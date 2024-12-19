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Российские акции и американские санкции. Кто хочет приобрести предприятие "Газпрома" в Сербии

Российские акции и американские санкции. Кто хочет приобрести предприятие "Газпрома" в Сербии - 19.12.2024 Украина.ру

Российские акции и американские санкции. Кто хочет приобрести предприятие "Газпрома" в Сербии

В разгар отопительного сезона граждан Сербии волнует такой вопрос: что будет, если США введут санкции против главной энергетической компании в стране – "Нефтяной индустрии Сербии" (НИС), мажоритарным акционером которой в настоящее время является российский "Газпром"

2024-12-19T19:45

2024-12-19T19:45

2024-12-19T19:45

эксклюзив

сербия

сша

газпром

нефтяная индустрия сербии

нпз

александр вучич

запад

санкции

энергетика

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Вопрос не только в том, откуда Сербия возьмет газ и другие энергоносители для своих ТЭЦ, но также и в том, по какой цене они будут поставляться, если "Газпром" из-за санкций уйдет с сербского рынка.О том, что США в ближайшее время планируют введение санкций против крупнейшей энергетической компании Сербии рассказал президент Александр Вучич 13 декабря в эфире телеканала "Информер". По его словам, американцам не нравится российский собственник НИС."К санкциям присоединятся и британцы, а это значит, что присоединятся все. Когда какая-то фирма находится под американскими санкциями, никто не хочет с ней работать", –сказал президент Сербии.Вучич добавил, что "самые строгие санкции" против компании НИС вступят в силу 1 января 2025 года. Он уточнил, что руководству страны предстоят переговоры с российскими партнерами по поводу приобретения контрольного пакета акций нефтяной компании сербским государством.По словам сербского лидера, санкции против "Нефтяной индустрии Сербии" откроют "некоторые новые проблемы в отношениях с Россией". Однако он считает, что уже три года Сербия отказывается присоединиться к антироссийским экономическим санкциям, и теперь уже "не кажется реальным" выступить с предложением о введении санкций против России.В США однако пока не подтверждают информацию о введении санкций против сербской нефтяной компании в собственности "Газпрома".Посол США в Сербии Кристофер Хилл 16 декабря заявил, что он не может комментировать возможные американские санкции против НИС. При этом он заподозрил российскую сторону в том, что свою часть прибыли, полученной от деятельности "Нефтяной индустрии Сербии", она использует для того чтобы "финансировать брутальную агрессию против Украины".В этот же день Госдеп США в комментарии Радио Свободная Европа* сообщил, что США "не анонсируют санкции публично", но Вашингтон при этом выступает против "генерирования доходов и сетей финансирования войны против Украины".Перспективу введения санкций против НИС отказались комментировать и в Министерстве горного дела и энергетики Сербии, и в самой компании."Деятельность в настоящее время осуществляется беспрепятственно и компания фокусируется на продолжении реализации начавшихся инвестиционных программ", – говорится в ответе пресс-службы НИС средствам массовой информации.Напомним, что "Нефтяная индустрия Сербии" является одним из самых прибыльных компании и одним из крупнейших экспортеров Сербии. Российская нефтегазовая компания "Газпром нефть" в настоящее время владеет 56,15% акций НИС, в то время как 29,87% акционерного капитала принадлежит сербскому государству. Остаток акций принадлежит гражданам, сотрудникам, бывшим сотрудникам и иным миноритарным акционерам.Это единственная компания в Сербии, которая занимается разведкой, добычей и переработкой нефти и газа. Кроме этого вида деятельности, НИС занимается и сбытом нефтепродуктов, а также реализацией проектов в сфере энергетики и нефтехимии.После того, как контрольный пакет акций НИС перешел к российскому "Газпрому", сербская компания прошла масштабную модернизацию. Сегодня в ее составе работает современный НПЗ в городе Панчево, где выпускаются в том числе моторные топлива стандарта Евро-5, авиатопливо, сжиженный углеводородный газ, сырье для нефтехимической промышленности. В 2017 году НПЗ получил сертификат IPPC, который подтверждает, что его производственный процесс полностью соответствует строжайшим европейским стандартам в сфере охраны окружающей среды.НИС владеет большой сетью из 400 АЗС на территории Сербии, Боснии и Герцеговины, Болгарии и Румынии. Также компания торгует электроэнергией на рынках Сербии, Боснии и Герцеговины, Румынии, Словении и Венгрии.С того момента, как на Западе против российского энергетического комплекса стали вводить масштабные санкции, вопрос будущего "Нефтяной индустрии Сербии" неоднократно становился предметом спекуляций в сербском общественном пространстве.После начала российской специальной военной операции на Украине в соцсетях даже появилась информация о том, что сербское правительство может выкупить акции у "Газпрома" для того, чтобы потом перепродать их британским нефтяным компаниям. Однако эта информация так и осталась на уровне слухов и на нашла никакого официального подтверждения ни с сербской, ни с российской, ни с британской стороны.Теперь о возможности приобретения акций у российского "Газпрома" в Сербии заговорили уже на официальном уровне. Целью этой покупки, как подчеркнул Александр Вучич, является возвращение "Нефтяной индустрии Сербии" под контроль сербского государства.Надо ли с 1 января ожидать введение санкций против сербской дочки "Газпрома"? На этот вопрос для издания Украина.ру отвечают сербские эксперты.По словам сербского специалиста в области энергетики Милоша Здравковича, вся эта история вокруг американских санкций, которые с нового года настигнут сербское нефтяное предприятие, пока находится на уровне гипотезы. С другой стороны, это не значит, что их не будет, полагает он."Против российских энергетических компаний на Западе уже несчитанное количество раз вводили санкции. Одной из компаний, которые оказались под действием санкций является владелец НИС — "Газпром". Если бы там захотели вводить санкций против сербской нефтяной промышленности, они бы уже это сделали", — рассказал Здравкович.При этом эксперт уточнил, что санкции могут быть разными. Один из вариантов — финансовые санкции, когда компании создают препятствия при оплате счетов. Технологический санкции подразумевают запрет на поставки оборудования, материалов или запчастей, добавил Здравкович."Я верю, что эти два типа санкций "Газпром" может обойти. Самый плохой сценарий, который может случится, это запрет на поставки нефти через Адриатический нефтепровод, который после развала Югославии отошел к Хорватии. Хотя, тут есть дополнительный момент: это уже были бы не только американские санкции, а новые санкции Евросоюза также", — объяснил сербский эксперт.По его словам, российские компании в Сербии и Республике Сербской — главные клиенты Адриатического газопровода. Поэтому в январе 2024 года руководство этого хорватского предприятия даже похвасталось подписанием двухлетнего договора о поставке 10 млн тонн нефти для "Нефтяной индустрии Сербии", напомнил Здравкович."Хорватская сторона об этом сообщила, как о радостном событии для ее граждан, так как это чрезвычайно большая прибыль для бюджета страны. Санкции против НИС были бы большим ударом прежде всего для Хорватии. Так как эта страна находится в составе Евросоюза, не исключено, что Брюссель выступит в защиту интересов своего члена", — допустил эксперт.К тому же, здесь важно и мнение российской стороны, добавил Здравкович."Любое сильное и суверенное государство, которое так легко согласилось бы на продажу своих стратегических активов, показало бы таким образом свою ранимость. С другой стороны, если бы любое другое государство, обладающее большим политическим влиянием и военным потенциалом, так нагло отбирало бизнес у конкурентов, ведение бизнеса за пределами собственного государства стало бы невозможным на глобальном уровне. Нельзя заставить владельца продать свою собственность, если он этого не захочет", — добавил Милош Здравкович, подчеркивая, что это его личное мнение, и что здесь он выступает не в качестве эксперта по энергетике, а в качестве гражданина.Тем временем профессор международного права юридического факультета Университета в Косовской Митровице Деян Мирович считает, что заявление Александра Вучича о грядущих американских санкциях против сербского энергетического сектора продиктовано в первую очередь внутриполитическими причинами.Сербский юрист в интервью Украина.ру напомнил, что в Сербии уже длительное время продолжаются студенческие антиправительственные протесты. Поэтому Александр Вучич в своих обращениях к сербской общественности чуть ли не ежедневно поднимает всё новые темы, которые касаются благополучия сербских граждан, чтобы отвлечь внимание населения от внутриполитических проблем, отметил эксперт."Перспектива прекращения поставок российского газа в Сербию как раз одна из таких тем. Сербы уже имеют перед собой пример других европейских государств, которым пришлось отказаться от российского газа по политическим причинам, и теперь от этого страдают их семейные бюджеты. Для небогатой Сербии вопрос стоимости отопления и электричества чрезвычайно важен", — рассказал Мирович.По его словам, примечательно то, что американская сторона пока не подтвердила планы ввести санкции против сербского предприятия."Поэтому не исключаю, что в данном случае анонсированные Вучичем санкции — это один из его политических маневров, с помощью которого он пытается заручиться американской поддержкой для разгона демонстраций. Из-за коррупции в государстве он весьма непопулярен среди молодого поколения. Теперь он пытается экономическими уступками в пользу стран Запада укрепить свою власть. Подобное уже случилось, когда Вучич подписал Вашингтонское соглашение, увязав отказ от Косово с рядом экономических преференций для американский компаний", — отметил эксперт.При этом Деян Мирович считает, что любое изменение структуры собственности "Нефтяной индустрии Сербии" ударит по сербским интересам, так как это компания, которая делает самые крупные отчисления в бюджет страны.Однако введение американских санкций против сербской компании исключить нельзя. Правда, пока нет ясности, какой из американских администраций принадлежит инициатива о их введении — уходящей Байдена или приходящей Трампа. Если санкции действительно должны вступить в силу 1 января 2025 года, очевидно, что решение о их введении приняла администрация Байдена. Непонятно только, кому на этот раз американские чиновники собрались напакостить — новому президенту и его команде, России и ее бизнесу или простым сербским гражданам.* СМИ-иноагентКак Западные корпорации намерены вести бизнес в Сербии в материале Татьяны Стоянович Кого озолотит сербский литий? Почему сербы не хотят пустить компанию "Рио Тинто" в свои недра

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эксклюзив, сербия, сша, газпром, нефтяная индустрия сербии, нпз, александр вучич, запад, санкции, энергетика