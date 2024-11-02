https://ukraina.ru/20241102/1058547241.html

Спецоперация на минувшей неделе. Инициатива в наших руках, но бить в литавры еще рано

Спецоперация на минувшей неделе. Инициатива в наших руках, но бить в литавры еще рано - 02.11.2024 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. Инициатива в наших руках, но бить в литавры еще рано

За последнее время Министерство обороны РФ в круглосуточном режиме сообщает о продвижении российской армии на ключевых направлениях по линии боевого соприкосновения, освобождении населенных пунктов и городов. Например, ещё один населенный пункт на Кураховском направлении перешел под контроль российской армии

2024-11-02T05:32

2024-11-02T05:32

2024-11-02T07:22

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Освобождена Ясная Поляна — в юго-западной части ДНР. "Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Ясная Поляна Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке МО РФ.Освобождение Ясной Поляны позволяет нашим подразделениям выйти к трассе Запорожье — Донецк и отрезать гарнизон Курахово от возможности пополнять БК (боекомплект) и перебрасывать резервы с юго-западного участка ЛБС. Взятие Курахово, считают специалисты, разрежет украинскую линию обороны на две части. Группировки ВСУ "Таврия" в Запорожье и "Хортица" на юге Донбасса будут отрезаны друг от друга. А у российских войск появится возможность наносить удары сразу по нескольким направлениям: на юго-запад в сторону Орехова и Запорожья и на север — по Славянско-Краматорской группировке ВСУ.По официальной информации Министерства обороны России, в результате действий подразделений группировки войск "Восток" противник потерял до 100 военных, две боевые бронированные машины, шесть автомобилей для перевозки личного состава и французскую САУ Caesar.Украинская армия, которая считала город Селидово неприступной крепостью, потеряла его в считанные дни нашего наступления. Обошлось без многомесячной осады и изнурительных обстрелов. Сейчас город полностью освобожден и зачищен от остатков войск противника. Жилая застройка практически полностью оказалась не разрушенной и пригодной для проживания местных жителей. Теперь уже под российским флагом.Город Селидово россиянам был мало известен, хотя это достаточно крупный населенный пункт в Донецкой области. Наиболее крупные предприятия — шахты "Украина", "Кураховская" и имени Коротченко. Последнюю освобождали бойцы 15-й гвардейской мотострелковой александрийской бригады "Черные гусары". Свое название соединение получило от традиций 5-го Александрийского полка императрицы Александры Федоровны, который был сформирован в Новороссии.Селидово находится на Покровском направлении, до Покровска (прежнее название Красноармейск) отсюда 20 километров. Этот город считается центром обороны и логистики ВСУ в Донбассе. Это одно из наиболее вероятных направлений дальнейшего наступления российской армии. Впрочем, это не единственная стрелочка на рабочих картах в штабе группировки российских военных: скорее всего следующим шагом будет освобождение Курахова, армия РФ уже зацепилась за окраины этого населенного пункта. Поэтому завязались упорные бои за Константинопольское со стороны Шахтёрского.Для ВСУ на этом направлении ситуация практически патовая. С освобождением Селидова, Горняка и ряда других населенных пунктов российская армия имеет хорошие тактические возможности для создания нескольких „котлов “для ВСУ. У Киева дилемма — либо перебрасывать сюда резервы с других участков фронта, либо пытаться удержаться имеющимися силами, что уже проблематично. Дальнейший ход развития событий может быть достаточно стремительным, с потенциальной возможностью нашей армии выйти к городу Запорожье и даже к Днепропетровску.У украинской армии на этом направлении не так много ресурсов. И, скажем, войска, которые предназначались для обороны Покровска, были уничтожены в Селидове. Киев же упорно продолжает попытки удержаться в Курской области, и резервы перебрасывает именно туда. Можно предположить, что наше командование воспользуется ситуацией и будет развивать наступление в направлении Константинопольского и Покровска. Нужно пользоваться такой ситуацией с учетом того, что и в Курской области мы зажали противника и методично его уничтожаем.Успешное наступление ВС РФ на востоке Харьковской области продолжается. Российские войска вышли к берегу реки Оскол, контролируют Кругляковку и продвинулись в районе Петропавловки. Кроме того, от военкоров поступает "горячая" информация, что российские подразделения движутся по направлению Табаевка — Песчаное и уже "отрезали" от украинских позиций около шести квадратных километров территории.Этот успех заставляет противника отступать с потерями севернее, в сторону Купянска. Казалось бы, подразделения ВСУ могли бы отойти ближе, к расположенным западнее Табаевки Глушковке и Новоосиново. Однако к Глушковке с юго-востока практически вплотную подошли российские войска, а в районе Новоосиново нет переправы, по которой ВСУ могли бы в случае поражения на левом берегу Оскола бежать на правобережную часть Харьковщины. В Купянске же у противника пока есть транспортная связь между двумя берегами, поэтому туда и отступают потерпевшие поражение южнее украинские формирования.Подтягивание украинских подразделения в район Купянска дает ВС РФ хорошую возможность взорвать одним махом переправы через Оскол, уничтожить украинские войска на левом берегу реки, загнав их в огненные мешки. По сводками МО РФ на Купянском направлении потери противника только за сутки составили до 610 боевиков, танк, пять бронемашин, четыре пикапа, две самоходные артиллерийские установки и три орудия разных калибров.На Украине всерьез обеспокоены появлением информации о принятии на вооружение в России новой боевой части для ударного беспилотника "Герань" в виде термобарического боеприпаса. "Термобар — очень опасный боеприпас. Если он залетит в окно, то всем находящимся в помещении наступит конец. Шансы выжить равняются нулю", — пишут украинские эксперты в комментарии к этой новости.В народе термобарический боеприпас ещё называют вакуумной бомбой. Принцип его действия прост и чрезвычайно эффективен: основан на детонации облака горючего аэрозоля, который предварительно заполняет объем любого помещения или складок местности, а затем происходит взрыв, который выжигает всё вокруг себя.ВКС и ракетчики нанесли точечные удары по зданию Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Киеве, а также по одному из зданий СБУ в Харькове на улице Данилевского. Оттуда вывозили и “двухсотых”, и “трехсотых”". А накануне три точечных удара пришлись по зданию бывшей академии ПВО имени маршала Говорова. Здесь иностранные инструкторы проводили подготовку офицеров для ПВО Украины, а также операторов дронов. Более того, один из подъездов этого здания был отдан под общежитие, где жили иностранные инструкторы-наемники. Туда и были нанесены удары, очевидцы-харьковчане сообщали о машинах скорой помощи у места происшествия. Не стоит забывать, что удары по центрам принятия решения и важным для ВСУ объектам российская армия наносит регулярно.Харьков, в отличие от Киева, всё-таки город прифронтовой, и удары по военным объектам случаются едва ли не каждую ночь. Я провел в Харькове детство и юность, хорошо знаю места расположения практически всех воинских частей. Вероятно, что такой информацией обладают и местные подпольщики, которые и передали нужные координаты.Бывшая академия ПВО в последние годы находилась на балансе Харьковского университета имени Каразина. В тоже время это было закрытое учебное заведение, куда доступ был строго ограничен. И расположившийся там штаб ВСУ ничем себя не афишировал. О присутствии на этой территории иностранных наемников вообще нигде не упоминалось. Но вот разузнали и координаты передали. Поэтому и удар был точечным — именно по штабу и казармам с наемниками и инструкторами.Также на минувшей неделе мощные авиационные и ракетные удары пришлись по Киеву. Именно по тем объектам, где находились военнослужащие ВСУ. В частности, были поражены объекты ВСУ в городе Жуляны, где располагается аэропорт, который используется в военных целях. И хотя режим Зеленского утверждает, что все российские воздушные объекты были сбиты средствами ПВО, а на землю упали их обломки, судя по характеру повреждений, ракеты всё-таки достигли своих целей.Гремело активно и в Сумской области, где националисты пытаются скапливать резервы для переброски в приграничные районы Курской области. Колонны бронетехники были уничтожены еще на стадии подготовки к движению. Ещё один удар по объектам врага был нанесен в Кривом Роге Днепропетровской области. Не напрасно взвыли сирены воздушной тревоги и в Житомирской области, здесь была уничтожена пусковая установка ЗРК иностранного производства. Нашлись цели и в подконтрольной киевскому режиму Херсонской области.Ход спецоперации на Украине, ощутимые оперативно-тактические успехи нашей армии еще раз подтверждают и позволяют делать выводы о том, что ВС РФ прочно овладели инициативой на земле и в воздухе. Но бить в литавры и говорить о стратегическом переломе на фронте, на мой взгляд, еще преждевременно.В ближайшие месяцы Украина попытается мобилизовать 160 тысяч новых солдат. Общий мобилизационный ресурс при снижении мобвозраста до 17 лет гарантированно дает ещё не менее 700 тысяч новых рекрутов. Есть основания утверждать, что снижение мобвозраста на Украине в первом полугодии 2025 года будет законодательно оформлено. А целью Киева в 2025 году станет не "возвращение к границам" 1991 или даже 2022 года, а вывод России из войны хотя бы под предлогом "прекращения огня".ВСУ еще способны на ограниченные наступательные операции тактического уровня силами моторизованной пехоты, полностью оснащенной техникой и вооружением единых образцов. Украинские формирования БПЛА станут основным тактическим поражающим ударным ресурсом для сдерживания наступательных действий нашей армии, возможно, более значительным, чем полевая артиллерия.Украина при помощи западных вооружений попытается уравнять силы в сегменте нанесения высокоточных ударов на средней дальности (до 1500-2000 км). К тому же помощь НАТО в технике и вооружении продолжает поступать и не прекратится, несмотря на смену президента на предстоящих выборах в США.В свою очередь ВС РФ продолжат совершенствовать оперативно-тактическую концепцию фланговых охватов для уничтожения узлов обороны противника любого уровня сложности. По всей видимости, будет обеспечена многоэшелонированная оборона всей границы РФ с Украиной и полновесное насыщение этой полосы обороны личным составом, вооружением и техникой. Продолжится окончательное оформление штурмовых соединений и структур БПЛА в отдельные виды вооруженных сил. С этой целью по-прежнему ведётся активная, комплексная работа по наращиванию обычных мотострелковых частей и соединений для ввода в прорыв, закрепления на занятой местности, и для формирования поля боя на следующих этапах продвижения штурмовиков.Одновременно решаются вопросы по устранению ошибок и недостатков, выявленных в ходе спецоперации. У ВС РФ пока до сих пор не получается эффективная фронтовая разведка и умение быстро и экспоненциально наращивать высокие плотности ударно-разведывательных БПЛА на важнейших участках как наступления, так и обороны. Продолжают сохраняться "узкие места" в управлении общевойсковым боем, как следствие отсутствия полноценного "военного интернета" и отсутствия устойчивой защищенной военной связи в звене "отделение-дивизия".Касательно контрбатарейной борьбы, то ею занимаются дивизионные артполки и армейские артбригады, где ещё хватает более-менее целых орудий. Туда же идут сменные стволы с заводов в первую очередь, поэтому артиллеристам этих частей выполнение задач КББ по силам.Многие аналитики считают, что противостояние на фронте переходит в эндшпиль только по той причине, что реально это война США и НАТО с Россией. Военные действия на Украине в ситуации нашего с натовцами эндшпиля служат лишь для выбора вариантов окончания партии. Вполне возможно. Но для российской армии при любых раскладах военно-политической ситуации в зоне проведения спецоперации- занятие всего Левобережья Днепра, включая Днепропетровск, демилитаризация Харькова, освобождение Херсонской области РФ и перенос боевых действий на правый берег Днепра в направлении Николаев-Одесса. Такие сложные и ответственные задачи предстоит решать в ближайшей перспективе.На ту же тему: Геннадий Алехин: Россия хорошо попадает по Харькову и вбивает клин в позиции ВСУ между Изюмом и Купянском

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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