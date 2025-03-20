https://ukraina.ru/20250320/1061916156.html

США не заинтересованы в том, чтобы Россия получила все территории, на которые претендует — политолог

США не заинтересованы в том, чтобы Россия получила все территории, на которые претендует — политолог - 20.03.2025 Украина.ру

США не заинтересованы в том, чтобы Россия получила все территории, на которые претендует — политолог

Сейчас интересы России и США по противодействию агрессивному ЕС и Великобритании ситуативно совпали. Но Трамп не хочет, чтобы через год исчезла потребность в американской военной продукции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке Геннадий Подлесный

2025-03-20T05:00

2025-03-20T05:00

2025-03-20T05:00

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По мнению политолога, президент США Дональд Трамп не против войны Украины с Россией. Но ему нужно обозначить, что он ее приостановил, прекратил на какое-то время, уточнил он.Но не более того, потому что сейчас интересы России и США по противодействию агрессивному ЕС и Великобритании ситуативно совпали, подчеркнул Подлесный.Сейчас военно-промышленный комплекс США получил заказы на следующие пять лет. И Трамп не хочет, чтобы через год исчезла потребность в американской военной продукции, отметил Подлесный.По его словам, Соединенные Штаты также не заинтересованы в том, чтобы Россия получила все территории, на которые претендует. Чтобы при этом она создала санитарную зону по левобережью Днепра и плюс Николаевская и Одесская области. "США не хотят, чтобы Россия укрепила свое военное положение в мире, как страна, которая победила ЕС плюс США, и как политическая сила повысила свой авторитет в БРИКС", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Геннадий Подлесный: Трамп столкнулся с агрессивной Европой и уговаривает Россию заключить перемирие" на сайте Украина.ру.Также на тему переговоров по Украине — в материале Павла Котова "Кто кого съест за столом переговоров. Реакция на разговор Путина и Трампа" на сайте Украина.ру.

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