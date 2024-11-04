https://ukraina.ru/20241104/1058563042.html

Европа нашла способ "кормить" Украину, не отбирая еду у своих налогоплательщиков — Трухачев

Европа нашла способ "кормить" Украину, не отбирая еду у своих налогоплательщиков — Трухачев - 04.11.2024 Украина.ру

Европа нашла способ "кормить" Украину, не отбирая еду у своих налогоплательщиков — Трухачев

Итоги последних выборов в Европе показывают, что европейцы начинают уставать от безудержной поддержки Украины, ради которой к ним залезают в карман. Поэтому Евросоюзу приходится искать другие источники финансирования Киева

2024-11-04T08:00

2024-11-04T08:00

2024-11-04T08:00

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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета, специалист по Восточной Европе Вадим Трухачев.Комментируя одобренный Европой кредит в 35 миллиардов евро для Украины, который будет выплачиваться из доходов от замороженных российских активов, эксперт отметил, что Запад подсаживает Украину на иглу еще с 2014 года, чтобы должник исполнял все, что ему прикажут.Трухачев подчеркнул, что задача Украины состоит в том, чтобы воевать с Россией. Украина должна стать вечным Афганистаном или Сомали у наших границ, только с другим цветом кожи и религией, добавил эксперт.По его словам, в массе своей европейский избиратель готов поддерживать Украину, но так, чтобы это не грозило для него падением уровня жизни и отправкой на фронт."Посмотрите на среднестатистические соцопросы в Европе. "Поддерживаете ли вы санкции против России?" — 70% поддерживают. "Поддерживаете ли вы переговоры с Россией по Украине"? — 70% поддерживают. Вот такая своеобразная арифметика", — рассказал Трухачев.Евросоюз сейчас пытается проскочить между струек: сделать так, чтобы Украина оставалась занозой для России, не беспокоя при этом собственных избирателей, резюмировал политолог.Ранее Европа одобрила новый кредит для Украины на 35 миллиардов евро, который будет выплачиваться из доходов от замороженных российских активов.Подробнее об этом — Европа даст кредит Киеву украденными у России деньгами: Европарламент готовится голосоватьАвтор издания Украина.ру Валерия Емельянова подробно расписала, каким образом Украина оказалась на данном экономическом уровне.Об этом — в материале Все потери Украины за 10 лет: экономические последствия МайданаПолный текст интервью — Вадим Трухачев: Молдавия и Грузия не одумались, поэтому Россия для борьбы с Украиной использует Болгарию

https://ukraina.ru/20241101/1058561852.html

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