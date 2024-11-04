https://ukraina.ru/20241104/1058483754.html
Военный эксперт рассказал, удастся ли Украине сделать из Запорожья "крепость"
Военный эксперт рассказал, удастся ли Украине сделать из Запорожья "крепость" - 04.11.2024 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, удастся ли Украине сделать из Запорожья "крепость"
Не только сезон дождей встает на пути Украины в строительстве укреплений. Зашкаливающая коррупция на Украине на всех уровнях поражает. Из-за этого даже у Запада нет доверия к киевским властям
2024-11-04T05:30
2024-11-04T05:30
2024-11-04T05:30
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Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.Он начал с того, что Украина получила определенный опыт в строительстве укреплений. Но тут стоит обратить внимание на зашкаливающую коррупцию на Украине, заметил эксперт.Он также напомнил, что сейчас сезон дождей:"Это будет препятствовать строительству укреплений. Потом начнутся заморозки, а, когда грунт станет благоприятным, чтобы рыть окопы, он же поспособствует тому, чтобы наши войска начали двигаться".В заключении военный эксперт заявил, что это запоздалая мера, которая к серьезным последствиям для наступления наших войск не должна привести.Украинская администрация Запорожья заявила, что оставшуюся под контролем Киева часть региона превратят в крепость, построив там несколько линий обороны.Подробнее об этом — в материале Власти Запорожья пытаются сделать из города "фортецю"Полный текст интервью — Юрий Кнутов: Россию ждут тяжелые бои за Покровск, Запад готовит эскалацию, а у Зеленского еще есть козырь
https://ukraina.ru/20241029/1058423679.html
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новости, украина, запорожье, запад, владимир зеленский, киев, россия, детали
Новости, Украина, Запорожье, Запад, Владимир Зеленский, Киев, Россия, детали
Военный эксперт рассказал, удастся ли Украине сделать из Запорожья "крепость"
Не только сезон дождей встает на пути Украины в строительстве укреплений. Зашкаливающая коррупция на Украине на всех уровнях поражает. Из-за этого даже у Запада нет доверия к киевским властям
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.
Он начал с того, что Украина получила определенный опыт в строительстве укреплений. Но тут стоит обратить внимание на зашкаливающую коррупцию на Украине, заметил эксперт.
"Из-за этого даже у Запада нет доверия к киевским властям. Поэтому вероятность того, что будут построены укрепления такого же уровня, которые существовали на Донбассе, названные Зеленским Восточным валом, невелика", — прокомментировал Кнутов.
Он также напомнил, что сейчас сезон дождей:
"Это будет препятствовать строительству укреплений. Потом начнутся заморозки, а, когда грунт станет благоприятным, чтобы рыть окопы, он же поспособствует тому, чтобы наши войска начали двигаться".
В заключении военный эксперт заявил, что это запоздалая мера, которая к серьезным последствиям для наступления наших войск не должна привести.
Украинская администрация Запорожья заявила, что оставшуюся под контролем Киева
часть региона превратят в крепость, построив там несколько линий обороны.