https://ukraina.ru/20241103/1058588280.html

Что будет, если Зеленского убьет ракета? Украинские эксперты и политики о перспективах своей страны

Что будет, если Зеленского убьет ракета? Украинские эксперты и политики о перспективах своей страны - 03.11.2024 Украина.ру

Что будет, если Зеленского убьет ракета? Украинские эксперты и политики о перспективах своей страны

На Украине задумались о том, могут ли психически нормальные люди делать такие заявления, какие звучат сейчас из уст многих деятелей киевского режима. Ответ отрицательный.

2024-11-03T13:05

2024-11-03T13:05

2024-11-03T13:06

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украина

всу

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владимир зеленский

михаил чаплыга

алексей арестович

андрей ермак

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Однако считать их глупцами или психами не стоит. Они пытаются прогнозировать ход событий. Например, проект "Вовина тысяча" не так прост, это попытка отвлечь внимание от коррупционных скандалов и это элемент скрытой подготовки к выборам, считает экс-министр соцполитики Украины Андрей Рева. По его мнению, высказанному в эфире ютуб-канала Politeka, в схеме выплат будут в слоях малоимущих украинцев максимально продвигать приложение "Дiя", чтобы впоследствии использовать это в интересах власти."Давайте спрогнозируем, что следующим шагом будет передача (гаджетов - Ред.) нашим бедным пенсионерам, с одной-единственной целью, чтобы они установили приложение "Дiя"... ну, чтобы деньги им поступили.... Это дает возможность через некоторое время использовать эти телефоны, использовать эту "Дiю" для проведения выборов в электронном формате. Даже если не будет отменено военное положение, то мы можем все равно провести выборы. Мол, если не надо идти на участки, раз у всех есть технические возможности, давайте ими воспользуемся", - сказал экс-министр. По его словам, сейчас все убеждают в том, что выборов не будет, пока идет война. Но если предположить, что, например, вдруг Зеленского убьет ракета, то тогда ОП теряет власть, поскольку спикер парламента Руслан Стефанчук может уже и не слушать главу ОП Андрея Ермака. И тогда вся существующая сейчас конструкция власти - "она рассыпается в одну секунду". В таком случае, считает Рева, офисным ничего не останется, как кричать, что нужны немедленно выборы, тут же вся пропагандистская машина развернется и начнет убеждать в этом граждан.По мнению экс-министра, история с раздачей украинцам по тысяче гривен – "это явное свидетельство подготовки к выборам, они (власти — Ред.) считают, что выборы будут очень скоро". И сейчас стараются создать условиях для проведения выборов в цифровом формате, тут "Вовина тысяча" используется как предлог.Рева также отметил, что сейчас началась инвентаризация помещений в разных городах Украины, возможно, для избирательных комиссий. Кроме того, уточняются списки реестра избирателей, выясняют, где кто находится. В общем - "аналогично скрытой мобилизации идёт скрытая подготовка к выборам".Говорят о проблемах мобилизации. "В коридорах власти нашли идеальный способ как провести земобилизацию и собрать по третьему кругу взятки с украинцев. Бронь от мобилизации сняли с 600 тыс человек. По словам министра экономики Юлии Свириденко, сейчас забронировано от мобилизации 906 тыс украинцев", - сообщает популярный на Украине телеграм-канал "Резидент".Что касается тех, у кого брони нет, то, попав на "ноль", они пытаются найти способы выжить. По данным канала, в Курской области и на Донбассе плохой тенденцией стала массовая сдача украинских военнослужащих в плен. Причина — полнейшее отсутствие у них мотивации."Так, отправка на линию боевого соприкосновения становится наказанием для украинских солдат, из-за чего моральный дух в ВСУ резко падает. Защита страны превратилась в бремя для солдат, а участившиеся случаи дезертирства вызваны как ситуацией на поле боя, так и поведением украинского командования", - отмечают авторы канала. И, ссылаясь на свои источники в Генштабе ВСУ, сообщают, что среди вновь мобилизованных более 60% самовольно оставляют часть в течение первых трех недель.Будучи ещё в "учебке", 90% из всех мобилизованных не имеют мотивацию и не хотят воевать, утверждают источники. Ситуация настолько критична, что главком ВСУ Сырский проводил совещание о переформатировании "учебок" и внедрении новых методов психологического контроля за мобилизованными.Но пока психология играет против Киева. Украинский политтехнолог Сергей Гайдай, сославшись на информацию от знакомых военных, заявил, что из 25 человек нынешнего насильственно мобилизованного пополнения "в бой может войти только один". Остальные - "небоеспособный балласт" для ВСУ, потенциальные дезертиры и те, которые гибнут первыми.Вот такая ситуация. При этом Сырский будто бы требует от ОП объявить всеобщую мобилизацию и решить вопрос с резервами для ВСУ. Украинские паблики пишут, что для стабилизации ситуации на фронте Генштабу ВСУ необходимо срочно мобилизовать 300 тысяч человек.Напомним, сократить количество забронированных ранее потребовал Зеленский.По-прежнему обсуждают и подготавливаемый в ОП "внутренний план" Зеленского для Украины, первый пункт плана уже объявлен – это "борьба с дезинформацией". Бороться с тем, что сочтут "дезинформацией", будут СБУ, ГУР и Служба внешней разведки.Не все сочли это разумным. Крутое пике – это то, что происходит сейчас с Украиной, считает покинувший страну экс-советник ОП Алексей Арестович*. Он в интервью журналисту Александру Шелесту** сказал, комментируя заявления о внутреннем плане и пр., что ошибаются все те, кто пытается разглядеть в этом какую-то осмысленную политику, какие-то возможности. По его словам, это просто "хроники распада"."Большинство заявлений многих официальных лиц: я уже не говорю про граждан, отмечены прямой печатью безумия… Это диагноз, это не метафора", - констатировал экс-советник. Он добавил, что эти люди "в буквальном смысле, в медицинском – за гранью безумия", а ведь они "руководят государством на многих должностях"."Мы наблюдаем сумасшедший дом, который подожгли с четырех сторон, и с трех сторон его подожгли сами обитатели сумасшедшего дома", - описал ситуацию Арестович.Понятно, что миллионы и миллионы украинцев, находящихся сейчас за границей, вряд ли собираются возвращаться в такое обезумевшее государство, по крайней мере, до тех пор, пока оно кардинально не изменится. Или не исчезнет.О желании или нежелании уехавших граждан вернуться на Украину (речь о подконтрольной киевскому режиму территории – Ред.) исчерпывающе высказался в своём телеграм-канале уехавший политолог Михаил Чаплыга: "Куда (…) вернуться? Вы своего ребенка готовы пожертвовать Новой Украинской Школе? А новому социуму? А новой нормальности? О ЧЕМ ВЫ?!"* Внесён в список террористов и экстремистов в РФ** Признан иноагентом в РФПодробнее о том, что происходит на Украине и вокруг неё — в статье Владимира Скачко "Без права на сдачу. Запад не хочет дать России шансов на ответные удары"

https://ukraina.ru/20241101/1058511254.html

https://ukraina.ru/20241102/1058548549.html

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Сергей Зуев

Сергей Зуев

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Сергей Зуев

эксклюзив, сво, украина, всу, мобилизация, беженцы, владимир зеленский, михаил чаплыга, алексей арестович, андрей ермак, политика, эксперты