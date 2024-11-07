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"Динамика хорошая. Киевский режим сейчас не воспринимает происходящее как катастрофу" - Скоробогатый
"Динамика хорошая. Киевский режим сейчас не воспринимает происходящее как катастрофу" - Скоробогатый - 07.11.2024 Украина.ру
"Динамика хорошая. Киевский режим сейчас не воспринимает происходящее как катастрофу" - Скоробогатый
Киевская пропаганда своеобразно преподносит поражения на линии боевого соприкосновения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал замглавного редактора журнала "Монокль", военно-политический эксперт Петр Скоробогатый
2024-11-07T13:12
2024-11-07T13:12
2024-11-07T13:12
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Армия России демонстрирует успехи, освобождая всё больше населённых пунктов. Слышатся разговоры об обрушении фронта, отметил эксперт."Но хочу предупредить всех, что об этом речи не идет, - сказал Скоробогатый. - Если мы проанализируем ход СВО в последние два-три месяца, мы увидим, что динамика очень хорошая, но к принципиальному изменению характера боевых действий она не ведет".Пор мнению эксперта, обе стороны исходят из количественных показателей сил в наличии. Эти показатели невелики. По мнению Скоробогатого, их не хватает и для мобильности ВСУ, и для активного продвижения российских войск."Надо понимать, что киевский режим сейчас не воспринимает происходящее как катастрофу, - констатировал эксперт. - Он уже давно подстелил соломку и продвигает через свою пропаганду следующий тезис: "Украина проводит активную оборону в условиях нехватки ресурсов. Нехватка эта связана с сокращением помощи Запада. Поэтому сейчас возможны некие отступления. Так что потеря Селидово, Горняка и Богоявленки ни к какой катастрофе не приведет".По наблюдениям эксперта, несмотря на отдельные панические комментарии, в целом украинское общество настроено именно так.Полный текст интервью Петр Скоробогатый: Если бойцы из КНДР сядут в окопы под Курском, Россия накажет США за все авантюры ВСУ читайте на сайте Украина.руТакже на эту тему: Что будет, если Зеленского убьет ракета? Украинские эксперты и политики о перспективах своей страны
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новости, россия, запад, кндр, пётр скоробогатый, владимир зеленский, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Запад, КНДР, Пётр Скоробогатый, Владимир Зеленский, Вооруженные силы Украины
"Динамика хорошая. Киевский режим сейчас не воспринимает происходящее как катастрофу" - Скоробогатый
Киевская пропаганда своеобразно преподносит поражения на линии боевого соприкосновения. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал замглавного редактора журнала "Монокль", военно-политический эксперт Петр Скоробогатый
Армия России демонстрирует успехи, освобождая всё больше населённых пунктов. Слышатся разговоры об обрушении фронта, отметил эксперт.
"Но хочу предупредить всех, что об этом речи не идет, - сказал Скоробогатый. - Если мы проанализируем ход СВО в последние два-три месяца, мы увидим, что динамика очень хорошая, но к принципиальному изменению характера боевых действий она не ведет".
Пор мнению эксперта, обе стороны исходят из количественных показателей сил в наличии. Эти показатели невелики. По мнению Скоробогатого, их не хватает и для мобильности ВСУ
, и для активного продвижения российских войск.
"Надо понимать, что киевский режим сейчас не воспринимает происходящее как катастрофу, - констатировал эксперт. - Он уже давно подстелил соломку и продвигает через свою пропаганду следующий тезис: "Украина проводит активную оборону в условиях нехватки ресурсов. Нехватка эта связана с сокращением помощи Запада
. Поэтому сейчас возможны некие отступления. Так что потеря Селидово, Горняка и Богоявленки ни к какой катастрофе не приведет".
По наблюдениям эксперта, несмотря на отдельные панические комментарии, в целом украинское общество настроено именно так.