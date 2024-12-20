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Кандидат от Ахметова на украинское "царство"

Кандидат от Ахметова на украинское "царство" - 20.12.2024 Украина.ру

Кандидат от Ахметова на украинское "царство"

Как я уже не раз говорил, украинский кризис близок к эндшпилю. В числе прочих наличествует и неиллюзорная перспектива проведения в стране 404 выборов – президентских и парламентских.

2024-12-20T16:54

2024-12-20T16:54

2024-12-20T16:54

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В этой связи я продолжаю свою антологию знаковых персонажей украинской политике, способных проявить себя на будущих выборах.Одним из таких персонажей является Дмитрий Разумков, мой бывший коллега по политтехнологическому цеху и экс-спикер Верховной Рады.Дмитрий Разумков родился 8 октября 1983 года в городе Бердичеве Житомирской области в семье политического деятеля Александра Разумкова. Мать — Наталья Кудря, народная артистка Украины, актриса Национального академического театра русской драмы им. Леси Украинки.Отец его с юности пошёл по комсомольской линии, был сотрудником идеологического отдела ЦК ЛКСМ Украины, курировал комсомольцев в силовых органах УССР. Затем, после 1990 года трудился в секретариате парламента, с 1994 по 1995 год был первым помощником президента Леонида Кучмы. С конца 1990-х годов возглавлял Украинский центр экономических и политических исследований, был заместителем секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины. Разумков-старший фактически был одним из первых политтехнологов нового времени в стране. До 14-ти лет Дмитрий жил у бабушки по линии матери в Бердичеве. В старшую школу пошёл уже в Киеве. Он окончил лицей №38, одно из самых привилегированных довузовских учебных заведений города.В 2007 году Дмитрий Разумков получил диплом Института международных отношений Киевского национального университета имени Тараса Шевченко по специальности "международные экономические отношения". Кроме того, в 2011 году он окончил Национальный университет государственной налоговой службы по специальности "правоведение", дополнительно получив диплом по специальности право, но у же в другом вузе – Национальном университете налоговой службы. По заявлениям самого Разумкова, он также изучал языки и неплохо владеет английским. Еще в подростковые годы Дмитрия его родители разошлись, хотя юридически так никогда и не развелись. В 1999 году скончался его отец, у семьи начались серьёзные трудности. В эти году им помогал всесильный тогда соратник президента Кучмы Александр Волков. Говорят даже, что именно он посоветовал отдать Дмитрия на международные отношения вопреки намерениям его матери помочь сыну сделать актёрскую карьеру. После окончания вуза в его жизни появился еще один важный человек, который помог сделать первые шаги в украинской политике, — "королева" тогдашней украинской журналистики, главный редактор самого влиятельного СМИ украинских нулевых, "Зеркала недели", Юлия Мостовая. Она же, по совместительству, многолетняя любовница Разумкова-старшего, к которой он и ушёл в 1997 году от матери Разумкова-младшего.С подачи Мостовой, еще за год до окончания вуза, в 2006 году, он начал работать в сфере политических технологий и консалтинга. Тогда же вступил в "Партию регионов", из которой, правда, вышел в 2010 году после победы Виктора Януковича на президентских выборах. Мостовая же в 2010 году познакомила Дмитрия со старым другом его отца, с которым они вместе работали в горкоме комсомола в Днепропетровске – Сергеем Тигипко. Тигипко взял молодого человека в свою команду, в 2010 году Дмитрий возглавил секретариат Киевской городской организации партии Тигипко "Сильная Украина". Кроме того, курировал работу в нескольких областях Украины, в частности – в Николаевской, что совсем не удивительно, ведь его супруга, с которой они сошлись в студенческие годы, Юлия – дочь мера Николаева в те годы Владимира Чайки. Успел он побыть и помощником Тигипко. Их сотрудничество оборвалось после поражения политика на президентских выборах в 2014 году.В том же 2014-м Разумков вместе с политологами Василием Моканом и Нелли Яковлевой основал компанию "Украинская политконсалтинговая группа". Был управляющим партнёром и директором данной организации, которая занималась имиджевым сопровождением политических партий, юридической помощью в создании новых политических проектов, подготовкой аналитических материалов для международных организаций, работой на выборах и др. Также являлся собственником консалтинговой компании Ukrainian Consulting Group.Крутой поворот в жизни Разумкова произошел в 2018 году. Общие знакомые познакомили его с одним из будущих руководителей президентской кампании Зеленского Сергеем Нижним. Сергей Нижний, киевский юрист и адвокат, был одним из учредителей юридической компании, обслуживавшей бизнесы "95 квартала". Кроме того, он был близок с будущим первым главой офиса Зеленского, доверенным лицом Коломойского* Андреем Богданом.В середине 2018 года, когда было принято решение о запуске политического проекта "Слуга народа" и будущей президентской кампании Зеленского, именно Нижний был ключевым вербовщиком в будущую команду. Именно с его подачи в окружении Зеленского оказался не только Разумков, но и, например, нынешний спикер Верховной Рады Стефанчук, Ирина Венедиктова, генеральный прокурор Украины в 2020-22 годах. И именно Нижний и Богдан лоббировали выдвижение Разумкова сначала на пост главы партии, а позднее на пост спикера парламента Украины.Однако "конфетно-букетный" период между Разумковым и Зеленским закончился очень быстро. Уже к 2020 году конфликт между президентом Украины и Коломойским*, а также его ставленником Богданом зашел так далеко, что последний был уволен с поста главы Офиса.В том же 2020-м от онкологии скончался Нижний. Ну а стремительно набирающий популярность спикер начал сильно раздражать не менее стремительно "бронзовеющего" Зеленского и его нового фаворита Ермака.Тем более, что он, явно подогреваемый как Коломойским* в первую очередь, так и периодически другими олигархами, стал всё чаще демонстрировать самостоятельность и манкировать инициативами Банковой. Конфликт нарастал. Взаимная неприязнь копилась.Кризис и разрыв случился в сентябре 2021 года, когда Зеленский и Ермак пытались провести через парламент "Закон об олигархах". Совершенно не безвозмездно Разумков сделал всё возможное, чтобы провалить эту инициативу Банковой, призванную сломать хребет крупнейшим украинским финансово-промышленным группам. Уже 7 октября 2021 года Рада с нарушениями, но проголосовала за отставку Разумкова с поста спикера.После этого на короткий период он оказался в состоянии главной "невесты на выдании" украинской политики. Рейтинги власти и Зеленского стремительно падали, а молодой, привлекательный, хорошо говорящий, оппозиционный отставной спикер всё больше казался лучшей альтернативой "клоуну". Обхаживали его все – и Коломойский, и Ахметов, и Пинчук. Всё переменилось в феврале 2022 года. Начавшаяся СВО на долго заморозила всю активность в украинском политикуме. В один момент ставший неактуальным Разумков утратил внимание олигархов и надолго пропал из поля зрения СМИ и обывателей.Правда, уже в 2023 году не состоявшуюся альтернативу подобрал за "мелкий прайс" Петр Порошенко. Экс-спикер в этот период часто синхронизировался в своих заявлениях и действиях с бывшим президентом Незалежной. Но и здесь состоялся развод. К началу 2024 года ситуация в стране 404 стала меняться. Провал контрнаступу (контрнаступления – укр.) 2023 года, продолжающееся падение экономики, лавинообразный рост беспредела военкомов и нарочитая коррупция власти переломили ситуацию – украинская политика ожила. А вместе с ней и амбиции Разумкова.Говорят, разлад с откровенно жадным Порошенко произошёл именно на почве возросших аппетитов экс-спикера. Но в стране, где всё больше начала поднимать голову оппозиция, и всё больше становилось сторонников у идеи проведения выборов, Дмитрий Разумков не остался без внимания сильных мира сего. На данный момент его опеку на себя взял самый богатый человек Украины – Ринат Ахметов. Планов громадье: и возвращение Разумкова в кресло спикера – ещё до выборов, и участие в этих самых выборах –и президентских, и парламентских, со своей собственной, именной политической силой. А также – непубличный альянс с бабушкой украинской политики Юлией Тимошенко и большинство в будущем парламенте.Но до всего этого им всем ещё нужно дожить.* В РФ признан террористом и экстремистомЧитайте также на сайте Украина.ру: Политолог Якубин рассказал, как бы отреагировали в России, если бы Разумков стал президентом Украины

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_7877d9f641c00a73f0585068001b22c4.jpg.webp

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_7877d9f641c00a73f0585068001b22c4.jpg.webp

мнения, украина, выборы, президентские выборы, парламентские выборы, дмитрий разумков, сергей тигипко, владимир зеленский, слуга народа, партия регионов, ринат ахметов