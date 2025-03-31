https://ukraina.ru/20250331/1062151516.html

Герман Садулаев: "Не стоит надеяться, что завтра киевский режим выбросит белый флаг"

Герман Садулаев: "Не стоит надеяться, что завтра киевский режим выбросит белый флаг" - 31.03.2025 Украина.ру

Герман Садулаев: "Не стоит надеяться, что завтра киевский режим выбросит белый флаг"

Россия показала, что она обладает потенциалом и возможностями для ведения СВО, в то же время продолжая свое развитие. В стране растет экономика, развивается инфраструктура. То есть СВО не стала для нас катастрофой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев

2025-03-31T04:00

2025-03-31T04:00

2025-03-31T04:00

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Американский лидер Дональд Трамп – не президент Украины и не главнокомандующий ВСУ. Не надо думать, что даже если он "что-то решит и прикажет", то киевский режим моментально станет ему подчиняться, считает Садулаев, отмечая, что не стоит ожидать скорого краха Украины."Всегда надо рассчитывать на худшее. Всегда надо строить свои планы с учетом того, что Украина может сопротивляться. Все-таки ее поддерживают 50 стран оружием и наемниками. Она постоянно проводит могилизацию собственных граждан", — подчеркнул эксперт.Это не может продолжаться вечно, но какое-то время еще продлиться. Не стоит надеяться, что завтра киевский режим выбросит белый флаг, отметил Садулаев."Россия показала, что она обладает потенциалом и возможностями для ведения СВО, в то же время продолжая свое развитие. У нас растет экономика, развивается инфраструктура. То есть СВО не стала для нас катастрофой", — указал волонтер.Спецоперация подстегнула развитие российской промышленности, импортозамещения, добавил он. "Да, война для нас тоже большое испытание. Это не значит, что мы проходим его очень легко. Но я надеюсь, мы сможем выстоять", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Герман Садулаев: России надо готовиться к тяжелейшим боям с ВСУ на приграничье и к войне со всей Европой" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в материале "Александр Полищук: ВСУ за счет контрударов задержали Россию на месяц, но потеряли 40% своей бронетехники" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250330/1062135555.html

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