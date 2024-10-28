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Власти Запорожья пытаются сделать из города "фортецю"
Власти Запорожья пытаются сделать из города "фортецю" - 28.10.2024 Украина.ру
Власти Запорожья пытаются сделать из города "фортецю"
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Фёдоров в ходе телемарафона рассказал, что военные строят линии обороны вокруг области, чтобы сделать ее "крепостью"*
2024-10-28T13:06
2024-10-28T13:06
2024-10-28T13:06
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Он заверил, что вторая линия уже практически завершена, а третья будет готова в ближайшие недели. Уже построенные фортификационные сооружения якобы постоянно модернизируют.Он уточнил, что раньше основной задачей фортификационных сооружений была защита от корректируемых авиационных бомб и артиллерии. Сегодня уже речь идет о защите от FPV-дронов, по его словам, для этого необходимы антидроновые сетки.Под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, а под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье.В понедельник Фёдоров пожаловался, что ночью в регионе прозвучало порядка 400 взрывов, ряд объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ части Запорожской области получили повреждения.Фёдоров использовал украинское слово "фортеця", которое стало именем нарицательным после песни группы "Антитела" "Фортеця Бахмут" и дальнейшего перехода Артёмовска (Бахмута) под контроль российской армии. Подробнее об успехах ВС РФ - в материале "На шее противника затягивается кураховская петля": военкор раскрыл, как ВС РФ выбивают ВСУ из Селидово на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, запорожская область, запорожье, вооруженные силы украины
Новости, Россия, Запорожская область, Запорожье, Вооруженные силы Украины
Власти Запорожья пытаются сделать из города "фортецю"
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Фёдоров в ходе телемарафона рассказал, что военные строят линии обороны вокруг области, чтобы сделать ее "крепостью"*
Он заверил, что вторая линия уже практически завершена, а третья будет готова в ближайшие недели.
Уже построенные фортификационные сооружения якобы постоянно модернизируют.
Он уточнил, что раньше основной задачей фортификационных сооружений была защита от корректируемых авиационных бомб и артиллерии. Сегодня уже речь идет о защите от FPV-дронов, по его словам, для этого необходимы антидроновые сетки.
Под контролем России
находится более 70 процентов Запорожской области
, а под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье.
В понедельник Фёдоров пожаловался, что ночью в регионе прозвучало порядка 400 взрывов, ряд объектов инфраструктуры в подконтрольной ВСУ
части Запорожской области получили повреждения.
Фёдоров использовал украинское слово "фортеця", которое стало именем нарицательным после песни группы "Антитела" "Фортеця Бахмут" и дальнейшего перехода Артёмовска (Бахмута) под контроль российской армии.