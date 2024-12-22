Ведро для Коломойского* и олигархи за Залужного. Украинские эксперты и политики о причинах всех бед - 22.12.2024 Украина.ру
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Ведро для Коломойского* и олигархи за Залужного. Украинские эксперты и политики о причинах всех бед
Ведро для Коломойского* и олигархи за Залужного. Украинские эксперты и политики о причинах всех бед - 22.12.2024 Украина.ру
Ведро для Коломойского* и олигархи за Залужного. Украинские эксперты и политики о причинах всех бед
На Украине начинают догадываться, что "революция достоинства" не дала ни достоинства, ни свободы — напротив, свободы становится все меньше, о достоинстве рядовых граждан можно даже не говорить, если даже депутатов парламента держат в заложниках. И когда все это закончится и чем?
2024-12-22T05:15
2024-12-22T05:15
эксклюзив
украина
россия
лондон
андрей пальчевский
владимир зеленский
юрий бойко
сизо
упц
рада
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Украинские эксперты думают над тем, кто может заменить Зеленского. Особого выбора, собственно, нет, считает основатель частной медицинской клиники Eurolab, украинский политический и общественный деятель Андрей Пальчевский. В эфире ютуб-канала "Дикий live" он определил политическую систему на Украине по-аристотелевски – тут правит олигархия, то есть, малая группа людей, которая все и определяет. Олигархи то воюют между собой, то роднятся, словом - "сложилась классическая извращенная олигархическая система".Сами люди в политику на Украине не ходят, только по вызову. На президентские выборы, когда до этого дойдет, олигархи вызовут экс-главкома ВСУ, ныне посла Украины в Лондоне Залужного, полагает Пальчевский."Мне люди задают вопрос – ну почему вы так уверены в Залужном? Я в Залужном не уверен. Я уверен, что Залужный будет президентом, потому что других вообще нет, остальные… остальная группа, как их там, вы видели, вместе пишут – Петя (Порошенко – ред.), Юля (Тимошенко – ред.) и группа спортсменов, футболисты, боксеры и так далее, это у нас не пройдет. Генерал, конечно, пройдет…", - сказал он.И добавил: "Хочется пожелать ему хоть немножко думать о собственном народе, а не приходить к кормушке, как обычно…" и не становиться куклой в руках олигархов.Пальчевский подчеркнул, что украинские президенты самостоятельной политики вести не могут, потому что они не избираются, а фактически назначаются маленькой группой людей, поэтому он выступает "за отказ от президентской модели правления на Украине, от этого безумного султаната". На сей раз клан Порошенко поставит Залужного – конечно, тот может потом восстать так же, "как Зеленский восстал против… забыл, как его зовут? Против своего благодетеля".Речь, конечно, об олигархе Игоре Коломойском*, которому Пальчевский посоветовал быть в СИЗО очень осторожным, буквально - одеть "ведро на голову", поскольку слишком много знает. И если заговорит, то у Зеленского могут возникнуть большие проблемы. Такой же совет он дал находящемуся в СИЗО и резко критикующему Зеленского нардепу Александру Дубинскому – "тоже рискует".Дубинский тем временем в своем телеграм-блоге назвал Зеленского "пересидентом" и высмеял его утверждение, что заключить мир будто бы не позволяет украинская Конституция."Какая ведь она у нас удобная. Узурпировать власть - позволяет. Нарушить базовые права человека - позволяет. Продать недра по своему хотению - позволяет. Закрыть границы - позволяет. А мир заключить — нет", - написал нардеп, добавив, что так, как Зеленский, "лохам по ушам еще не ездил никто".Что касается олигархической системы, то Пальчевский снова сослался на Аристотеля, который считал, что такая система нестабильна – "словно на нынешнюю Украину смотрел".Впрочем, пока что киевский режим устоял, и когда он рухнет, говорить рано. Украинский политтехнолог Андрей Золотарев на том же канале "Дикий live" предположил, что сейчас владетели страны смотрят в послевоенный период.С этим, например, связано критическое выступление главы депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" нардепа Юрия Бойко, который неожиданно для всех вдруг раскритиковал языковую политику Киева и гонения на каноническую УПЦ. Это его выступление нацелено на электорат "адектватников", считает эксперт."То есть, тех, которые критически относятся к гуманитарной политике государства, к политике "разделяй и властвуй", а таких людей очень много в Одессе, в Харькове, в Днепре (Днепропетровске – ред.), в Запорожье. И, собственно, вот этот месседж (в видео-выступлении Бойко – ред.), думаю, услышан. Хотя много голосов о том, а где же ты раньше был, господин Бойко, почему молчал, когда принимали резонансные скандальные законопроекты, в том числе по запрету УПЦ… не было попытки назвать вещи своими именами… Но ход правильный", - сказал Золотарев.А вот известный украинский политолог Кость Бондаренко призвал читателей своего блога не строить иллюзий относительно политического будущего Юрия Бойко. По мнению эксперта, этот политик является, по сути, заложником - "и говорит ровно то, что от него требуют те, кто держат его в заложниках". Именно так и следует воспринимать его заявления.Кстати, Бойко уже принес "зеленым" свои извинения, уточнив, что критиковал за снос памятников и прочие "добрые дела" Порошенко, а никак не Зеленского. Бондаренко в связи с этим вспомнил юмор прежних времен."Как говорил Михаил Задорнов? У нас полная свобода. Можно выйти к памятнику Петру I и смело ему сказать: "Не первый ты был… у Екатерины!". Так и в Украине: можно подойти к зданию СБУ и сказать: "Порошенко - тиран и деспот!". А еще лучше (и безопаснее) покритиковать Януковича или Ющенко", - написал политолог.Что касается перспектив достижения мира, то Андрей Золотарев предостерег всех от излишнего оптимизма. По его словам, пока ресурсы не исчерпаны ни у Украины, ни у России.Напомним, Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии подтвердил, что Россия готова к переговорам и компромиссам с Украиной ("результатом переговоров всегда есть компромиссы"), но от этого отказывается противоположная сторона.Он также высказался о том, с кем Москва может подписывать документы о мире."Сейчас, если Украина все-таки хочет пойти по пути мирного урегулирования, а они в состоянии это сделать, они могут организовать внутри Украины этот процесс, как хотят. Но подписывать мы можем только с теми, кто является легитимным, а легитимными являются Рада и председатель Рады. Он полностью под главой режима находится. Это чисто формально юридический вопрос. Внутри могут организовывать, как хотят, но подписывать, если мы дойдем когда-то до подписания документа, мы можем только с представителями легитимных органов власти. Вот и все", - сказал глава государства.Президент также отметил, что на Украине "много наших ребят, которые хотят уничтожить нацистский режим". Что касается причин СВО, то решение о начале спецоперации было вынужденным, подчеркнул Путин. По его словам, "дальше невозможно было оставаться в том состоянии, в котором мы находились".* внесён в РФ в список экстремистов и террористовПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в материале "Ядерная война полезна для Украины? Украинские эксперты и политики о ближайшем будущем"
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Сергей Зуев
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, россия, лондон, андрей пальчевский, владимир зеленский, юрий бойко, сизо, упц, рада
Эксклюзив, Украина, Россия, Лондон, Андрей Пальчевский, Владимир Зеленский, Юрий Бойко, СИЗО, УПЦ, Рада

Ведро для Коломойского* и олигархи за Залужного. Украинские эксперты и политики о причинах всех бед

05:15 22.12.2024
 
© Украина.руКоллаж: что говорят эксперты
Коллаж: что говорят эксперты - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© Украина.ру
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Сергей Зуев
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На Украине начинают догадываться, что "революция достоинства" не дала ни достоинства, ни свободы — напротив, свободы становится все меньше, о достоинстве рядовых граждан можно даже не говорить, если даже депутатов парламента держат в заложниках. И когда все это закончится и чем?
Украинские эксперты думают над тем, кто может заменить Зеленского. Особого выбора, собственно, нет, считает основатель частной медицинской клиники Eurolab, украинский политический и общественный деятель Андрей Пальчевский. В эфире ютуб-канала "Дикий live" он определил политическую систему на Украине по-аристотелевски – тут правит олигархия, то есть, малая группа людей, которая все и определяет. Олигархи то воюют между собой, то роднятся, словом - "сложилась классическая извращенная олигархическая система".
Сами люди в политику на Украине не ходят, только по вызову. На президентские выборы, когда до этого дойдет, олигархи вызовут экс-главкома ВСУ, ныне посла Украины в Лондоне Залужного, полагает Пальчевский.
"Мне люди задают вопрос – ну почему вы так уверены в Залужном? Я в Залужном не уверен. Я уверен, что Залужный будет президентом, потому что других вообще нет, остальные… остальная группа, как их там, вы видели, вместе пишут – Петя (Порошенко – ред.), Юля (Тимошенко – ред.) и группа спортсменов, футболисты, боксеры и так далее, это у нас не пройдет. Генерал, конечно, пройдет…", - сказал он.
И добавил: "Хочется пожелать ему хоть немножко думать о собственном народе, а не приходить к кормушке, как обычно…" и не становиться куклой в руках олигархов.
Пальчевский подчеркнул, что украинские президенты самостоятельной политики вести не могут, потому что они не избираются, а фактически назначаются маленькой группой людей, поэтому он выступает "за отказ от президентской модели правления на Украине, от этого безумного султаната". На сей раз клан Порошенко поставит Залужного – конечно, тот может потом восстать так же, "как Зеленский восстал против… забыл, как его зовут? Против своего благодетеля".
Речь, конечно, об олигархе Игоре Коломойском*, которому Пальчевский посоветовал быть в СИЗО очень осторожным, буквально - одеть "ведро на голову", поскольку слишком много знает. И если заговорит, то у Зеленского могут возникнуть большие проблемы. Такой же совет он дал находящемуся в СИЗО и резко критикующему Зеленского нардепу Александру Дубинскому – "тоже рискует".
4 декабря, 06:25
Надеется на Трампа и обвиняет Украину в вымогательстве. Чем занят бывший шеф Зеленского Игорь КоломойскийВ прошлый вторник, 26 ноября, украинский олигарх и бывший работодатель Зеленского Игорь Коломойский* окончательно проиграл дело об отмене национализации "Приватбанка", крупнейшего банка Украины
Дубинский тем временем в своем телеграм-блоге назвал Зеленского "пересидентом" и высмеял его утверждение, что заключить мир будто бы не позволяет украинская Конституция.
"Какая ведь она у нас удобная. Узурпировать власть - позволяет. Нарушить базовые права человека - позволяет. Продать недра по своему хотению - позволяет. Закрыть границы - позволяет. А мир заключить — нет", - написал нардеп, добавив, что так, как Зеленский, "лохам по ушам еще не ездил никто".
Что касается олигархической системы, то Пальчевский снова сослался на Аристотеля, который считал, что такая система нестабильна – "словно на нынешнюю Украину смотрел".
Впрочем, пока что киевский режим устоял, и когда он рухнет, говорить рано. Украинский политтехнолог Андрей Золотарев на том же канале "Дикий live" предположил, что сейчас владетели страны смотрят в послевоенный период.
С этим, например, связано критическое выступление главы депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" нардепа Юрия Бойко, который неожиданно для всех вдруг раскритиковал языковую политику Киева и гонения на каноническую УПЦ. Это его выступление нацелено на электорат "адектватников", считает эксперт.
"То есть, тех, которые критически относятся к гуманитарной политике государства, к политике "разделяй и властвуй", а таких людей очень много в Одессе, в Харькове, в Днепре (Днепропетровске – ред.), в Запорожье. И, собственно, вот этот месседж (в видео-выступлении Бойко – ред.), думаю, услышан. Хотя много голосов о том, а где же ты раньше был, господин Бойко, почему молчал, когда принимали резонансные скандальные законопроекты, в том числе по запрету УПЦ… не было попытки назвать вещи своими именами… Но ход правильный", - сказал Золотарев.
А вот известный украинский политолог Кость Бондаренко призвал читателей своего блога не строить иллюзий относительно политического будущего Юрия Бойко. По мнению эксперта, этот политик является, по сути, заложником - "и говорит ровно то, что от него требуют те, кто держат его в заложниках". Именно так и следует воспринимать его заявления.
Кстати, Бойко уже принес "зеленым" свои извинения, уточнив, что критиковал за снос памятников и прочие "добрые дела" Порошенко, а никак не Зеленского. Бондаренко в связи с этим вспомнил юмор прежних времен.
"Как говорил Михаил Задорнов? У нас полная свобода. Можно выйти к памятнику Петру I и смело ему сказать: "Не первый ты был… у Екатерины!". Так и в Украине: можно подойти к зданию СБУ и сказать: "Порошенко - тиран и деспот!". А еще лучше (и безопаснее) покритиковать Януковича или Ющенко", - написал политолог.
Что касается перспектив достижения мира, то Андрей Золотарев предостерег всех от излишнего оптимизма. По его словам, пока ресурсы не исчерпаны ни у Украины, ни у России.
Напомним, Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии подтвердил, что Россия готова к переговорам и компромиссам с Украиной ("результатом переговоров всегда есть компромиссы"), но от этого отказывается противоположная сторона.
Он также высказался о том, с кем Москва может подписывать документы о мире.
"Сейчас, если Украина все-таки хочет пойти по пути мирного урегулирования, а они в состоянии это сделать, они могут организовать внутри Украины этот процесс, как хотят. Но подписывать мы можем только с теми, кто является легитимным, а легитимными являются Рада и председатель Рады. Он полностью под главой режима находится. Это чисто формально юридический вопрос. Внутри могут организовывать, как хотят, но подписывать, если мы дойдем когда-то до подписания документа, мы можем только с представителями легитимных органов власти. Вот и все", - сказал глава государства.
Президент также отметил, что на Украине "много наших ребят, которые хотят уничтожить нацистский режим". Что касается причин СВО, то решение о начале спецоперации было вынужденным, подчеркнул Путин. По его словам, "дальше невозможно было оставаться в том состоянии, в котором мы находились".
* внесён в РФ в список экстремистов и террористов
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в материале "Ядерная война полезна для Украины? Украинские эксперты и политики о ближайшем будущем"
 
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