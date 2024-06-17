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Небензя рассказал, как Россия ответит на конфискацию активов
Небензя рассказал, как Россия ответит на конфискацию активов - 17.06.2024 Украина.ру
Небензя рассказал, как Россия ответит на конфискацию активов
В случае конфискации российских активов, Россия использует все доступные инструменты для защиты. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости
2024-06-17T08:08
2024-06-17T08:08
2024-06-17T08:08
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замороженные активы
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"В случае, если западные страны перейдут от угроз к действиям, будут задействованы все доступные инструменты для защиты прав России и ее граждан", – заявил Небензя.Россия, подчеркнул дипломат, рассматривает любые идеи конфискации активов РФ или прибыли от них как "грубейшее нарушение принципов и норм международного права, в том числе принципа суверенного равенства государств и вытекающего из него иммунитета государственной собственности и активов".Страны ЕС и G7 после начала Россией специальной военной операции заморозили российские активы на сумму около 300 миллиардов евро.Соединённые Штаты подталкивают страны G7 к передаче Украине кредита под залог активов России. Об этом ранее сообщили журналисты CNN.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфискация замороженных российских активов в пользу Украины создаст "очень опасный прецедент".Подробнее о незаконной конфискации российских валютных резервов в материале Ивана Лизана Взаимность и зеркальность. Как Россия реагирует на действия США и ЕС по конфискации суверенных активов на нашем сайте
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новости, россия, василий небензя, дмитрий песков, сша, ес, оон, активы, замороженные активы, конфискация
Новости, Россия, Василий Небензя, Дмитрий Песков, США, ЕС, ООН, активы, замороженные активы, конфискация
Небензя рассказал, как Россия ответит на конфискацию активов
В случае конфискации российских активов, Россия использует все доступные инструменты для защиты. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости
"В случае, если западные страны перейдут от угроз к действиям, будут задействованы все доступные инструменты для защиты прав России и ее граждан", – заявил Небензя.
Россия, подчеркнул дипломат, рассматривает любые идеи конфискации активов РФ или прибыли от них как "грубейшее нарушение принципов и норм международного права, в том числе принципа суверенного равенства государств и вытекающего из него иммунитета государственной собственности и активов".
Страны ЕС и G7 после начала Россией специальной военной операции заморозили российские активы на сумму около 300 миллиардов евро.
Соединённые Штаты подталкивают страны G7 к передаче Украине кредита под залог активов России. Об этом ранее сообщили
журналисты CNN.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
заявил, что конфискация замороженных российских активов в пользу Украины создаст "очень опасный прецедент".
Подробнее о незаконной конфискации российских валютных резервов в материале Ивана Лизана Взаимность и зеркальность. Как Россия реагирует на действия США и ЕС по конфискации суверенных активов
на нашем сайте