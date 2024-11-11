https://ukraina.ru/20241111/1058801613.html
Песков опроверг сообщения о разговоре Путина с Трампом
Песков опроверг сообщения о разговоре Путина с Трампом - 11.11.2024 Украина.ру
Песков опроверг сообщения о разговоре Путина с Трампом
Российский президент Владимир Путин и победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп не общались, а утверждающие обратное СМИ распространяют ложь. Об этом 11 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
2024-11-11T12:38
2024-11-11T12:38
2024-11-11T12:38
новости
сша
россия
евразия
дональд трамп
владимир путин
дмитрий песков
the washington post
сми
фейк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1e/1055384726_0:0:533:300_1920x0_80_0_0_1f028c169e231d63580f1009843cb650.jpg
"Это наиболее наглядный пример качества той информации, которую сейчас публикуют иногда даже в достаточно уважаемых изданиях, - сказал Песков. - Это полностью не соответствует действительности. Это чистая выдумка. Это просто ложная информация".Песков отрицательно ответил на вопрос о телефонном разговоре между Трампом и Путиным на прошлой неделе. Ранее сообщения о якобы состоявшемся телефонном разговоре Трампа с Путиным растиражировала западная пресса со ссылкой на свои источники.В частности, газета The Washington Post со ссылкой на свои источники утверждала, что Трамп и Путин якобы провели переговоры по телефону 7 ноября. В дальнейшем появились сообщения о деталях этого якобы состоявшегося разговора со ссылкой на якобы информированных анонимов.Тем не менее, политики и наблюдатели в Европе и США уже успели отреагировать на публикации о якобы состоявшемся разговоре Путина и Трампа. Появилось множество комментариев."Если такой звонок был, то это говорит о том, что будущая администрация Вашингтона готова к переговорам. Для нас и для мира в целом это очень важный сигнал. Не дожидаясь инаугурации, Трамп активно приступил к оцениванию ситуации во внешней политике. Он и с Путиным, и с [израильским премьер-министром Биньямином] Нетаньяху говорил, и очевидно, не будет ждать инаугурации, а будет действовать быстрее", - заявил изданию "Лента.ру" первый зампред Комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.Ранее в новостях: Трамп попросил Путина "обойтись без обострения на Украине" — The Washington PostТакже на эту тему: Пушков перечислил страны, которые будут мешать Трампу закончить украинский конфликт
сша
россия
евразия
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/05/1e/1055384726_67:0:467:300_1920x0_80_0_0_48d723d5efafa39cf4bd9b9026950617.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, евразия, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков, the washington post, сми, фейк, переговоры
Новости, США, Россия, Евразия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков, The Washington Post, СМИ, фейк, переговоры
Песков опроверг сообщения о разговоре Путина с Трампом
Российский президент Владимир Путин и победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп не общались, а утверждающие обратное СМИ распространяют ложь. Об этом 11 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.