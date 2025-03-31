Катериновка, Новое, Ямполовка, Белогоровка, Песчаное: Алехин рассказал о продвижении ВС РФ в Донбассе - 31.03.2025 Украина.ру
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Катериновка, Новое, Ямполовка, Белогоровка, Песчаное: Алехин рассказал о продвижении ВС РФ в Донбассе
Катериновка, Новое, Ямполовка, Белогоровка, Песчаное: Алехин рассказал о продвижении ВС РФ в Донбассе - 31.03.2025 Украина.ру
Катериновка, Новое, Ямполовка, Белогоровка, Песчаное: Алехин рассказал о продвижении ВС РФ в Донбассе
На Северском направлении продолжаются тяжелые бои в окрестностях Белогоровки. На Покровском (Красноармейском) направлении ВСУ контратакуют в Котлино, ВС России продвигаются в Песчаном. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2025-03-31T03:30
2025-03-31T03:30
новости
дзержинск (торецк)
донбасс
харьковская область
геннадий алехин
вс рф
краснолиманское направление
покровск/красноармейск
северск
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На Краснолиманском направлении информационные каналы противника признают продвижение ВС РФ в направлении Катериновки и Нового. На Северском направлении продолжаются тяжелые бои в окрестностях Белогоровки, сообщил автор.На Покровском (Красноармейском) направлении ВСУ контратакуют в Котлино. ВС России продвигаются в Песчаном, добавил полковник запаса. В Харьковской области противник стал чаще применять диверсионные группы с целью проникновения в российские тылы и совершения террористических актов, указал он."Нередки случаи, когда украинские военные используют форму ВС РФ для организации взрывов на гражданских объектах, убийств мирных жителей, устройства схронов с оружием и боеприпасами. Эксперты отмечают, что такая тактика напоминает вылазки бандеровских банд после войны", — резюмировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Киев готовит молодёжь по контракту 18-24 на фоне продвижения ВС РФ" на сайте Украина.ру.О том, как идет освобождение Дзержинска — в материале Александара Чаленко "Почему мы не заняли Торецк, который полностью будет освобожден через неделю-другую" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250331/1062159457.html
дзержинск (торецк)
донбасс
харьковская область
краснолиманское направление
покровск/красноармейск
северск
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новости, дзержинск (торецк), донбасс, харьковская область, геннадий алехин, вс рф, краснолиманское направление, покровск/красноармейск, северск, сво, спецоперация, всу
Новости, Дзержинск (Торецк), Донбасс, Харьковская область, Геннадий Алехин, ВС РФ, Краснолиманское направление, Покровск/Красноармейск, Северск, СВО, Спецоперация, ВСУ

Катериновка, Новое, Ямполовка, Белогоровка, Песчаное: Алехин рассказал о продвижении ВС РФ в Донбассе

03:30 31.03.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкОсвобожденные села в Курской области
Освобожденные села в Курской области - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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На Северском направлении продолжаются тяжелые бои в окрестностях Белогоровки. На Покровском (Красноармейском) направлении ВСУ контратакуют в Котлино, ВС России продвигаются в Песчаном. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
На Краснолиманском направлении информационные каналы противника признают продвижение ВС РФ в направлении Катериновки и Нового. На Северском направлении продолжаются тяжелые бои в окрестностях Белогоровки, сообщил автор.
"Есть продвижение наших штурмовиков южнее Ямполовки. На Александро-Калиновском направлении — юго-западнее Дзержинска (Торецка) — продолжаются бои у Пантелеймоновки и Александрополя. Восточнее продолжаются боестолкновения в Тарасовке", — отметил Алехин.
На Покровском (Красноармейском) направлении ВСУ контратакуют в Котлино. ВС России продвигаются в Песчаном, добавил полковник запаса. В Харьковской области противник стал чаще применять диверсионные группы с целью проникновения в российские тылы и совершения террористических актов, указал он.
"Нередки случаи, когда украинские военные используют форму ВС РФ для организации взрывов на гражданских объектах, убийств мирных жителей, устройства схронов с оружием и боеприпасами. Эксперты отмечают, что такая тактика напоминает вылазки бандеровских банд после войны", — резюмировал автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Киев готовит молодёжь по контракту 18-24 на фоне продвижения ВС РФ" на сайте Украина.ру.
О том, как идет освобождение Дзержинска — в материале Александара Чаленко "Почему мы не заняли Торецк, который полностью будет освобожден через неделю-другую" на сайте Украина.ру.
Фото: Украинская правда, флаг Британии и Украины
04:05
О несдающихсяУ себя в Телеграм и во многих других местах я часто натыкаюсь на дискуссию: почему украинцы не сдаются. Основные предлагаемые варианты:
 
НовостиДзержинск (Торецк)ДонбассХарьковская областьГеннадий АлехинВС РФКраснолиманское направлениеПокровск/КрасноармейскСеверскСВОСпецоперацияВСУ
 
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