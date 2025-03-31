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Один день в Мурманске или почему Путин взял Арктику в свои руки

Один день в Мурманске или почему Путин взял Арктику в свои руки - 31.03.2025 Украина.ру

Один день в Мурманске или почему Путин взял Арктику в свои руки

От Симферополя до Мурманска по прямой около 2600 километров. Через Карелию проходит северный полярный круг, и все, что выше, называется Заполярьем, Арктикой, или Арктической зоной. О том, как живет Мурманск - в репортаже Украина.ру

2025-03-31T04:30

2025-03-31T04:30

2025-03-31T04:30

эксклюзив

мурманск

арктика

россия

владимир путин

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Россия граничит здесь с семью государствами, владеет единственным в мире атомным ледокольным флотом, контролирует кратчайший маршрут из Европы в Азию - Северный морской путь, добывает полезные ископаемые и содержит военные базы. Еще этот край - точка притяжения экстремальных туристов, которым не интересно жариться на пляже у Черного моря, но они готовы с термосом горячего чая по полночи провести за фотоохотой на северное сияние.Мурманск - столица Заполярья, самый большой в мире город за полярным кругом. Здесь живут около 250 тысяч человек. "У нас все течет, лужи, плюсовая температура и сильный ветер, но это необычно тепло", описали по моей просьбе жители Мурманска конец марта. Для местных это действительно оттепель, а для жителей Москвы их пасмурный плюс один ощущается на все минус десять. Утром может быть снег, к обеду - дождь со снегом, к вечеру - заморозки, а солнце при этом может еще изредка невыносимо напекать. Или наоборот. В общем, тепло, говорят они. Я поверил и попробовал.- Нравится? - спрашивает товарищ, а я прилип к окну, разглядывая сопки, невысокие деревья и скалы около Мурманска.- Да. Почти как в Симферополе, только со снегом.- Я три года служил на юге. Не мое. Вернулся жить на север, - говорит он.Надпись "На севере - жить!" встречается повсюду от аэропорта до заполярной столицы, и иногда кажется, что ее слишком много. Этот короткий лозунг - на троллейбусах и автобусах, рекламных баннерах, торговых точках, фасадах домов, буклетах, одежде, ледяных скульптурах, ограждениях. Везде. Идешь по посыпанному песком льду вместо тротуара вдоль Кольского проспекта в Мурманске, а на тебя из-за сугробов всматривается нарисованный бородатый капитан в бинокль, и говорит: "на севере - жить!". И не понимаешь, щуря глаза от колючего снега, для кого этот призыв? Жители Мурманска живут в Мурманске, жители Рязани - в Рязани. Горожане шутят и передразнивают креатив - "не жить, а жуть", рассказывая о жизни в суровых арктических условиях.Почти все автомобили здесь поедены коррозией, потому что их моют раз в полгода - чаще смысла нет. Обычные зарплаты, по словам местных жителей, невысокие - 40-50 тысяч рублей в месяц с учетом полярных выплат, которые могут достигать до 80% от основного заработка. Средние зарплаты в Мурманске, по данным Росстата, превышают 100 тысяч рублей.Цены - московские, а статистика показывает лишь "среднюю температуру по больнице". Хорошо получают те, кто в море ходят, или военнослужащие, говорят горожане. Поэтому известная история о том, как учительница русского языка бросила профессию и стала помощницей капитана ледокола, здесь воспринимается, скорее, как чья-то личная история финансового успеха.Жилищный фонд визуально находится в плачевном состоянии. Он - наследие Советского союза. В некоторых многоэтажных панельках, говорят, затоплены подвалы. Это значит, что в квартирах комары живут круглый год. В центре города есть артобъект - жилой деревянный дом в аварийном состоянии. Двери в подъезд нет, вход обморожен глыбой скользкого льда. Сбоку - пара баллонов с пропаном для жильцов. Рядом с домом такая же "деревяшка", но обшитая новыми панелями. Не жилая, под какую-то организацию. Внешне красивая.-Так вот же, правительство дает до полутора миллионов рублей субсидии на строительство или покупку дома, - смотрю я в буклет от правительства Мурманской области.-А дом в Мурманске знаешь сколько стоит? От 7 миллионов рублей, - рассказывает коллега.-Так можно же квартиру в Подмосковье купить, и перспектив будет больше.-Да. Только природы такой там нет.Листаю брошюру дальше, и, наконец, узнаю, что "На севере - жить!" - это, оказывается, стратегический план из двух главных целей: сохранить численность населения, увеличить доходы людей и бюджета. Я не постеснялся, и первому встречному мигранту (да, здесь тоже много представителей коренных народов Азии) задал прямой вопрос: скажите, а вы зачем сюда приехали? Неужели сохранять численность и поднимать демографию?Люди здесь хорошие и добрые, ответил он. Я с ним согласился на все сто.-Только холодно и снег не чистят, - сказал собеседник.-Зачем же тогда приехали?-Здесь сейчас родители, у них есть документы. И я буду делать документы.-Останетесь здесь?-Конечно, нет! - улыбается он. - Сделаю документы и вернусь в Санкт-Петербург, я там в два раза больше зарабатывал. А в Москве работа есть?Котельные топят углем, который доставляют в торговый порт, где и переваливают. Угольная пыль - одна из проблем города. И тем людям, которые перенесут перегрузочный комплекс с восточного на западный берег Кольского залива, здесь готовы поставить памятник. Наверное, этим человеком станет президент России Владимир Путин. 27 марта он прибыл в Мурманск с рабочим визитом и запустил терминал нового порта "Лавна".Жителям центральных регионов России может показаться, что это рядовое событие из цикла "открыли новый магазин", а на самом деле это важно, как минимум, для сотен тысяч человек. Подобная инфраструктура - это рабочие места, развитие торговли, доходы и все-все-все, что в конченом счете улучшит условия жизни в Арктике. А в Арктике человек ощущает себя букашкой, бросившей вызов непокорной природе. Ну, или гостем.За пару дней до приезда Владимира Путина в центре Мурманска отскоблили лед от асфальта. О том, что город посетит глава государства, говорили на улицах и в транспорте. Это большое событие вызвало у мурманчан много эмоций: кто-то шутил и просил, чтобы президент почаще приезжал - ведь снег почистили; кто-то ожидал решений по развитию рыболовной отрасли; кто-то просто хотел увидеть президента своими глазами.В эти дни в Мурманске проходил Международный арктический форум, участники которого искали ответы на основные вопросы: что делаем, как делаем, и, самое главное, кто и на какие деньги будет это все запланированное делать в Арктике. За день до приезда Путина на площадках форума обсуждали модель развития Северного морского пути, но это была дискуссия, обмен мнениями и зачтение докладов, а не план действий.Например, на улице женщина лет шестидесяти, прокомментировала это так:-Губернатор же сказал, что в бюджете нет денег (бюджет Мурманской области на 2025 год утвержден с дефицитом в 20,9 млрд рублей. - Ред.), что там можно еще обсуждать? Где он их возьмет? Надо делать, а не говорить, - сказала она.Владимир Путин выступил на совещании по развитию Арктики и арктического транспортного коридора. Он говорил о Северном флоте, ледоколах, повышении уровня качества жизни, стратегическом развитии Арктики… И потребовал сразу после дискуссий выходить на конкретные финансовые, управленческие и законодательные решения."Мы уже обсуждали с правительством вопрос о том, что нужно в деталях определить модель развития Севморпути, обеспечить его грузопотоки инфраструктурой и флотом. Договорились отработать все организационные моменты. К сожалению, решения на этот счет до сих пор не приняты, а модель не составлена. Обращаю на это внимание коллег", - сказал Путин.В этот момент я подумал, что он умеет читать мысли. А Путин продолжил: трудности и ограничения надо учитывать, но все это - не повод откладывать запуск проектов. Поэтому глава государства, как я понял, как всегда взял все бразды в свои руки и выдал перечень задач, которые срочно нужно решать арктическим губернаторам, оборонному комплексу и российской армии. Возможно даже, что Путин посещал Мурманск больше не как президент, а как главнокомандующий.Итак, России нужны: новые ледоколы и конкурентоспособные цены на перевозку грузов по Севморпути, свой собственный арктический торговый флот, отечественные и международные логистические операторы в северных морях, увеличение мощности и оборота российских северных портов, реализация проекта Арктического полигона железных дорог по аналогии с Восточным полигоном (БАМ и Транссиб).Модель развития Трансарктического коридора Путин поручил правительству утвердить до 1 августа 2025 года.Если мыслить категориями мурманского стратегического плана, то здесь все просто: север любит смелых, над проектами работают, в результате будет заложена фундаментальная основа будущего. Если внимательно слушать президента, то Севморпуть гарантирует транспортный суверенитет России. А это значит, что морской коридор придется защищать. И кому, если не Армии и Флоту?

мурманск

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Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_eb11d999c6cbb338bda0427ee0ede695.jpg.webp

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Алексей Туманов https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/0e/1055062694_0:0:801:800_100x100_80_0_0_eb11d999c6cbb338bda0427ee0ede695.jpg.webp

эксклюзив, мурманск, арктика, россия, владимир путин