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Небензя рассказал, как Россия ответит на конфискацию активов

Небензя рассказал, как Россия ответит на конфискацию активов - 17.06.2024 Украина.ру

Небензя рассказал, как Россия ответит на конфискацию активов

В случае конфискации российских активов, Россия использует все доступные инструменты для защиты. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя в интервью РИА Новости

2024-06-17T08:08

2024-06-17T08:08

2024-06-17T08:08

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конфискация

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"В случае, если западные страны перейдут от угроз к действиям, будут задействованы все доступные инструменты для защиты прав России и ее граждан", – заявил Небензя.Россия, подчеркнул дипломат, рассматривает любые идеи конфискации активов РФ или прибыли от них как "грубейшее нарушение принципов и норм международного права, в том числе принципа суверенного равенства государств и вытекающего из него иммунитета государственной собственности и активов".Страны ЕС и G7 после начала Россией специальной военной операции заморозили российские активы на сумму около 300 миллиардов евро.Соединённые Штаты подталкивают страны G7 к передаче Украине кредита под залог активов России. Об этом ранее сообщили журналисты CNN.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что конфискация замороженных российских активов в пользу Украины создаст "очень опасный прецедент".Подробнее о незаконной конфискации российских валютных резервов в материале Ивана Лизана Взаимность и зеркальность. Как Россия реагирует на действия США и ЕС по конфискации суверенных активов на нашем сайте

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новости, россия, василий небензя, дмитрий песков, сша, ес, оон, активы, замороженные активы, конфискация