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Как Зеленский в Брюссель за "миротворцами" ездил

Как Зеленский в Брюссель за "миротворцами" ездил - 20.12.2024 Украина.ру

Как Зеленский в Брюссель за "миротворцами" ездил

Называющий себя президентом Украины Владимир Зеленский в Брюсселе обычно выпрашивает оружие и деньги. Но в ходе визита 18-19 декабря была новизна – он просил ещё и "миротворцев". Однако пока получил отказ.

2024-12-20T09:32

2024-12-20T09:32

2024-12-20T09:32

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Тема размещения на украинской территории некой "миротворческой миссии" активно обсуждается в Европе после того, как 7 декабря на встрече в Париже с Эммануэлем Макроном и Владимиром Зеленским избранный президент США Дональд Трамп предложил разместить европейские войска на Украине для контроля над соблюдением режима прекращения огня. При этом Трамп не исключил, что США поддержат это соглашение, хотя американские войска в нем участвовать не будут.Это не полностью соответствует видению президента Франции, который ранее выступал за введение на Украину европейского военного контингента для прямой поддержки Киева. Однако, как говорится, лиха беда начало, и французский Институт международных отношений (IFRI) приступил к разработке проекта "миротворческой миссии". По мнению экспертов IFRI, она могла бы состоять из 5 бригад общей численностью 40 тысяч человек, причем одна из этих бригад была бы польской.Правда, премьер Польши Дональд Туск от подобной сомнительной чести отказался, несмотря на все увещевания Эммануэля Макрона в ходе его визита в Варшаву 12 декабря. Но уже на следующий день британское агентство Reuters сообщило, что 18 декабря Владимир Зеленский посетит Брюссель, где у него запланирована неформальная встреча с лидерами ряда стран ЕС и НАТО – в частности, Великобритании, Франции, Германии, Италии и Польши. Организатором встречи выступил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, и одним из главных вопросов на ней должна была стать гипотетическая "миротворческая миссия". Предполагалось, что её создание будут обсуждать и 19 декабря на саммите Европейского Совета.А в середине дня 18 декабря то же агентство опубликовало большой материал под заголовком "Европейцы спорят о силах безопасности для послевоенной Украины". В нём было сказано, что речь идёт уже о "миротворческой миссии" численностью в 100 тысяч солдат и офицеров, что подтвердил Reuters и неназванный высокопоставленный чиновник ЕС, отвечающий за вопросы безопасности.А по словам Франца-Штефана Гади, бывшего военного планировщика из Австрии, ныне работающего в Международном институте стратегических исследований (International Institute for Strategic Studies, IISS), в рамках ротационной схемы в миссии одновременно могут быть задействованы около 100 000 военнослужащих. Также обсуждается состав международных сил – поскольку он должен быть приемлемым для обеих сторон, – и их мандат.Гади сказал в комментарии Reuters, что такие силы могут быть созданы, если некоторые европейские страны сократят другие миссии, например, на Балканах. Агентство напомнило, что ЕС, США и их партнёры в 1990-х годах размещали около 60 000 солдат в Боснии и Герцеговине и 50 000 в Косово, но сейчас эти миссии намного меньше. "Переговоры, инициированные президентом Франции Эммануэлем Макроном, находятся на ранней стадии, но они уже выявили разногласия по поводу возможных целей и мандата такой миссии, а также целесообразность обсуждения этого вопроса сейчас", – отмечалось в публикации.Однако когда вечером 18 декабря Владимир Зеленский прибыл в Брюссель, стало ясно, что всё куда хуже. Оказалось, что на встрече у Рютте, несмотря на её неформальный характер, будет отсутствовать Макрон. Правда, французский президент, который в тот же день в Брюсселе принял участие в саммите Европейский Союз – Западные Балканы, всё же провёл короткую встречу с Зеленским. Но потом он вылетел из бельгийской столицы под предлогом необходимости посетить французский архипелаг Майотта, пострадавший от циклона. То есть Эммануэль Макрон не собирался принимать участие и в саммите Европейского Совета на следующий день, доверив представлять интересы Франции канцлеру Германии Олафу Шольцу.Сам Шольц на встрече у Рютте, правда, был – в отличие от ожидаемого премьер-министра Великобритании Кира Стармера, что стало дополнительным ударом по ожиданиям Зеленского. Лондон, как и Париж, был представлен на уровне министра иностранных дел (соответственно, Дэвида Ламми и Жана-Ноэля Барро). По мнению комментаторов, такой шаг Стармера вызван тем, что на встречу не пригласили представителя США, а британский премьер не хочет портить и так непростые отношения с новым главой Белого дома.За столом в резиденции генсека НАТО, кроме упомянутых выше лиц, находились также глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейского Совета Антониу Кошта, президент Польши Анджей Дуда, и премьер-министры: Италии – Джорджа Мелоне, Нидерландов – Дик Схоф, и Дании – Метте Фредериксен. Самым низким по рангу был глава Офиса президента Украины Андрей Ермак, сидевший по левую руку от Зеленского.После завершения встречи не скрывающий своего разочарования Владимир Зеленский признал, что идея размещения в Украине миротворческой миссии обсуждалась – как в ходе его переговоров с Эммануэлем Макроном, так и в более широком составе. "Эммануэль контактировал по этому поводу с некоторыми лидерами. Мы в процессе, но я вижу, что есть позитив от некоторых лидеров", – заявил Зеленский. Впрочем, гость из Киева воздержался от конкретизации формата миссии, объяснив, что это "сенситивный вопрос". "Здесь вопрос деталей и мы обсуждаем эти детали", – добавил он.А премьер-министр Нидерландов Дик Схоф сухо сообщил, что на встрече у генсека НАТО Марка Рютте никаких решений по Украине принято не было, ведь сразу было понятно, что "в такой маленькой компании вы не принимаете никаких решений". "Мы прямо не говорили о переговорах. Мы заявили, что именно Украина решает, на каких условиях могут состояться переговоры. Это не зависит от нас", – отметил он.Хотя состоявшийся 19 декабря саммит Европейского Совета, на котором уже привычно выступил Владимир Зеленский, сложно назвать неудачным для Украины – к примеру, ЕС в 2025 году предоставит Киеву более 30 миллиардов евро, что практически полностью покроет дефицит украинского госбюджета, – персонаж в худи цвета хаки всё равно остался недоволен. И дело было не только в том, что вопрос миротворцев на саммите не обсуждали.Владимиру Зеленскому пришлось перенести начало своей пресс-конференции в Брюсселе, поскольку он хотел дождаться окончания прямой линии президента России Владимира Путина – во-первых, она интересовала СМИ куда больше, во-вторых, бывший комик явно хотел поязвительнее ответить российскому лидеру. Но журналистов к Зеленскому всё равно пришло на так уж много, а его попытки заочной дискуссии с Путиным, особенно в социальных сетях, и вовсе опустились до откровенной брани.Ближе к концу дня 19 декабря пресс-служба Офиса президента Украины опубликовала текст выступления Владимира Зеленского на саммите Европейского Совета, в котором упор был сделан на поддержке идеи Эммануэля Макрона относительно европейского военного контингента на Украине как составляющей гарантий безопасности. Однако призыв к другим партнёрам "присоединиться к этим усилиям, что поможет положить конец войне" явно не был услышан в Брюсселе.При этом в Вашингтоне (точнее, пока в Мар-а-Лаго) вряд ли оценят попытку Зеленского понравиться новому главе Белого дома, ведь она была больше похожа на потуги просто привлечь ЕС для уже привычного шантажа США со стороны Украины. "Мы все понимаем, что в январе президент Трамп увеличит усилия, направленные на окончание войны. От нас зависит, поддержит ли его Европа сильным, единым голосом... Однако для того, чтобы Соединенные Штаты могли применять максимальное давление, Европа должна занять чёткую позицию", – заявил Владимир Зеленский. И позиция ЕС и его стран-членов оказалась более чем чёткой: деньги оружие они на Украину поставлять готовы, а вот отправлять туда своих военных – пока нет.Польский политический аналитик Конрад Рэнкас в эксклюзивном комментарии изданию Украина.ру заявил, что приказ о вводе западных "миротворцев" на Украину может прийти из Вашингтона, возможно, через Лондон, а не из Парижа или Брюсселя. При этом сама проблема выходит далеко за рамки российско-украинского конфликта."Прежде всего, концепция европейских миротворческих сил на Украине, как её понимают в Париже и (в меньшей степени) в Берлине, стала бы первым шагом к созданию европейской армии, существующей независимо от сил НАТО. Следовательно – армии менее англосаксонской, что позволило бы французам и немцам продемонстрировать полную приверженность войне на Украине, не поддаваясь, по крайней мере сразу, диктату новой администрации США, которая во главу угла ставит вопрос о повышении европейской дани за американскую защиту", – считает Рэнкас.По его мнению, европейская армия, первоначально в форме условного "Польско-Балтийского иностранного легиона", может показаться рациональным переходным решением. Но проблема состоит в том, что, хотя Берлин по-прежнему имеет решающее слово в Центральной Европе в экономическом плане, в стратегических вопросах Варшава, Вильнюс, Рига, Таллинн и Бухарест лежат безоговорочно в американской зоне влияния. Потому именно англосаксы будут решать, когда и куда отправлять эти страны на войну."Более того, команда Дональда Трампа также хотела бы переложить издержки войны на вассалов из Европы, и даже заставить их принять непосредственное участие в конфликте, но при этом не уменьшать европейскую дань американскому военно-промышленному комплексу. Поэтому можно предположить, что в конечном итоге будет достигнуто компромиссное решение: французы и немцы будут платить за военную технику столько, сколько захотят американцы (и, вероятно, пойдут на многие другие экономические уступки США), а взамен поляки и прибалты поедут воевать на Украину", – прогнозирует польский эксперт.А будет ли ввод польских войск на территорию соответствовать польским национальным интересам – зависит от характера обсуждаемой военной миссии, говорит Конрад Рэнкас: "Будем ли мы участвовать в составе примирительных сил, действующих на основе соглашения заинтересованных сторон, или же миротворческий чисто по названию корпус всё равно станет стороной этой войны. Но в любом случае, новое появление Войска Польского в Кресах (Приграничье межвоенной Польши, ныне Западная Украина – прим.) хотя бы частично исполнило бы пророчество польского поэта Яна Лехоня: "Львов и Вильно услышат шаги наших солдат"".О других итогах визита Зеленского в Брюссель - в статье Евгении Кондаковой "До мира Зеленскому рукой подать, но он проверку не прошёл и прилетел в Брюссель с другими целями"

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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украина, брюссель, сша, владимир зеленский, эммануэль макрон, дональд трамп, ес, нато, reuters, эксклюзив