"Европа готовится к войне": эксперт объяснил, почему в России нужна мобилизация экономики и общества - 31.03.2025 Украина.ру
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"Европа готовится к войне": эксперт объяснил, почему в России нужна мобилизация экономики и общества
"Европа готовится к войне": эксперт объяснил, почему в России нужна мобилизация экономики и общества - 31.03.2025 Украина.ру
"Европа готовится к войне": эксперт объяснил, почему в России нужна мобилизация экономики и общества
Большая война с Европой, к сожалению, не снята с повестки дня. Она усиленно готовится к войне. Европейские политики открыто говорят, что через несколько лет они будут готовы к полномасштабной войне с Россией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
2025-03-31T05:30
2025-03-31T05:30
новости
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всу
вс рф
мобилизация
экономика
общество
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По мнению Садулаева, мобилизация в России отложена до возможной большой войны с Европой. Тогда придется прибегнуть не к частичной, а к всеобщей, тотальной мобилизации, считает волонтер.Сейчас европейцы увеличивают свои вооруженные силы, возможности своего ВПК. Надо всегда иметь в виду, что возможна большая война с Европой, добавил он.Садулаев считает, что нужная большая степень мобилизации российского общества. Не в смысле создания новый войск, потому что на линии боевого соприкосновения войск хватает, уточнил он."Нам нужна технологическая мобилизация, чтобы поставить в войска больше техники, больше вооружения, наладить лучшие системы управления. А для этого нужна мобилизация экономики и общества. Она нужная для того, чтобы одержать быструю и решительную победу на поле боя", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Герман Садулаев: России надо готовиться к тяжелейшим боям с ВСУ на приграничье и к войне со всей Европой" на сайте Украина.ру.О других важных аспектах СВО — в материале "Александр Полищук: ВСУ за счет контрударов задержали Россию на месяц, но потеряли 40% своей бронетехники" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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новости, европа, россия, всу, вс рф, мобилизация, экономика, общество, впк, войска, победа, сво, политика, вооружения
Новости, Европа, Россия, ВСУ, ВС РФ, мобилизация, экономика, Общество, ВПК, войска, победа, СВО, политика, вооружения

"Европа готовится к войне": эксперт объяснил, почему в России нужна мобилизация экономики и общества

05:30 31.03.2025
 
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- РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Försvarsmakten
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Большая война с Европой, к сожалению, не снята с повестки дня. Она усиленно готовится к войне. Европейские политики открыто говорят, что через несколько лет они будут готовы к полномасштабной войне с Россией. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев
По мнению Садулаева, мобилизация в России отложена до возможной большой войны с Европой. Тогда придется прибегнуть не к частичной, а к всеобщей, тотальной мобилизации, считает волонтер.
"Большая война с Европой, к сожалению, не снята с повестки дня. Европа усиленно готовится к войне. Европейские политики открыто говорят, что через несколько лет они будут готовы к полномасштабной войне с Россией", — подчеркнул Садулаев.
Сейчас европейцы увеличивают свои вооруженные силы, возможности своего ВПК. Надо всегда иметь в виду, что возможна большая война с Европой, добавил он.
Садулаев считает, что нужная большая степень мобилизации российского общества. Не в смысле создания новый войск, потому что на линии боевого соприкосновения войск хватает, уточнил он.
"Нам нужна технологическая мобилизация, чтобы поставить в войска больше техники, больше вооружения, наладить лучшие системы управления. А для этого нужна мобилизация экономики и общества. Она нужная для того, чтобы одержать быструю и решительную победу на поле боя", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала Кирилла Курбатова "Герман Садулаев: России надо готовиться к тяжелейшим боям с ВСУ на приграничье и к войне со всей Европой" на сайте Украина.ру.
О других важных аспектах СВО — в материале "Александр Полищук: ВСУ за счет контрударов задержали Россию на месяц, но потеряли 40% своей бронетехники" на сайте Украина.ру.
Флаги США и Украины
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Колонизация – и точка. Как поделят Украину и выгодно ли это РоссииЗа ширмой ярких политических выступлений, воинственных саммитов идёт во всю раздел Украины в самом колониальном понимании этого слова.
 
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