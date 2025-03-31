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Майданология: эволюция, поллюция, деструкция…

Майданология: эволюция, поллюция, деструкция… - 31.03.2025 Украина.ру

Майданология: эволюция, поллюция, деструкция…

Первого апреля иногда называют Днем дураков. Трудно согласиться. Так уж получается, что именно к этой дате привязаны многие события, способные человека чему-то научить. А дурак, как известно, тот, кто ничему не учится.

2025-03-31T04:53

2025-03-31T04:53

2025-03-31T04:54

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Не буду "лохматить" историю масштабных событий. Типа, например, неожиданного, необоснованного и фатального по последствиям, роспуска одного парламента именно в эту дату (1 апреля 2007 года - антиконституционный роспуск парламента президентом Украины Виктором Ющенко - Ред.). Это отдельная история. А вспомню-ка маленькую личную мистерию. В ночь на первое апреля мы сидели в кафе "Пушкин" в Одессе с главным архитектором этого удивительного города.Времена стояли еще тоталитарные - советские. Поэтому и Пушкин был там не под запретом как сегодня. Пили кофе. Что-то покрепче мэтр не предлагал. На рассвете ему предстояло бежать традиционный первоапрельский супер-марафон. Сто км вокруг столицы юмора.Звали, кстати говоря, зодчего тоже очень по-советски - Василий Иванович. И вот он то и поделился секретом. Оказывается супер-марафон - это не два с половиной суммированных стандартных марафона. Своя тема.На последних главное - это главное. То есть "дыхалка". А на первом - на первое место вдруг выдвигаются вроде бы второстепенные мелочи. Например, слишком тугая резинка на трусах превращается в циркулярную пилу. А сбившаяся стелька кроссовки - в точильный камень. Соответственно, здесь побеждает часто не более тренированный, а более внимательный к деталям.Такой вот урок. Знал бы его предыдущий Василий Иванович, глядишь бы и переплыл Урал…Так вот. Новый год всколыхнул в наших геополитических окрестностях целую сеть новых майданов. Турецкий, сербский, румынский… На подходе возможно и молдавский. В карликовом, как все у них водится, варианте.Внешне, действительно все выглядит майданообразно. Тысячные возбужденные толпы, стычки с полицией, "коктейли Молотова", скачки, флаги и прочая протестная утварь. Но длятся эти "движи" уже достаточно долго, чтобы стали проявляться детали. Или, как сейчас стильно говорить, нюансы…Некогда довелось говорить, спорить, дискутировать с канонизированным отцом теории майданов Джином Шарпом. Честно говоря, не такой уж был "джин". Это потом иступленные поклонники "мягкой силы" приписали ему дар волшебника, якобы творившего чудеса по заданию Госдепа и прочих штатовских служб.Мне он показался пожилым, неопрятным, угрюмым систематизатором человеческих слабостей, наивностей, завышенных ожиданий. Не британский агент Джеймс Бонд, который ярко соблазняет. А американский бухгалтер, который уныло совращает.Был, был в его известных 198 шагах по смене власти некий неуловимый привкус педофильности. Так и слышалось: разверните конфетку, пошуршите оберткой…Все-таки мне лично, мифический список "побед" Дон Жуана, куда приемлемее реального списка друзей Джеффри Эпштейна. Поэтому и Трамп куда ближе, чем его оппоненты.Так вот. Шарп не скрывал, что его теория обслуживала прежде всего интересы мирового гегемона. Точнее интересы ее демократического полит-крыла. Может поэтому и в списке Эпштейна, по слухам, сплошь элита "демонов".Но сейчас о другом. О том, что майданы - продукт сугубо американский. Что и зафиксировано в загадке: Почему в Штатах не возможен майдан? Ответ: там нет американского посольства.Возвращаясь к теме, отметим эту своеобразную деталь. За событиями и в Турции, и Сербии, и в Румынии прямо не просматриваются эти посольства. Или, шире говоря, - ресурсы главной "лаборатории и фабрики майданов".Если разобрать турецкие протесты по деталям, там проявляются многие черты противостояния с одной стороны аутентичных и с другой - навеянных из вне ценностей, норм, моделей бытия.Когда наши эксперты звонко характеризуют: " Эрдоган лоханулся", отдаю дань образности сравнения, но не знанию сути и деталей события."Лоханулся" - это хуже, чем промахнулся. Это не просто разовый "пролет" мимо цели, а констатация серьезных и системных изъянов в собственной стратегии.Султан, как его иногда называют, Эрдоган, совсем не лох. Не тот случай. Он последовательно действует в рамках своих представлений об османском величии. Своего рода восточный вариант трампизма. С мучительными поисками источников силы и энергии в собственной истории, традиции, национальных кодах и архетипах.Поэтому, он скорее "поскользнулся". На объективных обстоятельствах и нюансах своего общества.Об этом можно было б написать целые фолианты. Наверное, когда-нибудь и напишут. Особенно экономисты, исследующие феномен самой высокой в мире инфляции во вполне благополучной стране. Я же пока отмечу важную, как мне представляется, деталь.Уже отмечал архитипичное различие между враждующими Израилем и Ираном. Евреи - нация торговцев, мечтающих стать воинами. Персы - нация воинов, стремящихся стать торговцами.В Турции же, это противоречие внутри самого общества. Эрдоган - осман, берсерк, янычар по натуре. Он рос в жестких условиях бытовой аскезы и уличных разборок большого города. И еще салеп (турецкий напиток - Ред.). для согрева зимой.Его оппозиция, как правило, представители более позднего поколения. Барбершопы, мелкий бизнес, имитаторы брендов. И еще латте, для беседы зимой.Султан действует по-султански - коварные интриги для окружения, дисциплина мужчинам - будущим воинам , хиджабы женщинам - будущим матерям. Вера, величие, самобытность. И нейтрализация оппонентов по жестким понятиям империи.А оппозиция в своем нарративе - сладкая полуправда для окружения, вседозволенность мужчинам - будущим коммерсам, короткие юбки женщинам - будущим обольстительницам. Экология, равенство, глобализм. И нейтрализация оппонентов по западным инструкциям "мягкой силы"…Пока равновесие здесь неустойчиво. Миллионная толпа защитников Имамоглу в Стамбуле в прошедшие выходные о многом говорит. Еще больше говорят заглавия многих турецких газет об этом событии, типа "Добиться успеха возможно" или "Храбрость стала на ноги".Но, повторюсь, по теории майданов, ни один из них не увенчался успехом без поддержки Штатов. А тут "всё сложно". Трамп, в отличае от Байдена явно симпатизирует Эрдогану и даже пригласил его в гости на следующей неделе.Не торопится хозяин Белого дома и с проявлением симпатий курдам, с которыми турецкий лидер связывает оппозиционную активность. И вот тут-то может сыграть свою роль вроде бы незначительная деталь - отношения Турции с Израилем.Для Трампа это фактор более важный, чем думают в Турции. И сигнал уже послан - задержание в Гарварде турецкой студентки Румейсы Озтюрк за антиизраильскую позицию. Расшифрует ли этот сигнал сам Султан?Интересно, что имя-фамилию задержанной можно перевести как "умный тюркский воин". Может поэтому ее и выбрали в качестве месседжа турецкому лидеру?..А вот, что касается протестов в Сербии, то здесь я бы не спорил с иронизмом, типа "Вучич лоханулся". Тут на лицо субъективные системные ошибки начальника страны. Ясно, что обрушение козырька на жд вокзале, пусть и с трагичными последствиями, лишь повод для стотысячных майданов.В Сербии парадоксальным образом пока объединились "майдан" с "антимайданом". Те, кто против вялости и медлительности лидера на европейском треке; и те, кто против его же непоследовательности и нерешительности в поддержке России.Там вместе прыгают и сбрасывают "дурную энергию" на площадях бесшабашные ультрас "Партизана" (которые недавно братались с фанами нашего "ЦСКА"), и грантоеды Сороса. Там рядом бузит молодежь из Ниша - побратима Курска и студенты, одобрившие голосование Сербии в ООН по осуждению РФ…И Штаты фактически молчат. Белград не проамериканский Будапешт. Можно и лохануться в этом хаосе вместе с тамошним руководством. Значитца, победителя здесь не будет…Почему-то вспомнилось, что Вучич и Янукович одного роста…Наконец, Румыния. Бывал там в замке Дракулы. Сплошная мистика. И даже майдан здесь поразительно мистичен.Прежде всего потому, что, имея внешние общие черты, он, по сути, является принципиально новой разновидностью массовых протестов. Как выше отмечено, типичный, классический майдан - как правило инструмент консолидированной западной пресловутой "мягкой силы" по свержению законной власти.В вотчине Дракулы произошло неожиданное столкновение двух западных векторов и интересов. Кандидатуру явного лидера президентской гонки Кэлина Джорджеску усиленно лоббирует американская сторона. Нет, не заскорузлое посольство, а лично вице-президент Джей Ди Вэнс. Зная напористость, цепкость, харизматичность бывшего морпеха, которого уже за глаза называют будущим президентом Штатов, можно предположить, что он своего добьется.Тем более, что аргументы у него железные. Типа, топлю не за отдельную персону, а за общий имидж. А Европа сегодня разрушает позитивный образ всего Запада, куда пока вмонтирована и репутация Штатов. То есть, ЦВК Румынии гнобит (с подачи Германии и Франции) не Джорджеску, а политические устои современной американской власти. А это уже серьезный косяк!Боюсь, чулан пыток в замке знаменитого садиста скоро покажется румынским начальником "комнатой отдыха"…Короче, на марше "год майданов". Но они все такие разные! Особенно в деталях. И под первое апреля.О том, что происходит в Молдавии - в статье Павла Котова "Обострение в Молдавии. Что стоит за арестом главы Гагаузии Евгении Гуцул"

https://ukraina.ru/20201027/1029389249.html

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Дмитрий Выдрин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/08/12/1048790117_431:0:878:447_100x100_80_0_0_fd19cf1e2080be2e419987bfe38eb4b2.jpg

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турция, сербия, румыния, дональд трамп, эрдоган, пушкин, оон, мнения, виктор ющенко