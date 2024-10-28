Власти Запорожья пытаются сделать из города "фортецю" - 28.10.2024 Украина.ру
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Власти Запорожья пытаются сделать из города "фортецю"
Власти Запорожья пытаются сделать из города "фортецю" - 28.10.2024 Украина.ру
Власти Запорожья пытаются сделать из города "фортецю"
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Фёдоров в ходе телемарафона рассказал, что военные строят линии обороны вокруг области, чтобы сделать ее "крепостью"*
2024-10-28T13:06
2024-10-28T13:06
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Он заверил, что вторая линия уже практически завершена, а третья будет готова в ближайшие недели. Уже построенные фортификационные сооружения якобы постоянно модернизируют.Он уточнил, что раньше основной задачей фортификационных сооружений была защита от корректируемых авиационных бомб и артиллерии. Сегодня уже речь идет о защите от FPV-дронов, по его словам, для этого необходимы антидроновые сетки.Под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, а под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье.В понедельник Фёдоров пожаловался, что ночью в регионе прозвучало порядка 400 взрывов, ряд объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения.Фёдоров использовал украинское слово "фортеця", которое стало именем нарицательным после песни группы "Антитела" "Фортеця Бахмут" и дальнейшего перехода Артёмовска (Бахмута) под контроль российской армии. Подробнее об успехах ВС РФ - в материале "На шее противника затягивается кураховская петля": военкор раскрыл, как ВС РФ выбивают ВСУ из Селидово на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запорожская область, запорожье, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Запорожская область, Запорожье, Вооруженные силы Украины

Власти Запорожья пытаются сделать из города "фортецю"

13:06 28.10.2024
 
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУСухопутные войска ВСУ
Сухопутные войска ВСУ - РИА Новости, 1920, 28.10.2024
© Facebook* (*деятельность Meta по реализации Facebook запрещена в России как экстремистская) / Сухопутные войска ВСУ
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Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Фёдоров в ходе телемарафона рассказал, что военные строят линии обороны вокруг области, чтобы сделать ее "крепостью"*
Он заверил, что вторая линия уже практически завершена, а третья будет готова в ближайшие недели.
Уже построенные фортификационные сооружения якобы постоянно модернизируют.
Он уточнил, что раньше основной задачей фортификационных сооружений была защита от корректируемых авиационных бомб и артиллерии. Сегодня уже речь идет о защите от FPV-дронов, по его словам, для этого необходимы антидроновые сетки.
Под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, а под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье.
В понедельник Фёдоров пожаловался, что ночью в регионе прозвучало порядка 400 взрывов, ряд объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения.
Фёдоров использовал украинское слово "фортеця", которое стало именем нарицательным после песни группы "Антитела" "Фортеця Бахмут" и дальнейшего перехода Артёмовска (Бахмута) под контроль российской армии.
Подробнее об успехах ВС РФ - в материале "На шее противника затягивается кураховская петля": военкор раскрыл, как ВС РФ выбивают ВСУ из Селидово на сайте Украина.ру.
 
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