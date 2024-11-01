https://ukraina.ru/20241101/1058525665.html

Вадим Трухачев: Молдавия и Грузия не одумались, поэтому Россия для борьбы с Украиной использует Болгарию

Вадим Трухачев: Молдавия и Грузия не одумались, поэтому Россия для борьбы с Украиной использует Болгарию - 01.11.2024 Украина.ру

Вадим Трухачев: Молдавия и Грузия не одумались, поэтому Россия для борьбы с Украиной использует Болгарию

В массе своей европейский избиратель готов поддерживать Украину, но так, чтобы это не грозило для него падением уровня жизни и отправкой на фронт. Посмотрите на среднестатистические соцопросы в Европе. "Поддерживаете ли вы санкций против России?" - 70% поддерживают. "Поддерживаете ли вы переговоры с Россией по Украине"? – 70% поддерживают

2024-11-01T05:05

2024-11-01T05:05

2024-11-01T05:05

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россия

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грузия

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Евросоюз сейчас пытается проскочить между струек: сделать так, чтобы Украина оставалась занозой для России, не беспокоя при этом собственных избирателей, считает политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета, специалист по Восточной Европе Вадим ТрухачевОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Вадим Вадимович, на парламентских выборах в Грузии победила правящая партия "Грузинская мечта". А что же будет с европейской мечтой оппозиционеров? Как будет действовать президент Саломе Зурабишвили?- Сколько в российских СМИ было надежд на то, что грузины якобы одумаются. Да грузины смертельно обижены на Россию. Причем понятно, из-за чего. Чтобы грузины "одумались", Россия должна будет вернуть им Абхазию и Южную Осетию. Без этого ничего у нас не получится. Ну уже премьер-министр Кобахидзе сказал, что Тбилиси не будет восстанавливать дипломатические отношения с Москвой (даже с Финляндией у нас сохраняются отношения). Никто там не одумается. В Грузии речь идет только о борьбе партий с разной степенью антироссийскости и прозападности.Хорошо для нас только то, что победила партия, которая не хочет воевать с Россией и хочет войти в Евросоюз на особых условиях, как это происходит в случае с Венгрией. Тем более, Орбан приезжал в Тбилиси не только в качестве премьера Венгрии, но и в качестве руководителя страны-председателя ЕС. Наверняка он объяснял грузинскому руководству по поводу того, какой у него есть коридор возможностей.Теперь насчет Зурабишвили. Она гражданка Франции и будет действовать так, как ей велят Евросоюз и НАТО. Скорее всего, будет торг между Иванишвили/Кобахидзе и Евросоюзом (США сейчас заняты своими выборами). А протесты оппозиции будут выступать в качестве рычага давления на действующую власть.Евросоюз потребует от нее следующее.Присоединиться ко всему объему санкций, которые ввел Евросоюз. Евросоюз действует в логике войны против России и требует этого. Да и уровень популярности России в Грузии нижайший. Поэтому, скорее всего, руководство Грузии на это пойдет.Компромисс возможен только по двум вопросам: закон о запрете иностранного финансирования НКО и закон о запрете пропаганды ЛГБТ*.Повторюсь, для России единственная ложка меда в бочке дегтя состоит в том, что Грузия не будет открывать против нее второй фронт. Да Запад этого от нее и не требует. Так что в отношениях Москвы и Тбилиси ничего не изменится.- Если толком ничего не меняется, зачем Вашингтон и Брюссель призвали расследовать фальсификации на выборах?- Это тот самый инструмент давления, чтобы грузинское руководство перестало играть в самостоятельность в военное время. Если оно выполнит требования, о которых я сказал, никакого Майдана не будет. Грузия должна будет встроиться в ряды евроатлантического сообщества, раз уж она хочет войти в ЕС и в НАТО. В ЕС ее не пустят, а вот в НАТО вполне принять могут.- А какие у вас ожидания по поводу второго тура выборов в Молдавии? Какие результаты могут показать Санду и Стояногло?- Грузия – это небогатое, но вполне полноценное государство со сложившейся нацией, языком и историей. В Молдавии этого нет. Она как была расколотой страной, так и остается. На этих выборах этот раскол проявился во всей красе.Опять же, не надо тешить себя иллюзиями. Электорат Стояногло – это не всегда пророссийские граждане. Это прозападные люди, которые просто не хотят втягивания Молдавии в войну. А Санду показала себя как отмороженный политик. Если бы она выступала за Евросоюз без НАТО, она бы победила уже в первом туре. Просто потому, что в Евросоюзе работают в два раза больше молдаван, чем в России.Учитывая административный ресурс, скорее всего, Санду одержит победу во втором туре с результатом в 53-55%. Но она учтет настроения избирателей и свою воинственность поубавит. Она будет меньше говорить про НАТО. Тем более, что у Молдавии есть больше шансов войти в Евросоюз, чем у Грузии и Украины, в качестве исторической части Балкан вместе с Черногорией и Северной Македонией.Кстати, мне очень любопытно, почему в России нулевой интерес вызвали выборы в Болгарии, где пророссийские партии получили более 20% голосов. Это больше, чем в Словакии в прошлом году.- С чем это связано?- Это связано с усталостью болгарского общества от поддержки Украины. Понятно, что болгары никакие не братушки-русофилы. Но это не русофобы. Поддержка Киева с выпрыгиванием из штанов в Болгарии непопулярна. Смертельных обид на Россию в Болгарии тоже нет. Так что у нас есть больше возможностей повлиять на политику Софии, несмотря на то что она входит в ЕС и в НАТО.Кстати, в Болгарии была очень низкая явка в 37%. Следовательно, мы можем попытаться привлечь на свою сторону еще больше людей, которые разочаровались в выборах, чтобы они в следующий раз проголосовали за правых евроскептиков или за своих коммунистов. То есть у нас есть шансы на то, чтобы в Болгарии был свой Фицо.Тем более, что болгарское общество даже более лояльно к России, чем словацкое и венгерское.- Учитывая итоги выборов в Молдавии и в Грузии. Устраивает ли Запад такая ничья, которую он там получил?- Западу подходит только полное участие максимального количества стран в противостоянии с Россией. Но прямого участия в боевых действиях он не будет требовать ни от Грузии, ни от Молдавии.- Европа одобрила новый кредит для Украины на 35 миллиардов евро, который будет выплачиваться из доходов от замороженных российских активов. На какую иглу Евросоюз подсаживает Украину на этот раз?- Запад подсаживает Украину на иглу еще с 2014 года, чтобы должник исполнял все, что ему прикажут. Задача Украины, в отличие от Грузии и Молдавии, как раз состоит в том, чтобы воевать с Россией. Украина должна стать вечным Афганистаном или Сомали у наших границ, только с другим цветом кожи и религией.Итоги последних выборов в Европе показывают, что европейцы начинают уставать от безудержной поддержки Украины, ради которой к ним залезают в карман. Поэтому Евросоюзу приходится искать другие источники финансирования Киева. И поскольку российские либералы из финансово-экономического блока слишком много денег вложили в Европу, ЕС будет постепенно это деньги отбирать, чтобы не залезать в карман к собственным налогоплательщикам и не допускать успехов евроскептиков.В массе своей европейский избиратель готов поддерживать Украину, но так, чтобы это не грозило для него падением уровня жизни и отправкой на фронт. Посмотрите на среднестатистические соцопросы в Европе. "Поддерживаете ли вы санкций против России?" - 70% поддерживают. "Поддерживаете ли вы переговоры с Россией по Украине"? – 70% поддерживают. Вот такая своеобразная арифметика. Так что возражать против того, что у России изъяли 35 миллиардов никто не будет.Повторюсь, Евросоюз сейчас пытается проскочить между струек: сделать так, чтобы Украина оставалась занозой для России, не беспокоя при этом собственных избирателей.*движение, признанное экстремистским и запрещённое в РоссииО других политических аспектах СВО - в интервью Алексея Кочеткова: Пока Южная Корея подставляет Польшу, Россия пытается победить "дружественную Украину"

https://ukraina.ru/20230306/1044140010.html

https://ukraina.ru/20241031/1058487555.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, россия, украина, грузия, саломе зурабишвили, виктор орбан, бидзине иванишвили, ес, нато, молдавия, болгария, активы, выборы