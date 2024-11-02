https://ukraina.ru/20241102/1058584659.html

Цифры недели. Сколько осталось армии России до Киева?

Цифры недели. Сколько осталось армии России до Киева? - 02.11.2024 Украина.ру

Цифры недели. Сколько осталось армии России до Киева?

О чем говорили на этой неделе политики, журналисты, зрители, слушатели и читатели соцсетей, какие факты и цифры обсуждали?

2024-11-02T13:01

2024-11-02T13:01

2024-11-02T13:08

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украина

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владимир зеленский

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захар прилепин

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ес

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Самые "горячие" цифры такие:Количество подбитых и захваченных "Абрамсов": больше двух третей.Боеприпасы из КНДР: в десять раз дешевле западных!На сколько на Украине стало меньше фантазёров, желающих "прекрасной жизни в ЕС": в 4,5 раза.И наконец, сколько ундецеллионов (учим новую цифру!) задолжала корпорация "Гугл" телеканалам России: два ундецеллиона.А "лидером обсуждений" на прошедшей неделе стали цифры продвижения войск России.Рекорд СВОЗа неделю: 200 квадратных километров территории освободила Россия, что является недельным рекордом за 2024 год.Цифры освобождённых территорий в км² на трёх направлениях:Сватово - 38Покровск - 63Угледар - 94Внимание! В цифрах возможно изменение, прибавление территорий происходит каждый день.РАССТОЯНИЕ ДО ГОРОДОВРасстояние от линии фронта до крупных городов Востока Украины посчитал писатель Захар Прилепин.Эти цифры всё время меняются. Но на прошедшей неделе они были такими (в километрах):Запорожье - 39Павлоград - 103Краматорск - 19Славянск - 28Купянск - 6Харьков - 17Днепропетровск - 181Николаев - 73Одесса - 58Сумы - 48Полтава - 250Киев - 35020 из 31Столько американских танков "Абрамс" было уничтожено на поле боя: 20. Большинство из них были поражены с помощью БПЛА и управляемой артиллерии.Всего на Украину был поставлен 31 "Абрамс".Об этом пишет "Милитари Вотч Мэгэзин".В материале также говорится, что украинские военные жалуются на то, что "Абрамс" оказался очень уязвим для российского оружия. Кто бы мог подумать!Пишут теперь военные аналитики, что габариты танка "Абрамс" делают его более заметным, чем Т-80 и Т-64. Габариты им мешают, как оказалось.Посмотрим, как "ватники" встретятся с "Абрамсами". Так злорадно писали в администрации Байдена в 2022 году. Ожидали, предвкушали "пэрэмогу". То есть, в данном случае, "виктори".И вот, вкусили.Уточнение: по последним данным, на прошедшей неделе подбит ещё один "Абрамс" и ещё один захвачен полностью "живучим".- Заводи и едь! - охарактеризовал добычу один из тех самых "ватников".Фантастическая живучестьК слову, танк Т-72 признали лучшим в мире, по мнению издания "Нэшнл интерест".Он демонстрирует "фантастическую живучесть" по сравнению с американскими "Абрамсами", немецкими "Леопардами" и российской же "Арматой".220 миллиардов долларовПо данным Кильского института мировой экономики, столько уже потратили США и Европа на войну против России. Все эти миллиарды потрачены исключительно на военную "помощь Украине".Деньги были растащены в основном по корпорациям западного ВПК.Щедрую награду от того же ВПК получили политики - лоббисты, которые не жалели слов и живописали, как Украина нуждается в помощи и как быстро побежит с поля боя армия России, только лишь завидев могучий продукт западного ВПК.Результат получился совершенно другой. Но лоббистов ВПК это не волнует: миллиарды уже в карманах.И чтобы два раза не вставать: мало того, что ВПК получили невиданные средства, так ещё и Украина будет отдавать десятилетиями кредиты за эту "помощь": землёй и недрами, как щедро предлагает Зеленский.В десять раз дороже!Агентство "Блумберг" сообщает:Северная Корея продаёт России боеприпасы в десять раз дешевле, чем те, что использует Зеленский.Что мы узнаём из этой публикации?Получается, Запад поставляет на Украину боеприпасы в десять раз дороже, чем КНДР продаёт России?Выходит, коллективный Запад опять со своей "неоценимой помощью" обманул украинских аборигенов (кроме самого Зеленского - тот наверняка "в теме").Корпорации западного ВПК подсчитывают невероятную прибыль: 1000 процентов! И это как минимум.Кроме того, большинство техники, снарядов и других военных поставок было сделано из старых военных запасов, которые всё равно подлежали уничтожению.То есть прибыль вообще получилась из воздуха. То, что надо было утилизировать, продали в десять раз дороже номинала.Нет, всё-таки не зря в западных СМИ писали в адрес Украины хвалебные статьи и прославляли Зеленского: где ещё найдёшь таких дураков."Украинцы, вы невероятные!"160 тысячСтолько человек планируют призвать в ВСУ в ближайшее время. Это сообщил глава украинского СНБО Литвиненко на заседании Верховной Рады.Мужчины, проживающие на Украине, будьте как можно осторожнее.И не на Украине тоже. Мобилизация за рубежом пока ещё только в планах Зеленского, но всё же.1,1 миллиона украинцев в ГерманииЗеленский:"Страны ищут способы, как заставить украинцев вернуться на Украину. В Германии из 1,1 миллиона минимум 300 тысяч не работают, даже не пытаются".Звучит угрожающе. "Ахтунг!"В 4,5 раза меньше фантазёровВ 2022 году в скорое вступление в ЕС верили 60 процентов украинцев. Сейчас в 4,5 раза меньше.Так сообщает "Европейская правда". Кстати, символично, что это издание - бывшая "Украинская правда", но провели ребрендинг и решили, что они теперь "европейцы".Как и вся остальная "Украина - цэ Европа".Два ундецеллионаЗнаете ли вы, что такое ундецеллион? Это 10 в 36 степени.Такова сумма иска 17 российских телеканалов к компании "Гугл": 2 ундецеллиона.А еще в сентябре эта сумма составляла "всего лишь" 13 дециллионов.Иски связаны с блокировкой каналов на телехостинге youtube.Дело в том, что штрафы не исполняются, и поэтому они удваиваются еженедельно.Эти решения российских судов Гугл пытается оспорить в судах США, в Калифорнии.Вы скажете - да они же не будут это исполнять.Да, не будут. Пока что.Но, во-первых, в результате имущество Гугл заблокировано в России.И во-вторых - никто не знает, какая ситуация будет завтра.А пара-тройка ундецеллионов нашим телеканалам точно пригодится!Читайте также: Против лома нет приема. Почему американцев на Украине взволновал старый Т-72

https://ukraina.ru/20241028/1058371186.html

https://ukraina.ru/20241028/1058400292.html

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Елена Мурзина

эксклюзив, украина, россия, сво, владимир зеленский, андриян николаев, захар прилепин, киев, впк, ес, вооруженные силы украины, m1 abrams, боеприпасы, запад