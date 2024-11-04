Военный эксперт рассказал, удастся ли Украине сделать из Запорожья "крепость" - 04.11.2024 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20241104/1058483754.html
Военный эксперт рассказал, удастся ли Украине сделать из Запорожья "крепость"
Военный эксперт рассказал, удастся ли Украине сделать из Запорожья "крепость" - 04.11.2024 Украина.ру
Военный эксперт рассказал, удастся ли Украине сделать из Запорожья "крепость"
Не только сезон дождей встает на пути Украины в строительстве укреплений. Зашкаливающая коррупция на Украине на всех уровнях поражает. Из-за этого даже у Запада нет доверия к киевским властям
2024-11-04T05:30
2024-11-04T05:30
новости
украина
запорожье
запад
владимир зеленский
киев
россия
детали
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1b/1058399754_0:120:1281:840_1920x0_80_0_0_c69826a4d4e7bb4f25cf3d71c23b1976.jpg.webp
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.Он начал с того, что Украина получила определенный опыт в строительстве укреплений. Но тут стоит обратить внимание на зашкаливающую коррупцию на Украине, заметил эксперт.Он также напомнил, что сейчас сезон дождей:"Это будет препятствовать строительству укреплений. Потом начнутся заморозки, а, когда грунт станет благоприятным, чтобы рыть окопы, он же поспособствует тому, чтобы наши войска начали двигаться".В заключении военный эксперт заявил, что это запоздалая мера, которая к серьезным последствиям для наступления наших войск не должна привести.Украинская администрация Запорожья заявила, что оставшуюся под контролем Киева часть региона превратят в крепость, построив там несколько линий обороны.Подробнее об этом — в материале Власти Запорожья пытаются сделать из города "фортецю"Полный текст интервью — Юрий Кнутов: Россию ждут тяжелые бои за Покровск, Запад готовит эскалацию, а у Зеленского еще есть козырь
https://ukraina.ru/20241029/1058423679.html
украина
запорожье
запад
киев
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2024
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/0a/1b/1058399754_0:0:1279:959_1920x0_80_0_0_69ad0323c178c87e3f9763e22c7b5fd4.jpg.webp
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, запорожье, запад, владимир зеленский, киев, россия, детали
Новости, Украина, Запорожье, Запад, Владимир Зеленский, Киев, Россия, детали

Военный эксперт рассказал, удастся ли Украине сделать из Запорожья "крепость"

05:30 04.11.2024
 
штурмовая винтовка CZ 806 Bren 2 (Colt CZ Group) на вооружении ВСУ
штурмовая винтовка CZ 806 Bren 2 (Colt CZ Group) на вооружении ВСУ
Читать в
Не только сезон дождей встает на пути Украины в строительстве укреплений. Зашкаливающая коррупция на Украине на всех уровнях поражает. Из-за этого даже у Запада нет доверия к киевским властям
Такое мнение в интервью изданию Украина.ру высказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.
Он начал с того, что Украина получила определенный опыт в строительстве укреплений. Но тут стоит обратить внимание на зашкаливающую коррупцию на Украине, заметил эксперт.
"Из-за этого даже у Запада нет доверия к киевским властям. Поэтому вероятность того, что будут построены укрепления такого же уровня, которые существовали на Донбассе, названные Зеленским Восточным валом, невелика", — прокомментировал Кнутов.
Он также напомнил, что сейчас сезон дождей:
"Это будет препятствовать строительству укреплений. Потом начнутся заморозки, а, когда грунт станет благоприятным, чтобы рыть окопы, он же поспособствует тому, чтобы наши войска начали двигаться".
В заключении военный эксперт заявил, что это запоздалая мера, которая к серьезным последствиям для наступления наших войск не должна привести.
XVI саммит БРИКС. Совместное фотографирование глав делегаций государств БРИКС
29 октября, 04:00
Ищенко сравнил БРИКС и ООН и нашел много сходств. Тем временем в ООН состоят Россия и УкраинаНужно определиться с назначением БРИКС и установить стандарты, по которым страны могут в него вступать, иначе это объединение станет второй ООН
Украинская администрация Запорожья заявила, что оставшуюся под контролем Киева часть региона превратят в крепость, построив там несколько линий обороны.
Подробнее об этом — в материале Власти Запорожья пытаются сделать из города "фортецю"
Полный текст интервью — Юрий Кнутов: Россию ждут тяжелые бои за Покровск, Запад готовит эскалацию, а у Зеленского еще есть козырь
 
НовостиУкраинаЗапорожьеЗападВладимир ЗеленскийКиевРоссиядетали
 
Архив
RSS
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
07:40Насонов: Когда-то Украина обгоняла Россию по дронам, но теперь доминирующая позиция изменилась
07:30Эксперт: Казахстану, как партнеру БРИКС, стоит перестать оглядываться по сторонам
07:25"Грузинская мечта" отправит Зурабишвили домой, пока оппозиционная партия будет оправдываться
07:22Терпеть эту власть осталось совсем немного. Украинские эксперты о недалёком будущем
07:20Соглашение между США и Украиной не будет действительно, так как Трамп может все изменить — Трэпп
07:14Народное единство - не фантастика. Как Россия через свои стандарты объединяет русских и украинцев
07:10Начало конца для Южной Кореи: если она решится поставлять технику на Украину, то будет уничтожена первой
07:00Ростислав Ищенко: США готовятся перенести войну в Тихий океан, но вряд ли это лучше для России
07:00Военный эксперт: Взятие Селидово практически не оставило шансов ВСУ на оборону в Донбассе
06:55Ищенко: Дружбы между государствами не бывает, поэтому между Россией и Грузией будут другие отношения
06:50Афанасов: Румыния задается вопросом, кто сможет ее защитить, если не НАТО
06:40Экономист рассказал, какой финансовый скачок ждет стран — участниц БРИКС
06:30Южная Корея хорошо зарабатывала на крови россиян, но теперь у КНДР развязаны руки — Кочетков
06:20Выдрин: Конституцию отвергли — войну получили, а “Вовина тысяча” уже не спасет
06:15Сен: Украинский конфликт — война дружной семьи, в которую вбили клин иные силы
06:10Украинские СМИ наврали про место прилета по Харькову — Алехин
06:00Ищенко: “Не рабы”, как козырной туз — бьет все, но и его можно обыграть, зная историю Украины
05:50Американский журналист: Сейчас в США почти все перестали верить в сказки, что Россия напала на Украину
05:40Тайна БРИКС: Акун рассказал, почему государства отказываются от западных объединений
05:35Эксперт рассказал, какое назначение у каждой из "ног" ядерной триады
Лента новостейМолния