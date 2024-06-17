Небензя рассказал, как Россия ответит на конфискацию активов - 17.06.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20240617/1055683014.html
Небензя рассказал, как Россия ответит на конфискацию активов
Небензя рассказал, как Россия ответит на конфискацию активов - 17.06.2024 Украина.ру
Небензя рассказал, как Россия ответит на конфискацию активов
В случае конфискации российских активов, Россия использует все доступные инструменты для защиты. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости
2024-06-17T08:08
2024-06-17T08:08
новости
россия
василий небензя
дмитрий песков
сша
ес
оон
активы
замороженные активы
конфискация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103350/10/1033501089_0:0:1944:1094_1920x0_80_0_0_7e979ba2c6cc0a78e60bb2b0a2752afe.jpg
"В случае, если западные страны перейдут от угроз к действиям, будут задействованы все доступные инструменты для защиты прав России и ее граждан", – заявил Небензя.Россия, подчеркнул дипломат, рассматривает любые идеи конфискации активов РФ или прибыли от них как "грубейшее нарушение принципов и норм международного права, в том числе принципа суверенного равенства государств и вытекающего из него иммунитета государственной собственности и активов".Страны ЕС и G7 после начала Россией специальной военной операции заморозили российские активы на сумму около 300 миллиардов евро.Соединённые Штаты подталкивают страны G7 к передаче Украине кредита под залог активов России. Об этом ранее&nbsp;сообщили&nbsp;журналисты CNN.Пресс-секретарь президента России&nbsp;Дмитрий Песков&nbsp;заявил, что конфискация замороженных российских активов в пользу Украины создаст "очень опасный прецедент".Подробнее о незаконной конфискации российских валютных резервов в материале Ивана Лизана Взаимность и зеркальность. Как Россия реагирует на действия США и ЕС по конфискации суверенных активов на нашем сайте
россия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103350/10/1033501089_130:0:1895:1324_1920x0_80_0_0_51ae2310bb999ef1d57761839192de92.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, василий небензя, дмитрий песков, сша, ес, оон, активы, замороженные активы, конфискация
Новости, Россия, Василий Небензя, Дмитрий Песков, США, ЕС, ООН, активы, замороженные активы, конфискация

Небензя рассказал, как Россия ответит на конфискацию активов

08:08 17.06.2024
 
© РИА Новости . Нэнси Сисель / Перейти в фотобанкЗаседание Совета безопасности ООН
Заседание Совета безопасности ООН - РИА Новости, 1920, 17.06.2024
© РИА Новости . Нэнси Сисель
Перейти в фотобанк
Читать в
В случае конфискации российских активов, Россия использует все доступные инструменты для защиты. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости
"В случае, если западные страны перейдут от угроз к действиям, будут задействованы все доступные инструменты для защиты прав России и ее граждан", – заявил Небензя.
Россия, подчеркнул дипломат, рассматривает любые идеи конфискации активов РФ или прибыли от них как "грубейшее нарушение принципов и норм международного права, в том числе принципа суверенного равенства государств и вытекающего из него иммунитета государственной собственности и активов".
Страны ЕС и G7 после начала Россией специальной военной операции заморозили российские активы на сумму около 300 миллиардов евро.
Соединённые Штаты подталкивают страны G7 к передаче Украине кредита под залог активов России. Об этом ранее сообщили журналисты CNN.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфискация замороженных российских активов в пользу Украины создаст "очень опасный прецедент".
Подробнее о незаконной конфискации российских валютных резервов в материале Ивана Лизана Взаимность и зеркальность. Как Россия реагирует на действия США и ЕС по конфискации суверенных активов на нашем сайте
 
НовостиРоссияВасилий НебензяДмитрий ПесковСШАЕСООНактивызамороженные активыконфискация
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:42Столтенберг: НАТО обсуждают приведение ядерных боеголовок в боеготовность
09:38Ядерные боеголовки НАТО в боевой готовности, угроза "аграрке". Главное на Украине на утро 17 июня
08:54"Визитная карточка Киева": Небензя заявил о недоговороспособности режима Зеленского
08:08Небензя рассказал, как Россия ответит на конфискацию активов
07:39Над промышленной территорией Липецка подавили беспилотники - губернатор
06:50Ударная стройка по-украински: для чего киевской власти ЛЭП "Новоодесская-Арциз"
06:30"Тульские пацаны идут вперед": военкор рассказал о новом продвижении ВС РФ на Северском направлении
06:20Десантники заходят в основную часть Часов Яра: военкор рассказал об успешном продвижении армии РФ
06:11Как государство теряет граждан. Украинские эксперты с негодованием о происходящем в стране
06:10"Я бы рад повоевать за Украину, но техника не едет": эксперт о том, зачем солдаты ВСУ ломают машины НАТО
06:00Кнут и репрессии: Шеслер о том, что делают на Украине "за неверно сказанное слово"
05:58Украина за неделю. Стороны озвучивают переговорные позиции
05:45"У нас проводится скрытая мобилизация": военкор объяснил, почему для наступления нужно больше живой силы
05:30Где-то между Харьковом и Сумами: Безсонов о том, как большое наступление ВС РФ "запрет" ВСУ у Днепра
05:15Шансов у пилотов ВСУ будет немного: Герой России назвал уязвимые места истребителя F-16 перед МиГ-29
05:01Искусство заставит пушки замолчать: как культурная дипломатия способствует прекращению конфликтов
04:56Русский стиль: этноодежда и современность, живопись и война. Как культура отражает время
04:46Юрий Бардаш: Мне кажется, на Украине сейчас вся надежда - на женщин
04:45"Там все гораздо жестче и интереснее": военкор о том, почему на Украине воюют пожилые и горят машины ТЦК
04:39Михаил Поликарпов: Россия до зимы загонит ВСУ в Шостку или устроит им головную боль на Северском Донце
Лента новостейМолния