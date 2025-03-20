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"Они будут упираться": политолог о том, почему для Европы Украина остается орудием войны против России

"Они будут упираться": политолог о том, почему для Европы Украина остается орудием войны против России - 20.03.2025 Украина.ру

"Они будут упираться": политолог о том, почему для Европы Украина остается орудием войны против России

При всем своем влиянии и пафосе Трамп е сможет заставить европейцев и Киев прекратить воевать. Поэтому и с первым шагом, с прекращением огня, на приемлемых для России условиях будут проблемы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий.

2025-03-20T04:30

2025-03-20T04:30

2025-03-20T04:30

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Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф считает, что разговор лидеров двух стран приблизил заключение мирного соглашения. По мнению политолога, такое заявление чрезмерно оптимистично. Есть вопрос с имплементацией, нюансами, о которых говорил Путин, со стороны Киева и европейцев. Они будут изо всех сил упираться и не давать привести мирный процесс в действие, указал американист."Если скомпилировать заявления [премьер-министра Великобритании Кира] Стармера, [президента Франции Эммануэля] Макрона и [председателя ХДС Фридриха] Мерца, то Украина для них остается главным орудием войны против России и единственной надеждой на то, что США останутся в Евроатлантике и обеспечат ее существование", — заявил Дробницкий.И Трамп при всем своем влиянии и пафосе не сможет заставить европейцев и Киев прекратить воевать. И с первым шагом, с прекращением огня, на приемлемых для России условиях будут проблемы, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Дмитрий Дробницкий: Трамп — это ненадежный, но единственный актив России на Западе, ему надо подыгрывать" на сайте Украина.ру.Подробно об участии Европы в украинском кризисе — в материале Михаила Павлива "Быть или не быть европейскому военному альянсу без США?

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новости, россия, сша, дональд трамп, киев, дмитрий дробницкий, владимир путин, эммануэль макрон, фридрих мерц, кир стармер, германия, великобритания, европа, ес, украина