https://ukraina.ru/20241222/1059811463.html

Самойлов ответил, почему ВСУ мечтают открыть еще один фронт на Брянском направлении

Самойлов ответил, почему ВСУ мечтают открыть еще один фронт на Брянском направлении - 22.12.2024 Украина.ру

Самойлов ответил, почему ВСУ мечтают открыть еще один фронт на Брянском направлении

Киевский режим имеет некоторые стратегические цели, которые могут привести к еще одному вторжению на "старую" российскую территорию, особенно после новостей о подготовке ВСУ к атаке Брянской области

2024-12-22T06:40

2024-12-22T06:40

2024-12-22T06:40

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал бывший проректор Международного славянского университета в Харькове, военный политолог Алексей Самойлов.По его словам, в случае такого наступления киевский режим сможет сказать Западу: "Да, мы теряем Донбасс, но мы готовы рискнуть и наш риск удался. Мы можем атаковать Россию на ее территории. Помогайте нам дальше, мы их дожмем".Ранее в интервью изданию Украина.ру политолог, философ и военный технолог Алексей Чадаев рассказал, что, возвращаясь к постоянному разговору о вероятном нападении Украины на Брянскую область, у командования ВСУ встает выбор из двух зол: рискнуть или не рисковать“Оставлять все как есть и растаскивать резервы для затыкания дыр — это путь к поражению. Поэтому им нужно какое-то действие стратегического характера, чтобы перевернуть игровой стол. Но в случае с Брянской областью это точно будет последней ставкой, когда ты проиграл часы, кошелек, снял с себя крест и тебе только трусы снять осталось”, — заявил Чадаев.Подробнее об этом — в интервью Алексей Чадаев: Когда Россия закончит с Курахово и выбьет ВСУ из Покровска, она разорит и Европу, и СШАПолный текст интервью — Алексей Самойлов: Если ВСУ зацепятся за плацдарм под Брянском, России придется напрямую воевать с НАТО

https://ukraina.ru/20241218/1059769643.html

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