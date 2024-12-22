https://ukraina.ru/20241222/1059740614.html

Политолог объяснил, как возможное нападение ВСУ на Брянскую область оставит их “без трусов”

Политолог объяснил, как возможное нападение ВСУ на Брянскую область оставит их “без трусов” - 22.12.2024 Украина.ру

Политолог объяснил, как возможное нападение ВСУ на Брянскую область оставит их “без трусов”

Возвращаясь к постоянному разговору о вероятном нападении Украины на Брянскую область, перед командованием ВСУ встает выбор из двух зол: рискнуть или не рисковать

2024-12-22T07:00

2024-12-22T07:00

2024-12-22T07:00

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, философ и военный технолог Алексей Чадаев.На примере курской авантюры политолог заметил, что неудача украинской армии на этом направлении отняла у ВСУ их единственное преимущество в виде возможности маневра по внутренним операционным линиям. Перебросить силы из-под Харькова под Херсон и обратно они могли быстрее, чем русские, уточнил эксперт.“Если Россия где-то прошла, то время для запечатывания этого прорыва у Украины уже такое. Поэтому после курской авантюры мы быстрее стали освобождать Донбасс”, — подчеркнул Чадаев.С военной точки зрения нападение на Курскую область стало для Украины выстрелом в ногу, а будет ли выстрел во вторую ногу — пока неясно, заключил политолог.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский заметил, что на Брянском направлении у Украины почти ничего нет, кроме ДРГ и спецназа, которые работают вдоль границы.На Брянском направлении ВСУ почти голые, помочь может только возвращение в прошлое — ЗимовскийПо факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Страны НАТО одобрили захват территории РФ и нанесение ударов по ней западным оружием украинской армии.Подробнее о зверствах ВСУ на Курском направлении — Пленный признался в расстреле не говорящих по-украински жителей Курской областиПолный текст интервью — Алексей Чадаев: Когда Россия закончит с Курахово и выбьет ВСУ из Покровска, она разорит и Европу, и США

https://ukraina.ru/20241217/1059698241.html

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новости, украина, россия, брянская область, курская область, вооруженные силы украины, вс рф, детали