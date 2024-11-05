https://ukraina.ru/20241105/1058607452.html

Гремело активно: эксперт о том, как ВКС ударили по аэродрому под Киевом и резервам ВСУ в Сумской области

Гремело активно: эксперт о том, как ВКС ударили по аэродрому под Киевом и резервам ВСУ в Сумской области - 05.11.2024 Украина.ру

Гремело активно: эксперт о том, как ВКС ударили по аэродрому под Киевом и резервам ВСУ в Сумской области

На прошлой неделе ВКС и ракетчики поразили объекты ВСУ в городе Жуляны, где располагается аэропорт, который используется в военных целях. Гремело и в Сумской области, где противник пытался скапливать резервы для переброски в Курскую область. Об этом пишет в статье для издания Украина.ру полковник запаса, ветеран боевых действий Геннадий Алехин

2024-11-05T04:45

2024-11-05T04:45

2024-11-05T04:45

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На минувшей неделе мощные авиационные и ракетные удары пришлись по военным объектам в Киеве. В частности, были поражены объекты ВСУ в городе Жуляны, где располагается аэропорт, который используется в военных целях, рассказал эксперт.И хотя украинские власти утверждают, что якобы все российские воздушные объекты были сбиты средствами ПВО, а на землю упали обломки, судя по характеру повреждений, ракеты всё-таки достигли своих целей, отметил Алехин.Ещё один удар по объектам противника был нанесен в Кривом Роге Днепропетровской области. В Житомирской области была уничтожена пусковая установка ЗРК иностранного производства. Нашлись цели и в подконтрольных Киеву районах Херсонской области, указал он."Ход спецоперации на Украине, ощутимые оперативно-тактические успехи нашей армии еще раз подтверждают и позволяют делать выводы о том, что ВС РФ прочно овладели инициативой на земле и в воздухе. Но бить в литавры и говорить о стратегическом переломе на фронте, на мой взгляд, еще преждевременно", — подытожил автор материала.Полный текст статьи Геннадия Алехина Спецоперация на минувшей неделе. Инициатива в наших руках, но бить в литавры еще рано на сайте Украина.руПодробнее о том, сколько миллиардов уже потратили США и Европа на военную помощь Украине — в материале Елены Мурзиной Цифры недели. Сколько осталось армии России до Киева? на сайте Украина.ру

https://ukraina.ru/20241102/1058597435.html

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новости, киев, сумская область, курская область, геннадий алехин, вкс, резервы, всу, днепропетровская область, житомирская область, ракеты, пво, ракетный удар, детали, сво, спецоперация