского государства

2024-12-19T16:40

2024-12-19T16:40

2024-12-19T16:47

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Спецоперация на УкраинеПо словам Путина, ситуация в зоне СВО "меняется кардинально", продвижение по линии фронта идет каждый день, российские бойцы освобождают территории "квадратными километрами".Военнослужащие ВС РФ действуют героически, подчеркнул глава российского государства.Москва готова начать переговоры с Киевом без предварительных условий, однако с учетом тех реалий, которые сложились к этому моменту."Мы готовы вести диалог без предварительных условий, но на базе того, о чем мы договорились, я уже сто раз об этом сказал, в ходе переговорного процесса в Стамбуле в конце 2022 года, ну и исходя из реалий, которые складываются на земле сегодня", - заявил Путин.Глава государства также прокомментировал идею ввода европейских миротворческих контингентов на территорию Украины."Миротворцы? Без согласования с Россией? Нет. Участники конфликта? Добро пожаловать в ад", - сказал он.ВСУ истощены, они не могут закрепиться на тех позициях, на которые отходят, добавил Путин. Что касается инициатив по установлению перемирия, то России "нужно не перемирие, нам нужен мир".По словам Путина, объявить перемирие на Украине ему ранее предлагали премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. На это он предложил им сначала предложить это украинской стороне, на что в Киеве ответили отказом.С кем говорить на УкраинеНынешние власти Украины потеряли легитимность. Если дойдет до подписания каких-либо документов с Киевом, то в качестве подписанта с украинской стороны может выступить спикер Верховной Рады."Сейчас, если Украина все-таки хочет пойти по пути мирного урегулирования, а они в состоянии это сделать, они могут организовать внутри Украины этот процесс, как хотят. Но подписывать мы можем только с теми, кто является легитимным, а легитимными являются Рада и председатель Рады. Он полностью под главой режима находится. Это чисто формально юридический вопрос. Внутри могут организовывать, как хотят, но подписывать, если мы дойдем когда-то до подписания документа, мы можем только с представителями легитимных органов власти. Вот и все", - отметил Путин.Он также назвал условие для переговоров с Владимиром Зеленским."Если кто-то пойдет на выборы, получит легитимность, мы готовы с любым человеком разговаривать, в том числе и с Зеленским", - сказал российский лидер.Он добавил, что вслед за президентом Украины под вопросом стоит легитимность и других органов власти и силовых структур."В чем проблема для Украин (я понимаю, что вы в курсе этого)? В том, что государственное устройство на Украине таково, что целый ряд органов власти формируются президентом. Это и руководители областей, регионов, это руководство всех силовых структур и так далее. Но если первое лицо нелегитимно, то все остальные тоже теряют свою легитимность по этой линии", - заявил Путин.Убежище для ЗеленскогоУ Путина спросили, предоставит ли Россия убежище Владимиру Зеленскому. Российский президент выразил сомнение, что оно ему понадобится. Он предположил, что Зеленский уедет за рубеж и его возьмут на содержание те, чьи интересы он обслуживает, но если вдруг ему понадобится политическое убежище, то "Россия никому не отказывает".Ситуация в Курской областиПутин рассказал, что военного смысла для Украины заходить в Курскую область не было никакого. При этом украинская армия бросает туда наиболее подготовленные подразделения и несет большие потери."Мы точно их выбьем, абсолютно точно, по-другому и быть не может", - заявил президент.Что касается того, когда это произойдет, то Путин пояснил, что не может назвать конкретный срок.Он подчеркнул, что вся инфраструктура в пострадавших населенных пунктах будет восстановлена. Оценка ущерба будет произведена после освобождения всей территории региона. Путин выразил надежду, что назначенный им и.о. губернатора Курской области Александр Хинштейн, умеющий работать с людьми, индивидуально подойдет к проблемам каждого местного жителя.У Путина спросили, как быть с тем, что бойцам в Курской области выплачиваются меньшие суммы, чем военнослужащим на других участках фронта, так как официально они числятся участниками контртеррористической операции, а не СВО. Глава государства ответил, что ему это "не приходило это в голову" и данная ситуация будет исправлена с помощью перерасчета, в том числе задним числом.Кроме того, "ни у кого не должно быть сомнений", что бойцы также получат все положенные выплаты за подбитую технику НАТО."Орешник"Путин опроверг звучащее на Западе мнение, что баллистическая ракета "Орешник" является лишь модификацией, а не принципиально новой системой."Нам есть с кем разговаривать на Украине. Там есть много ребят, которые также вместе с нами мечтают избавить свою страну от неонацистского режима", - сказал Путин, имея ввиду возможность получить данные о поставках на Украину современных систем американского ПРО, если такое произойдет.Российский президент рассказал, что у противника нет шансов сбить "Орешник", они просто не успеют это сделать. Путин предложил тем, кто на Западе сомневается в этом, устроить "высокотехнологическую дуэль", выбрать цель в Киеве, сконцентрировать там свои системы ПРО, дождаться запуска по этой цели "Орешника" и посмотреть, что из этого получится.Путин также заявил, что не знает, почему для новейшей российской ракеты было выбрано именно такое название.Восстановление новых регионовГлава государства напомнил, что в России действует специальная программа по восстановлению тех территорий, которые вошли во состав страны в ходе СВО, она рассчитана до 2030 года.Планируется строительство кольцевой дороги вокруг Азовского моря, которое стало внутренним морем России. Это будет аналог трассы "Таврида", одна часть ее уже построена - от Таганрога до Мариуполя, восстановлена будет также вся дорожная сеть в новых регионах."Уже сейчас воссоздана 21 тыс. объектов, 11 тыс. за счет федерального бюджета, а 10 тыс. за счет регионов-шефов", - сказал Путин.За ближайшие годы планируется отстроить еще 20 тыс. объектов, добавил он.Дональд ТрампРоссия стала гораздо сильнее за предыдущие 2-3 года, потому что Россия становится по-настоящему суверенной страной, отметил Путин.Он сказал, что не знает, когда встретится со следующим президентом США Дональдом Трампом, он не общался с ним более 4 лет. Но когда такая встреча произойдет, "нам будет о чем поговорить".Один снаряд 155 мм два года назад стоил 4 тыс. евро, а сейчас уже 8 тыс. Если так пойдет и дальше, то не только 2% расходов на оборону стран НАТО, на котором настаивает Трамп, но и 3% не будет хватать, сказал Путин, имея ввиду инфляцию на Западе. Российская армия сейчас является самой боеготовой в мире, подчеркнул президент.Сирия, Ближний ВостокПроисходящее ныне в Сирии - не провал России, как это пытаются представить на Западе. РФ вошла в эту страну, чтобы из нее не был сделан террористический анклав, "в целом, мы своих целей достигли".По словам Путина, РФ имеет в Сирии две базы, но не имеет сухопутного контингента. Когда в Алеппо вошли 350 тыс. боевиков, то им противостояли уступающие в десять раз силы правительственной армии и проиранских формирований, они покинули населенный пункт без боя. Россия вывезла с авиабазы Хмеймим в Тегеран 4 тыс. иранских бойцов, рассказал президент."Мы очень рассчитываем на то, что там наступит мир и спокойствие", - сказал глава государства, добавив, что Москва поддерживает связь со всеми сирийскими группировками.РФ должна решить для себя, как будут складываться отношения с теми силами, которые пришли к власти в Сирии, чтобы сотрудничать с ними наши интересы должны совпадать, отметил Путин.Мы предложили своим партнерам использовать базу Хмеймим для доставки гуманитарной помощи в Сирию. Тоже самое касается базы ВМС в Тартусе, добавил он.Отвечая на вопрос американского журналиста о слабости РФ, он привел цитату писателя Марка Твена: "Слухи о моей смерти сильно преувеличены".Главным бенефициаром событий в Сирии Путин назвал Израиль. Российский президент осудил захват этой страной любых сирийских территорий и выразил надежду на вывод израильских сил из Сирии. Также достойны осуждения действия Израиля в секторе Газа, отметил президент РФ.Убийство Игоря КирилловаРежим в Киеве неоднократно совершал теракты против россиян, убивал журналистов. От западных СМИ Москва не слышала осуждения этих терактов, отметил Путин, отвечая на вопрос об убийстве генерал-лейтенанта, начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова.По его словам, это был теракт, совершенный способом, опасным для жизни многих.Говоря об этом террористическом акте, Путин вспомнил также убийство Дарьи Дугиной. Он подчеркнул, что российские правоохранители "пропустили этот удар", они должны совершенствовать свою работу.Готова ли РФ к компромиссам по УкраинеПолитика - есть искусство компромиссов, Москва всегда говорила, что готова к переговорам и компромиссам, но от них отказывается Киев, сказал Путин.Он напомнил, что в Стамбуле в 2022 году Украина парафировала соглашение с РФ, однако туда прилетел премьер Британии Борис Джонсон и сказал им воевать до последнего украинца.Рост цен, экономикаРост цен в РФ связан с рядом факторов, рассказал Путин, в том числе урожаем, ростом мировых цен на ряд продуктов и в некотором роде с санкциями.Первая причина - потребление продуктов растет быстрее, чем их производство. Вторая - это урожай."Третья объективная причина – рост мировых цен на некоторые продукты. И, конечно, в известной степени сказываются те ограничения внешние, санкции и так далее, они не имеют ключевого значения, но все-таки так или иначе отражаются, потому что удорожают логистику там и так далее", - заявил Путин.Президент назвал рост цен "неприятной" и "плохой вещью"."Но надеюсь, что в целом, сохраняя макроэкономические показатели, и с этим тоже справимся, потому что макроэкономика лежит в основе здоровой экономики в целом", - сказал Путин.РФ — четвертая экономика мира, рост экономики страны за последние два года составил 8%. В США этот показатель на уровне 5-6%, добавил он, в Европе — всего 1%."Но это не тот показатель, на котором мы должны заснуть и успокоиться", — резюмировал Путин.Старение населенияРоссийский президент отметил, что снижение рождаемости наблюдается во многих странах. Количество женщин в России детородного возраста снизилось на 30%. "Девочки нужны", - прокомментировал он.Единое пособие для семей с детьми действует эффективно, продолжил он тему."Это целая программа создана. Мы занимаемся этим постоянно, эти инструменты совершенствуются… Во-первых, единое пособие для семей с детьми. Оно действует эффективно. Мы выплачиваем это пособие от беременности женщины до достижения ребенком 18-летия, то есть 17 лет включая. Такое пособие получают уже свыше 10 миллионов детей и примерно 320 тысяч беременных женщин. Второе, наше уникальное изобретение - такого нет нигде в мире, - материнский капитал, который мы постоянно пополняем", - сказал Путин.Он отметил, что на сегодняшний день только два российских региона демонстрируют хорошие показатели по рождаемости - это Чечня и Тыва."А вот, что касается регионов, где уровень рождаемости меньше, чем коэффициент рождаемости 1,41, вот точно совершенно нужно делать отдельную программу и их поддерживать. Мы так и будем делать в отношении этих регионов", - заявил глава государства.По его словам, таких регионов 35, для них готовится спецпрограмма на 75 млрд рублей по поддержке рождаемости.Никаких лимитов со стороны государства на семейную ипотеку быть не должно, добавил он.Проблема миграцииПутин высказал мнение, нужно ли в России отдельное ведомство по вопросам миграции."Я считаю, что сегодня нужно укреплять эту составляющую, эту работу в рамках министерства внутренних дел. Там нужно создавать отдельное мощное подразделение, отдельный центр, или в рамках МВД, либо при МВД", - сказал он.Вопрос миграции он назвал острым. Им нужно заниматься вместе со странами-соседями, отметил президент."Уже принят закон, Госдума приняла по поводу того, что есть право не принимать в школы детей мигрантов, которые не владеют русским языком. В целом, это понятно. Как можно ребенка учить в школе, если он не владеет языком? Это отдельно тогда нужно с ним заниматься русским языком. Кто за это будет платить?" - сказал глава государства.Сколько украинцев живет в РоссииВ РФ проживают миллионы украинцев, их в стране столько же, сколько на Украине, а может и больше, заявил Путин.Телефонные мошенникиПутин заявил, что военные объекты, объекты военно-промышленного комплекса Украины являются приоритетными целями для ВС РФ, также ими могут быть центры принятия решений, тратить боезапас на украинские мошеннические центры Россия не будет.В качестве меры борьбы с таким видом мошенничества он предложил выдавать кредиты только после так называемого периода охлаждения, то есть через паузу, вплоть до нескольких дней после поступления заявки для ее проверки и подтверждения.По его словам, среди его знакомых нет жертв телефонных мошенников, однако есть те, кому такие злоумышленники звонили, нужно сразу бросать трубку.Преследование канонической православной церкви на УкраинеВ ответ на вопрос о притеснениях православия на Украине Путин сказал, что "это грубейшее, просто вопиющие нарушение прав человека, прав верующих".На Украине идет "растерзание" канонической церкви, а в мире предпочитают этого не замечать. Глава государства отметил, что украинских руководителей не видели ни в синагоге, ни в храме, ни в мечети."Это люди без роду, без племени. Им ничего не дорого, то, что дорого нам и подавляющей части украинского народа. Они удерут когда-то и будут ходить не в церковь, а на пляж. Это их выбор. Я думаю, что когда-нибудь они вспомнят об этом. И люди на Украине, а подавляющее большинство жителей Украины все-таки имеет отношение к православию, дадут им оценку", - подчеркнул Путин.Как часто видится с МедведчукомОдин из вопрос был задан представительницей движения "Другая Украина", лидером которого является экс-депутат Рады Виктор Медведчук."Руководитель, идейный вдохновитель этого движения... это, видимо, Виктор Медведчук. Мы с ним практически не видимся, но знаю, что и он тоже так считает: нелегитимность [киевского] режима в чем заключается, повторю еще раз - в конституции Украины нет указаний на возможность продления полномочий президента даже в условиях военного положения", - заявил Путин.Транзит газа через УкраинуКонтракта на транзит российского голубого топлива через Украину больше не будет, но "Газпром" переживет прекращение транспортировки газа через территорию Украины, сказал Путин.Это выбор Украины, выбор РФ - развитие сотрудничества. Президент России рассказал, что на днях спецслужбы проинформировали его о том, что в Словакии были задержаны украинские диверсанты "с картами объектов газовой энергетики". Он заявил, что попросит спецслужбы по партнерским каналам запросить у словаком детали этого происшествия. Отношению к тому, что Байден помиловал своего сынаУ Путина спросили, как он относится к тому, что президент США Джо Байден незадолго до ухода с должности помиловал своего сына Хантера, который обвинялся в уклонении от уплаты налогов. Российский президент напомнил прецеденты из отечественной истории, об убийстве своих сыновей Иваном Грозным и Петром Первым, а также про Иосифа Сталина, который отказался во время войны менять своего попавшего в плен сына Якова Джугашвили на немецкого фельдмаршала Паулюса. В последнем случае, подчеркнул Путин, Сталин действовал в соответствии с настроениями народа, который стоял перед угрозой полного уничтожения со стороны нацистской Германии. Что касается Байдена, то он политик, а в это случае всегда важно, чего в нем больше - политика или человека, сказал российский лидер."Оказалось, что в Байдене больше человека. Я бы не осуждал его за это", - заявил Путин.Поменял ли бы он решение начать СВО и как он изменился за это времяОдин из вопросов был посвящен тому, стал бы ли Путин начинать спецоперацию в 2022 году, зная, что будет потом. "Если бы можно было посмотреть на ситуацию, зная, что сейчас происходит, я бы подумал о том, что решение, принятое в начале 2022 года, нужно было принимать раньше", - ответил он.Путин пояснил, что украинские власти заявили претензии на оружие массового поражения, отказались от Минских соглашений. "Нас обманули и вынудили к этим действиям", - подчеркнул он.Что касается изменений, которые с ним произошли за последние годы, то Путин ответил на это так: "Я стал меньше шутить и почти перестал смеяться".

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Павел Котов

эксклюзив, россия, украина, сирия, владимир путин, владимир зеленский, дональд трамп, сво, пресс-конференция, прямая линия с владимиром путиным