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"Все сводится к продолжению эскалации": Скоробогатый назвал предпосылку применения ядерного оружия

"Все сводится к продолжению эскалации": Скоробогатый назвал предпосылку применения ядерного оружия - 07.11.2024 Украина.ру

"Все сводится к продолжению эскалации": Скоробогатый назвал предпосылку применения ядерного оружия

Киев вынужден просить Запад поставлять дальнобойное оружие на Украину, повышая риски применения ядерного оружия. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал замглавного редактора журнала "Монокль", военно-политический эксперт Петр Скоробогатый

2024-11-07T13:18

2024-11-07T13:18

2024-11-07T13:18

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"Чем хуже у Украины дела на фронте, тем выше риск, что мы скатимся в ядерную эскалацию", - констатировал эксперт.По его мнению, ранее стороны могли слегка пугать противника. Однако сейчас, учитывая катастрофические факторы для украинской обороны, никто на Западе не будет открыто выступать за передачу Украине серьезных вооружений, отметил Скоробогатый."Даже если Киеву передадут "Томагавки", их будет ограниченное количество, которое на фронт не окажет никакого воздействия", - уверен эксперт.Скоробогатый полагает, что в нынешней ситуации военно-политическое руководство Украины будет делать ставку на дальнобойные удары по России и интервенции, что и демонстрируют ВСУ в Курской области. Там украинская армия помогает киевским политикам апеллировать к присутствию на оккупированных российских территориях в просьбах к Западу продолжать военные поставки."То есть все сводится к продолжению эскалации", - уверен военно-политический эксперт, замглавного редактора журнала "Монокль".Полный текст интервью Петр Скоробогатый: Если бойцы из КНДР сядут в окопы под Курском, Россия накажет США за все авантюры ВСУ читайте на сайте Украина.руРанее на эту тему: В ожидании распада России тайно создать ядерное оружие. Украинские эксперты мечтают о несбыточном

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