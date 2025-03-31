Под Купянском ВС РФ пробили сухопутный коридор из Тополей и захватили четыре плацдарма на Осколе — Алехин
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО
На Купянском направлении ВС РФ пробили сухопутный коридор из Тополей к Двуреченскому плацдарму. К исходу недели войска группировки "Запад" захватили четыре плацдарма, на правом берегу Оскола. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
На прошлой неделе на Купянском направлении ВС РФ пробили сухопутный коридор из Тополей к Двуреченскому плацдарму. Это дает возможность войскам охватить Купянск с севера, рассказал эксперт.
К исходу недели войска группировки "Запад" захватили четыре плацдарма, на правом берегу Оскола. Площадь Двуреченского плацдарма — 20 километров, эта группировка неплохо снабжается, отметил Алехин.
Если раньше мобилизованных набирали из пяти колоний Харькова, теперь зэков "вербуют" на Западной Украине, а готовят в Польше, указал Алехин.
"Российские штурмовики не раз отмечали, что на передовой им противостоят абсолютно неподготовленные украинские военные, какие-то сельские дядьки. Отбиваются, стреляют, а потом поднимают руки, когда им с близкого расстояния кричат: "Дед, поднимай руки!" А вот "элитные" рейнджеры в окопах большая редкость", — резюмировал автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Киев готовит молодёжь по контракту 18-24 на фоне продвижения ВС РФ" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в материале "Герман Садулаев: России надо готовиться к тяжелейшим боям с ВСУ на приграничье и к войне со всей Европой" на сайте Украина.ру.
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