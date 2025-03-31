https://ukraina.ru/20250331/1062150916.html

"Как он скажет, так и будет": Садулаев о том, почему в вопросах мира нужно полагаться только на Путина

"Как он скажет, так и будет": Садулаев о том, почему в вопросах мира нужно полагаться только на Путина - 31.03.2025 Украина.ру

"Как он скажет, так и будет": Садулаев о том, почему в вопросах мира нужно полагаться только на Путина

Трамп – не президент Украины и не главнокомандующий ВСУ. Не надо думать, что киевский режим моментально будет ему подчиняться. В вопросах войны, мира и перемирия стоит полагаться исключительно на Путина. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру писатель, публицист и военный волонтер Герман Садулаев

2025-03-31T03:00

2025-03-31T03:00

2025-03-31T03:00

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Результаты переговоров пока в любом случае не скажутся на поле боя. Не стоит ожидать, что в ближайшую неделю Россия сможет договорится с Трампом на своих условиях "и все закончится", считает эксперт. Он отметил, что целом, в вопросах войны, мира и перемирия стоит полагаться исключительно на президента России Владимира Путина. Если переговоры идут, то какие-то договоренности между Россией и США возможны. Но только по тем вопросам, которые можно решить с Трампом как с президентом США, добавил он.Садулаев подчеркнул, что Трамп – не президент Украины и не главнокомандующий ВСУ. Не надо думать, что даже если он "что-то решит и прикажет", то киевский режим моментально будет ему подчиняться, отметил волонтер."Владимир Владимирович [Путин] даже по поводу этого перемирия четко сказал, что мы не против, но есть нюансы. Кто будет обеспечивать режим прекращения огня на тысячекилометровом фронте? Для этого нужно тысячу наблюдателей со специальной аппаратурой", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала Кирилла Курбатова "Герман Садулаев: России надо готовиться к тяжелейшим боям с ВСУ на приграничье и к войне со всей Европой" на сайте Украина.ру.О дальнейших перспективах группировки войск "Север" после полной зачистки Курской области — в материале "Александр Полищук: ВСУ за счет контрударов задержали Россию на месяц, но потеряли 40% своей бронетехники" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250330/1062147829.html

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