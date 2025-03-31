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Украина за неделю. Зеленский как ребенок, США ужесточают условия сделки

Украина за неделю. Зеленский как ребенок, США ужесточают условия сделки - 31.03.2025 Украина.ру

Украина за неделю. Зеленский как ребенок, США ужесточают условия сделки

Главным событием недели для Украины стали переговоры в Саудовской Аравии. Причем даже не столько переговоры украинской делегации с представителями США, а прошедшая там же встреча Соединенных Штатов и России

2025-03-31T05:00

2025-03-31T05:00

2025-03-31T05:00

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Украина срывает договоренностиКак писали западные СМИ, первоначально американцы хотели рассадить представителей Киева и Москвы по разным соседним помещениям и при своем посредничестве устроить то, что называется челночной дипломатией, однако такой вариант не прошел. В итоге в понедельник, 24 февраля, США и РФ провели в Эр-Рияде рекордную в рамках нынешнего переговорного процесса 12-часовую встречу. За день до нее и на следующий день после Соединенные Штаты провели раунды переговоров с Украиной.Кремль на переговорах представляли глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа, США - директор по политическому планированию Госдепа Майкл Антон, помощники спецпосланника президента Кита Келлога, представители советника по национальной безопасности Майкла Уолтца, старший директор по Европе в Совете национальной безопасности Эндрю Пик. Украинскую делегацию возглавляли министр обороны Рустем Умеров и замглавы Офиса президента Павел Палиса.Главной темой всех этих встреч стала выработка практических аспектов 30-дневного моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры. Договоренность об этом была достигнута 18 марта в ходе телефонного разговора президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа.Очень быстро выяснилось, что правящий в Киеве режим выполнять эту договоренность не спешит. Все это время и по настоящий момент ВСУ продолжают наносить удары по нефтебазам, подстанциям и иным объектам топливно-энергетического комплекса. Одним из самых крупных и знаковых был взрыв на газоизмерительной станции "Суджа" в Курской области. Утром 28 марта украинская армия нанесла два удара из РСЗО HIMARS по этому объекту, в результате чего, как отметили в Минобороны РФ, станция, через которую российский газ раньше шел в Европу, была фактически уничтожена."Есть основания полагать, что наведение и целеуказание ударов осуществлялось через французские спутниковые системы, а ввод координат и запуск – британскими специалистами. Команду давали из Лондона", - прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Российская сторона регулярно обращает внимание на невыполнение Киевом своих обязательств. Даже после того, как украинские власти объявили, что считают точкой отсчета месячного прекращения огня по объектам энергетики соответствующие объявление США и свое собственное после последних переговоров в Саудовской Аравии, такие атаки не прекратились.Вот сводка Министерства обороны за одни лишь сутки, обнародованная 29 марта:Около 05:30 в результате атаки БПЛА на объект филиала ПАО "Россети Центр" — Белгородэнерго и обрыва провода произошло отключение высоковольтной линии 35 кВ;в 10:34 зафиксирована атака украинского БПЛА на подстанцию 110 кВ "Красная Яруга", в результате которой значительно поврежден трансформатор;в 13:45 из-за атаки украинского БПЛА и повреждения трансформатора произошло отключение комплектной трансформаторной подстанции с прекращением электроснабжения потребителей;в 17:03 в результате атаки украинского БПЛА на энергообъект Белгородэнерго произошло отключение высоковольтной линии 10 кВ, обесточены более 1,1 тыс. потребителей в Грайворонском районе;в 18:07 после атаки украинского БПЛА зафиксировано отключение высоковольтной линии 110 кВ Борисовка — Красная Яруга с прекращением электроснабжения более 8 тыс. потребителей в Борисовском районе.Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что приказ Путина о моратории на удары по энергоинфраструктуре Украины действует и неукоснительно соблюдается. Украинская сторона, продолжил он, своими атаками демонстрирует недоговороспособность. Россия оставляет за собой право выхода из этого соглашения, резюмировал Песков.Помимо частичного перемирия в воздухе, переговоры в Эр-Рияде принесли подвижки в подписании новой версии Черноморской инициативы, то есть прекращения боевых действий в Черном море и разблокировки полноценного экспорта российской сельхозпродукции путем частичного снятия санкций.В настоящий момент американцы продолжают изучать условия, которые им выдвинула Москва, в том числе переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT. В Киеве на такую перспективу отреагировали ожидаемо нервно. Владимир Зеленский призвал не отменять санкции против РФ и не делать Кремлю уступок.Саммит в ПарижеПомимо дежурных заклинаний про санкции, Зеленский в эти дни отличился еще рядом эпатажный заявлений. Вот, например, его пассаж с очередным оскорблением граждан России.Зато Зеленский определил, с кем в России он говорить может. По его словам, это могли бы быть некие представители российского бизнеса или регионов. Кого конкретно он имел ввиду и почему переговоры с ним могут вести только они, глава киевского режима не пояснил.Помимо дежурных антироссийских заявлений и целенаправленных усилий по срыву любых успехов на переговорном треке, Зеленский на неделе также побывал в Париже, где принял участие в саммите "коалиции желающих" - европейской инициативе по военной помощи Украине.Встреча представителей трех десятков государств во французской столице стала очередным этапом на пути обсуждения европейской "миротворческой" миссии, которая могла бы быть развернута на Украине. Прошедший саммит какой-то конкретики по данному вопросу не принес, его результаты скорее можно назвать разочаровывающими для Киева.Так, тема отправки европейских военных на Украину постепенно стала отходить на второй план. ЕС, к примеру, отверг идею разместить свой контингент на линии соприкосновения, ряд стран категорически отказались посылать своих военнослужащих на Украину вообще, а Франция и Великобритания - главные застрельщики всего этого предприятия - пока также колеблются, смещая акцент на военную помощь и необходимость прекращения огня в воздухе и на море.Понятно, что совсем уж провальными итоги парижского саммита для Киева не назовешь. Да, пока заявлений больше, чем конкретных шагов, но деньгами Украину все равно продолжают снабжать и во всесторонней поддержке заверять так же продолжают. При этом идея с "миротворцами" также не списывается со счетов. Как объявил Зеленский, в течение недели состоится встреча "в узком кругу", на которой точно будет представлены Лондон, Париж и Киев, то есть те страны, "которые 100% будут готовы к контингенту на территории Украины".Остается вопрос, насколько далеко готов зайти этот "треугольник" в своем желании видеть на Украине европейских военных. Любопытные анонимные комментарии украинский чиновников в этой связи приводит немецкий Der Spiegel."Зеленский как ребенок. Он думает: если только чего-то сильно захотеть и по-настоящему в это верить, то ты это получишь", - заявил один из источников издания.Другой собеседник журналистов отметил, что Зеленский и сегодня сохраняет "мировоззрение школьника".Проблемная сделка с ТрампомЕще одна важная история, которая получила продолжение на прошлой неделе, - это многострадальный договор между США и Украиной про природным ресурсам. Очевидно, что Киев до последнего не хочет подписывать эту сделку, несмотря на давление из-за океана.Как рассказали на днях украинские власти, они получили из Вашингтона новый вариант соглашения, который содержит еще более жесткие требования к Киеву. Британская газета The Times называет эти предложения "очередной попыткой унизить Зеленского" со стороны Трампа.Больше всего киевскому режиму не понравилось, что Белый дом своей частью определенных соглашением инвестиций видит уже оказанную Украине военную, финансовую и прочую помощь. То есть Вашингтон дает понять, что все это было сделано не за просто так и теперь украинскому государству приходит время платить за эту помощь.Зеленский прямо ответил на это, что не считает такой подход правильным и отказывается возмещать американскую помощь. Как сообщило агентство Bloomberg, представители Украины провели разговор по видеосвязи со своими американскими коллегами, пытаясь выяснить, что значат новые ужесточенные требования США и выразили им свою озабоченность таким поворотом дела.Украинское издание "Страна.ua" полагает, что новый вариант сделки по ресурсам был намеренно ужесточен Трампом, чтобы Киев отказался подписывать документ, что позволит Белому дому занять более жесткую позицию на переговорах (уменьшение военной помощи Киеву, например). Это может послужить дальнейшему сближению Вашингтона с Москвой и "отвязыванию" темы Украины от процесса налаживания отношений двух стран. В этих условиях Зеленский либо же вынужден будет согласиться на любые условия американцев, либо же на его место придет более покладистый человек, который подпишет все, что требуется.О том, что будет, если США не смогут добиться перемирия между РФ и Украиной в ближайшие месяцы - в материале издания Украина.ру Олег Царев: Если Трамп не устроит перемирие на Украине до 9 мая, он столкнется с серьезными проблемами.

https://ukraina.ru/20250327/1062069244.html

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Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, владимир зеленский, дональд трамп, сша, сво, франция, великобритания