https://ukraina.ru/20241028/1058404534.html

В ожидании распада России тайно создать ядерное оружие. Украинские эксперты мечтают о несбыточном

В ожидании распада России тайно создать ядерное оружие. Украинские эксперты мечтают о несбыточном - 28.10.2024 Украина.ру

В ожидании распада России тайно создать ядерное оружие. Украинские эксперты мечтают о несбыточном

На Украине гадают, поможет ли израильский путь остановить неуклонное продвижение российских войск, и ищут способы, чтобы не участвовать лично в попытке такой гипотетической остановки. Думают и над тем, к чему на самом деле готовятся "мовные инспекторы" и куда будут разворачивать беженцев с востока Украины, когда рухнет фронт

2024-10-28T06:45

2024-10-28T06:45

2024-10-28T09:40

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Обсуждают возможные и невозможные гарантии безопасности. Украинский политтехнолог Сергей Гайдай считает, что Киеву надо пойти по пути Израиля и "в тишине" начать разработку собственного ядерного оружия, а потом сделать так, чтобы все узнали, что у киевского режима есть несколько ядерных боеголовок на ракетах средней дальности, способных долететь до Москвы.Политтехнолог в эфире ютуб-канала Politeka сослался на мнения экспертов, которые говорили ему, что создание собственного ЯО на Украине "вполне реалистично"По мнению Гайдая, это и будет гарантией безопасности от русских, которых украинцы сегодня будто бы готовы "считать цивилизационными врагами по жизни". Вообще глобальной гарантией безопасности для киевского режима был бы распад России, полагает политтехнолог.Но пока Россия распадётся, многое может произойти и, скажем так, далеко не все до этого доживут. "Бусификация" на Украине продолжается, наловленные на улицах новобранцы гибнут на фронте очень быстро. Покинувший страну украинский журналист общественный деятель Анатолий Шарий публикует в своём телеграм-канале видео — рассказ военнослужащего, который точно не покажут в эфире единого телемарафона."...Нас кинули, нас просто кинули власти и наше начальство, наши командиры. Просто на убой бросили — и всё. Не нужны мы, получается, стране", — говорит военный. Он рассказывает, как людей привозят на передовую, говорят, что им нечего бояться, обещают, что "будет всё отлично, всем обеспечим, всему научим".А дальше… Один батальон закончится — наловят людей и привезут на фронт новый батальон, с теми же обещаниями. "Но в конечном итоге то же самое. Чисто просто обман. Да, нас готовили, но готовили, получается, как пушечное мясо. Вот и всё", — констатирует военнослужащий.На этом пушечном мясе кто-то хорошо зарабатывает в тылу. Зарабатывают на том, что дают кому-то возможность за энную сумму не стать таким "мясом"… пока. Люди платят. Как сообщает украинское издание "Главком", из 25 глав областных медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) — 18 оказались миллионерами.В результате разгорелся масштабный скандал, который привел к отставкам ряда высоких должностных лиц.Сейчас МСЭК будут ликвидировать или реформировать, поскольку, по словам Зеленского, было "выявлено много фактов нарушений и очевидно фальшивых инвалидностей должностных лиц".Впрочем, многие на Украине сомневаются в том, что ликвидация или реформирование работы МСЭК вдруг уничтожат коррупцию при оценке инвалидности. Ведь чиновники и просто имущие граждане будут искать любые способы избежать отправки "на мясо". И такие способы, конечно же, найдутся."Страна живёт, как осажденный Сингапур в 42-м: не гасили свет по ночам, чтоб не грустить, и японские бомбардировщики шли как днём. Закончилось ещё грустнее, но мы ж не такие, мы вытянем, там, где на востоке роют окопы, а на западе горнолыжный курорт.Нет разрыва психики, и психики давно нет, да откуда ей быть там, где многие до сих пор ждут репараций. Не заметив, что жизнь изменилась, там, где раньше гуляли счастливые люди, уныло бредут одинокие мовные патрули, словно дементоры в "Гарри Поттере", в слабой надежде высосать чью то душу" — так описывает жизнь на подконтрольной Киеву части Украины депутат Верховной рады от "Слуги народа" Максим Бужанский.О языковых инспекторах с сарказмом высказался и другой украинский нардеп — находящийся в СИЗО Александр Дубинский."Языковые инспекторы в Ивано-Франковске — это очень хорошо! Но не до конца продумано.Разместить их надо прямо на перроне франковского вокзала, для торжественной встречи прибывающих из Запорожья украинцев.Шпрехен зи Украинищ? Нихт? Абтретен!И назад их, по вагонам, раз люди темные, то и пусть живут в темноте в своем Запорожье!Гимном инспекторов определить Frankivsk uber alles, а с приветствием и так ясно", — написал политик в своём телеграм-канале.И тут же пояснил: сарказм всем понятен, но далеко не все понимают, к чему на самом деле готовятся эти самые языковые инспекторы."Это прообраз дружинников, которые не будут допускать в такие анклавы, как Франковск, беженцев из городов-миллионников, когда (я даже не пишу если) рухнет фронт. Харьков, Запорожье, Днепр, Херсон — куда им ехать? Куда развернут их поезда "инспекторы" с красными повязками?" — задал вопрос депутат, добавив, что "это отнюдь не фантастический сценарий".По его словам, это реальность — и она на пороге.Неожиданное продолжение получила история с захватом национал-радикалами Свято-Михайловского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах и превращения его в некое "гарнизонное" святилище раскольнической ПЦУ. Националистов в этом деле вдохновлял мэр Черкасс, а сопротивление православных горожан возглавил митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (он серьёзно пострадал при нападении националистов на храм и едва не погиб).И вот последствия. Митрополит Феодосий отлучил черкасского мэра от Церкви. Исчерпывающе об этом написал Андрей Градов в авторской колонке в издании "Политнавигатор". Он подчеркнул, что на Украине "впервые за всю историю новейших гонений отлучён представитель власти". И посоветовавал насмешникам умерить пыл — "Бог поругаем не бывает".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё, — в статье Ростислава Ищенко "Убить шамана. Майдан или смерть"

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Сергей Зуев

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Сергей Зуев

украина, запорожье, киев, сергей гайдай, анатолий шарий, владимир зеленский, верховная рада, слуга народа, сизо, эксклюзив