Многие вопросы на Украине Россия решает не по-военному, хотя Израиль показал пример — Самойлов
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© Министерство обороны РФ
Если Украина не получит очень мощной военно-технической поддержки Запада, ВС РФ ее "дожмут" и выполнят цели СВО на 2025 год, о которых говорил министр обороны России Андрей Белоусов
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.
"Когда Путин говорил, что мы еще на начинали, он был абсолютно прав. Мы же очень многие вопросы на Украине решаем не по-военному. Израиль показал, как эти вопросы решаются по-военному: уничтожаются центры принятия решений, уничтожается верхушка противника и захватываются основные территории", — заметил политолог.
Он добавил, что Россия воюет не за Украину, а против остатков Западного мира, который не хочет существования РФ в нынешнем виде.
19 декабря, 16:10Путин рассказал, как изменилась страна и он сам с начала СВОСпециальная военная операция России по демилитаризации и денацификации Украины стала большим испытанием для всех. Об этом 19 декабря заявил Владимир Путин на подведении итогов года в ходе пресс-конференции, совмещённой с "Прямой линией"