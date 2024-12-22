Заменить “Старлинк” Маска: Орлов рассказал о подготовке России к возможному конфликту с НАТО - 22.12.2024 Украина.ру
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Заменить “Старлинк” Маска: Орлов рассказал о подготовке России к возможному конфликту с НАТО
Заменить “Старлинк” Маска: Орлов рассказал о подготовке России к возможному конфликту с НАТО - 22.12.2024 Украина.ру
Заменить “Старлинк” Маска: Орлов рассказал о подготовке России к возможному конфликту с НАТО
В подготовке к возможному конфликту с НАТО России нужны многоспутниковые системы передачи данных. К этому вопросу необходимо привлекать частные космические компании. Они выходят с предложениями на Минобороны, Роскосмос, но их из-за бюрократических причин их не рассматривают как потенциальных участников рынка
2024-12-22T05:40
2024-12-22T05:40
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов.По его словам, это необходимо для того, чтобы Россия имела интернет-подключение для систем вооружений, БПЛА, робототехнических средств, которые бы работали по всему миру, а не только на территории страны.“А для этого необходимо в том числе ущемлять интересы Роскосмоса, который ведет себя как монополист. В то время как организации, у которых технологии существуют уже в железе, не пускают на рынок, на запуски. &lt;...&gt; Все упирается в ненужную бюрократию”, — заключил Орлов.Ранее глава минобороны Андрей Белоусов сообщил, что деятельность министерства направлена на обеспечение полной готовности к возможному военному конфликту с НАТО в ближайшее десятилетие.Также о подготовки ВС РФ — в материале Армии России поставили новые задачи. Итоги 16 декабря на УкраинеПолный текст интервью — Владимир Орлов: Если Россия откажется от Маска и сделает космос частным, то подготовится к войне с НАТО
https://ukraina.ru/20241122/1058995745.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, россия, украина, илон маск, нато, дроны, бпла, вс рф, всу, детали
Новости, Россия, Украина, Илон Маск, НАТО, дроны, БПЛА, ВС РФ, ВСУ, детали

Заменить “Старлинк” Маска: Орлов рассказал о подготовке России к возможному конфликту с НАТО

05:40 22.12.2024
 
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В подготовке к возможному конфликту с НАТО России нужны многоспутниковые системы передачи данных. К этому вопросу необходимо привлекать частные космические компании. Они выходят с предложениями на Минобороны, Роскосмос, но их из-за бюрократических причин их не рассматривают как потенциальных участников рынка
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов.
“НАТО ведет подготовку к конфликту [с Россией]. Нам необходимо решать целый комплекс проблем. Нам нужны многоспутниковые системы передачи данных. <...> А все эти системы нужны здесь и сейчас, чтобы заменить тот же "Старлинк" Илона Маска, другие спутниковые системы на свои, чтобы обеспечивать связь в любой точке мира”, — считает Орлов.
По его словам, это необходимо для того, чтобы Россия имела интернет-подключение для систем вооружений, БПЛА, робототехнических средств, которые бы работали по всему миру, а не только на территории страны.
“А для этого необходимо в том числе ущемлять интересы Роскосмоса, который ведет себя как монополист. В то время как организации, у которых технологии существуют уже в железе, не пускают на рынок, на запуски. <...> Все упирается в ненужную бюрократию”, — заключил Орлов.
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Выходить из-под Курска 30-тысячная группировка ВСУ будет под ударами российской авиации и БПЛА — экспертОтступать из Курской области ВСУ будут под ударами авиации и БПЛА, неся большие потери. Главный минус такого отступления в том, что вся подбитая техника останется на территории РФ. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный историк, публицист, выпускник МВПККУ КГБ СССР им. Моссовета (сейчас Пограничный институт ФСБ РФ) Сергей Сазонов
Ранее глава минобороны Андрей Белоусов сообщил, что деятельность министерства направлена на обеспечение полной готовности к возможному военному конфликту с НАТО в ближайшее десятилетие.
Также о подготовки ВС РФ — в материале Армии России поставили новые задачи. Итоги 16 декабря на Украине
Полный текст интервью — Владимир Орлов: Если Россия откажется от Маска и сделает космос частным, то подготовится к войне с НАТО
 
НовостиРоссияУкраинаИлон МаскНАТОдроныБПЛАВС РФВСУдетали
 
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