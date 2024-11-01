https://ukraina.ru/20241101/1058525665.html
Вадим Трухачев: Молдавия и Грузия не одумались, поэтому Россия для борьбы с Украиной использует Болгарию
Вадим Трухачев: Молдавия и Грузия не одумались, поэтому Россия для борьбы с Украиной использует Болгарию - 01.11.2024 Украина.ру
Вадим Трухачев: Молдавия и Грузия не одумались, поэтому Россия для борьбы с Украиной использует Болгарию
В массе своей европейский избиратель готов поддерживать Украину, но так, чтобы это не грозило для него падением уровня жизни и отправкой на фронт. Посмотрите на среднестатистические соцопросы в Европе. "Поддерживаете ли вы санкций против России?" - 70% поддерживают. "Поддерживаете ли вы переговоры с Россией по Украине"? – 70% поддерживают
2024-11-01T05:05
2024-11-01T05:05
2024-11-01T05:05
интервью
россия
украина
грузия
саломе зурабишвили
виктор орбан
бидзине иванишвили
ес
нато
молдавия
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/03/06/1044112980_172:36:762:368_1920x0_80_0_0_7b421a3346a5ba71c98d7bd3a279f575.jpg
Евросоюз сейчас пытается проскочить между струек: сделать так, чтобы Украина оставалась занозой для России, не беспокоя при этом собственных избирателей, считает политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета, специалист по Восточной Европе Вадим ТрухачевОб этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.- Вадим Вадимович, на парламентских выборах в Грузии победила правящая партия "Грузинская мечта". А что же будет с европейской мечтой оппозиционеров? Как будет действовать президент Саломе Зурабишвили?- Сколько в российских СМИ было надежд на то, что грузины якобы одумаются. Да грузины смертельно обижены на Россию. Причем понятно, из-за чего. Чтобы грузины "одумались", Россия должна будет вернуть им Абхазию и Южную Осетию. Без этого ничего у нас не получится. Ну уже премьер-министр Кобахидзе сказал, что Тбилиси не будет восстанавливать дипломатические отношения с Москвой (даже с Финляндией у нас сохраняются отношения). Никто там не одумается. В Грузии речь идет только о борьбе партий с разной степенью антироссийскости и прозападности.Хорошо для нас только то, что победила партия, которая не хочет воевать с Россией и хочет войти в Евросоюз на особых условиях, как это происходит в случае с Венгрией. Тем более, Орбан приезжал в Тбилиси не только в качестве премьера Венгрии, но и в качестве руководителя страны-председателя ЕС. Наверняка он объяснял грузинскому руководству по поводу того, какой у него есть коридор возможностей.Теперь насчет Зурабишвили. Она гражданка Франции и будет действовать так, как ей велят Евросоюз и НАТО. Скорее всего, будет торг между Иванишвили/Кобахидзе и Евросоюзом (США сейчас заняты своими выборами). А протесты оппозиции будут выступать в качестве рычага давления на действующую власть.Евросоюз потребует от нее следующее.Присоединиться ко всему объему санкций, которые ввел Евросоюз. Евросоюз действует в логике войны против России и требует этого. Да и уровень популярности России в Грузии нижайший. Поэтому, скорее всего, руководство Грузии на это пойдет.Компромисс возможен только по двум вопросам: закон о запрете иностранного финансирования НКО и закон о запрете пропаганды ЛГБТ*.Повторюсь, для России единственная ложка меда в бочке дегтя состоит в том, что Грузия не будет открывать против нее второй фронт. Да Запад этого от нее и не требует. Так что в отношениях Москвы и Тбилиси ничего не изменится.- Если толком ничего не меняется, зачем Вашингтон и Брюссель призвали расследовать фальсификации на выборах?- Это тот самый инструмент давления, чтобы грузинское руководство перестало играть в самостоятельность в военное время. Если оно выполнит требования, о которых я сказал, никакого Майдана не будет. Грузия должна будет встроиться в ряды евроатлантического сообщества, раз уж она хочет войти в ЕС и в НАТО. В ЕС ее не пустят, а вот в НАТО вполне принять могут.- А какие у вас ожидания по поводу второго тура выборов в Молдавии? Какие результаты могут показать Санду и Стояногло?- Грузия – это небогатое, но вполне полноценное государство со сложившейся нацией, языком и историей. В Молдавии этого нет. Она как была расколотой страной, так и остается. На этих выборах этот раскол проявился во всей красе.Опять же, не надо тешить себя иллюзиями. Электорат Стояногло – это не всегда пророссийские граждане. Это прозападные люди, которые просто не хотят втягивания Молдавии в войну. А Санду показала себя как отмороженный политик. Если бы она выступала за Евросоюз без НАТО, она бы победила уже в первом туре. Просто потому, что в Евросоюзе работают в два раза больше молдаван, чем в России.Учитывая административный ресурс, скорее всего, Санду одержит победу во втором туре с результатом в 53-55%. Но она учтет настроения избирателей и свою воинственность поубавит. Она будет меньше говорить про НАТО. Тем более, что у Молдавии есть больше шансов войти в Евросоюз, чем у Грузии и Украины, в качестве исторической части Балкан вместе с Черногорией и Северной Македонией.Кстати, мне очень любопытно, почему в России нулевой интерес вызвали выборы в Болгарии, где пророссийские партии получили более 20% голосов. Это больше, чем в Словакии в прошлом году.- С чем это связано?- Это связано с усталостью болгарского общества от поддержки Украины. Понятно, что болгары никакие не братушки-русофилы. Но это не русофобы. Поддержка Киева с выпрыгиванием из штанов в Болгарии непопулярна. Смертельных обид на Россию в Болгарии тоже нет. Так что у нас есть больше возможностей повлиять на политику Софии, несмотря на то что она входит в ЕС и в НАТО.Кстати, в Болгарии была очень низкая явка в 37%. Следовательно, мы можем попытаться привлечь на свою сторону еще больше людей, которые разочаровались в выборах, чтобы они в следующий раз проголосовали за правых евроскептиков или за своих коммунистов. То есть у нас есть шансы на то, чтобы в Болгарии был свой Фицо.Тем более, что болгарское общество даже более лояльно к России, чем словацкое и венгерское.- Учитывая итоги выборов в Молдавии и в Грузии. Устраивает ли Запад такая ничья, которую он там получил?- Западу подходит только полное участие максимального количества стран в противостоянии с Россией. Но прямого участия в боевых действиях он не будет требовать ни от Грузии, ни от Молдавии.- Европа одобрила новый кредит для Украины на 35 миллиардов евро, который будет выплачиваться из доходов от замороженных российских активов. На какую иглу Евросоюз подсаживает Украину на этот раз?- Запад подсаживает Украину на иглу еще с 2014 года, чтобы должник исполнял все, что ему прикажут. Задача Украины, в отличие от Грузии и Молдавии, как раз состоит в том, чтобы воевать с Россией. Украина должна стать вечным Афганистаном или Сомали у наших границ, только с другим цветом кожи и религией.Итоги последних выборов в Европе показывают, что европейцы начинают уставать от безудержной поддержки Украины, ради которой к ним залезают в карман. Поэтому Евросоюзу приходится искать другие источники финансирования Киева. И поскольку российские либералы из финансово-экономического блока слишком много денег вложили в Европу, ЕС будет постепенно это деньги отбирать, чтобы не залезать в карман к собственным налогоплательщикам и не допускать успехов евроскептиков.В массе своей европейский избиратель готов поддерживать Украину, но так, чтобы это не грозило для него падением уровня жизни и отправкой на фронт. Посмотрите на среднестатистические соцопросы в Европе. "Поддерживаете ли вы санкций против России?" - 70% поддерживают. "Поддерживаете ли вы переговоры с Россией по Украине"? – 70% поддерживают. Вот такая своеобразная арифметика. Так что возражать против того, что у России изъяли 35 миллиардов никто не будет.Повторюсь, Евросоюз сейчас пытается проскочить между струек: сделать так, чтобы Украина оставалась занозой для России, не беспокоя при этом собственных избирателей.*движение, признанное экстремистским и запрещённое в РоссииО других политических аспектах СВО - в интервью Алексея Кочеткова: Пока Южная Корея подставляет Польшу, Россия пытается победить "дружественную Украину"
https://ukraina.ru/20230306/1044140010.html
https://ukraina.ru/20241031/1058487555.html
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
интервью, россия, украина, грузия, саломе зурабишвили, виктор орбан, бидзине иванишвили, ес, нато, молдавия, болгария, активы, выборы
Вадим Трухачев: Молдавия и Грузия не одумались, поэтому Россия для борьбы с Украиной использует Болгарию
корреспондент издания Украина.ру
В массе своей европейский избиратель готов поддерживать Украину, но так, чтобы это не грозило для него падением уровня жизни и отправкой на фронт. Посмотрите на среднестатистические соцопросы в Европе. "Поддерживаете ли вы санкций против России?" - 70% поддерживают. "Поддерживаете ли вы переговоры с Россией по Украине"? – 70% поддерживают
Евросоюз сейчас пытается проскочить между струек: сделать так, чтобы Украина оставалась занозой для России, не беспокоя при этом собственных избирателей, считает политолог, доцент Российского государственного гуманитарного университета, специалист по Восточной Европе Вадим Трухачев
Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру.
- Вадим Вадимович, на парламентских выборах в Грузии победила правящая партия "Грузинская мечта". А что же будет с европейской мечтой оппозиционеров? Как будет действовать президент Саломе Зурабишвили?
- Сколько в российских СМИ было надежд на то, что грузины якобы одумаются. Да грузины смертельно обижены на Россию. Причем понятно, из-за чего. Чтобы грузины "одумались", Россия должна будет вернуть им Абхазию
и Южную Осетию
. Без этого ничего у нас не получится. Ну уже премьер-министр Кобахидзе сказал, что Тбилиси
не будет восстанавливать дипломатические отношения с Москвой
(даже с Финляндией
у нас сохраняются отношения). Никто там не одумается. В Грузии речь идет только о борьбе партий с разной степенью антироссийскости и прозападности.
Хорошо для нас только то, что победила партия, которая не хочет воевать с Россией и хочет войти в Евросоюз на особых условиях, как это происходит в случае с Венгрией
. Тем более, Орбан
приезжал в Тбилиси не только в качестве премьера Венгрии, но и в качестве руководителя страны-председателя ЕС. Наверняка он объяснял грузинскому руководству по поводу того, какой у него есть коридор возможностей.
Теперь насчет Зурабишвили. Она гражданка Франции
и будет действовать так, как ей велят Евросоюз и НАТО
. Скорее всего, будет торг между Иванишвили
/Кобахидзе и Евросоюзом (США
сейчас заняты своими выборами). А протесты оппозиции будут выступать в качестве рычага давления на действующую власть.
Евросоюз потребует от нее следующее.
Присоединиться ко всему объему санкций, которые ввел Евросоюз. Евросоюз действует в логике войны против России и требует этого. Да и уровень популярности России в Грузии нижайший. Поэтому, скорее всего, руководство Грузии на это пойдет.
Компромисс возможен только по двум вопросам: закон о запрете иностранного финансирования НКО и закон о запрете пропаганды ЛГБТ*.
Повторюсь, для России единственная ложка меда в бочке дегтя состоит в том, что Грузия не будет открывать против нее второй фронт. Да Запад
этого от нее и не требует. Так что в отношениях Москвы и Тбилиси ничего не изменится.
- Если толком ничего не меняется, зачем Вашингтон и Брюссель призвали расследовать фальсификации на выборах?
- Это тот самый инструмент давления, чтобы грузинское руководство перестало играть в самостоятельность в военное время. Если оно выполнит требования, о которых я сказал, никакого Майдана не будет. Грузия должна будет встроиться в ряды евроатлантического сообщества, раз уж она хочет войти в ЕС и в НАТО. В ЕС ее не пустят, а вот в НАТО вполне принять могут.
- А какие у вас ожидания по поводу второго тура выборов в Молдавии? Какие результаты могут показать Санду и Стояногло?
- Грузия – это небогатое, но вполне полноценное государство со сложившейся нацией, языком и историей. В Молдавии этого нет. Она как была расколотой страной, так и остается. На этих выборах этот раскол проявился во всей красе.
Опять же, не надо тешить себя иллюзиями. Электорат Стояногло – это не всегда пророссийские граждане. Это прозападные люди, которые просто не хотят втягивания Молдавии в войну. А Санду показала себя как отмороженный политик. Если бы она выступала за Евросоюз без НАТО, она бы победила уже в первом туре. Просто потому, что в Евросоюзе работают в два раза больше молдаван, чем в России.
Учитывая административный ресурс, скорее всего, Санду одержит победу во втором туре с результатом в 53-55%. Но она учтет настроения избирателей и свою воинственность поубавит. Она будет меньше говорить про НАТО. Тем более, что у Молдавии есть больше шансов войти в Евросоюз, чем у Грузии и Украины, в качестве исторической части Балкан вместе с Черногорией
и Северной Македонией.
Кстати, мне очень любопытно, почему в России нулевой интерес вызвали выборы в Болгарии, где пророссийские партии получили более 20% голосов. Это больше, чем в Словакии
в прошлом году.
- Это связано с усталостью болгарского общества от поддержки Украины. Понятно, что болгары никакие не братушки-русофилы. Но это не русофобы. Поддержка Киева
с выпрыгиванием из штанов в Болгарии непопулярна. Смертельных обид на Россию в Болгарии тоже нет. Так что у нас есть больше возможностей повлиять на политику Софии, несмотря на то что она входит в ЕС и в НАТО.
Кстати, в Болгарии была очень низкая явка в 37%. Следовательно, мы можем попытаться привлечь на свою сторону еще больше людей, которые разочаровались в выборах, чтобы они в следующий раз проголосовали за правых евроскептиков или за своих коммунистов. То есть у нас есть шансы на то, чтобы в Болгарии был свой Фицо
.
Тем более, что болгарское общество даже более лояльно к России, чем словацкое и венгерское.
- Учитывая итоги выборов в Молдавии и в Грузии. Устраивает ли Запад такая ничья, которую он там получил?
- Западу подходит только полное участие максимального количества стран в противостоянии с Россией. Но прямого участия в боевых действиях он не будет требовать ни от Грузии, ни от Молдавии.
- Европа одобрила новый кредит для Украины на 35 миллиардов евро, который будет выплачиваться из доходов от замороженных российских активов. На какую иглу Евросоюз подсаживает Украину на этот раз?
- Запад подсаживает Украину на иглу еще с 2014 года, чтобы должник исполнял все, что ему прикажут. Задача Украины, в отличие от Грузии и Молдавии, как раз состоит в том, чтобы воевать с Россией. Украина должна стать вечным Афганистаном
или Сомали
у наших границ, только с другим цветом кожи и религией.
Итоги последних выборов в Европе показывают, что европейцы начинают уставать от безудержной поддержки Украины, ради которой к ним залезают в карман. Поэтому Евросоюзу приходится искать другие источники финансирования Киева. И поскольку российские либералы из финансово-экономического блока слишком много денег вложили в Европу, ЕС будет постепенно это деньги отбирать, чтобы не залезать в карман к собственным налогоплательщикам и не допускать успехов евроскептиков.
В массе своей европейский избиратель готов поддерживать Украину, но так, чтобы это не грозило для него падением уровня жизни и отправкой на фронт. Посмотрите на среднестатистические соцопросы в Европе. "Поддерживаете ли вы санкций против России?" - 70% поддерживают. "Поддерживаете ли вы переговоры с Россией по Украине"? – 70% поддерживают. Вот такая своеобразная арифметика. Так что возражать против того, что у России изъяли 35 миллиардов никто не будет.
Повторюсь, Евросоюз сейчас пытается проскочить между струек: сделать так, чтобы Украина оставалась занозой для России, не беспокоя при этом собственных избирателей.
*движение, признанное экстремистским и запрещённое в России