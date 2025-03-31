https://ukraina.ru/20250331/1062151516.html
Герман Садулаев: "Не стоит надеяться, что завтра киевский режим выбросит белый флаг"
Герман Садулаев: "Не стоит надеяться, что завтра киевский режим выбросит белый флаг" - 31.03.2025 Украина.ру
Герман Садулаев: "Не стоит надеяться, что завтра киевский режим выбросит белый флаг"
Россия показала, что она обладает потенциалом и возможностями для ведения СВО, в то же время продолжая свое развитие. В стране растет экономика, развивается инфраструктура. То есть СВО не стала для нас катастрофой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
2025-03-31T04:00
2025-03-31T04:00
2025-03-31T04:00
новости
россия
украина
вс рф
всу
сво
спецоперация
киевский режим
дональд трамп
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103374/81/1033748152_0:0:2701:1519_1920x0_80_0_0_193ce635337c20ba69627cf07a66b946.jpg
Американский лидер Дональд Трамп – не президент Украины и не главнокомандующий ВСУ. Не надо думать, что даже если он "что-то решит и прикажет", то киевский режим моментально станет ему подчиняться, считает Садулаев, отмечая, что не стоит ожидать скорого краха Украины."Всегда надо рассчитывать на худшее. Всегда надо строить свои планы с учетом того, что Украина может сопротивляться. Все-таки ее поддерживают 50 стран оружием и наемниками. Она постоянно проводит могилизацию собственных граждан", — подчеркнул эксперт.Это не может продолжаться вечно, но какое-то время еще продлиться. Не стоит надеяться, что завтра киевский режим выбросит белый флаг, отметил Садулаев."Россия показала, что она обладает потенциалом и возможностями для ведения СВО, в то же время продолжая свое развитие. У нас растет экономика, развивается инфраструктура. То есть СВО не стала для нас катастрофой", — указал волонтер.Спецоперация подстегнула развитие российской промышленности, импортозамещения, добавил он. "Да, война для нас тоже большое испытание. Это не значит, что мы проходим его очень легко. Но я надеюсь, мы сможем выстоять", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Герман Садулаев: России надо готовиться к тяжелейшим боям с ВСУ на приграничье и к войне со всей Европой" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в материале "Александр Полищук: ВСУ за счет контрударов задержали Россию на месяц, но потеряли 40% своей бронетехники" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250330/1062135555.html
россия
украина
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103374/81/1033748152_82:0:2482:1800_1920x0_80_0_0_58c22751790a5d18d7243e3445dc2d33.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, украина, вс рф, всу, сво, спецоперация, киевский режим, дональд трамп, экономика, промышленность, оружие, иностранные наемники
Новости, Россия, Украина, ВС РФ, ВСУ, СВО, Спецоперация, киевский режим, Дональд Трамп, экономика, промышленность, оружие, иностранные наемники
Герман Садулаев: "Не стоит надеяться, что завтра киевский режим выбросит белый флаг"
Россия показала, что она обладает потенциалом и возможностями для ведения СВО, в то же время продолжая свое развитие. В стране растет экономика, развивается инфраструктура. То есть СВО не стала для нас катастрофой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
Американский лидер Дональд Трамп – не президент Украины и не главнокомандующий ВСУ. Не надо думать, что даже если он "что-то решит и прикажет", то киевский режим моментально станет ему подчиняться, считает Садулаев, отмечая, что не стоит ожидать скорого краха Украины.
"Всегда надо рассчитывать на худшее. Всегда надо строить свои планы с учетом того, что Украина может сопротивляться. Все-таки ее поддерживают 50 стран оружием и наемниками. Она постоянно проводит могилизацию собственных граждан", — подчеркнул эксперт.
Это не может продолжаться вечно, но какое-то время еще продлиться. Не стоит надеяться, что завтра киевский режим выбросит белый флаг, отметил Садулаев.
"Россия показала, что она обладает потенциалом и возможностями для ведения СВО, в то же время продолжая свое развитие. У нас растет экономика, развивается инфраструктура. То есть СВО не стала для нас катастрофой", — указал волонтер.
Спецоперация подстегнула развитие российской промышленности, импортозамещения, добавил он. "Да, война для нас тоже большое испытание. Это не значит, что мы проходим его очень легко. Но я надеюсь, мы сможем выстоять", — заключил собеседник Украина.ру.