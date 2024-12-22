Самойлов ответил, почему ВСУ мечтают открыть еще один фронт на Брянском направлении - 22.12.2024 Украина.ру
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Самойлов ответил, почему ВСУ мечтают открыть еще один фронт на Брянском направлении
Самойлов ответил, почему ВСУ мечтают открыть еще один фронт на Брянском направлении - 22.12.2024 Украина.ру
Самойлов ответил, почему ВСУ мечтают открыть еще один фронт на Брянском направлении
Киевский режим имеет некоторые стратегические цели, которые могут привести к еще одному вторжению на "старую" российскую территорию, особенно после новостей о подготовке ВСУ к атаке Брянской области
2024-12-22T06:40
2024-12-22T06:40
новости
россия
брянская область
курская область
украина
владимир зеленский
вооруженные силы украины
вс рф
нато
запад
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.По его словам, в случае такого наступления киевский режим сможет сказать Западу: "Да, мы теряем Донбасс, но мы готовы рискнуть и наш риск удался. Мы можем атаковать Россию на ее территории. Помогайте нам дальше, мы их дожмем".Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, философ и военный технолог Алексей Чадаев рассказал, что, возвращаясь к постоянному разговору о вероятном нападении Украины на Брянскую область, у командования ВСУ встает выбор из двух зол: рискнуть или не рисковать“Оставлять все как есть и растаскивать резервы для затыкания дыр — это путь к поражению. Поэтому им нужно какое-то действие стратегического характера, чтобы перевернуть игровой стол. Но в случае с Брянской областью это точно будет последней ставкой, когда ты проиграл часы, кошелек, снял с себя крест и тебе только трусы снять осталось”, — заявил Чадаев.Подробнее об этом — в интервью Алексей Чадаев: Когда Россия закончит с Курахово и выбьет ВСУ из Покровска, она разорит и Европу, и СШАПолный текст интервью — Алексей Самойлов: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО
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брянская область
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новости, россия, брянская область, курская область, украина, владимир зеленский, вооруженные силы украины, вс рф, нато, запад, детали
Новости, Россия, Брянская область, Курская область, Украина, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины, ВС РФ, НАТО, Запад, детали

Самойлов ответил, почему ВСУ мечтают открыть еще один фронт на Брянском направлении

06:40 22.12.2024
 
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Командование Объединенных Сил ВС Украины - РИА Новости, 1920, 22.12.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Командование Объединенных Сил ВС Украины
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Киевский режим имеет некоторые стратегические цели, которые могут привести к еще одному вторжению на "старую" российскую территорию, особенно после новостей о подготовке ВСУ к атаке Брянской области
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.
“Первое. Украина очень хочет привлечь страны НАТО к прямому участию в боевых действиях против России, иначе Киев быстро сойдет на нет. Второе. Киевский режим намерен создать безвыходные условия для нового президента США, когда дальнейшее активное участие Вашингтона в конфликте будет обязательным и обоснованным. Третье. Новый виток эскалации и новый вид войны станет для Зеленского поводом для отмены выборов”, — рассказал Самойлов.
По его словам, в случае такого наступления киевский режим сможет сказать Западу: "Да, мы теряем Донбасс, но мы готовы рискнуть и наш риск удался. Мы можем атаковать Россию на ее территории. Помогайте нам дальше, мы их дожмем".
Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, философ и военный технолог Алексей Чадаев рассказал, что, возвращаясь к постоянному разговору о вероятном нападении Украины на Брянскую область, у командования ВСУ встает выбор из двух зол: рискнуть или не рисковать
“Оставлять все как есть и растаскивать резервы для затыкания дыр — это путь к поражению. Поэтому им нужно какое-то действие стратегического характера, чтобы перевернуть игровой стол. Но в случае с Брянской областью это точно будет последней ставкой, когда ты проиграл часы, кошелек, снял с себя крест и тебе только трусы снять осталось”, — заявил Чадаев.
Подробнее об этом — в интервью Алексей Чадаев: Когда Россия закончит с Курахово и выбьет ВСУ из Покровска, она разорит и Европу, и США
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Военнопленный украинец рассказал, как командование ВСУ обмануло его под КурскомУкраинское командование обмануло нескольких солдат, служащих в рядах ВСУ, при отступлении в Курской области. Об этом 18 декабря рассказал один из военнопленных украинцев Александр Терези. Его слова приводит издание "Известия"
Полный текст интервью — Алексей Самойлов: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО
 
НовостиРоссияБрянская областьКурская областьУкраинаВладимир ЗеленскийВооруженные силы УкраиныВС РФНАТОЗападдетали
 
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