Политолог объяснил, как возможное нападение ВСУ на Брянскую область оставит их “без трусов” - 22.12.2024 Украина.ру
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Политолог объяснил, как возможное нападение ВСУ на Брянскую область оставит их “без трусов”
Политолог объяснил, как возможное нападение ВСУ на Брянскую область оставит их “без трусов” - 22.12.2024 Украина.ру
Политолог объяснил, как возможное нападение ВСУ на Брянскую область оставит их “без трусов”
Возвращаясь к постоянному разговору о вероятном нападении Украины на Брянскую область, перед командованием ВСУ встает выбор из двух зол: рискнуть или не рисковать
2024-12-22T07:00
2024-12-22T07:00
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украина
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брянская область
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, философ и военный технолог Алексей Чадаев.На примере курской авантюры политолог заметил, что неудача украинской армии на этом направлении отняла у ВСУ их единственное преимущество в виде возможности маневра по внутренним операционным линиям. Перебросить силы из-под Харькова под Херсон и обратно они могли быстрее, чем русские, уточнил эксперт.“Если Россия где-то прошла, то время для запечатывания этого прорыва у Украины уже такое. Поэтому после курской авантюры мы быстрее стали освобождать Донбасс”, — подчеркнул Чадаев.С военной точки зрения нападение на Курскую область стало для Украины выстрелом в ногу, а будет ли выстрел во вторую ногу — пока неясно, заключил политолог.Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский заметил, что на Брянском направлении у Украины почти ничего нет, кроме ДРГ и спецназа, которые работают вдоль границы.На Брянском направлении ВСУ почти голые, помочь может только возвращение в прошлое — ЗимовскийПо факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Страны НАТО одобрили захват территории РФ и нанесение ударов по ней западным оружием украинской армии.Подробнее о зверствах ВСУ на Курском направлении — Пленный признался в расстреле не говорящих по-украински жителей Курской областиПолный текст интервью — Алексей Чадаев: Когда Россия закончит с Курахово и выбьет ВСУ из Покровска, она разорит и Европу, и США
https://ukraina.ru/20241217/1059698241.html
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новости, украина, россия, брянская область, курская область, вооруженные силы украины, вс рф, детали
Новости, Украина, Россия, Брянская область, Курская область, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, детали

Политолог объяснил, как возможное нападение ВСУ на Брянскую область оставит их “без трусов”

07:00 22.12.2024
 
© Andriy Andriyenko/APДезертир ВСУ
Дезертир ВСУ
© Andriy Andriyenko/AP
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Возвращаясь к постоянному разговору о вероятном нападении Украины на Брянскую область, перед командованием ВСУ встает выбор из двух зол: рискнуть или не рисковать
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, философ и военный технолог Алексей Чадаев.
“Оставлять все как есть и растаскивать резервы для затыкания дыр — это путь к поражению. Поэтому им нужно какое-то действие стратегического характера, чтобы перевернуть игровой стол. Но в случае с Брянской областью это точно будет последней ставкой, когда ты проиграл часы, кошелек, снял с себя крест и тебе только трусы снять осталось”, — заявил Чадаев.
На примере курской авантюры политолог заметил, что неудача украинской армии на этом направлении отняла у ВСУ их единственное преимущество в виде возможности маневра по внутренним операционным линиям. Перебросить силы из-под Харькова под Херсон и обратно они могли быстрее, чем русские, уточнил эксперт.
“Если Россия где-то прошла, то время для запечатывания этого прорыва у Украины уже такое. Поэтому после курской авантюры мы быстрее стали освобождать Донбасс”, — подчеркнул Чадаев.
С военной точки зрения нападение на Курскую область стало для Украины выстрелом в ногу, а будет ли выстрел во вторую ногу — пока неясно, заключил политолог.
Ранее в интервью изданию Украина.ру военный эксперт и медиаконсультант, выпускник Львовского высшего военно-политического училища Александр Зимовский заметил, что на Брянском направлении у Украины почти ничего нет, кроме ДРГ и спецназа, которые работают вдоль границы.
На Брянском направлении ВСУ почти голые, помочь может только возвращение в прошлое — Зимовский
По факту начавшегося 6 августа вторжения ВСУ в Курскую область Следственный комитет России возбудил уголовное дело. Страны НАТО одобрили захват территории РФ и нанесение ударов по ней западным оружием украинской армии.
Подробнее о зверствах ВСУ на Курском направлении — Пленный признался в расстреле не говорящих по-украински жителей Курской области
Фото: facebook(запрещен в РФ), JointForcesCommandAFU, иностранные наемники в ВСУ
17 декабря, 05:20
Из Курской области в Покровск и обратно: Кнутов рассказал о переброске войск ВСУУкраина вложила в Покровское направление немалые средства. А главная проблема в отсутствии людей, которые должны этот город оборонять. Сейчас попытаются снимать резервы из Харьковской и из Курской областей, чтобы перебрасывать туда. Сырский таким образом будет пытаться сдержать продвижение ВС РФ
Полный текст интервью — Алексей Чадаев: Когда Россия закончит с Курахово и выбьет ВСУ из Покровска, она разорит и Европу, и США
 
НовостиУкраинаРоссияБрянская областьКурская областьВооруженные силы УкраиныВС РФдетали
 
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