https://ukraina.ru/20241030/1058449871.html

Юрий Кнутов: Россию ждут тяжелые бои за Покровск, Запад готовит эскалацию, а у Зеленского еще есть козырь

Юрий Кнутов: Россию ждут тяжелые бои за Покровск, Запад готовит эскалацию, а у Зеленского еще есть козырь - 30.10.2024 Украина.ру

Юрий Кнутов: Россию ждут тяжелые бои за Покровск, Запад готовит эскалацию, а у Зеленского еще есть козырь

Зеленский поставил на Курскую область практически все, в том числе и свою карьеру. Он исходит из того, что война перенесена на территорию России. Это для него якобы козырь. Поэтому Зеленский постарается удерживать позиции в Курской области максимально возможное время.

2024-10-30T06:05

2024-10-30T06:05

2024-10-30T06:05

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.Минобороны России сообщило об освобождении Селидово, Горняка, расположенных к юго-востоку от Покровска (Красноармейска), а также сел Катериновка и Доброволье. До начала боевых действий население Селидово достигало 25 тысяч человек, агломерации - до 50 тысяч жителей.- Юрий Альбертович, какой из этих населенных пунктов обладал наибольшей важностью для обороны ВСУ в этом районе?- Важнее был Селидово, потому что это застройка, состоящая из высотных домов. Каждый высотный дом можно превратить в хорошо укрепленную огневую точку, и выкурить оттуда противника сложно. И то, что мы Селидово взяли за несколько недель, не разрушив город, говорит о возросшем тактическом мастерстве командования и выучке личного состава, который научился штурмовать пусть и небольшие города быстро, с минимальными потерями и минимальными разрушениями.Дальнейшее продвижение ВС России при применении этой тактики будет чревато большими потерями. Потому что когда отступают украинские войска, у нас появляется возможность двигаться у них на плечах и брать укрепленные районы и населенные пункты с ходу. Эта тактика времен Великой Отечественной войны, но сейчас она оказывается тоже востребованной и показывает на примере Селидово неплохие результаты.- Возможно, замысел командования противника состоял в том, чтобы оставить Селидово, не ввязываясь в затяжные городские бои, и сосредоточиться на обороне Красноармейска (Покровска)?- Есть такая точка зрения, что командование и главком ВСУ Сырский в частности, приняли решение сосредоточить войска вокруг Покровска, создать мощную линию обороны и превратить Покровск в город-крепость. Таким образом мы можем столкнуться с сильным сопротивлением украинской армии. Но многое будет зависеть от того, как организованы действия наших войск.Покровск занимает ключевое место в обороне ВСУ. В случае его освобождения появляется возможность продвижения на север сторону Краматорска и Славянска. Славянско-Краматорская агломерация последняя крупная агломерация на Донбассе. Ее освобождение будет означать ликвидацию крупной группировки ВСУ.Так что в Киеве понимают, что Покровск это ключ к тому, сможет ли Украина удержать пусть и небольшую часть Донбасса, либо Россия получит возможность освободить весь Донбасс и двинуться к левому берегу Днепра. Так что бои здесь предстоят серьезные и тяжелые.- Украинская администрация Запорожья заявила, что оставшуюся под контролем Киева часть региона превратят в крепость, построив там несколько линий обороны. Осуществим ли этот план украинской стороны?- Украина получила определенный опыт в строительстве укреплений. Другой вопрос, что зашкаливающая коррупция на Украине на всех уровнях поражает. Из-за этого даже у Запада нет доверия к киевским властям.Поэтому вероятность того, что будут построены укрепления такого же уровня, которые существовали на Донбассе, названные Зеленским Восточным валом , невелика. Вряд ли на это способны украинские инженерные части и гражданские организации, которые киевский режим привлекает для строительства укреплений.Давайте исходить и из того, что сейчас сезон дождей. Это будет препятствовать строительству укреплений. Потом начнутся заморозки, а, когда грунт станет благоприятным, чтобы рыть окопы, он же поспособствует тому, чтобы наши войска начали двигаться. Поэтому это - запоздалая мера, которая к серьезным последствиям для наступления наших войск не должна привести.- Возможен ли вариант, при котором командование ВСУ выведет свои войска из Курской области, перебросив их на угрожающие направления, чтобы остановить наступление российской армии?- Зеленский поставил на Курскую область практически всё, в том числе и свою карьеру. Он исходит из того, что война перенесена на территорию России. Это для него якобы козырь. Можно будет вести переговоры по обмену небольшой части Курской области на районы Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Поэтому Зеленский постарается удерживать позиции в Курской области максимально возможное время.В первую очередь, это необходимо ему до завершения выборов в США. В зависимости от того, кто победит, Трамп или Камала Харрис, киевский режим будет принимать то или иное решение. К сожалению, вариант эскалации боевых действий рассматривается сейчас все больше и больше.Потому что по информации агентства "Рейтерс", если подтвердится участие корейских войск в Курской области, то Запад даст разрешение на применение дальнобойного оружия по территории России.Таким образом получается, что мы при наличии договора с КНДР не имеем права использовать корейские силы на своей же территории, а Запад посылает свои войска и в Курскую, и в Брянскую области.Это говорит об извращенной логике, присущей блоку НАТО, и грядущей эскалации боевых действий, если к власти в США придут демократы и Камала Харрис.- Каким будет наш ответ, если это произойдет?- Моя точка зрения заключается в том, что если Запад уже сейчас использует свои войска в Курской и Брянской областях, когда действуют американские рейнджеры под видом ЧВК, у нас появляется возможность для ответа. По тому же логистическому центру в Жешуве, по портам на территории Румынии. Но это не значит, что мы должны просто взять и ударить. Для начала по каналам МИД мы должны предупредить о возможном ответе, чтобы они задумались о последствиях непосредственного участия войск НАТО в боевых действиях на территории нашей страны.Об использовании бронетехнике ВС России в зоне СВО - в статье Алексея Туманова Пять основных боевых танков российской армии в зоне СВО

https://ukraina.ru/20241029/1058438915.html

https://ukraina.ru/20241023/1058310609.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, курская область, россия, донбасс, владимир зеленский, юрий кнутов, камала харрис, вооруженные силы украины, нато, украина.ру