Многие вопросы на Украине Россия решает не по-военному, хотя Израиль показал пример — Самойлов

Путин рассказал, как изменилась страна и он сам с начала СВО

Специальная военная операция России по демилитаризации и денацификации Украины стала большим испытанием для всех. Об этом 19 декабря заявил Владимир Путин на подведении итогов года в ходе пресс-конференции, совмещённой с "Прямой линией"