Зеленский выглядит как клоун: экс-депутат Верховной Рады обличил метания главы киевского режима - 22.12.2024 Украина.ру
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Зеленский выглядит как клоун: экс-депутат Верховной Рады обличил метания главы киевского режима
Зеленский выглядит как клоун: экс-депутат Верховной Рады обличил метания главы киевского режима - 22.12.2024 Украина.ру
Зеленский выглядит как клоун: экс-депутат Верховной Рады обличил метания главы киевского режима
На встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский говорил одно, а после встречи — другое. Очевидно, что он сейчас не в команде Трампа
2024-12-22T06:20
2024-12-22T06:20
новости
киев
сша
европа
владимир зеленский
дональд трамп
верховная рада
нато
детали
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царев.Он напомнил, что после встречи с Зеленским Трамп заявлял, что тот готов к переговорам. А сам Зеленский приехал в Киев, начал метаться по телепередачам и в каждом интервью говорил примерно следующее: "Никаких переговоров на таких условиях быть не может, дайте нам гарантии безопасности, миротворцы НАТО", добавил Царев.По его словам, венгерский премьер Виктор Орбан фактически играет роль спецпредставителя Трампа в Европе.После состоявшейся в Елисейском дворце трехсторонней встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Зеленским Трамп заявил, что последний желает прекращения огня в ходе СВО и заключения мира."Он хочет заключить мир, — сообщил Трамп о намерениях Зеленского. — Это что-то новое".Заявления главы киевского режима разобрал автор издания Украина.ру Павел Котов в своем материале Переговоры или новое наступление. Противоречивые сигналы из КиеваВ четверг, 12 декабря, венгерский премьер Виктор Орбан назвал наибольшим результатом председательства Венгрии в Евросоюзе "открытую дверь" для реальных переговоров по установлению мира на Украине.Также Орбан предложил Зеленскому помощь в обмене пленными с РФПолный текст интервью — Олег Царев: Зеленский приказал ВСУ цепляться за Покровск, чтобы продержаться два года до падения Трампа
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новости, киев, сша, европа, владимир зеленский, дональд трамп, верховная рада, нато, детали
Новости, Киев, США, Европа, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Верховная Рада, НАТО, детали

Зеленский выглядит как клоун: экс-депутат Верховной Рады обличил метания главы киевского режима

06:20 22.12.2024
 
© Пресс-служба президента Украины
© Пресс-служба президента Украины
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На встрече с избранным президентом США Дональдом Трампом Владимир Зеленский говорил одно, а после встречи — другое. Очевидно, что он сейчас не в команде Трампа
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царев.
Он напомнил, что после встречи с Зеленским Трамп заявлял, что тот готов к переговорам. А сам Зеленский приехал в Киев, начал метаться по телепередачам и в каждом интервью говорил примерно следующее: "Никаких переговоров на таких условиях быть не может, дайте нам гарантии безопасности, миротворцы НАТО", добавил Царев.
“Таким образом, Зеленский сейчас выглядит как клоун. Получается, что на встрече с Трампом он говорил одно, а после встречи — другое. Он ведет себя странно”, — заявил экс-депутат.
По его словам, венгерский премьер Виктор Орбан фактически играет роль спецпредставителя Трампа в Европе.
После состоявшейся в Елисейском дворце трехсторонней встрече с президентом Франции Эммануэлем Макроном и Зеленским Трамп заявил, что последний желает прекращения огня в ходе СВО и заключения мира.
"Он хочет заключить мир, — сообщил Трамп о намерениях Зеленского. — Это что-то новое".
- РИА Новости, 1920, 09.12.2024
9 декабря, 10:11
"Это что-то новое": Трамп заявил о желании Зеленского заключить мир Владимир Зеленский желает прекращения огня в ходе СВО и заключения мира. Об этом в телефонном интервью американской газете New York Post заявил избранный президент США Дональд Трамп.
Заявления главы киевского режима разобрал автор издания Украина.ру Павел Котов в своем материале Переговоры или новое наступление. Противоречивые сигналы из Киева
В четверг, 12 декабря, венгерский премьер Виктор Орбан назвал наибольшим результатом председательства Венгрии в Евросоюзе "открытую дверь" для реальных переговоров по установлению мира на Украине.
Также Орбан предложил Зеленскому помощь в обмене пленными с РФ
Полный текст интервью — Олег Царев: Зеленский приказал ВСУ цепляться за Покровск, чтобы продержаться два года до падения Трампа
 
НовостиКиевСШАЕвропаВладимир ЗеленскийДональд ТрампВерховная РадаНАТОдетали
 
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