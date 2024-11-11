Трамп попросил Путина "обойтись без обострения на Украине" — The Washington Post - 11.11.2024 Украина.ру
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Трамп попросил Путина "обойтись без обострения на Украине" — The Washington Post
Трамп попросил Путина "обойтись без обострения на Украине" — The Washington Post - 11.11.2024 Украина.ру
Трамп попросил Путина "обойтись без обострения на Украине" — The Washington Post
Недавно победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп 7 ноября якобы разговаривал с президентом России Владимиром Путиным. Собеседники обсуждали Украину и условия сделки для заключения мира. Об этом 10 ноября написало издание The Washington Post со ссылкой на анонимные осведомленные источники
2024-11-11T12:32
2024-11-11T12:32
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Как утверждает издание, в четверг, 7 ноября, между Трампом и Путиным якобы состоялся первый разговор с момента победы Трампа на выборах.Новый президент Америки во время разговора с российским лидером попросил его не обострять ситуацию на Украине. По данным источников, Трамп напомнил Путину о военном присутствии Вашингтона в Европе.Во время разговора Трамп поднял вопрос о перемирии и о территориях, которые с боями были освобождены Вооруженными силами России. Он дал понять, что поддержит сделку, по которой Россия сохранит часть новоприсоединенной территории.Ранее старший советник Дональда Трампа Брайан Ланза в комментарии BBC заявил, что Украине следует забыть о Крыме, а Владимиру Зеленскому — продемонстрировать реалистичное видение условий мирных переговоров."И, если президент Зеленский сядет за стол переговоров и скажет, что мир у нас может быть только в том случае, если у нас будет Крым, он покажет нам, что он несерьезен. Крыма больше нет", — отметил Ланза.По его словам, Украина останется "сама по себе", если ей важно "вернуть Крым и заставить американских солдат сражаться" за это.Ланза уточнил, что целью будущей администрации США станет именно достижение мира, но никак не предоставление Украине возможностей для успешного контрнаступления и "возвращение территорий" Киеву.Подробнее об этом — Трамп и Крым. Итоги 10 ноября на УкраинеБолее подробно ситуацию с заявлениями Трампа по поводу мира разобрал Владимир Скачко в материале Пустышка имени Трампа. Надежды на мир от президента США могут оказаться напрасными
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новости, украина, крым, дональд трамп, сша, владимир путин, the washington post, россия, сво
Новости, Украина, Крым, Дональд Трамп, США, Владимир Путин, The Washington Post, Россия, СВО

Трамп попросил Путина "обойтись без обострения на Украине" — The Washington Post

12:32 11.11.2024
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкВстреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 11.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Недавно победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп 7 ноября якобы разговаривал с президентом России Владимиром Путиным. Собеседники обсуждали Украину и условия сделки для заключения мира. Об этом 10 ноября написало издание The Washington Post со ссылкой на анонимные осведомленные источники
Как утверждает издание, в четверг, 7 ноября, между Трампом и Путиным якобы состоялся первый разговор с момента победы Трампа на выборах.
Новый президент Америки во время разговора с российским лидером попросил его не обострять ситуацию на Украине. По данным источников, Трамп напомнил Путину о военном присутствии Вашингтона в Европе.

"Лидеры стран обсудили цель мира на европейском континенте, и Трамп выразил заинтересованность в последующих беседах для обсуждения "скорейшего разрешения войны на Украине", — написал The Washington Post, ссылаясь на анонимные источники, приближенные к ситуации.

Во время разговора Трамп поднял вопрос о перемирии и о территориях, которые с боями были освобождены Вооруженными силами России. Он дал понять, что поддержит сделку, по которой Россия сохранит часть новоприсоединенной территории.
- РИА Новости, 1920, 11.11.2024
06:45
Соединенные Штаты Америки против Трампа. Посадят ли нового президента США в тюрьмуПосле победы на президентских выборах в США Дональда Трампа, американский Минюст бросился придумывать, как спустить на тормозах уголовные дела против будущего главы государства
Ранее старший советник Дональда Трампа Брайан Ланза в комментарии BBC заявил, что Украине следует забыть о Крыме, а Владимиру Зеленскому — продемонстрировать реалистичное видение условий мирных переговоров.
"И, если президент Зеленский сядет за стол переговоров и скажет, что мир у нас может быть только в том случае, если у нас будет Крым, он покажет нам, что он несерьезен. Крыма больше нет", — отметил Ланза.
По его словам, Украина останется "сама по себе", если ей важно "вернуть Крым и заставить американских солдат сражаться" за это.
Ланза уточнил, что целью будущей администрации США станет именно достижение мира, но никак не предоставление Украине возможностей для успешного контрнаступления и "возвращение территорий" Киеву.
Подробнее об этом — Трамп и Крым. Итоги 10 ноября на Украине
Более подробно ситуацию с заявлениями Трампа по поводу мира разобрал Владимир Скачко в материале Пустышка имени Трампа. Надежды на мир от президента США могут оказаться напрасными
 
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