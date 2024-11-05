Гремело активно: эксперт о том, как ВКС ударили по аэродрому под Киевом и резервам ВСУ в Сумской области
© РИА Новости / Перейти в фотобанкПолевой аэродром ВКС России в зоне проведения специальной военной операции
На прошлой неделе ВКС и ракетчики поразили объекты ВСУ в городе Жуляны, где располагается аэропорт, который используется в военных целях. Гремело и в Сумской области, где противник пытался скапливать резервы для переброски в Курскую область. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин
На минувшей неделе мощные авиационные и ракетные удары пришлись по военным объектам в Киеве. В частности, были поражены объекты ВСУ в городе Жуляны, где располагается аэропорт, который используется в военных целях, рассказал эксперт.
И хотя украинские власти утверждают, что якобы все российские воздушные объекты были сбиты средствами ПВО, а на землю упали обломки, судя по характеру повреждений, ракеты всё-таки достигли своих целей, отметил Алехин.
"Гремело активно и в Сумской области, где националисты пытаются скапливать резервы для переброски в приграничные районы Курской области. Колонны бронетехники были уничтожены еще на стадии подготовки к движению", — подчеркнул полковник запаса.
Ещё один удар по объектам противника был нанесен в Кривом Роге Днепропетровской области. В Житомирской области была уничтожена пусковая установка ЗРК иностранного производства. Нашлись цели и в подконтрольных Киеву районах Херсонской области, указал он.
"Ход спецоперации на Украине, ощутимые оперативно-тактические успехи нашей армии еще раз подтверждают и позволяют делать выводы о том, что ВС РФ прочно овладели инициативой на земле и в воздухе. Но бить в литавры и говорить о стратегическом переломе на фронте, на мой взгляд, еще преждевременно", — подытожил автор материала.
Полный текст статьи Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Инициатива в наших руках, но бить в литавры еще рано на сайте Украина.ру
Подробнее о том, сколько миллиардов уже потратили США и Европа на военную помощь Украине — в материале Елены Мурзиной Цифры недели. Сколько осталось армии России до Киева? на сайте Украина.ру
2 ноября, 19:30Эдуард Лозанский: Пока Россия решает задачи СВО, соотечественники спасают мир от катастрофыУчастник ХVI Ассамблеи Русского мира, президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский заявил, что мировой раскол приобрел судьбоносный характер, когда коллективный Запад объявил крестовый поход против России с целью нанести ей стратегическое поражение.