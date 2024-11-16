https://ukraina.ru/20241116/1058812450.html

Байден уже "походил", а Трамп еще не начинал. Лукьянов про того, кто первый прервет молчание с Россией

Байден уже "походил", а Трамп еще не начинал. Лукьянов про того, кто первый прервет молчание с Россией - 16.11.2024 Украина.ру

Байден уже "походил", а Трамп еще не начинал. Лукьянов про того, кто первый прервет молчание с Россией

Уходящее руководство в Америке едва ли будет инициировать диалог с Россией. Они все, что могли, сделали. А будет ли Трамп и его администрация выстраивать отношения с Москвой, зависит от них. Ведь не Россия начала молчание

2024-11-16T07:10

2024-11-16T07:10

2024-11-16T07:10

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал директор по научной работе Фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Федор Лукьянов.Он считает, что у России нет никакой необходимости вести диалог с США на данный момент. Эксперт напомнил слова Путина о том, что Москва не прерывала диалог с Америкой, следовательно, и не ей его инициировать.Ранее в интервью изданию Украина.ру профессор МГИМО МИД России, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов рассказал, что среди участников форума ходил слух, якобы заседание задерживается до того момента, как в Соединенных Штатах наступит утро, чтобы там в прямом эфире могли все услышать.Эксперт указал, что, комментируя итоги выборов в США, президент России выступал по этому вопросу сдержанно и аккуратно."Но две вещи, две ремарки, на мой взгляд, были достаточно значимы. Первое — то, что Путин поздравил Трампа с избранием. Второе — то, что Путин ответил на уточняющий вопрос модератора, что он готов к общению с Трампом и до инаугурации. Владимир Владимирович сказал, что готов даже первый позвонить, но это будет воспринято негативно среди союзников США", — обратил внимание Барабанов.Более подробно об этом — в интервью Позвони мне, позвони. Олег Барабанов о том, что Путин хотел сказать Трампу на "Валдае"Прежде в СМИ публиковалась информации, якобы Трамп и Путин созванивались 7 ноября.О разговоре между Путиным и Трампом — Трамп попросил Путина "обойтись без обострения на Украине" — The Washington PostПозже пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков опроверг разговор между Путиным и Трампом.Подробнее — Песков опроверг сообщения о разговоре Путина с ТрампомПолный текст интервью — Федор Лукьянов: Украина избежит краха государственности, если возьмёт пример с Грузии

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новости, россия, америка, москва, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, валдай, детали