Политолог объяснил, как возможное нападение ВСУ на Брянскую область оставит их “без трусов”
© Andriy Andriyenko/APДезертир ВСУ
© Andriy Andriyenko/AP
Возвращаясь к постоянному разговору о вероятном нападении Украины на Брянскую область, перед командованием ВСУ встает выбор из двух зол: рискнуть или не рисковать
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, философ и военный технолог Алексей Чадаев.
“Оставлять все как есть и растаскивать резервы для затыкания дыр — это путь к поражению. Поэтому им нужно какое-то действие стратегического характера, чтобы перевернуть игровой стол. Но в случае с Брянской областью это точно будет последней ставкой, когда ты проиграл часы, кошелек, снял с себя крест и тебе только трусы снять осталось”, — заявил Чадаев.
На примере курской авантюры политолог заметил, что неудача украинской армии на этом направлении отняла у ВСУ их единственное преимущество в виде возможности маневра по внутренним операционным линиям. Перебросить силы из-под Харькова под Херсон и обратно они могли быстрее, чем русские, уточнил эксперт.
“Если Россия где-то прошла, то время для запечатывания этого прорыва у Украины уже такое. Поэтому после курской авантюры мы быстрее стали освобождать Донбасс”, — подчеркнул Чадаев.
С военной точки зрения нападение на Курскую область стало для Украины выстрелом в ногу, а будет ли выстрел во вторую ногу — пока неясно, заключил политолог.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский заметил, что на Брянском направлении у Украины почти ничего нет, кроме ДРГ и спецназа, которые работают вдоль границы.
По факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Страны НАТО одобрили захват территории РФ и нанесение ударов по ней западным оружием украинской армии.
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