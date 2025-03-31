https://ukraina.ru/20250331/1062160155.html

Под Купянском ВС РФ пробили сухопутный коридор из Тополей и захватили четыре плацдарма на Осколе — Алехин

Под Купянском ВС РФ пробили сухопутный коридор из Тополей и захватили четыре плацдарма на Осколе — Алехин - 31.03.2025 Украина.ру

Под Купянском ВС РФ пробили сухопутный коридор из Тополей и захватили четыре плацдарма на Осколе — Алехин

На Купянском направлении ВС РФ пробили сухопутный коридор из Тополей к Двуреченскому плацдарму. К исходу недели войска группировки "Запад" захватили четыре плацдарма, на правом берегу Оскола. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-03-31T06:00

2025-03-31T06:00

2025-03-31T06:00

новости

оскол

купянск

волчанск

геннадий алехин

вс рф

плацдарм

купянское направление

харьков

всу

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На прошлой неделе на Купянском направлении ВС РФ пробили сухопутный коридор из Тополей к Двуреченскому плацдарму. Это дает возможность войскам охватить Купянск с севера, рассказал эксперт.К исходу недели войска группировки "Запад" захватили четыре плацдарма, на правом берегу Оскола. Площадь Двуреченского плацдарма — 20 километров, эта группировка неплохо снабжается, отметил Алехин."В районе Волчанска и Липцев продолжаются бои местного характера. Наши войска наносят урон врагу - уничтожены 250 бойцов противника, три танка, 2 боевые машины. ВСУ усиливает свою оборону при помощи мобилизованных заключенных", — добавил полковник запаса.Если раньше мобилизованных набирали из пяти колоний Харькова, теперь зэков "вербуют" на Западной Украине, а готовят в Польше, указал Алехин."Российские штурмовики не раз отмечали, что на передовой им противостоят абсолютно неподготовленные украинские военные, какие-то сельские дядьки. Отбиваются, стреляют, а потом поднимают руки, когда им с близкого расстояния кричат: "Дед, поднимай руки!" А вот "элитные" рейнджеры в окопах большая редкость", — резюмировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Киев готовит молодёжь по контракту 18-24 на фоне продвижения ВС РФ" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в материале "Герман Садулаев: России надо готовиться к тяжелейшим боям с ВСУ на приграничье и к войне со всей Европой" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250330/1062152907.html

оскол

купянск

волчанск

купянское направление

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