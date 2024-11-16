Байден уже "походил", а Трамп еще не начинал. Лукьянов про того, кто первый прервет молчание с Россией - 16.11.2024 Украина.ру
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Байден уже "походил", а Трамп еще не начинал. Лукьянов про того, кто первый прервет молчание с Россией
Байден уже "походил", а Трамп еще не начинал. Лукьянов про того, кто первый прервет молчание с Россией - 16.11.2024 Украина.ру
Байден уже "походил", а Трамп еще не начинал. Лукьянов про того, кто первый прервет молчание с Россией
Уходящее руководство в Америке едва ли будет инициировать диалог с Россией. Они все, что могли, сделали. А будет ли Трамп и его администрация выстраивать отношения с Москвой, зависит от них. Ведь не Россия начала молчание
2024-11-16T07:10
2024-11-16T07:10
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Федор Лукьянов.Он считает, что у России нет никакой необходимости вести диалог с США на данный момент. Эксперт напомнил слова Путина о том, что Москва не прерывала диалог с Америкой, следовательно, и не ей его инициировать.Ранее в интервью изданию Украина.ру профессор МГИМО МИД России, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов рассказал, что среди участников форума ходил слух, якобы заседание задерживается до того момента, как в Соединенных Штатах наступит утро, чтобы там в прямом эфире могли все услышать.Эксперт указал, что, комментируя итоги выборов в США, президент России выступал по этому вопросу сдержанно и аккуратно."Но две вещи, две ремарки, на мой взгляд, были достаточно значимы. Первое — то, что Путин поздравил Трампа с избранием. Второе — то, что Путин ответил на уточняющий вопрос модератора, что он готов к общению с Трампом и до инаугурации. Владимир Владимирович сказал, что готов даже первый позвонить, но это будет воспринято негативно среди союзников США", — обратил внимание Барабанов.Более подробно об этом — в интервью Позвони мне, позвони. Олег Барабанов о том, что Путин хотел сказать Трампу на "Валдае"Прежде в СМИ публиковалась информации, якобы Трамп и Путин созванивались 7 ноября.О разговоре между Путиным и Трампом — Трамп попросил Путина "обойтись без обострения на Украине" — The Washington PostПозже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг разговор между Путиным и Трампом.Подробнее — Песков опроверг сообщения о разговоре Путина с ТрампомПолный текст интервью — Федор Лукьянов: Украина избежит краха государственности, если возьмёт пример с Грузии
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новости, россия, америка, москва, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, валдай, детали
Новости, Россия, Америка, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Валдай, детали

Байден уже "походил", а Трамп еще не начинал. Лукьянов про того, кто первый прервет молчание с Россией

07:10 16.11.2024
 
© AP / Gerald Herbert
- РИА Новости, 1920, 16.11.2024
© AP / Gerald Herbert
Читать в
Уходящее руководство в Америке едва ли будет инициировать диалог с Россией. Они все, что могли, сделали. А будет ли Трамп и его администрация выстраивать отношения с Москвой, зависит от них. Ведь не Россия начала молчание
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Федор Лукьянов.
Он считает, что у России нет никакой необходимости вести диалог с США на данный момент. Эксперт напомнил слова Путина о том, что Москва не прерывала диалог с Америкой, следовательно, и не ей его инициировать.
"Уходящее руководство в Америке едва ли будет инициировать этот диалог. Они все, что могли, сделали. Теперь за это в некотором смысле расплачиваются. А новое руководство — от них зависит, как они желают выстраивать отношения с РФ. Трамп действительно многократно говорил, что займется установлением перемирия на Украине еще до инаугурации. То есть сразу после своего избрания", — поделился своими рассуждениями Лукьянов.
Ранее в интервью изданию Украина.ру профессор МГИМО МИД России, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов рассказал, что среди участников форума ходил слух, якобы заседание задерживается до того момента, как в Соединенных Штатах наступит утро, чтобы там в прямом эфире могли все услышать.
Эксперт указал, что, комментируя итоги выборов в США, президент России выступал по этому вопросу сдержанно и аккуратно.
"Но две вещи, две ремарки, на мой взгляд, были достаточно значимы. Первое — то, что Путин поздравил Трампа с избранием. Второе — то, что Путин ответил на уточняющий вопрос модератора, что он готов к общению с Трампом и до инаугурации. Владимир Владимирович сказал, что готов даже первый позвонить, но это будет воспринято негативно среди союзников США", — обратил внимание Барабанов.
Более подробно об этом — в интервью Позвони мне, позвони. Олег Барабанов о том, что Путин хотел сказать Трампу на "Валдае"
кремль флаг РФ Россия - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
11 ноября, 13:10
Кремль обратил внимание на "нервозность" Европы в связи с избранием ТрампаМосква видит определенную нервозность и опасения Европы в связи с избранием Дональда Трампа президентом США. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Прежде в СМИ публиковалась информации, якобы Трамп и Путин созванивались 7 ноября.
О разговоре между Путиным и Трампом — Трамп попросил Путина "обойтись без обострения на Украине" — The Washington Post
Позже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг разговор между Путиным и Трампом.
Подробнее — Песков опроверг сообщения о разговоре Путина с Трампом
Полный текст интервью — Федор Лукьянов: Украина избежит краха государственности, если возьмёт пример с Грузии
 
НовостиРоссияАмерикаМоскваВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковВалдайдетали
 
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