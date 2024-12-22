https://ukraina.ru/20241222/1059741868.html

Заменить “Старлинк” Маска: Орлов рассказал о подготовке России к возможному конфликту с НАТО

Заменить “Старлинк” Маска: Орлов рассказал о подготовке России к возможному конфликту с НАТО - 22.12.2024 Украина.ру

Заменить “Старлинк” Маска: Орлов рассказал о подготовке России к возможному конфликту с НАТО

В подготовке к возможному конфликту с НАТО России нужны многоспутниковые системы передачи данных. К этому вопросу необходимо привлекать частные космические компании. Они выходят с предложениями на Минобороны, Роскосмос, но их из-за бюрократических причин их не рассматривают как потенциальных участников рынка

2024-12-22T05:40

2024-12-22T05:40

2024-12-22T05:40

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, председатель МОО "Вече" Владимир Орлов.По его словам, это необходимо для того, чтобы Россия имела интернет-подключение для систем вооружений, БПЛА, робототехнических средств, которые бы работали по всему миру, а не только на территории страны.“А для этого необходимо в том числе ущемлять интересы Роскосмоса, который ведет себя как монополист. В то время как организации, у которых технологии существуют уже в железе, не пускают на рынок, на запуски. <...> Все упирается в ненужную бюрократию”, — заключил Орлов.Ранее глава минобороны Андрей Белоусов сообщил, что деятельность министерства направлена на обеспечение полной готовности к возможному военному конфликту с НАТО в ближайшее десятилетие.Также о подготовки ВС РФ — в материале Армии России поставили новые задачи. Итоги 16 декабря на УкраинеПолный текст интервью — Владимир Орлов: Если Россия откажется от Маска и сделает космос частным, то подготовится к войне с НАТО

https://ukraina.ru/20241122/1058995745.html

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новости, россия, украина, илон маск, нато, дроны, бпла, вс рф, всу, детали