https://ukraina.ru/20241108/1058759351.html

Позвони мне, позвони. Олег Барабанов о том, что Путин хотел сказать Трампу на "Валдае"

Позвони мне, позвони. Олег Барабанов о том, что Путин хотел сказать Трампу на "Валдае" - 08.11.2024 Украина.ру

Позвони мне, позвони. Олег Барабанов о том, что Путин хотел сказать Трампу на "Валдае"

Профессор МГИМО МИД России, программный директор Международного дискуссионного клуба "Валдай" Олег Барабанов после пленарной сессии на Ежегодном заседании клуба с участием президента России рассказал в интервью изданию Украина.ру о том, что говорили в кулуарах "Валдая", пока ждали выступления Владимира Путина.

2024-11-08T17:54

2024-11-08T17:54

2024-11-08T17:54

интервью

валдай

владимир путин

россия

украина

запад

дональд трамп

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Историк также объяснил, почему президент России против перемирия с Украиной по линии боевого столкновения.В рамках 21-го Ежегодного заседания Международного дискуссионного клуба "Валдай", которое прошло в Сочи 4–7 ноября, в последний день мероприятия состоялась пленарная сессия с участием президента России Владимира Путина на тему "Безопасность для всех и каждого. Вместе — в новый мир".— Олег Николаевич, у меня возникло ощущение, что Владимир Путин в своём выступлении в очередной раз пытался объяснить логику своих действий и России. Как считаете для кого говорил президент? Может быть, он в том числе хотел, чтобы его услышали в США, где сейчас новоизбранный президент Трамп?— Выступление президента носило в значительной степени концептуальный, теоретический характер. Он объяснял те принципы мирового порядка, о которых начал говорить еще год назад, на предыдущем Валдайском заседании. В изначальном выступлении, которое длилось почти час и было более долгим, чем обычно, и затем в ответах на вопросы, Владимир Путин фактически представил свое видение мира. В значительной степени адресатом здесь могла быть и внешняя аудитория.Выступление началось гораздо позже, чем было изначально запланировано. У нас [участников форума, экспертного сообщества] гуляла конспирологическая версия, что заседание задерживается до того момента, как в Соединенных Штатах наступит утро, чтобы там могли, как говорится, в прямом эфире все услышать.Все ждали, что выступление президента станет его первой реакцией на итоги американских выборов. На самом деле Путин выступал по этому вопросу очень сдержанно и аккуратно. Говорил то, что и всегда говорит: что Россия открыта к диалогу с любым избранным президентом Соединенных Штатов с учетом наших интересов, что Россия уважает выбор американского народа.Но две вещи, две ремарки, на мой взгляд, были достаточно значимы. Первое — то, что Путин поздравил Трампа с избранием. И затем, как известно, Песков сказал, что это поздравление следует считать официальным, пусть и оно и не прямое.Второе — то, что Путин ответил на уточняющий вопрос модератора, что он готов к общению с Трампом и до инаугурации. Владимир Владимирович сказал, что готов даже первый позвонить, но это будет воспринято негативно среди союзников США.Мне кажется, здесь может быть некая интрига в ожидании: кто первый позвонит, кто первый наберет номер, как говорится. "Позвони мне, позвони". Отчасти это можно было услышать в выступлении Путина, если я субъективно прав.— Владимир Путин в очередной раз много слов посвятил постсоветской истории. В частности он говорил о том, что важно не повторить ошибок конца прошлого века, когда Запад попытался навязать порочную концепцию выхода из Холодной войны. Почему для нашего президента так важно напомнить миру об этом?— Да, действительно, было много воспоминаний о политиках прошлого. Впервые в этом контексте, на мой взгляд, Путин использовал неоднократно слово “интервенция”: "ползучая интервенция" и просто "интервенция" как влияние вмешательства Штатов и стран Запада в дела России. Такой характеристики ранее не было, это новое.Затем, что касается постсоветского пространства в целом, в данном случае субрегиона Центральной Азии, здесь достаточно новым было то, что Путин фактически поддержал китайскую политику в центральноазиатских государствах. Он сказал, что если Китай помогает постсоветским странам Центральной Азии, то Россия не видит в этом ничего плохого, в том числе конкуренции. Такая прямая формулировка, на мой взгляд, тоже прозвучала впервые.В целом о поддержке Китая президент всегда говорит. Но помимо ремарки про Центральную Азию, была еще одна ремарка про Китай, которая, с моей точки зрения, достаточно новая.Говоря о китайской экономической инициатив “Один пояс — один путь”, Путин сказал, что это не китайский, а общий путь. Это выглядело достаточно интересно.С моей точки зрения, это качественный шаг или небольшой шажочек вперёд, поскольку до этого у нас официально говорилось лишь о сопряжении китайской инициативы “Один пояс — один путь” с Евразийским экономическим союзом.Россия воздерживается от официального полномасштабного присоединения к инициативе “Один пояс — один путь”, в этом контексте слова Путина, что это общий путь, прозвучали интересно.Ещё занимательным мне показалось упоминание истории российско-японских переговоров о заключении мирного договора. Владимир Путин сказал (на мой взгляд, впервые открыто), что обсуждались в том числе и компромиссные варианты на базе известной Советско-японской совместной декларации 1956 года. Она предусматривала раздел южных Курильских островов: два из них получила Япония и два — Россия.Заявление о том, что компромиссные подходы обсуждались, на мой взгляд, было новым. Поскольку мы помним острую бурную реакцию в патриотическом, или ультрапатриотическом, сегменте российского общества в моменты очередных российско-японских переговоров.Это было в середине – второй половине 1950 годов. Там были сделаны радикальные заявления, что никаких переговоров о территориях с Японией быть не может, что все четыре острова — это российская территория. Здесь же президентом было сказано другое — что, по крайней мере, обсуждались и компромиссные подходы.— СМИ публикуют якобы план Трампа по Украине со ссылкой на якобы утечку от Wall Street Journal. Там есть пункты об остановке боевых действий по линии боестолкновения, нейтральный статус Украины вне НАТО на 20 лет, ввод миротворцев из Германии, Франции и вроде как даже Британии и Польши, и другое. Если раньше Трамп мог говорить всё что угодно, то теперь от него ждут действий. Готов ли он делать то, что обещает?— Что касается перемирия, здесь, на мой взгляд, достаточно важным было то, что Путин, говоря про Украину, специально заявил, что он выступает против перемирия по линии боевого столкновения (ЛБС), поскольку Запад подвезет Украине снаряды, и все начнется по новой.То есть здесь был дан некий ответ по концепции перемирия с Украиной по ЛБС. Но здесь нужно отметить, что на Валдайской конференции, которая длилась несколько дней? и выступление Путина только её завершало, эта тема достаточно подробно обсуждалась.Например, китайские эксперты настойчиво ставили вопрос о необходимости немедленного перемирия по ЛБС. Перемирие по такому принципу — один из пунктов Бразильской мирной инициативы.Но если раньше к таким предложениям мы относились с вежливой улыбкой (спасибо за ваши инициативы), и Россия шла своим путем, то сейчас по поводу перемирия мы увидели более сильную, даже жесткую, позицию у китайских экспертов.По этому вопросу между китайскими и российскими экспертами даже была своего рода дискуссия. Это показательно. Говорили, что Трамп позвонит Зеленскому, позвонит Путину, и все закончится за одну ночь.Закончить конфликт за одну ночь, кроме как с использованием перемирия по ЛБС, невозможно. И ответ Путина на пленарной сессии о том, что он против такого варианта, был достаточно показательный.По Украине также было несколько новых, на мой взгляд, ремарок.Первое — когда Путин говорил о том, что Запад фактически вынудил Россию начать спецоперацию (СВО). И затем добавил, что здесь западники добились своего. Если ставить эту фразу в контекст встречающейся точки зрения, что Запад действительно старался втянуть Россию в воронку войны и добился своего, она получила подтверждение.Вторая новая ремарка — президент сказал, что для него стало неожиданностью, что страны Европейского Союза действуют в тесной связке с США и так напористо по Украине. Об этом открыто, по-моему, тоже не говорилось раньше.Это опять же возвращает нас к историческим дискуссиям о вопросах планирования первого этапа СВО. Здесь много было сказано в патриотическом сегменте.Естественно, Путин вернулся к нарративу о том, что Россию надули, Россию водили за нос. Этому был посвящен специальный сегмент его ответов на вопросы.Много разговоров в кулуарах Валдайского клуба было и после того, как Путин описал юридическую логику России, пошаговость по поводу права на самоопределение народов Крыма, Донбасса, заключения международных договоров, помощи.И в завершении на уточняющий вопрос модератора [Федор Лукьянов], в каких границах Россия признает Украину, Владимир Путин ответил, что границы Украины зависят от воли народа.После чего развернулась дискуссия, что под этим понимать. Возможно — состоявшиеся референдумы в четырёх новых регионах, присоединенных к России. На мой взгляд, именно это подразумевал Путин.Ряд зарубежных экспертов заподозрили в этом заявлении президента России планирование новых референдумов. Потому что его фраза была довольно неоднозначна и подразумевала различные толкования, чем спровоцировала дискуссии.В целом, поскольку для меня это уже 11-я валдайская речь Путина, могу сказать, что данное выступление было очень спокойным. Оно не содержало "медийных бомб", как год назад, когда в самом конце трёхчасового выступления президент обратился к самолету Пригожина, начал говорить о наркотиках и гранате в нем.Тогда это взорвало (простите, по-другому и не скажешь) патриотический сегмент.Было много месседжей, которые могли быть нацелены и на американскую аудиторию, но все было, повторюсь, очень спокойно. Атмосфера не была напряженной, звонко-гнетущий, как во время выступления Владимира Путина осенью 2022 года.Главные заявления главы российского государства Владимира Путина на заседании клуба "Валдай" в Сочи - "Защита России, крах гегемонии, звонок Трампу: Путин выступил на форуме "Валдай"".

https://ukraina.ru/20241108/1058718297.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Анна Черкасова

интервью, валдай, владимир путин, россия, украина, запад, дональд трамп