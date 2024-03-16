https://ukraina.ru/20240316/1053921214.html

Все потери Украины за 10 лет: экономические последствия Майдана

Все потери Украины за 10 лет: экономические последствия Майдана - 16.03.2024 Украина.ру

Все потери Украины за 10 лет: экономические последствия Майдана

Десятилетняя годовщина Майдана и последовавшей за ним Русской весны предполагают необходимость подвести итоги того, как изменилась Украина за 10 лет

2024-03-16T10:42

2024-03-16T10:42

2024-03-16T10:45

эксклюзив

украина

инфляция

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Развитие Украины, богатой наследницы Советского Союза, могло пойти совсем по другому пути. Последствия Евромайдана и утрата самостоятельности во внешней и внутренней политике стали разрушительными для остатков советского наследия, которые еще не были разграблены за 20 предыдущих лет независимости.После Майдана и последовавших событий на юго-востоке Украины наступил один из самых серьезных экономических кризисов. Экономического чуда от факта подписания ассоциации с ЕС ожидаемо не случилось. Кризис больно ударил по карману большинства жителей Украины – гривна обесценилась, цены и тарифы рванули вверх, значительно опережая рост зарплат. Снизились реальные доходы населения, упал ВВП и курс национальной валюты, рухнуло промпроизводство, сократился экспорт. Немалую роль сыграл и разрыв связей с Россией. Все это запустило инфляцию и целый ряд проблем с финансированием предприятий, ростом внешнего долга, падением качества жизни.Из самодостаточного государства с развитой промышленностью Украина превратилась в территорию, нуждающуюся во внешнем финансировании, что особенно проявилось во время конфликта.Доноры не спасают от инфляцииДо событий на Майдане, 11 ноября 2013 курс доллара в НБУ был 7,99 гривен. При Януковиче колебания курса составляли на более 5%. Уже спустя год девальвация гривны составила 100% и этот процесс продолжился в последующие годы.Ослабление гривны сразу спровоцировало рост цен. Официально инфляция на Украине уже за 2014 год составила 24,87%, при том, что в конце 2012-начале 2013 года по данным Госслужбы статистики фиксировалась дефляция.Рекордным был 2015 год с инфляцией более 43% и первый год после начала прямого конфликта — в 2022 году цены выросли на 26,6%.До начала конфликта, к февралю 2022 года, доллар стоил уже 28,58 гривен. После начала СВО Нацбанком Украины был введен фиксированный курс. Тогда гривна торговалась на отметке 29,25 гривен за доллар. Но уже в июле 2022 года произошло ослабление курса до 36,57 гривен за доллар.В преддверие десятилетней годовщины переворота курс доллара был еще выше — он составлял 38,28. Всего за десятилетний период гривна обесценилась в 4,8 раза.Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings, входящее в тройку самых влиятельных международных рейтинговых агентств, прогнозирует дальнейшую девальвацию гривны вплоть до 49,32 гривен за доллар к 2027 году даже при получении внешней помощи. При этом по итогам 2024 года их эксперты ожидают девальвацию курса по отношению к доллару еще на 8% — до 41,02 гривен.В прогнозных расчётах аналитики S&P исходят из того, что Украина получит до 2027 года международной помощи на общую сумму 122 млрд долларов, с учетом уже освоенных 43 млрд долларов в 2023-м и ожидаемых в 2024 году 38 млрд.В заключении S&P Global Ratings есть оговорка, что возможное снижение финансовой помощи от США может быть скомпенсировано другими донорами и внутренними заимствованиями, но они допускают, что в дальнейшем международная помощь может снизиться."Однако после 2024 года существует риск того, что внешняя поддержка Украине может быть меньше из-за напряженного графика выборов в ключевых странах-донорах и возможности того, что некоторые правительства посчитают стоимость предоставления дальнейшей поддержки Украине слишком высокой", — пишут аналитики S&P.Ухудшающаяся экономическая динамика связана с финансовыми проблемами на фоне сокращения зарубежной помощи. Гривну будут и далее постепенно ослаблять, чтобы государство могло получить больше гривны за полученную помощь в валюте. Кроме того, растет спрос на валюту в связи с миграционными настроениями на фоне усиления мобилизации и слухах о блокировке счетов уклонистов, что вызвало рекордный за два года отток средств с банковских счетов. Так, только в январе 2024 года жители Украины сняли со счетов 27,4 млрд гривен (около 700 млн долларов).В ВВП записывают грантыВВП Украины по итогам 2013 года составлял 1,46 трлн гривен, в долларовом эквиваленте — 183,3 млрд. По заявлению НБУ ВВП Украины составил за 2023 год 6,5 триллиона гривен, или 171,2 миллиарда долларов. Эта цифра сопоставима с домайданным ВВП, однако, не похожа на правду.Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что Киев искажает данные."Фокус тут очень простой: они в ВВП записывают все гранты, всю оказанную им колоссальную помощь. В результате этого поддерживается определенный уровень жизни населения: выплачиваются зарплаты, пенсии, большие военные пособия военнослужащим, функционируют бюджет, сфера ЖКХ", — рассказал Азаров в интервью РИА Новости.По мнению Азарова, чтобы рассчитать реальный ВВП из заявленных 175 миллиардов долларов надо вычитать примерно 110 миллиардов западной помощи, и останется примерно 60 миллиардов.При этом действующий премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил в конце февраля во время визита в Японию, что только за время боевых действий Украина потеряла почти треть своей экономики."Мы потеряли 30% нашей экономики, около 20% наших территорий и потеряли 3,5 млн рабочих мест", — сказал Шмыгаль.Самый низкий показатель экспортаЗа десятилетие после переворота значительно упал экспорт — немалая часть украинской продукции была нужна только России. Из-за разрыва связей, а также утраты промышленных регионов стала разрушаться промышленность (машино- и авиастроение, металлургия, химия и т.д.). Сельское хозяйство деградирует медленнее, однако сокращаются и посевные площади (потеря территорий, подтопление вследствие разрушения Каховской ГЭС, минирование полей) и снижается рентабельность, появляются проблемы с доступом на мировой рынок.В 2012 году Украина экспортировала товаров и услуг более чем на 69 млрд долларов, а в 2013-м объем экспорта украинских товаров составил 63,3 млрд долларов. После Майдана экспорт неуклонно сокращался и, по итогам 2023 года стоимость экспорта Украины составила только 35,8 млрд долларов, упав еще на 18,7% по сравнению с 2022 годом. Министр экономики Украины Юлия Свириденко сообщала, что это самый низкий показатель, зафиксированный за десятилетие.Трат в два раза больше, чем поступлений в бюджетВ 2014 году государственный долг Украины составлял около 65,6 млрд долларов. С тех пор он увеличился более чем в 2 раза в основном за счет роста внешней задолженности.На кредиты МВФ Украина плотно села сразу после Майдана, а после начала СВО страны Запада нарастили поставки вооружения Украине, которые исчисляются миллиардами долларов. Украинские власти заявляли, что самостоятельно, без помощи западных партнеров, могут покрывать только военные расходы. Все гражданские расходы — функционирование государства, выплату пенсий и зарплат — Украина обеспечить не в состоянии.Глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев отмечал, что по итогам 2023 года совокупный государственный долг Украины достиг рекордных 145,3 млрд долларов и составил около 85% ВВП против 78,4% в 2022 году и 48,9% в 2021 году. МВФ считает, что долг уже составляет 88,1% от ВВП.С учетом уменьшения населения, в пересчете на одного жителя страны государственный долг Украины с 2014 вырос в четыре раза — до 5,5 тысяч долларов, а в ближайшие годы может достичь 6,9 тысяч долларов, следует из расчетов РИА Новости.Вследствие роста закредитованности и новых требований кредиторов, Киев постоянно принимает тяжелые для населения экономические решения: повышает тарифы за ЖКХ, урезает социалку, повышает налоговое давление.В 2024 году бюджет Украины установит рекорд дефицита: правительство Украины ожидает собрать в общий фонд 1,56 трлн гривен (42,6 млрд долларов), а траты составят 3,1 трлн гривен. Украине потребуется внешнее финансирование в 42 млрд долларов (1,59 трлн гривен) в 2024 году. Большую часть дефицита власти страны рассчитывают покрыть за счет помощи западных союзников. Дефицит бюджета только в этом году ожидается на уровне 20,4% от ВВП, а государственный долг может достичь 8,18 трлн гривен (220 млрд долларов или 104% от ВВП). Обслуживание такого долга в дальнейшем в режиме даже умеренного роста ВВП (2 - 4%) будет весьма проблематично.В отчете МВФ по Украине перспектива роста госдолга к 2025 году оценивается в 98,5% по базовому сценарию и 138% по негативному сценарию. При этом аналитики МВФ признают сохранение бюджетного дефицита и продолжение необходимости внешнего финансирования.Тем временем, долгосрочный кредитный рейтинг Украины был понижен агентством S&P Global Ratings сразу на две ступени до CC. После этого уровня есть еще C, а за ним идет D — состояние дефолта. Украине предстоит выплатить 4,5 млрд долларов по облигациям в этом году и новая реструктуризация внешних долгов Украины "практически неизбежна", считают аналитики S&P Global Ratings."Мы ожидаем, что в долгосрочной перспективе украинское правительство начнет официально объявлять о реструктуризации долга частными кредиторами и завершит этот процесс к середине текущего года. Мы считаем практически несомненным, что Украина объявит дефолт по своим коммерческим обязательствам", — прокомментировали западные аналитики свое решение понизить рейтинг.ЗВР вырос вместе с долгамиЗолотовалютные резервы Украины на конец сентября 2013 года после выплаты платежей по госдолгу составляли 21,6 млрд долларов. Уже в феврале 2014 года золотовалютные резервы Украины сократились на четверть — до 15 млрд долларов. Тогда Нацбанк тратил доллары на удержание курса гривны, но курс все равно понизился.По итогам 2023 года на фоне роста государственного долга Нацбанк Украины заявил об увеличении золотовалютных резервов на 42% за год — они составили 40,5 млрд долларов. Фактически это исторический рекорд объема ЗВР за десять лет.В НБУ объяснили, что причина роста резервов — "беспрецедентная мировая финансовая поддержка". Поступления от зарубежных партнеров Украины, которые финансируют дефицит бюджета, шли в резервы "на фоне меньших объемов чистой продажи валюты Национальным банком и умеренных долговых выплат страны в иностранной валюте".То есть с 2013 года ЗВР увеличились почти в 2 раза, но госдолг сейчас больше, чем ЗВР в 3,5 раза и будет расти, а возвращать Украине придется не только сами кредиты, но и проценты по ним.Планы B и CВ случае проблем с получением западной помощи украинские чиновники не рассматривают сокращение военных расходов."При отсутствии положительных решений о финансировании им придется прибегнуть к неприятным шагам, последствия которых ощутят на себе все. Эти шаги будут отличаться в зависимости от суммы, которой будет не хватать, и времени, в течение которого будет дефицит бюджета на невоенные расходы", — пишет украинская "Экономическая правда".Среди таких шагов называются отказ от оставшихся программ строительства и развития, отказ государства от поддержки экономики (льготное кредитование бизнеса, выдача грантов, поддержка сельского хозяйства), перераспределение средств местных бюджетов, повышение налогов, дальнейшая девальвация гривны и сокращение соцвыплат. О дальнейшем повышении тарифов на ЖКХ говорят уже давно и часть из них уже запланирована.Роксолана Пидласа, глава бюджетного комитета Верховной Рады, заявила, что правительство Украины уже начинает испытывать недостаток средств:"Задержки финансирования означают, что Киев начал рассматривать план Bи даже план С".На эмиссию гривны Украина пойдет только в крайнем случае, так как обязательство не "печатать" деньги – условие сотрудничества с МВФ, и такой шаг поставит под угрозу дальнейшие вливания. А вот все вышеупомянутые непопулярные шаги как раз в русле требований МВФ по привлечению средств в бюджет.Также Украина вполне может прибегнуть к сжиганию ЗВР. Фактически о нем и говорят как о подушке безопасности. Но только после того, как осуществят ожидаемые Западом реформы.Кто последний, того и долгиДеградировавшая 10 лет экономика Украины за время конфликта перешла в состояние невозможности самовосстановления. Кроме того, боевые действия наносят как прямой, так и косвенный урон инфраструктуре и хозяйству в целом.Согласно совместной оценке правительства Украины, Всемирного банка, Еврокомиссии и ООН, общая стоимость реконструкции и восстановления Украины на конец 2023 года составляла 486 млрд долларов. А по оценке Европейского инвестиционного банка, в течение следующих десяти лет на восстановление Украины может потребоваться свыше 1 трлн долларов. Вопрос в том, кто будет платить за это. Озвучиваемые суммы в 3-7 раз выше, чем весь украинский внешний долг, с обслуживанием которого она не справляется. Запад свои средства будет вкладывать только на кредитных условиях и на условиях дальнейшего проведения выгодных ему реформ внутри Украины.Под предлогом восстановления Украины западные страны пытаются собрать основания для конфискации российских замороженных активов. Об этом говорится и в отчете МВФ по Украине, где в рамках оптимистичного сценария предполагается привлечение 360 млрд долларов инвестиций в течение 10 лет с намёком на российские резервы.Но в ЕС прямо указали, что конфискация замороженных активов РФ возможна только в случае, если после окончания войны Россия откажется финансировать восстановление Украины. Это значит, что в ближайшее время на указанные средства Украине рассчитывать не приходится. Кроме того, пресс-секретарь по внешней политике правящей в ФРГ партии СДПГ Нильс Шмид предупредил: "Идея предоставить российские активы в распоряжение Украины может показаться заманчивой, но здесь есть подвох. Это не будет соответствовать международному праву до тех пор, пока не будет резолюции Совета безопасности ООН". А подобной резолюции Совбеза ООН не будет никогда из-за российского вето.

https://ukraina.ru/20240315/1053907556.html

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Валерия Емельянова

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Валерия Емельянова

эксклюзив, украина, инфляция