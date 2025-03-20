"Они будут упираться": политолог о том, почему для Европы Украина остается орудием войны против России
© David Young/Global Look Press
© David Young/Global Look Press
При всем своем влиянии и пафосе Трамп е сможет заставить европейцев и Киев прекратить воевать. Поэтому и с первым шагом, с прекращением огня, на приемлемых для России условиях будут проблемы. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Дмитрий Дробницкий.
Спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф считает, что разговор лидеров двух стран приблизил заключение мирного соглашения. По мнению политолога, такое заявление чрезмерно оптимистично.
"А что им еще делать? Базовая проблема остается прежней. Договориться с командой [президента США Дональда] Трампа, даже учитывая особенности переговорного процесса, наверно, можно будет. Он готов принять те минимальные условия, которые озвучивал [президент России Владимир] Путин. Не сразу, с медийной подготовкой, но готов", — подчеркнул Дробницкий.
Есть вопрос с имплементацией, нюансами, о которых говорил Путин, со стороны Киева и европейцев. Они будут изо всех сил упираться и не давать привести мирный процесс в действие, указал американист.
"Если скомпилировать заявления [премьер-министра Великобритании Кира] Стармера, [президента Франции Эммануэля] Макрона и [председателя ХДС Фридриха] Мерца, то Украина для них остается главным орудием войны против России и единственной надеждой на то, что США останутся в Евроатлантике и обеспечат ее существование", — заявил Дробницкий.
И Трамп при всем своем влиянии и пафосе не сможет заставить европейцев и Киев прекратить воевать. И с первым шагом, с прекращением огня, на приемлемых для России условиях будут проблемы, резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Дмитрий Дробницкий: Трамп — это ненадежный, но единственный актив России на Западе, ему надо подыгрывать" на сайте Украина.ру.
Подробно об участии Европы в украинском кризисе — в материале Михаила Павлива "Быть или не быть европейскому военному альянсу без США?