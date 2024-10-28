В ожидании распада России тайно создать ядерное оружие. Украинские эксперты мечтают о несбыточном - 28.10.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241028/1058404534.html
В ожидании распада России тайно создать ядерное оружие. Украинские эксперты мечтают о несбыточном
В ожидании распада России тайно создать ядерное оружие. Украинские эксперты мечтают о несбыточном - 28.10.2024 Украина.ру
В ожидании распада России тайно создать ядерное оружие. Украинские эксперты мечтают о несбыточном
На Украине гадают, поможет ли израильский путь остановить неуклонное продвижение российских войск, и ищут способы, чтобы не участвовать лично в попытке такой гипотетической остановки. Думают и над тем, к чему на самом деле готовятся "мовные инспекторы" и куда будут разворачивать беженцев с востока Украины, когда рухнет фронт
2024-10-28T06:45
2024-10-28T09:40
украина
запорожье
киев
сергей гайдай
анатолий шарий
владимир зеленский
верховная рада
слуга народа
сизо
эксклюзив
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058033142_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_16dfc287bf0ac536d24b011ce14d197b.jpg
Обсуждают возможные и невозможные гарантии безопасности. Украинский политтехнолог Сергей Гайдай считает, что Киеву надо пойти по пути Израиля и "в тишине" начать разработку собственного ядерного оружия, а потом сделать так, чтобы все узнали, что у киевского режима есть несколько ядерных боеголовок на ракетах средней дальности, способных долететь до Москвы.Политтехнолог в эфире ютуб-канала Politeka сослался на мнения экспертов, которые говорили ему, что создание собственного ЯО на Украине "вполне реалистично"По мнению Гайдая, это и будет гарантией безопасности от русских, которых украинцы сегодня будто бы готовы "считать цивилизационными врагами по жизни". Вообще глобальной гарантией безопасности для киевского режима был бы распад России, полагает политтехнолог.Но пока Россия распадётся, многое может произойти и, скажем так, далеко не все до этого доживут. "Бусификация" на Украине продолжается, наловленные на улицах новобранцы гибнут на фронте очень быстро. Покинувший страну украинский журналист общественный деятель Анатолий Шарий публикует в своём телеграм-канале видео — рассказ военнослужащего, который точно не покажут в эфире единого телемарафона."...Нас кинули, нас просто кинули власти и наше начальство, наши командиры. Просто на убой бросили — и всё. Не нужны мы, получается, стране", — говорит военный. Он рассказывает, как людей привозят на передовую, говорят, что им нечего бояться, обещают, что "будет всё отлично, всем обеспечим, всему научим".А дальше… Один батальон закончится — наловят людей и привезут на фронт новый батальон, с теми же обещаниями. "Но в конечном итоге то же самое. Чисто просто обман. Да, нас готовили, но готовили, получается, как пушечное мясо. Вот и всё", — констатирует военнослужащий.На этом пушечном мясе кто-то хорошо зарабатывает в тылу. Зарабатывают на том, что дают кому-то возможность за энную сумму не стать таким "мясом"… пока. Люди платят. Как сообщает украинское издание "Главком", из 25 глав областных медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) — 18 оказались миллионерами.В результате разгорелся масштабный скандал, который привел к отставкам ряда высоких должностных лиц.Сейчас МСЭК будут ликвидировать или реформировать, поскольку, по словам Зеленского, было "выявлено много фактов нарушений и очевидно фальшивых инвалидностей должностных лиц".Впрочем, многие на Украине сомневаются в том, что ликвидация или реформирование работы МСЭК вдруг уничтожат коррупцию при оценке инвалидности. Ведь чиновники и просто имущие граждане будут искать любые способы избежать отправки "на мясо". И такие способы, конечно же, найдутся."Страна живёт, как осажденный Сингапур в 42-м: не гасили свет по ночам, чтоб не грустить, и японские бомбардировщики шли как днём. Закончилось ещё грустнее, но мы ж не такие, мы вытянем, там, где на востоке роют окопы, а на западе горнолыжный курорт.Нет разрыва психики, и психики давно нет, да откуда ей быть там, где многие до сих пор ждут репараций. Не заметив, что жизнь изменилась, там, где раньше гуляли счастливые люди, уныло бредут одинокие мовные патрули, словно дементоры в "Гарри Поттере", в слабой надежде высосать чью то душу" — так описывает жизнь на подконтрольной Киеву части Украины депутат Верховной рады от "Слуги народа" Максим Бужанский.О языковых инспекторах с сарказмом высказался и другой украинский нардеп — находящийся в СИЗО Александр Дубинский."Языковые инспекторы в Ивано-Франковске — это очень хорошо! Но не до конца продумано.Разместить их надо прямо на перроне франковского вокзала, для торжественной встречи прибывающих из Запорожья украинцев.Шпрехен зи Украинищ? Нихт? Абтретен!И назад их, по вагонам, раз люди темные, то и пусть живут в темноте в своем Запорожье!Гимном инспекторов определить Frankivsk uber alles, а с приветствием и так ясно", — написал политик в своём телеграм-канале.И тут же пояснил: сарказм всем понятен, но далеко не все понимают, к чему на самом деле готовятся эти самые языковые инспекторы."Это прообраз дружинников, которые не будут допускать в такие анклавы, как Франковск, беженцев из городов-миллионников, когда (я даже не пишу если) рухнет фронт. Харьков, Запорожье, Днепр, Херсон — куда им ехать? Куда развернут их поезда "инспекторы" с красными повязками?" — задал вопрос депутат, добавив, что "это отнюдь не фантастический сценарий".По его словам, это реальность — и она на пороге.Неожиданное продолжение получила история с захватом национал-радикалами Свято-Михайловского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах и превращения его в некое "гарнизонное" святилище раскольнической ПЦУ. Националистов в этом деле вдохновлял мэр Черкасс, а сопротивление православных горожан возглавил митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (он серьёзно пострадал при нападении националистов на храм и едва не погиб).И вот последствия. Митрополит Феодосий отлучил черкасского мэра от Церкви. Исчерпывающе об этом написал Андрей Градов в авторской колонке в издании "Политнавигатор". Он подчеркнул, что на Украине "впервые за всю историю новейших гонений отлучён представитель власти". И посоветовавал насмешникам умерить пыл — "Бог поругаем не бывает".Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё, — в статье Ростислава Ищенко "Убить шамана. Майдан или смерть"
украина
запорожье
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Сергей Зуев
Сергей Зуев
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/0b/1058033142_212:0:1652:1080_1920x0_80_0_0_6c23b69b8a53f7fc794b58366a893bb1.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, запорожье, киев, сергей гайдай, анатолий шарий, владимир зеленский, верховная рада, слуга народа, сизо, эксклюзив
Украина, Запорожье, Киев, Сергей Гайдай, Анатолий Шарий, Владимир Зеленский, Верховная Рада, Слуга народа, СИЗО, Эксклюзив

В ожидании распада России тайно создать ядерное оружие. Украинские эксперты мечтают о несбыточном

06:45 28.10.2024 (обновлено: 09:40 28.10.2024)
 
© Украина.руКоллаж: Что говорят эксперты, Карасев, Дубинский, Шевченко
Коллаж: Что говорят эксперты, Карасев, Дубинский, Шевченко - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Украина.ру
Читать в
Сергей Зуев
Все материалы
На Украине гадают, поможет ли израильский путь остановить неуклонное продвижение российских войск, и ищут способы, чтобы не участвовать лично в попытке такой гипотетической остановки. Думают и над тем, к чему на самом деле готовятся "мовные инспекторы" и куда будут разворачивать беженцев с востока Украины, когда рухнет фронт
Обсуждают возможные и невозможные гарантии безопасности. Украинский политтехнолог Сергей Гайдай считает, что Киеву надо пойти по пути Израиля и "в тишине" начать разработку собственного ядерного оружия, а потом сделать так, чтобы все узнали, что у киевского режима есть несколько ядерных боеголовок на ракетах средней дальности, способных долететь до Москвы.
Политтехнолог в эфире ютуб-канала Politeka сослался на мнения экспертов, которые говорили ему, что создание собственного ЯО на Украине "вполне реалистично"
По мнению Гайдая, это и будет гарантией безопасности от русских, которых украинцы сегодня будто бы готовы "считать цивилизационными врагами по жизни". Вообще глобальной гарантией безопасности для киевского режима был бы распад России, полагает политтехнолог.
Но пока Россия распадётся, многое может произойти и, скажем так, далеко не все до этого доживут. "Бусификация" на Украине продолжается, наловленные на улицах новобранцы гибнут на фронте очень быстро. Покинувший страну украинский журналист общественный деятель Анатолий Шарий публикует в своём телеграм-канале видео — рассказ военнослужащего, который точно не покажут в эфире единого телемарафона.
"...Нас кинули, нас просто кинули власти и наше начальство, наши командиры. Просто на убой бросили — и всё. Не нужны мы, получается, стране", — говорит военный. Он рассказывает, как людей привозят на передовую, говорят, что им нечего бояться, обещают, что "будет всё отлично, всем обеспечим, всему научим".
А дальше… Один батальон закончится — наловят людей и привезут на фронт новый батальон, с теми же обещаниями. "Но в конечном итоге то же самое. Чисто просто обман. Да, нас готовили, но готовили, получается, как пушечное мясо. Вот и всё", — констатирует военнослужащий.
На этом пушечном мясе кто-то хорошо зарабатывает в тылу. Зарабатывают на том, что дают кому-то возможность за энную сумму не стать таким "мясом"… пока. Люди платят. Как сообщает украинское издание "Главком", из 25 глав областных медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) — 18 оказались миллионерами.
В результате разгорелся масштабный скандал, который привел к отставкам ряда высоких должностных лиц.
Сейчас МСЭК будут ликвидировать или реформировать, поскольку, по словам Зеленского, было "выявлено много фактов нарушений и очевидно фальшивых инвалидностей должностных лиц".
Впрочем, многие на Украине сомневаются в том, что ликвидация или реформирование работы МСЭК вдруг уничтожат коррупцию при оценке инвалидности. Ведь чиновники и просто имущие граждане будут искать любые способы избежать отправки "на мясо". И такие способы, конечно же, найдутся.
"Страна живёт, как осажденный Сингапур в 42-м: не гасили свет по ночам, чтоб не грустить, и японские бомбардировщики шли как днём. Закончилось ещё грустнее, но мы ж не такие, мы вытянем, там, где на востоке роют окопы, а на западе горнолыжный курорт.

Нет разрыва психики, и психики давно нет, да откуда ей быть там, где многие до сих пор ждут репараций. Не заметив, что жизнь изменилась, там, где раньше гуляли счастливые люди, уныло бредут одинокие мовные патрули, словно дементоры в "Гарри Поттере", в слабой надежде высосать чью то душу" — так описывает жизнь на подконтрольной Киеву части Украины депутат Верховной рады от "Слуги народа" Максим Бужанский.
О языковых инспекторах с сарказмом высказался и другой украинский нардеп — находящийся в СИЗО Александр Дубинский.
"Языковые инспекторы в Ивано-Франковске — это очень хорошо! Но не до конца продумано.

Разместить их надо прямо на перроне франковского вокзала, для торжественной встречи прибывающих из Запорожья украинцев.

Шпрехен зи Украинищ? Нихт? Абтретен!

И назад их, по вагонам, раз люди темные, то и пусть живут в темноте в своем Запорожье!

Гимном инспекторов определить Frankivsk uber alles, а с приветствием и так ясно", — написал политик в своём телеграм-канале.
И тут же пояснил: сарказм всем понятен, но далеко не все понимают, к чему на самом деле готовятся эти самые языковые инспекторы.
"Это прообраз дружинников, которые не будут допускать в такие анклавы, как Франковск, беженцев из городов-миллионников, когда (я даже не пишу если) рухнет фронт. Харьков, Запорожье, Днепр, Херсон — куда им ехать? Куда развернут их поезда "инспекторы" с красными повязками?" — задал вопрос депутат, добавив, что "это отнюдь не фантастический сценарий".
По его словам, это реальность — и она на пороге.
Неожиданное продолжение получила история с захватом национал-радикалами Свято-Михайловского собора канонической Украинской православной церкви (УПЦ) в Черкассах и превращения его в некое "гарнизонное" святилище раскольнической ПЦУ. Националистов в этом деле вдохновлял мэр Черкасс, а сопротивление православных горожан возглавил митрополит Черкасский и Каневский Феодосий (он серьёзно пострадал при нападении националистов на храм и едва не погиб).
И вот последствия. Митрополит Феодосий отлучил черкасского мэра от Церкви. Исчерпывающе об этом написал Андрей Градов в авторской колонке в издании "Политнавигатор". Он подчеркнул, что на Украине "впервые за всю историю новейших гонений отлучён представитель власти". И посоветовавал насмешникам умерить пыл — "Бог поругаем не бывает".
Подробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё, — в статье Ростислава Ищенко "Убить шамана. Майдан или смерть"
 
УкраинаЗапорожьеКиевСергей ГайдайАнатолий ШарийВладимир ЗеленскийВерховная РадаСлуга народаСИЗОЭксклюзив
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:48Атака на спиртзаводы. Главное на Украине на утро 28 октября
09:23Депутат Дубинский рассказал, за что Россия может поблагодарить Зеленского
08:52Захарова отреагировала на слова президента Грузии о "европейском будущем"
08:24Путин победил Запад, не дав изолировать Россию — СМИ
08:17Последняя попытка уничтожения Грузии
08:02Главное за ночь 28 октября
08:00"Двойное дно" дня освобождения Украины от немецко-фашистских захватчиков
07:50Ермак рассказал, когда на Украине выберут президента
07:30Российский посол указал на "безрассудную позицию" Дании, помогающей Украине
07:12Российскую армию признали сильнейшей в мире - СМИ
07:00Молдова. Барби ищет Дракулу
06:45В ожидании распада России тайно создать ядерное оружие. Украинские эксперты мечтают о несбыточном
06:30Ростислав Ищенко: О том, почему Китай не шлет войска против Украины и что такое на самом деле БРИКС
06:15Конечная цель — Покровск: Полищук рассказал, чем займутся бойцы после взятия Селидово и Курахово
06:04Украина за неделю. Что решил Запад и о чем договорился Восток
06:00Крах обороны в Селидово: эксперт раскрыл, почему хваленая бригада "Кара-Даг" не смогла удержать город
05:45"Передышка для ВСУ": Рожин о том, как Запад хочет использовать сценарий заморозки для нового витка войны
05:30Приходится ездить по "дорогам смерти": Полищук раскрыл, как ВС РФ наносят удары по путям снабжения ВСУ
05:15Такие вещи скрыть невозможно: Рожин рассказал, что будет, если КНДР отправит в добровольцев в зону СВО
05:00Украина воюет не на свои: Полищук объяснил, почему на фронте нужны танки и РСЗО, а не "суперсолдаты"
Лента новостейМолния