Самойлов ответил, почему ВСУ мечтают открыть еще один фронт на Брянском направлении
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС УкраиныКомандование Объединенных Сил ВС Украины
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
Киевский режим имеет некоторые стратегические цели, которые могут привести к еще одному вторжению на "старую" российскую территорию, особенно после новостей о подготовке ВСУ к атаке Брянской области
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.
“Первое. Украина очень хочет привлечь страны НАТО к прямому участию в боевых действиях против России, иначе Киев быстро сойдет на нет. Второе. Киевский режим намерен создать безвыходные условия для нового президента США, когда дальнейшее активное участие Вашингтона в конфликте будет обязательным и обоснованным. Третье. Новый виток эскалации и новый вид войны станет для Зеленского поводом для отмены выборов”, — рассказал Самойлов.
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, философ и военный технолог Алексей Чадаев рассказал, что, возвращаясь к постоянному разговору о вероятном нападении Украины на Брянскую область, у командования ВСУ встает выбор из двух зол: рискнуть или не рисковать
“Оставлять все как есть и растаскивать резервы для затыкания дыр — это путь к поражению. Поэтому им нужно какое-то действие стратегического характера, чтобы перевернуть игровой стол. Но в случае с Брянской областью это точно будет последней ставкой, когда ты проиграл часы, кошелек, снял с себя крест и тебе только трусы снять осталось”, — заявил Чадаев.
Подробнее об этом — в интервью Алексей Чадаев: Когда Россия закончит с Курахово и выбьет ВСУ из Покровска, она разорит и Европу, и США
18 декабря, 17:09Военнопленный украинец рассказал, как командование ВСУ обмануло его под КурскомУкраинское командование обмануло нескольких солдат, служащих в рядах ВСУ, при отступлении в Курской области. Об этом 18 декабря рассказал один из военнопленных украинцев Александр Терези. Его слова приводит издание "Известия"