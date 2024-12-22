https://ukraina.ru/20241222/1059742332.html
Зеленский выглядит как клоун: экс-депутат Верховной Рады обличил метания главы киевского режима
Зеленский выглядит как клоун: экс-депутат Верховной Рады обличил метания главы киевского режима - 22.12.2024 Украина.ру
Зеленский выглядит как клоун: экс-депутат Верховной Рады обличил метания главы киевского режима
На встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский говорил одно, а после встречи — другое. Очевидно, что он сейчас не в команде Трампа
2024-12-22T06:20
2024-12-22T06:20
2024-12-22T06:20
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царев.Он напомнил, что после встречи с Зеленским Трамп заявлял, что тот готов к переговорам. А сам Зеленский приехал в Киев, начал метаться по телепередачам и в каждом интервью говорил примерно следующее: "Никаких переговоров на таких условиях быть не может, дайте нам гарантии безопасности, миротворцы НАТО", добавил Царев.По его словам, венгерский премьер Виктор Орбан фактически играет роль спецпредставителя Трампа в Европе.После состоявшейся в Елисейском дворце трехсторонней встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Зеленским Трамп заявил, что последний желает прекращения огня в ходе СВО и заключения мира."Он хочет заключить мир, — сообщил Трамп о намерениях Зеленского. — Это что-то новое".Заявления главы киевского режима разобрал автор издания Украина.ру Павел Котов в своем материале Переговоры или новое наступление. Противоречивые сигналы из КиеваВ четверг, 12 декабря, венгерский премьер Виктор Орбан назвал наибольшим результатом председательства Венгрии в Евросоюзе "открытую дверь" для реальных переговоров по установлению мира на Украине.Также Орбан предложил Зеленскому помощь в обмене пленными с РФПолный текст интервью — Олег Царев: Зеленский приказал ВСУ цепляться за Покровск, чтобы продержаться два года до падения Трампа
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новости, киев, сша, европа, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада, нато, детали
Новости, Киев, США, Европа, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Верховная Рада, НАТО, детали
Зеленский выглядит как клоун: экс-депутат Верховной Рады обличил метания главы киевского режима
На встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский говорил одно, а после встречи — другое. Очевидно, что он сейчас не в команде Трампа