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Трамп попросил Путина "обойтись без обострения на Украине" — The Washington Post
Трамп попросил Путина "обойтись без обострения на Украине" — The Washington Post - 11.11.2024 Украина.ру
Трамп попросил Путина "обойтись без обострения на Украине" — The Washington Post
Недавно победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп 7 ноября якобы разговаривал с президентом России Владимиром Путиным. Собеседники обсуждали Украину и условия сделки для заключения мира. Об этом 10 ноября написало издание The Washington Post со ссылкой на анонимные осведомленные источники
2024-11-11T12:32
2024-11-11T12:32
2024-11-11T12:32
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Как утверждает издание, в четверг, 7 ноября, между Трампом и Путиным якобы состоялся первый разговор с момента победы Трампа на выборах.Новый президент Америки во время разговора с российским лидером попросил его не обострять ситуацию на Украине. По данным источников, Трамп напомнил Путину о военном присутствии Вашингтона в Европе.Во время разговора Трамп поднял вопрос о перемирии и о территориях, которые с боями были освобождены Вооруженными силами России. Он дал понять, что поддержит сделку, по которой Россия сохранит часть новоприсоединенной территории.Ранее старший советник Дональда Трампа Брайан Ланза в комментарии BBC заявил, что Украине следует забыть о Крыме, а Владимиру Зеленскому — продемонстрировать реалистичное видение условий мирных переговоров."И, если президент Зеленский сядет за стол переговоров и скажет, что мир у нас может быть только в том случае, если у нас будет Крым, он покажет нам, что он несерьезен. Крыма больше нет", — отметил Ланза.По его словам, Украина останется "сама по себе", если ей важно "вернуть Крым и заставить американских солдат сражаться" за это.Ланза уточнил, что целью будущей администрации США станет именно достижение мира, но никак не предоставление Украине возможностей для успешного контрнаступления и "возвращение территорий" Киеву.Подробнее об этом — Трамп и Крым. Итоги 10 ноября на УкраинеБолее подробно ситуацию с заявлениями Трампа по поводу мира разобрал Владимир Скачко в материале Пустышка имени Трампа. Надежды на мир от президента США могут оказаться напрасными
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Новости, Украина, Крым, Дональд Трамп, США, Владимир Путин, The Washington Post, Россия, СВО
Трамп попросил Путина "обойтись без обострения на Украине" — The Washington Post
Недавно победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп 7 ноября якобы разговаривал с президентом России Владимиром Путиным. Собеседники обсуждали Украину и условия сделки для заключения мира. Об этом 10 ноября написало издание The Washington Post со ссылкой на анонимные осведомленные источники
Как утверждает издание, в четверг, 7 ноября, между Трампом и Путиным якобы состоялся первый разговор с момента победы Трампа на выборах.
Новый президент Америки
во время разговора с российским лидером попросил его не обострять ситуацию на Украине. По данным источников, Трамп напомнил Путину о военном присутствии Вашингтона
в Европе
.
"Лидеры стран обсудили цель мира на европейском континенте, и Трамп выразил заинтересованность в последующих беседах для обсуждения "скорейшего разрешения войны на Украине", — написал The Washington Post, ссылаясь на анонимные источники, приближенные к ситуации.
Во время разговора Трамп поднял вопрос о перемирии и о территориях, которые с боями были освобождены Вооруженными силами России. Он дал понять, что поддержит сделку, по которой Россия сохранит часть новоприсоединенной территории.
Ранее старший советник Дональда Трампа Брайан Ланза в комментарии BBC заявил, что Украине следует забыть о Крыме
, а Владимиру Зеленскому
— продемонстрировать реалистичное видение условий мирных переговоров.
"И, если президент Зеленский сядет за стол переговоров и скажет, что мир у нас может быть только в том случае, если у нас будет Крым, он покажет нам, что он несерьезен. Крыма больше нет", — отметил Ланза.
По его словам, Украина останется "сама по себе", если ей важно "вернуть Крым и заставить американских солдат сражаться" за это.
Ланза уточнил, что целью будущей администрации США станет именно достижение мира, но никак не предоставление Украине возможностей для успешного контрнаступления и "возвращение территорий" Киеву
.
Более подробно ситуацию с заявлениями Трампа по поводу мира разобрал Владимир Скачко в материале Пустышка имени Трампа. Надежды на мир от президента США могут оказаться напрасными