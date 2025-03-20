https://ukraina.ru/20250320/1061915800.html

Забеременеть и "соскочить" со службы: Алехин рассказал, как украинские "селфистки" воюют в рядах ВСУ

Забеременеть и "соскочить" со службы: Алехин рассказал, как украинские "селфистки" воюют в рядах ВСУ - 20.03.2025 Украина.ру

Забеременеть и "соскочить" со службы: Алехин рассказал, как украинские "селфистки" воюют в рядах ВСУ

В женском контингенте ВСУ есть несколько категорий. "Упоротых" вдов нацистов там не так много, в основном это "селфистки", приехавшие сфотографироваться где-то поближе к передовой. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин

2025-03-20T05:45

2025-03-20T05:45

2025-03-20T05:45

новости

всу

женщины

украинская армия

геннадий алехин

вс рф

плен

сво

выплаты

белгородская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102253/62/1022536210_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_be80904c42903a05ac13b2deb17a176f.jpg.webp

Из нескольких десятков украинских женщин-военнослужащих, которые попали в российский плен, основная часть воевала "на передке", остальные числились служащими медсанчастей или на полевых кухнях, рассказал эксперт.Но теперь женщина-штурмовик — новый "бренд" украинской армии, отметил он. При попытке прорыва белгородского приграничья в рядах ВСУ была зафиксирована группа женщин в военной форме без опознавательных знаков, сообщил Алехин.Он отметил, что в женском контингенте ВСУ есть несколько категорий. "Упоротых" вдов нацистов там немного, в основном это любительницы "селфи", приехавшие сфотографироваться где-то поближе к передовой, добавил собеседник Украина.ру.Потом украинки смекнули, что простейший путь покинуть передовую — это забеременеть, чтобы через 6-7 месяцев вернуться домой хоть с какими-то выплатами и льготами, рассказал обозреватель.Вот только прожить эти месяцы достаточно проблематично. Жалеть женщин украинские командиры перестали напрочь — им надо кого-то гнать на убой, и уже не важно, кто пойдёт на смерть, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться в Краснояружский район, используя женщин-штурмовиков" на сайте Украина.ру.Про различные аспекты СВО — в материале "Алексей Самойлов: Россия создаст санитарную зону под Сумами, чтобы добить ВСУ под Запорожьем и Славянском" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250319/1061913883.html

белгородская область

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, всу, женщины, украинская армия, геннадий алехин, вс рф, плен, сво, выплаты, белгородская область, граница, спецоперация, украина