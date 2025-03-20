Забеременеть и "соскочить" со службы: Алехин рассказал, как украинские "селфистки" воюют в рядах ВСУ
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони УкраїниВСУ женщины-военнослужащие
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони України
В женском контингенте ВСУ есть несколько категорий. "Упоротых" вдов нацистов там не так много, в основном это "селфистки", приехавшие сфотографироваться где-то поближе к передовой. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Из нескольких десятков украинских женщин-военнослужащих, которые попали в российский плен, основная часть воевала "на передке", остальные числились служащими медсанчастей или на полевых кухнях, рассказал эксперт.
Но теперь женщина-штурмовик — новый "бренд" украинской армии, отметил он. При попытке прорыва белгородского приграничья в рядах ВСУ была зафиксирована группа женщин в военной форме без опознавательных знаков, сообщил Алехин.
Он отметил, что в женском контингенте ВСУ есть несколько категорий. "Упоротых" вдов нацистов там немного, в основном это любительницы "селфи", приехавшие сфотографироваться где-то поближе к передовой, добавил собеседник Украина.ру.
"Многие из них пытаются "спрыгнуть" со службы, которая несёт смертельную опасность. Но сделать это не так-то и просто, поскольку контракт они подписали, а то, что там нет строки об участии в боевых действиях, никого не волнует", — констатировал Алехин.
Потом украинки смекнули, что простейший путь покинуть передовую — это забеременеть, чтобы через 6-7 месяцев вернуться домой хоть с какими-то выплатами и льготами, рассказал обозреватель.
Вот только прожить эти месяцы достаточно проблематично. Жалеть женщин украинские командиры перестали напрочь — им надо кого-то гнать на убой, и уже не важно, кто пойдёт на смерть, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться в Краснояружский район, используя женщин-штурмовиков" на сайте Украина.ру.
Про различные аспекты СВО — в материале "Алексей Самойлов: Россия создаст санитарную зону под Сумами, чтобы добить ВСУ под Запорожьем и Славянском" на сайте Украина.ру.
Вчера, 20:16Военный эксперт Михаил Онуфриенко: Окруженных под Суджей солдат ВСУ будут отлавливать еще две неделиЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.