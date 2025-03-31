https://ukraina.ru/20250331/1062160000.html

Катериновка, Новое, Ямполовка, Белогоровка, Песчаное: Алехин рассказал о продвижении ВС РФ в Донбассе

Катериновка, Новое, Ямполовка, Белогоровка, Песчаное: Алехин рассказал о продвижении ВС РФ в Донбассе - 31.03.2025 Украина.ру

Катериновка, Новое, Ямполовка, Белогоровка, Песчаное: Алехин рассказал о продвижении ВС РФ в Донбассе

На Северском направлении продолжаются тяжелые бои в окрестностях Белогоровки. На Покровском (Красноармейском) направлении ВСУ контратакуют в Котлино, ВС России продвигаются в Песчаном. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2025-03-31T03:30

2025-03-31T03:30

2025-03-31T03:30

новости

дзержинск (торецк)

донбасс

харьковская область

геннадий алехин

вс рф

краснолиманское направление

покровск/красноармейск

северск

сво

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На Краснолиманском направлении информационные каналы противника признают продвижение ВС РФ в направлении Катериновки и Нового. На Северском направлении продолжаются тяжелые бои в окрестностях Белогоровки, сообщил автор.На Покровском (Красноармейском) направлении ВСУ контратакуют в Котлино. ВС России продвигаются в Песчаном, добавил полковник запаса. В Харьковской области противник стал чаще применять диверсионные группы с целью проникновения в российские тылы и совершения террористических актов, указал он."Нередки случаи, когда украинские военные используют форму ВС РФ для организации взрывов на гражданских объектах, убийств мирных жителей, устройства схронов с оружием и боеприпасами. Эксперты отмечают, что такая тактика напоминает вылазки бандеровских банд после войны", — резюмировал автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина "Спецоперация на минувшей неделе. Киев готовит молодёжь по контракту 18-24 на фоне продвижения ВС РФ" на сайте Украина.ру.О том, как идет освобождение Дзержинска — в материале Александара Чаленко "Почему мы не заняли Торецк, который полностью будет освобожден через неделю-другую" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250331/1062159457.html

дзержинск (торецк)

донбасс

харьковская область

краснолиманское направление

покровск/красноармейск

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новости, дзержинск (торецк), донбасс, харьковская область, геннадий алехин, вс рф, краснолиманское направление, покровск/красноармейск, северск, сво, спецоперация, всу