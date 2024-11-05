Гремело активно: эксперт о том, как ВКС ударили по аэродрому под Киевом и резервам ВСУ в Сумской области - 05.11.2024 Украина.ру
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Гремело активно: эксперт о том, как ВКС ударили по аэродрому под Киевом и резервам ВСУ в Сумской области
Гремело активно: эксперт о том, как ВКС ударили по аэродрому под Киевом и резервам ВСУ в Сумской области - 05.11.2024 Украина.ру
Гремело активно: эксперт о том, как ВКС ударили по аэродрому под Киевом и резервам ВСУ в Сумской области
На прошлой неделе ВКС и ракетчики поразили объекты ВСУ в городе Жуляны, где располагается аэропорт, который используется в военных целях. Гремело и в Сумской области, где противник пытался скапливать резервы для переброски в Курскую область. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
2024-11-05T04:45
2024-11-05T04:45
новости
киев
сумская область
курская область
геннадий алехин
вкс
резервы
всу
днепропетровская область
житомирская область
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На минувшей неделе мощные авиационные и ракетные удары пришлись по военным объектам в Киеве. В частности, были поражены объекты ВСУ в городе Жуляны, где располагается аэропорт, который используется в военных целях, рассказал эксперт.И хотя украинские власти утверждают, что якобы все российские воздушные объекты были сбиты средствами ПВО, а на землю упали обломки, судя по характеру повреждений, ракеты всё-таки достигли своих целей, отметил Алехин.Ещё один удар по объектам противника был нанесен в Кривом Роге Днепропетровской области. В Житомирской области была уничтожена пусковая установка ЗРК иностранного производства. Нашлись цели и в подконтрольных Киеву районах Херсонской области, указал он."Ход спецоперации на Украине, ощутимые оперативно-тактические успехи нашей армии еще раз подтверждают и позволяют делать выводы о том, что ВС РФ прочно овладели инициативой на земле и в воздухе. Но бить в литавры и говорить о стратегическом переломе на фронте, на мой взгляд, еще преждевременно", — подытожил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Инициатива в наших руках, но бить в литавры еще рано на сайте Украина.руПодробнее о том, сколько миллиардов уже потратили США и Европа на военную помощь Украине — в материале Елены Мурзиной Цифры недели. Сколько осталось армии России до Киева? на сайте Украина.ру
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новости, киев, сумская область, курская область, геннадий алехин, вкс, резервы, всу, днепропетровская область, житомирская область, ракеты, пво, ракетный удар, детали, сво, спецоперация
Новости, Киев, Сумская область, Курская область, Геннадий Алехин, ВКС, резервы, ВСУ, Днепропетровская область, Житомирская область, ракеты, ПВО, ракетный удар, детали, СВО, Спецоперация

Гремело активно: эксперт о том, как ВКС ударили по аэродрому под Киевом и резервам ВСУ в Сумской области

04:45 05.11.2024
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
Полевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
© РИА Новости
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На прошлой неделе ВКС и ракетчики поразили объекты ВСУ в городе Жуляны, где располагается аэропорт, который используется в военных целях. Гремело и в Сумской области, где противник пытался скапливать резервы для переброски в Курскую область. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
На минувшей неделе мощные авиационные и ракетные удары пришлись по военным объектам в Киеве. В частности, были поражены объекты ВСУ в городе Жуляны, где располагается аэропорт, который используется в военных целях, рассказал эксперт.
И хотя украинские власти утверждают, что якобы все российские воздушные объекты были сбиты средствами ПВО, а на землю упали обломки, судя по характеру повреждений, ракеты всё-таки достигли своих целей, отметил Алехин.
"Гремело активно и в Сумской области, где националисты пытаются скапливать резервы для переброски в приграничные районы Курской области. Колонны бронетехники были уничтожены еще на стадии подготовки к движению", — подчеркнул полковник запаса.
Ещё один удар по объектам противника был нанесен в Кривом Роге Днепропетровской области. В Житомирской области была уничтожена пусковая установка ЗРК иностранного производства. Нашлись цели и в подконтрольных Киеву районах Херсонской области, указал он.
"Ход спецоперации на Украине, ощутимые оперативно-тактические успехи нашей армии еще раз подтверждают и позволяют делать выводы о том, что ВС РФ прочно овладели инициативой на земле и в воздухе. Но бить в литавры и говорить о стратегическом переломе на фронте, на мой взгляд, еще преждевременно", — подытожил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Инициатива в наших руках, но бить в литавры еще рано на сайте Украина.ру
Подробнее о том, сколько миллиардов уже потратили США и Европа на военную помощь Украине — в материале Елены Мурзиной Цифры недели. Сколько осталось армии России до Киева? на сайте Украина.ру
Эдуард Лозанский интервью
2 ноября, 19:30
Эдуард Лозанский: Пока Россия решает задачи СВО, соотечественники спасают мир от катастрофыУчастник ХVI Ассамблеи Русского мира, президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский заявил, что мировой раскол приобрел судьбоносный характер, когда коллективный Запад объявил крестовый поход против России с целью нанести ей стратегическое поражение.
 
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