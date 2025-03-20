США не заинтересованы в том, чтобы Россия получила все территории, на которые претендует — политолог
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКолонна российской военной техники на шоссе в окрестностях Херсона.
Сейчас интересы России и США по противодействию агрессивному ЕС и Великобритании ситуативно совпали. Но Трамп не хочет, чтобы через год исчезла потребность в американской военной продукции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке Геннадий Подлесный
По мнению политолога, президент США Дональд Трамп не против войны Украины с Россией. Но ему нужно обозначить, что он ее приостановил, прекратил на какое-то время, уточнил он.
Но не более того, потому что сейчас интересы России и США по противодействию агрессивному ЕС и Великобритании ситуативно совпали, подчеркнул Подлесный.
"Оказалось, что европейская бюрократия в лице Еврокомиссии сумела консолидироваться. Россия и США сейчас ситуативные союзники. Общие враги — это евробюрократия и команда Зеленского", — указал собеседник Украина.ру.
Сейчас военно-промышленный комплекс США получил заказы на следующие пять лет. И Трамп не хочет, чтобы через год исчезла потребность в американской военной продукции, отметил Подлесный.
По его словам, Соединенные Штаты также не заинтересованы в том, чтобы Россия получила все территории, на которые претендует. Чтобы при этом она создала санитарную зону по левобережью Днепра и плюс Николаевская и Одесская области.
"США не хотят, чтобы Россия укрепила свое военное положение в мире, как страна, которая победила ЕС плюс США, и как политическая сила повысила свой авторитет в БРИКС", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Геннадий Подлесный: Трамп столкнулся с агрессивной Европой и уговаривает Россию заключить перемирие" на сайте Украина.ру.
Также на тему переговоров по Украине — в материале Павла Котова "Кто кого съест за столом переговоров. Реакция на разговор Путина и Трампа" на сайте Украина.ру.
Вчера, 20:20Готовится "Большая сделка". Мнение Украины и Европы никого не интересуетПожалуй, самое глупое, что можно было бы сказать в виде комментария по итогам многоуровневых американо-российских переговоров, прошедших в конце прошлой недели, и в виде телефонного разговора президента Путина и президента Трампа вчера, это - что, договорились договариваться.