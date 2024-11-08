https://ukraina.ru/20241108/1058730478.html
Захарова посоветовала украинцам конфисковать имущество Зеленского и "прочего ворья"
Захарова посоветовала украинцам конфисковать имущество Зеленского и "прочего ворья" - 08.11.2024 Украина.ру
Захарова посоветовала украинцам конфисковать имущество Зеленского и "прочего ворья"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 8 ноября в своем телеграм-канале ответила на требование Владимира Зеленского касательно 300 миллиардов долларов замороженных российских активов
2024-11-08T10:18
2024-11-08T10:18
2024-11-08T10:29
мария захарова
новости
россия
украина
киев
владимир зеленский
петр порошенко
ес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0d/1053863662_0:0:3036:1709_1920x0_80_0_0_e72663d6b6a54064b10207d16b529ff5.jpg
"Зеленский клянчил у ЕС 300 миллиардов долларов российских активов. В Евросоюзе знают, чем это для них закончится. Мы честно предупредили, что будет очень больно. Там также знают, сколько и где спрятано наворованных активов украинских чиновников и олигархов", - написала Захарова.Захарова предложила украинцам конфисковать собственность самого Зеленского, экс-президента Украины Петра Порошенко, бывшего премьер-министра страны Арсения Яценюка, бизнесмена Игоря Коломойского, мэра Киева Виталия Кличко и "остального ворья, которое довело украинское государство до коллапса, продало страну и поубивало граждан".По словам Захаровой, в таком случае экономику Украины удастся спасти.Накануне Зеленский заявил, что Киев должен получить замороженные российские активы и начать пользоваться ими в 2024 году. По словам украинского лидера, стоимость замороженных российских активов достигла 300 миллиардов долларов. Он пожаловался, что до сих пор не ощутил пользы от этих активов и обвинил ЕС в отсутствии законодательных решений на этот счет. Подробнее о воровстве российских активов - в материале Небензя рассказал, как Россия ответит на конфискацию активов на сайте Украина.ру.
россия
украина
киев
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2024
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/03/0d/1053863662_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b9e10f4b9c221b9d3af1daf937b4879f.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
мария захарова, новости, россия, украина, киев, владимир зеленский, петр порошенко, ес
Мария Захарова, Новости, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, ЕС
Захарова посоветовала украинцам конфисковать имущество Зеленского и "прочего ворья"
10:18 08.11.2024 (обновлено: 10:29 08.11.2024)
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 8 ноября в своем телеграм-канале ответила на требование Владимира Зеленского касательно 300 миллиардов долларов замороженных российских активов
"Зеленский клянчил у ЕС 300 миллиардов долларов российских активов. В Евросоюзе знают, чем это для них закончится. Мы честно предупредили, что будет очень больно. Там также знают, сколько и где спрятано наворованных активов украинских чиновников и олигархов", - написала Захарова.
Захарова предложила украинцам конфисковать собственность самого Зеленского, экс-президента Украины Петра Порошенко
, бывшего премьер-министра страны Арсения Яценюка, бизнесмена Игоря Коломойского
, мэра Киева Виталия Кличко
и "остального ворья, которое довело украинское государство до коллапса, продало страну и поубивало граждан".
По словам Захаровой, в таком случае экономику Украины удастся спасти.
Накануне Зеленский заявил, что Киев должен получить замороженные российские активы и начать пользоваться ими в 2024 году. По словам украинского лидера, стоимость замороженных российских активов достигла 300 миллиардов долларов. Он пожаловался, что до сих пор не ощутил пользы от этих активов и обвинил ЕС в отсутствии законодательных решений на этот счет.
Подробнее о воровстве российских активов - в материале Небензя рассказал, как Россия ответит на конфискацию активов на сайте Украина.ру.