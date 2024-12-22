Многие вопросы на Украине Россия решает не по-военному, хотя Израиль показал пример — Самойлов - 22.12.2024 Украина.ру
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Многие вопросы на Украине Россия решает не по-военному, хотя Израиль показал пример — Самойлов
Многие вопросы на Украине Россия решает не по-военному, хотя Израиль показал пример — Самойлов - 22.12.2024 Украина.ру
Многие вопросы на Украине Россия решает не по-военному, хотя Израиль показал пример — Самойлов
Если Украина не получит очень мощной военно-технической поддержки Запада, ВС РФ ее "дожмут" и выполнят цели СВО на 2025 год, о которых говорил министр обороны России Андрей Белоусов
2024-12-22T07:40
2024-12-22T07:40
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.Он добавил, что Россия воюет не за Украину, а против остатков Западного мира, который не хочет существования РФ в нынешнем виде. Полный текст интервью — Алексей Самойлов: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО
https://ukraina.ru/20241219/1059810753.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, россия, украина, израиль, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, вс рф, сво, детали
Новости, Россия, Украина, Израиль, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, ВС РФ, СВО, детали

Многие вопросы на Украине Россия решает не по-военному, хотя Израиль показал пример — Самойлов

07:40 22.12.2024
 
© Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкВС РФ обеспечили безопасное проведение ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
ВС РФ обеспечили безопасное проведение ротации наблюдателей миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
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Если Украина не получит очень мощной военно-технической поддержки Запада, ВС РФ ее "дожмут" и выполнят цели СВО на 2025 год, о которых говорил министр обороны России Андрей Белоусов
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.
"Когда Путин говорил, что мы еще на начинали, он был абсолютно прав. Мы же очень многие вопросы на Украине решаем не по-военному. Израиль показал, как эти вопросы решаются по-военному: уничтожаются центры принятия решений, уничтожается верхушка противника и захватываются основные территории", — заметил политолог.
Он добавил, что Россия воюет не за Украину, а против остатков Западного мира, который не хочет существования РФ в нынешнем виде.
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным
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Путин рассказал, как изменилась страна и он сам с начала СВОСпециальная военная операция России по демилитаризации и денацификации Украины стала большим испытанием для всех. Об этом 19 декабря заявил Владимир Путин на подведении итогов года в ходе пресс-конференции, совмещённой с "Прямой линией"
Полный текст интервью — Алексей Самойлов: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО
 
НовостиРоссияУкраинаИзраильВладимир ПутинВооруженные силы УкраиныНАТОВС РФСВОдетали
 
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