США не заинтересованы в том, чтобы Россия получила все территории, на которые претендует — политолог - 20.03.2025 Украина.ру
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США не заинтересованы в том, чтобы Россия получила все территории, на которые претендует — политолог
США не заинтересованы в том, чтобы Россия получила все территории, на которые претендует — политолог - 20.03.2025 Украина.ру
США не заинтересованы в том, чтобы Россия получила все территории, на которые претендует — политолог
Сейчас интересы России и США по противодействию агрессивному ЕС и Великобритании ситуативно совпали. Но Трамп не хочет, чтобы через год исчезла потребность в американской военной продукции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке Геннадий Подлесный
2025-03-20T05:00
2025-03-20T05:00
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По мнению политолога, президент США Дональд Трамп не против войны Украины с Россией. Но ему нужно обозначить, что он ее приостановил, прекратил на какое-то время, уточнил он.Но не более того, потому что сейчас интересы России и США по противодействию агрессивному ЕС и Великобритании ситуативно совпали, подчеркнул Подлесный.Сейчас военно-промышленный комплекс США получил заказы на следующие пять лет. И Трамп не хочет, чтобы через год исчезла потребность в американской военной продукции, отметил Подлесный.По его словам, Соединенные Штаты также не заинтересованы в том, чтобы Россия получила все территории, на которые претендует. Чтобы при этом она создала санитарную зону по левобережью Днепра и плюс Николаевская и Одесская области. "США не хотят, чтобы Россия укрепила свое военное положение в мире, как страна, которая победила ЕС плюс США, и как политическая сила повысила свой авторитет в БРИКС", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Геннадий Подлесный: Трамп столкнулся с агрессивной Европой и уговаривает Россию заключить перемирие" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по Украине — в материале Павла Котова "Кто кого съест за столом переговоров. Реакция на разговор Путина и Трампа" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250319/1061914179.html
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новости, россия, сша, великобритания, дональд трамп, владимир зеленский, владимир путин, ес, днепр, европа, территория, николаевская область, сво, война, оружие, одесская область
Новости, Россия, США, Великобритания, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Владимир Путин, ЕС, Днепр, Европа, территория, Николаевская область, СВО, война, оружие, Одесская область

США не заинтересованы в том, чтобы Россия получила все территории, на которые претендует — политолог

05:00 20.03.2025
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКолонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона.
Колонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона. - РИА Новости, 1920, 20.03.2025
© РИА Новости
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Сейчас интересы России и США по противодействию агрессивному ЕС и Великобритании ситуативно совпали. Но Трамп не хочет, чтобы через год исчезла потребность в американской военной продукции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке Геннадий Подлесный
По мнению политолога, президент США Дональд Трамп не против войны Украины с Россией. Но ему нужно обозначить, что он ее приостановил, прекратил на какое-то время, уточнил он.
Но не более того, потому что сейчас интересы России и США по противодействию агрессивному ЕС и Великобритании ситуативно совпали, подчеркнул Подлесный.

"Оказалось, что европейская бюрократия в лице Еврокомиссии сумела консолидироваться. Россия и США сейчас ситуативные союзники. Общие враги это евробюрократия и команда Зеленского", — указал собеседник Украина.ру.

Сейчас военно-промышленный комплекс США получил заказы на следующие пять лет. И Трамп не хочет, чтобы через год исчезла потребность в американской военной продукции, отметил Подлесный.
По его словам, Соединенные Штаты также не заинтересованы в том, чтобы Россия получила все территории, на которые претендует. Чтобы при этом она создала санитарную зону по левобережью Днепра и плюс Николаевская и Одесская области.
"США не хотят, чтобы Россия укрепила свое военное положение в мире, как страна, которая победила ЕС плюс США, и как политическая сила повысила свой авторитет в БРИКС", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Геннадий Подлесный: Трамп столкнулся с агрессивной Европой и уговаривает Россию заключить перемирие" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров по Украине — в материале Павла Котова "Кто кого съест за столом переговоров. Реакция на разговор Путина и Трампа" на сайте Украина.ру.
Вчера, 20:20
Готовится "Большая сделка". Мнение Украины и Европы никого не интересуетПожалуй, самое глупое, что можно было бы сказать в виде комментария по итогам многоуровневых американо-российских переговоров, прошедших в конце прошлой недели, и в виде телефонного разговора президента Путина и президента Трампа вчера, это - что, договорились договариваться.
 
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