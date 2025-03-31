Под Купянском ВС РФ пробили сухопутный коридор из Тополей и захватили четыре плацдарма на Осколе — Алехин - 31.03.2025 Украина.ру
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Под Купянском ВС РФ пробили сухопутный коридор из Тополей и захватили четыре плацдарма на Осколе — Алехин
Под Купянском ВС РФ пробили сухопутный коридор из Тополей и захватили четыре плацдарма на Осколе — Алехин - 31.03.2025 Украина.ру
Под Купянском ВС РФ пробили сухопутный коридор из Тополей и захватили четыре плацдарма на Осколе — Алехин
На Купянском направлении ВС РФ пробили сухопутный коридор из Тополей к Двуреченскому плацдарму. К исходу недели войска группировки "Запад" захватили четыре плацдарма, на правом берегу Оскола. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-03-31T06:00
2025-03-31T06:00
новости
оскол
купянск
волчанск
геннадий алехин
вс рф
плацдарм
купянское направление
харьков
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На прошлой неделе на Купянском направлении ВС РФ пробили сухопутный коридор из Тополей к Двуреченскому плацдарму. Это дает возможность войскам охватить Купянск с севера, рассказал эксперт.К исходу недели войска группировки "Запад" захватили четыре плацдарма, на правом берегу Оскола. Площадь Двуреченского плацдарма — 20 километров, эта группировка неплохо снабжается, отметил Алехин."В районе Волчанска и Липцев продолжаются бои местного характера. Наши войска наносят урон врагу - уничтожены 250 бойцов противника, три танка, 2 боевые машины. ВСУ усиливает свою оборону при помощи мобилизованных заключенных", — добавил полковник запаса.Если раньше мобилизованных набирали из пяти колоний Харькова, теперь зэков "вербуют" на Западной Украине, а готовят в Польше, указал Алехин."Российские штурмовики не раз отмечали, что на передовой им противостоят абсолютно неподготовленные украинские военные, какие-то сельские дядьки. Отбиваются, стреляют, а потом поднимают руки, когда им с близкого расстояния кричат: "Дед, поднимай руки!" А вот "элитные" рейнджеры в окопах большая редкость", — резюмировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Киев готовит молодёжь по контракту 18-24 на фоне продвижения ВС РФ" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в материале "Герман Садулаев: России надо готовиться к тяжелейшим боям с ВСУ на приграничье и к войне со всей Европой" на сайте Украина.ру.
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оскол
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новости, оскол, купянск, волчанск, геннадий алехин, вс рф, плацдарм, купянское направление, харьков, всу, сво, спецоперация, наступление
Новости, Оскол, Купянск, Волчанск, Геннадий Алехин, ВС РФ, плацдарм, Купянское направление, Харьков, ВСУ, СВО, Спецоперация, наступление

Под Купянском ВС РФ пробили сухопутный коридор из Тополей и захватили четыре плацдарма на Осколе — Алехин

06:00 31.03.2025
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкБоевая работа артрасчета РСЗО "Град" на Курском направлении СВО
Боевая работа артрасчета РСЗО Град на Курском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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На Купянском направлении ВС РФ пробили сухопутный коридор из Тополей к Двуреченскому плацдарму. К исходу недели войска группировки "Запад" захватили четыре плацдарма, на правом берегу Оскола. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
На прошлой неделе на Купянском направлении ВС РФ пробили сухопутный коридор из Тополей к Двуреченскому плацдарму. Это дает возможность войскам охватить Купянск с севера, рассказал эксперт.
К исходу недели войска группировки "Запад" захватили четыре плацдарма, на правом берегу Оскола. Площадь Двуреченского плацдарма — 20 километров, эта группировка неплохо снабжается, отметил Алехин.
"В районе Волчанска и Липцев продолжаются бои местного характера. Наши войска наносят урон врагу - уничтожены 250 бойцов противника, три танка, 2 боевые машины. ВСУ усиливает свою оборону при помощи мобилизованных заключенных", — добавил полковник запаса.
Если раньше мобилизованных набирали из пяти колоний Харькова, теперь зэков "вербуют" на Западной Украине, а готовят в Польше, указал Алехин.
"Российские штурмовики не раз отмечали, что на передовой им противостоят абсолютно неподготовленные украинские военные, какие-то сельские дядьки. Отбиваются, стреляют, а потом поднимают руки, когда им с близкого расстояния кричат: "Дед, поднимай руки!" А вот "элитные" рейнджеры в окопах большая редкость", — резюмировал автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Киев готовит молодёжь по контракту 18-24 на фоне продвижения ВС РФ" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в материале "Герман Садулаев: России надо готовиться к тяжелейшим боям с ВСУ на приграничье и к войне со всей Европой" на сайте Украина.ру.
Флаг Украины
Вчера, 16:11
Украина совершенствуетсяПомните анекдот об украинце, который просил Бога выбить себе глаз, чтобы сосед потерял оба. Так вот, он больше не соответствует действительности. Теперь украинцы готовы отдать оба глаза даже не за то, чтобы сосед окривел, а чтобы у него небольшая близорукость появилась.
 
НовостиОсколКупянскВолчанскГеннадий АлехинВС РФплацдармКупянское направлениеХарьковВСУСВОСпецоперациянаступление
 
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06:00Под Купянском ВС РФ пробили сухопутный коридор из Тополей и захватили четыре плацдарма на Осколе — Алехин
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