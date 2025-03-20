https://ukraina.ru/20250320/1061909248.html

Петр Акопов: "Израиль и Америка делают все для того, чтобы Иран обзавелся ядерной бомбой"

Петр Акопов: "Израиль и Америка делают все для того, чтобы Иран обзавелся ядерной бомбой" - 20.03.2025 Украина.ру

Петр Акопов: "Израиль и Америка делают все для того, чтобы Иран обзавелся ядерной бомбой"

Под предлогом того, что Иран якобы "собирается уничтожить Израиль", израильтяне уже давно толкают Америку к катастрофе в виде призывов "вбомбить Иран в каменный век". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов

2025-03-20T04:00

2025-03-20T04:00

2025-03-20T04:00

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Ранее после долгого телефонного разговора с Дональдом Трампом президент РФ Владимир Путин поддержал его идею американского коллеги о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и конструктивно отреагировал на его инициативу по безопасности судоходства в Черном море.Эксперт отметил, что пока неизвестно, насколько Путин и Трамп реально продвинулись в обсуждении основных вещей: гарантий по невступлению Украины в НАТО, европейским миротворцам и другим вопросам.По мнению собеседника Украина.ру, также необходимо обратить внимание на тему Ирана, которую, наверняка, поднимал Трамп.В сообщении Белого дома было сказано об общей позиции президентов, что "Иран никогда не должен быть в состоянии уничтожить Израиль". То есть имеется в виду, что Тегеран не должен обладать ядерным оружием, уточнил Акопов.Неизвестно, что дословно сказал Путин, но, судя по всему, эта американская трактовка была очень вольной. Путин мог согласиться с тем, что у Ирана не должно быть ядерного оружия, но с этим согласен и сам Иран, отметил Акопов."Тегеран говорит, что это может быть только в крайнем случае, если встанет прямая угроза существования его государственности. А Израиль и Америка сами делают все, чтобы Иран ядерной бомбой обзавелся. Если это все же произойдет, это произойдет по вине Вашингтона и Тель-Авива", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью Петра Акопова: Путин и Трамп в ближайший месяц продолжат давить Украину и Европу на двух фронтах на сайте Украина.ру.О том, как Россия может наладить сотрудничество в США в сфере полезных ископаемых — в материале Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Трампу было бы выгодно, чтобы России из-за Украины пришлось разрушить всю Европу" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250319/1061907209.html

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новости, иран, америка, россия, петр акопов, дональд трамп, нато, израиль, владимир путин, переговоры, белый дом, ядерное оружие, миротворцы, тегеран