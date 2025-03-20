Забеременеть и "соскочить" со службы: Алехин рассказал, как украинские "селфистки" воюют в рядах ВСУ - 20.03.2025 Украина.ру
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Забеременеть и "соскочить" со службы: Алехин рассказал, как украинские "селфистки" воюют в рядах ВСУ
Забеременеть и "соскочить" со службы: Алехин рассказал, как украинские "селфистки" воюют в рядах ВСУ - 20.03.2025 Украина.ру
Забеременеть и "соскочить" со службы: Алехин рассказал, как украинские "селфистки" воюют в рядах ВСУ
В женском контингенте ВСУ есть несколько категорий. "Упоротых" вдов нацистов там не так много, в основном это "селфистки", приехавшие сфотографироваться где-то поближе к передовой. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
2025-03-20T05:45
2025-03-20T05:45
новости
всу
женщины
украинская армия
геннадий алехин
вс рф
плен
сво
выплаты
белгородская область
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Из нескольких десятков украинских женщин-военнослужащих, которые попали в российский плен, основная часть воевала "на передке", остальные числились служащими медсанчастей или на полевых кухнях, рассказал эксперт.Но теперь женщина-штурмовик — новый "бренд" украинской армии, отметил он. При попытке прорыва белгородского приграничья в рядах ВСУ была зафиксирована группа женщин в военной форме без опознавательных знаков, сообщил Алехин.Он отметил, что в женском контингенте ВСУ есть несколько категорий. "Упоротых" вдов нацистов там немного, в основном это любительницы "селфи", приехавшие сфотографироваться где-то поближе к передовой, добавил собеседник Украина.ру.Потом украинки смекнули, что простейший путь покинуть передовую — это забеременеть, чтобы через 6-7 месяцев вернуться домой хоть с какими-то выплатами и льготами, рассказал обозреватель.Вот только прожить эти месяцы достаточно проблематично. Жалеть женщин украинские командиры перестали напрочь — им надо кого-то гнать на убой, и уже не важно, кто пойдёт на смерть, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться в Краснояружский район, используя женщин-штурмовиков" на сайте Украина.ру.Про различные аспекты СВО — в материале "Алексей Самойлов: Россия создаст санитарную зону под Сумами, чтобы добить ВСУ под Запорожьем и Славянском" на сайте Украина.ру.
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новости, всу, женщины, украинская армия, геннадий алехин, вс рф, плен, сво, выплаты, белгородская область, граница, спецоперация, украина
Новости, ВСУ, женщины, украинская армия, Геннадий Алехин, ВС РФ, плен, СВО, выплаты, Белгородская область, граница, Спецоперация, Украина

Забеременеть и "соскочить" со службы: Алехин рассказал, как украинские "селфистки" воюют в рядах ВСУ

05:45 20.03.2025
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони УкраїниВСУ женщины-военнослужащие
ВСУ женщины-военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Міністерство оборони України
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В женском контингенте ВСУ есть несколько категорий. "Упоротых" вдов нацистов там не так много, в основном это "селфистки", приехавшие сфотографироваться где-то поближе к передовой. Об этом в комментарии изданию Украина.ру рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин
Из нескольких десятков украинских женщин-военнослужащих, которые попали в российский плен, основная часть воевала "на передке", остальные числились служащими медсанчастей или на полевых кухнях, рассказал эксперт.
Но теперь женщина-штурмовик — новый "бренд" украинской армии, отметил он. При попытке прорыва белгородского приграничья в рядах ВСУ была зафиксирована группа женщин в военной форме без опознавательных знаков, сообщил Алехин.
Он отметил, что в женском контингенте ВСУ есть несколько категорий. "Упоротых" вдов нацистов там немного, в основном это любительницы "селфи", приехавшие сфотографироваться где-то поближе к передовой, добавил собеседник Украина.ру.
"Многие из них пытаются "спрыгнуть" со службы, которая несёт смертельную опасность. Но сделать это не так-то и просто, поскольку контракт они подписали, а то, что там нет строки об участии в боевых действиях, никого не волнует", — констатировал Алехин.
Потом украинки смекнули, что простейший путь покинуть передовую — это забеременеть, чтобы через 6-7 месяцев вернуться домой хоть с какими-то выплатами и льготами, рассказал обозреватель.
Вот только прожить эти месяцы достаточно проблематично. Жалеть женщин украинские командиры перестали напрочь — им надо кого-то гнать на убой, и уже не важно, кто пойдёт на смерть, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Полковник Геннадий Алехин: ВСУ пытаются прорваться в Краснояружский район, используя женщин-штурмовиков" на сайте Украина.ру.
Про различные аспекты СВО — в материале "Алексей Самойлов: Россия создаст санитарную зону под Сумами, чтобы добить ВСУ под Запорожьем и Славянском" на сайте Украина.ру.
Михаил Онуфриенко. СВО - РИА Новости, 1920, 19.03.2025
Вчера, 20:16
Военный эксперт Михаил Онуфриенко: Окруженных под Суджей солдат ВСУ будут отлавливать еще две неделиЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами.
 
НовостиВСУженщиныукраинская армияГеннадий АлехинВС РФпленСВОвыплатыБелгородская областьграницаСпецоперацияУкраина
 
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