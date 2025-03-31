"Европа готовится к войне": эксперт объяснил, почему в России нужна мобилизация экономики и общества
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Försvarsmakten
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Försvarsmakten
Большая война с Европой, к сожалению, не снята с повестки дня. Она усиленно готовится к войне. Европейские политики открыто говорят, что через несколько лет они будут готовы к полномасштабной войне с Россией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
По мнению Садулаева, мобилизация в России отложена до возможной большой войны с Европой. Тогда придется прибегнуть не к частичной, а к всеобщей, тотальной мобилизации, считает волонтер.
"Большая война с Европой, к сожалению, не снята с повестки дня. Европа усиленно готовится к войне. Европейские политики открыто говорят, что через несколько лет они будут готовы к полномасштабной войне с Россией", — подчеркнул Садулаев.
Сейчас европейцы увеличивают свои вооруженные силы, возможности своего ВПК. Надо всегда иметь в виду, что возможна большая война с Европой, добавил он.
Садулаев считает, что нужная большая степень мобилизации российского общества. Не в смысле создания новый войск, потому что на линии боевого соприкосновения войск хватает, уточнил он.
"Нам нужна технологическая мобилизация, чтобы поставить в войска больше техники, больше вооружения, наладить лучшие системы управления. А для этого нужна мобилизация экономики и общества. Она нужная для того, чтобы одержать быструю и решительную победу на поле боя", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Герман Садулаев: России надо готовиться к тяжелейшим боям с ВСУ на приграничье и к войне со всей Европой" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в материале "Александр Полищук: ВСУ за счет контрударов задержали Россию на месяц, но потеряли 40% своей бронетехники" на сайте Украина.ру.