Захарова посоветовала украинцам конфисковать имущество Зеленского и "прочего ворья" - 08.11.2024 Украина.ру
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Захарова посоветовала украинцам конфисковать имущество Зеленского и "прочего ворья"
Захарова посоветовала украинцам конфисковать имущество Зеленского и "прочего ворья" - 08.11.2024 Украина.ру
Захарова посоветовала украинцам конфисковать имущество Зеленского и "прочего ворья"
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 8 ноября в своем телеграм-канале ответила на требование Владимира Зеленского касательно 300 миллиардов долларов замороженных российских активов
2024-11-08T10:18
2024-11-08T10:29
мария захарова
новости
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владимир зеленский
петр порошенко
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"Зеленский клянчил у ЕС 300 миллиардов долларов российских активов. В Евросоюзе знают, чем это для них закончится. Мы честно предупредили, что будет очень больно. Там также знают, сколько и где спрятано наворованных активов украинских чиновников и олигархов", - написала Захарова.Захарова предложила украинцам конфисковать собственность самого Зеленского, экс-президента Украины Петра Порошенко, бывшего премьер-министра страны Арсения Яценюка, бизнесмена Игоря Коломойского, мэра Киева Виталия Кличко и "остального ворья, которое довело украинское государство до коллапса, продало страну и поубивало граждан".По словам Захаровой, в таком случае экономику Украины удастся спасти.Накануне Зеленский заявил, что Киев должен получить замороженные российские активы и начать пользоваться ими в 2024 году. По словам украинского лидера, стоимость замороженных российских активов достигла 300 миллиардов долларов. Он пожаловался, что до сих пор не ощутил пользы от этих активов и обвинил ЕС в отсутствии законодательных решений на этот счет. Подробнее о воровстве российских активов - в материале Небензя рассказал, как Россия ответит на конфискацию активов на сайте Украина.ру.
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мария захарова, новости, россия, украина, киев, владимир зеленский, петр порошенко, ес
Мария Захарова, Новости, Россия, Украина, Киев, Владимир Зеленский, Петр Порошенко, ЕС

Захарова посоветовала украинцам конфисковать имущество Зеленского и "прочего ворья"

10:18 08.11.2024 (обновлено: 10:29 08.11.2024)
 
© РИА Новости . Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкБрифинг официального представителя МИД России М. Захаровой
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 8 ноября в своем телеграм-канале ответила на требование Владимира Зеленского касательно 300 миллиардов долларов замороженных российских активов
"Зеленский клянчил у ЕС 300 миллиардов долларов российских активов. В Евросоюзе знают, чем это для них закончится. Мы честно предупредили, что будет очень больно. Там также знают, сколько и где спрятано наворованных активов украинских чиновников и олигархов", - написала Захарова.
Захарова предложила украинцам конфисковать собственность самого Зеленского, экс-президента Украины Петра Порошенко, бывшего премьер-министра страны Арсения Яценюка, бизнесмена Игоря Коломойского, мэра Киева Виталия Кличко и "остального ворья, которое довело украинское государство до коллапса, продало страну и поубивало граждан".
По словам Захаровой, в таком случае экономику Украины удастся спасти.
Накануне Зеленский заявил, что Киев должен получить замороженные российские активы и начать пользоваться ими в 2024 году. По словам украинского лидера, стоимость замороженных российских активов достигла 300 миллиардов долларов. Он пожаловался, что до сих пор не ощутил пользы от этих активов и обвинил ЕС в отсутствии законодательных решений на этот счет.
Подробнее о воровстве российских активов - в материале Небензя рассказал, как Россия ответит на конфискацию активов на сайте Украина.ру.
 
Мария ЗахароваНовостиРоссияУкраинаКиевВладимир ЗеленскийПетр ПорошенкоЕС
 
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