https://ukraina.ru/20241222/1059851757.html

Ведро для Коломойского* и олигархи за Залужного. Украинские эксперты и политики о причинах всех бед

Ведро для Коломойского* и олигархи за Залужного. Украинские эксперты и политики о причинах всех бед - 22.12.2024 Украина.ру

Ведро для Коломойского* и олигархи за Залужного. Украинские эксперты и политики о причинах всех бед

На Украине начинают догадываться, что "революция достоинства" не дала ни достоинства, ни свободы — напротив, свободы становится все меньше, о достоинстве рядовых граждан можно даже не говорить, если даже депутатов парламента держат в заложниках. И когда все это закончится и чем?

2024-12-22T05:15

2024-12-22T05:15

2024-12-22T05:15

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Украинские эксперты думают над тем, кто может заменить Зеленского. Особого выбора, собственно, нет, считает основатель частной медицинской клиники Eurolab, украинский политический и общественный деятель Андрей Пальчевский. В эфире ютуб-канала "Дикий live" он определил политическую систему на Украине по-аристотелевски – тут правит олигархия, то есть, малая группа людей, которая все и определяет. Олигархи то воюют между собой, то роднятся, словом - "сложилась классическая извращенная олигархическая система".Сами люди в политику на Украине не ходят, только по вызову. На президентские выборы, когда до этого дойдет, олигархи вызовут экс-главкома ВСУ, ныне посла Украины в Лондоне Залужного, полагает Пальчевский."Мне люди задают вопрос – ну почему вы так уверены в Залужном? Я в Залужном не уверен. Я уверен, что Залужный будет президентом, потому что других вообще нет, остальные… остальная группа, как их там, вы видели, вместе пишут – Петя (Порошенко – ред.), Юля (Тимошенко – ред.) и группа спортсменов, футболисты, боксеры и так далее, это у нас не пройдет. Генерал, конечно, пройдет…", - сказал он.И добавил: "Хочется пожелать ему хоть немножко думать о собственном народе, а не приходить к кормушке, как обычно…" и не становиться куклой в руках олигархов.Пальчевский подчеркнул, что украинские президенты самостоятельной политики вести не могут, потому что они не избираются, а фактически назначаются маленькой группой людей, поэтому он выступает "за отказ от президентской модели правления на Украине, от этого безумного султаната". На сей раз клан Порошенко поставит Залужного – конечно, тот может потом восстать так же, "как Зеленский восстал против… забыл, как его зовут? Против своего благодетеля".Речь, конечно, об олигархе Игоре Коломойском*, которому Пальчевский посоветовал быть в СИЗО очень осторожным, буквально - одеть "ведро на голову", поскольку слишком много знает. И если заговорит, то у Зеленского могут возникнуть большие проблемы. Такой же совет он дал находящемуся в СИЗО и резко критикующему Зеленского нардепу Александру Дубинскому – "тоже рискует".Дубинский тем временем в своем телеграм-блоге назвал Зеленского "пересидентом" и высмеял его утверждение, что заключить мир будто бы не позволяет украинская Конституция."Какая ведь она у нас удобная. Узурпировать власть - позволяет. Нарушить базовые права человека - позволяет. Продать недра по своему хотению - позволяет. Закрыть границы - позволяет. А мир заключить — нет", - написал нардеп, добавив, что так, как Зеленский, "лохам по ушам еще не ездил никто".Что касается олигархической системы, то Пальчевский снова сослался на Аристотеля, который считал, что такая система нестабильна – "словно на нынешнюю Украину смотрел".Впрочем, пока что киевский режим устоял, и когда он рухнет, говорить рано. Украинский политтехнолог Андрей Золотарев на том же канале "Дикий live" предположил, что сейчас владетели страны смотрят в послевоенный период.С этим, например, связано критическое выступление главы депутатской группы "Платформа за жизнь и мир" нардепа Юрия Бойко, который неожиданно для всех вдруг раскритиковал языковую политику Киева и гонения на каноническую УПЦ. Это его выступление нацелено на электорат "адектватников", считает эксперт."То есть, тех, которые критически относятся к гуманитарной политике государства, к политике "разделяй и властвуй", а таких людей очень много в Одессе, в Харькове, в Днепре (Днепропетровске – ред.), в Запорожье. И, собственно, вот этот месседж (в видео-выступлении Бойко – ред.), думаю, услышан. Хотя много голосов о том, а где же ты раньше был, господин Бойко, почему молчал, когда принимали резонансные скандальные законопроекты, в том числе по запрету УПЦ… не было попытки назвать вещи своими именами… Но ход правильный", - сказал Золотарев.А вот известный украинский политолог Кость Бондаренко призвал читателей своего блога не строить иллюзий относительно политического будущего Юрия Бойко. По мнению эксперта, этот политик является, по сути, заложником - "и говорит ровно то, что от него требуют те, кто держат его в заложниках". Именно так и следует воспринимать его заявления.Кстати, Бойко уже принес "зеленым" свои извинения, уточнив, что критиковал за снос памятников и прочие "добрые дела" Порошенко, а никак не Зеленского. Бондаренко в связи с этим вспомнил юмор прежних времен."Как говорил Михаил Задорнов? У нас полная свобода. Можно выйти к памятнику Петру I и смело ему сказать: "Не первый ты был… у Екатерины!". Так и в Украине: можно подойти к зданию СБУ и сказать: "Порошенко - тиран и деспот!". А еще лучше (и безопаснее) покритиковать Януковича или Ющенко", - написал политолог.Что касается перспектив достижения мира, то Андрей Золотарев предостерег всех от излишнего оптимизма. По его словам, пока ресурсы не исчерпаны ни у Украины, ни у России.Напомним, Президент РФ Владимир Путин во время прямой линии подтвердил, что Россия готова к переговорам и компромиссам с Украиной ("результатом переговоров всегда есть компромиссы"), но от этого отказывается противоположная сторона.Он также высказался о том, с кем Москва может подписывать документы о мире."Сейчас, если Украина все-таки хочет пойти по пути мирного урегулирования, а они в состоянии это сделать, они могут организовать внутри Украины этот процесс, как хотят. Но подписывать мы можем только с теми, кто является легитимным, а легитимными являются Рада и председатель Рады. Он полностью под главой режима находится. Это чисто формально юридический вопрос. Внутри могут организовывать, как хотят, но подписывать, если мы дойдем когда-то до подписания документа, мы можем только с представителями легитимных органов власти. Вот и все", - сказал глава государства.Президент также отметил, что на Украине "много наших ребят, которые хотят уничтожить нацистский режим". Что касается причин СВО, то решение о начале спецоперации было вынужденным, подчеркнул Путин. По его словам, "дальше невозможно было оставаться в том состоянии, в котором мы находились".* внесён в РФ в список экстремистов и террористовПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг нее — в материале "Ядерная война полезна для Украины? Украинские эксперты и политики о ближайшем будущем"

https://ukraina.ru/20241204/1059395284.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, украина, россия, лондон, андрей пальчевский, владимир зеленский, юрий бойко, сизо, упц, рада