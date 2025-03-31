Герман Садулаев: "Не стоит надеяться, что завтра киевский режим выбросит белый флаг" - 31.03.2025 Украина.ру
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Герман Садулаев: "Не стоит надеяться, что завтра киевский режим выбросит белый флаг"
Герман Садулаев: "Не стоит надеяться, что завтра киевский режим выбросит белый флаг" - 31.03.2025 Украина.ру
Герман Садулаев: "Не стоит надеяться, что завтра киевский режим выбросит белый флаг"
Россия показала, что она обладает потенциалом и возможностями для ведения СВО, в то же время продолжая свое развитие. В стране растет экономика, развивается инфраструктура. То есть СВО не стала для нас катастрофой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
2025-03-31T04:00
2025-03-31T04:00
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спецоперация
киевский режим
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экономика
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Американский лидер Дональд Трамп – не президент Украины и не главнокомандующий ВСУ. Не надо думать, что даже если он "что-то решит и прикажет", то киевский режим моментально станет ему подчиняться, считает Садулаев, отмечая, что не стоит ожидать скорого краха Украины."Всегда надо рассчитывать на худшее. Всегда надо строить свои планы с учетом того, что Украина может сопротивляться. Все-таки ее поддерживают 50 стран оружием и наемниками. Она постоянно проводит могилизацию собственных граждан", — подчеркнул эксперт.Это не может продолжаться вечно, но какое-то время еще продлиться. Не стоит надеяться, что завтра киевский режим выбросит белый флаг, отметил Садулаев."Россия показала, что она обладает потенциалом и возможностями для ведения СВО, в то же время продолжая свое развитие. У нас растет экономика, развивается инфраструктура. То есть СВО не стала для нас катастрофой", — указал волонтер.Спецоперация подстегнула развитие российской промышленности, импортозамещения, добавил он. "Да, война для нас тоже большое испытание. Это не значит, что мы проходим его очень легко. Но я надеюсь, мы сможем выстоять", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Герман Садулаев: России надо готовиться к тяжелейшим боям с ВСУ на приграничье и к войне со всей Европой" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в материале "Александр Полищук: ВСУ за счет контрударов задержали Россию на месяц, но потеряли 40% своей бронетехники" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, украина, вс рф, всу, сво, спецоперация, киевский режим, дональд трамп, экономика, промышленность, оружие, иностранные наемники
Новости, Россия, Украина, ВС РФ, ВСУ, СВО, Спецоперация, киевский режим, Дональд Трамп, экономика, промышленность, оружие, иностранные наемники

Герман Садулаев: "Не стоит надеяться, что завтра киевский режим выбросит белый флаг"

04:00 31.03.2025
 
© AP / Vadim GhirdaВСУ флаг украинский танкист военнослужащий
ВСУ флаг украинский танкист военнослужащий - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© AP / Vadim Ghirda
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Россия показала, что она обладает потенциалом и возможностями для ведения СВО, в то же время продолжая свое развитие. В стране растет экономика, развивается инфраструктура. То есть СВО не стала для нас катастрофой. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
Американский лидер Дональд Трамп – не президент Украины и не главнокомандующий ВСУ. Не надо думать, что даже если он "что-то решит и прикажет", то киевский режим моментально станет ему подчиняться, считает Садулаев, отмечая, что не стоит ожидать скорого краха Украины.
"Всегда надо рассчитывать на худшее. Всегда надо строить свои планы с учетом того, что Украина может сопротивляться. Все-таки ее поддерживают 50 стран оружием и наемниками. Она постоянно проводит могилизацию собственных граждан", — подчеркнул эксперт.
Это не может продолжаться вечно, но какое-то время еще продлиться. Не стоит надеяться, что завтра киевский режим выбросит белый флаг, отметил Садулаев.
"Россия показала, что она обладает потенциалом и возможностями для ведения СВО, в то же время продолжая свое развитие. У нас растет экономика, развивается инфраструктура. То есть СВО не стала для нас катастрофой", — указал волонтер.
Спецоперация подстегнула развитие российской промышленности, импортозамещения, добавил он. "Да, война для нас тоже большое испытание. Это не значит, что мы проходим его очень легко. Но я надеюсь, мы сможем выстоять", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Герман Садулаев: России надо готовиться к тяжелейшим боям с ВСУ на приграничье и к войне со всей Европой" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в материале "Александр Полищук: ВСУ за счет контрударов задержали Россию на месяц, но потеряли 40% своей бронетехники" на сайте Украина.ру.
Олег Царев интервью
Вчера, 07:00
Олег Царев: Если Трамп не устроит перемирие на Украине до 9 мая, он столкнется с серьезными проблемамиЗеленский говорил, что Украина в Саудовской Аравии будет вести переговоры о гарантиях безопасности. Тут он не соврал. Только речь идет не о гарантиях безопасности Украины, а о гарантиях безопасности Зеленского и его окружения, считает депутат Верховной Рады IV-VII созывов Олег Царёв
 
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