Петр Акопов: "Израиль и Америка делают все для того, чтобы Иран обзавелся ядерной бомбой"
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Под предлогом того, что Иран якобы "собирается уничтожить Израиль", израильтяне уже давно толкают Америку к катастрофе в виде призывов "вбомбить Иран в каменный век". Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру политический обозреватель РИА "Новости" Петр Акопов
Ранее после долгого телефонного разговора с Дональдом Трампом президент РФ Владимир Путин поддержал его идею американского коллеги о взаимном отказе России и Украины на 30 дней от ударов по энергетической инфраструктуре и конструктивно отреагировал на его инициативу по безопасности судоходства в Черном море.
Эксперт отметил, что пока неизвестно, насколько Путин и Трамп реально продвинулись в обсуждении основных вещей: гарантий по невступлению Украины в НАТО, европейским миротворцам и другим вопросам.
По мнению собеседника Украина.ру, также необходимо обратить внимание на тему Ирана, которую, наверняка, поднимал Трамп.
В сообщении Белого дома было сказано об общей позиции президентов, что "Иран никогда не должен быть в состоянии уничтожить Израиль". То есть имеется в виду, что Тегеран не должен обладать ядерным оружием, уточнил Акопов.
"Но, во-первых, Иран не собирается обзаводиться ядерным оружием. А, во-вторых, под предлогом того, что Иран собирается уничтожить Израиль, израильтяне уже давно толкают Америку к катастрофе в виде призывов вбомбить Иран в каменный век", — подчеркнул он.
Неизвестно, что дословно сказал Путин, но, судя по всему, эта американская трактовка была очень вольной. Путин мог согласиться с тем, что у Ирана не должно быть ядерного оружия, но с этим согласен и сам Иран, отметил Акопов.
"Тегеран говорит, что это может быть только в крайнем случае, если встанет прямая угроза существования его государственности. А Израиль и Америка сами делают все, чтобы Иран ядерной бомбой обзавелся. Если это все же произойдет, это произойдет по вине Вашингтона и Тель-Авива", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью Петра Акопова: Путин и Трамп в ближайший месяц продолжат давить Украину и Европу на двух фронтах на сайте Украина.ру.
О том, как Россия может наладить сотрудничество в США в сфере полезных ископаемых — в материале Кирилла Курбатова "Станислав Крапивник: Трампу было бы выгодно, чтобы России из-за Украины пришлось разрушить всю Европу" на сайте Украина.ру.