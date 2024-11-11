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Песков опроверг сообщения о разговоре Путина с Трампом

Песков опроверг сообщения о разговоре Путина с Трампом - 11.11.2024 Украина.ру

Песков опроверг сообщения о разговоре Путина с Трампом

Российский президент Владимир Путин и победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп не общались, а утверждающие обратное СМИ распространяют ложь. Об этом 11 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

2024-11-11T12:38

2024-11-11T12:38

2024-11-11T12:38

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"Это наиболее наглядный пример качества той информации, которую сейчас публикуют иногда даже в достаточно уважаемых изданиях, - сказал Песков. - Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка. Это просто ложная информация".Песков отрицательно ответил на вопрос о телефонном разговоре между Трампом и Путиным на прошлой неделе. Ранее сообщения о якобы состоявшемся телефонном разговоре Трампа с Путиным растиражировала западная пресса со ссылкой на свои источники.В частности, газета The Washington Post со ссылкой на свои источники утверждала, что Трамп и Путин якобы провели переговоры по телефону 7 ноября. В дальнейшем появились сообщения о деталях этого якобы состоявшегося разговора со ссылкой на якобы информированных анонимов.Тем не менее, политики и наблюдатели в Европе и США уже успели отреагировать на публикации о якобы состоявшемся разговоре Путина и Трампа. Появилось множество комментариев."Если такой звонок был, то это говорит о том, что будущая администрация Вашингтона готова к переговорам. Для нас и для мира в целом это очень важный сигнал. Не дожидаясь инаугурации, Трамп активно приступил к оцениванию ситуации во внешней политике. Он и с Путиным, и с [израильским премьер-министром Биньямином] Нетаньяху говорил, и очевидно, не будет ждать инаугурации, а будет действовать быстрее", - заявил изданию "Лента.ру" первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.Ранее в новостях: Трамп попросил Путина "обойтись без обострения на Украине" — The Washington PostТакже на эту тему: Пушков перечислил страны, которые будут мешать Трампу закончить украинский конфликт

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