Заменить “Старлинк” Маска: Орлов рассказал о подготовке России к возможному конфликту с НАТО
В подготовке к возможному конфликту с НАТО России нужны многоспутниковые системы передачи данных. К этому вопросу необходимо привлекать частные космические компании. Они выходят с предложениями на Минобороны, Роскосмос, но их из-за бюрократических причин их не рассматривают как потенциальных участников рынка
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов.
“НАТО ведет подготовку к конфликту [с Россией]. Нам необходимо решать целый комплекс проблем. Нам нужны многоспутниковые системы передачи данных. <...> А все эти системы нужны здесь и сейчас, чтобы заменить тот же "Старлинк" Илона Маска, другие спутниковые системы на свои, чтобы обеспечивать связь в любой точке мира”, — считает Орлов.
По его словам, это необходимо для того, чтобы Россия имела интернет-подключение для систем вооружений, БПЛА, робототехнических средств, которые бы работали по всему миру, а не только на территории страны.
“А для этого необходимо в том числе ущемлять интересы Роскосмоса, который ведет себя как монополист. В то время как организации, у которых технологии существуют уже в железе, не пускают на рынок, на запуски. <...> Все упирается в ненужную бюрократию”, — заключил Орлов.
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Ранее глава минобороны Андрей Белоусов сообщил, что деятельность министерства направлена на обеспечение полной готовности к возможному военному конфликту с НАТО в ближайшее десятилетие.
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