Чтобы обеспечить санитарную зону на 1500 километров, в нее нужно включить всю Украину — Подлесный
Левобережье вместе с Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской областью все равно нужно демилитаризировать. Там не должно быть военных гарнизонов ни Украины, ни Великобритании, ни Франции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный политолог, подполковник в отставке Геннадий Подлесный
Ранее президент России Владимир Путин, посетив группировку ВС РФ, которая действует в Курской области, предложил подумать над создание зоны безопасности вдоль государственной границы.
Если исходить из того, что дроны пролетают 1200 километров, например, до Оренбургской области, то мы должны обеспечить безопасную санитарную зону на 1500 километров, сообщил Подлесный. Таким образом, в нее нужно включить всю нынешнюю часть Украины, указал политолог.
"Реально, конечно же, не будет полутора тысяч километров, но Левобережье вместе с Полтавской, Днепропетровской, Сумской, Черниговской областью все равно нужно демилитаризировать", — подчеркнул собеседник Украина.ру.
Это не значит, что там должны стоять российские гарнизоны, но там не должно стоять и военных гарнизонов ни Украины, ни Великобритании, ни Франции, заявил Подлесный То есть это должна быть демилитаризованная зона, включая Николаевскую и Одесскую области, добавил эксперт.
"На этих землях должна состояться Новороссия как государство, а затем, если будет воля народа, возможно, присоединится к России. Самое главное, что сначала это будет буферное государство с нейтральным статусом и отсутствием милитаризованной прослойки", — подытожил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Геннадий Подлесный: Трамп столкнулся с агрессивной Европой и уговаривает Россию заключить перемирие" на сайте Украина.ру.
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